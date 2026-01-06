Skip to main content
Kentucky Transfer Kenny Minchey Gave CJ Carr 'All He Could Handle' During Notre Dame QB Battle

Jacob Polacheckby: Jacob Polacheck15 minutes agoPolacheckKSR
Sep 27, 2025; Fayetteville, Arkansas, USA; Notre Dame Fighting Irish quarterback Kenny Minchey (8) loosens up during the fourth quarter against the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium. Notre Dame won 56-13. Mandatory Credit: Nelson Chenault-Imagn Images
Kentucky's new quarterback, Notre Dame transfer Kenny Minchey, gave CJ Carr all he could handle in a QB battle, says Jack Soble of On3.

