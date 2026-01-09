Central Oklahoma DL Wesley Hudson Previews Kentucky Visit

Central Oklahoma DL Wesley Hudson Previews Kentucky Visitby: Jacob Polacheck2 hours agoPolacheckKSRRead In AppUCO #93 Wesley Hudson applies pressure on OBU QB #14 Eli Livingston at the NCAA Div II playoff game between Ouachita Baptist University (OBU) Tigers and the University of Central Oklahoma (UCO) Bronchos at Chad Richison Stadium in Edmond, Oklahoma, Saturday, Nov. 23, 2024. © DOUG HOKE/THE OKLAHOMAN / USA TODAY NETWORK via Imagn ImagesCentral Oklahoma defensive lineman Wesley Hudson talks with KSR+ on Friday to preview his upcoming Kentucky visit.