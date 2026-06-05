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Braden Frager's next chapter: Defense, playmaking and a larger role

Steve Marik - Inside Nebraskaby: Steve Marik19 minutes agoSteve_Marik
NCAA Basketball: NCAA Tournament First Round-Troy at Nebraska
Mar 19, 2026; Oklahoma City, OK, USA; Nebraska Cornhuskers forward Braden Frager (5) and head coach Fred Hoiberg celebrate after defeating the Troy Trojans during a first round game of the men's 2026 NCAA Tournament at Paycom Center. Mandatory Credit: William Purnell-Imagn Images

Braden Frager burst onto the scene in 2025-26, becoming one of the top young players in the Big Ten. Fred Hoiberg details what's next.

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