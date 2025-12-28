Skip to main content
Missouri
Join Now

Report card: Mizzou defense vs. Virginia

Kyle McAreavyby: Kyle McAreavy13 hours agoKyle_mcareavy
Jacobs
A pass intended for Virginia Cavaliers running back Harrison Waylee (21) can‚Äôt haul in a reception as Missouri Tigers linebacker Khalil Jacobs (5) pressures during the second quarter of the TaxSlayer Gator Bowl at EverBank Stadium, Saturday, Dec. 27, 2025, in Jacksonville. Fla. [Corey Perrine/Florida Times-Union]

Position-by-position grades for the performance of the Mizzou defense against the Virginia Cavaliers on Saturday.

50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
MizzouToday
+
+
One subscription: The best Missouri Tigers coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.