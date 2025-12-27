Skip to main content
Nebraska
Former NFL defensive end Dave Tollefson helping coach Nebraska's D-line through bowl game

Steve Marik - Inside Nebraskaby: Steve Marik14 hours agoSteve_Marik
Williams Nwaneri Nebraska football
Nebraska Cornhuskers defensive lineman Williams Nwaneri (96) and defensive back Caden VerMaas (48) celebrate after a fumble return for a touchdown against the Houston Christian Huskies during the second quarter at Memorial Stadium. Mandatory Credit: Dylan Widger-Imagn Images

Nebraska head coach Matt Rhule confirms that former NFL defensive end Dave Tollefson is helping coach the Husker defensive line during Las Vegas Bowl prep.

