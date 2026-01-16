GT makes good impression on portal CB Graves during visit

GT makes good impression on portal CB Graves during visitby: Alex Farrer1 hour agoAFarrersportsRead In AppSep 27, 2025; Oxford, Mississippi, USA; Mississippi Rebels defensive back Chris Graves Jr. (32) breaks up a pass intended for LSU Tigers wide receiver Barion Brown (6) during the fourth quarter at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn ImagesGeorgia Tech staff makes former Ole Miss cornerback Chris Graves Jr. feel like a priority during his Thursday visit to The Flats.