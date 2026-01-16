Skip to main content
Georgia Tech
Join Now

GT makes good impression on portal CB Graves during visit

1000006382 (2)by: Alex Farrer1 hour agoAFarrersports
NCAA Football: Louisiana State at Mississippi
Sep 27, 2025; Oxford, Mississippi, USA; Mississippi Rebels defensive back Chris Graves Jr. (32) breaks up a pass intended for LSU Tigers wide receiver Barion Brown (6) during the fourth quarter at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn Images

Georgia Tech staff makes former Ole Miss cornerback Chris Graves Jr. feel like a priority during his Thursday visit to The Flats.

50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
Jackets Online
+
+
One subscription: The best Georgia Tech Yellow Jackets coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.