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Coach Speak: Walton's Brunner talks S Burnett's GT choice

1000006382 (2)by: Alex Farrer2 hours agoAFarrersports
2027 safety MJ Burnett on GT official visit
2027 safety MJ Burnett (second from left) poses for a photo with his family, including former Jackets' safety Morgan Burnett (left), during his official visit to Georgia Tech last weekend. MJ Burnett committed to Georgia Tech on Thursday. (Photo Contributed/MJ Burnett Instagram)

Walton (Ga.) head coach Daniel Brunner speaks with JOL about the recent Georgia Tech commitment of his standout safety MJ Burnett.

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