3-Star WR Darion Moseley Calls Will Stein 'An Offensive Mastermind' After Recent Kentucky Offer

3-Star WR Darion Moseley Calls Will Stein 'An Offensive Mastermind' After Recent Kentucky Offerby: Jacob Polacheck1 hour agoPolacheckKSRRead In AppThompson's wide receiver Darion Moseley (3) carries against Opelika defensive back Jamel Griffin (25) during their AHSAA 7A Football State Championship game in Birmingham, Ala. on Wednesday December 3, 2025. © Mickey Welsh / Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn ImagesClass of 2027 three-star wide receiver told KSR+ that Will Stein is "an offensive mastermind" after his recent offer from Kentucky.