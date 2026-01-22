Skip to main content
KSRKSR Plus
KSBoard
Kentucky
Join KSR+

3-Star WR Darion Moseley Calls Will Stein 'An Offensive Mastermind' After Recent Kentucky Offer

Jacob Polacheckby: Jacob Polacheck1 hour agoPolacheckKSR
Thompson's wide receiver Darion Moseley (3) carries against Opelika defensive back Jamel Griffin (25) during their AHSAA 7A Football State Championship game in Birmingham, Ala. on Wednesday December 3, 2025. © Mickey Welsh / Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
Thompson's wide receiver Darion Moseley (3) carries against Opelika defensive back Jamel Griffin (25) during their AHSAA 7A Football State Championship game in Birmingham, Ala. on Wednesday December 3, 2025. © Mickey Welsh / Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Class of 2027 three-star wide receiver told KSR+ that Will Stein is "an offensive mastermind" after his recent offer from Kentucky.

Join for $1
then billed annually
KSR+
+
+
One subscription: The best Kentucky Wildcats coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.