Marik: Assessing Nebraska’s defensive portal additions

Marik: Assessing Nebraska’s defensive portal additionsby: Steve Marik9 minutes agoSteve_MarikRead In AppSep 26, 2025; Corvallis, Oregon, USA; Houston Cougars running back Dean Connors (44) is stopped by Oregon State Beavers linebacker Dexter Foster (7) and Oregon State Beavers defensive lineman Jacob Schuster (62) during the first quarter at Reser Stadium. Mandatory Credit: Craig Strobeck-Imagn ImagesThe Nebraska football program added nine transfers on the defensive side of the ball. Inside Nebraska offers analysis of them all.