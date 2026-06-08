Coach Speak: Walton's Brunner talks S Burnett's GT choice

Coach Speak: Walton's Brunner talks S Burnett's GT choiceby: Alex Farrer2 hours agoAFarrersportsRead In App2027 safety MJ Burnett (second from left) poses for a photo with his family, including former Jackets' safety Morgan Burnett (left), during his official visit to Georgia Tech last weekend. MJ Burnett committed to Georgia Tech on Thursday. (Photo Contributed/MJ Burnett Instagram)Walton (Ga.) head coach Daniel Brunner speaks with JOL about the recent Georgia Tech commitment of his standout safety MJ Burnett.