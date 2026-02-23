1ST ROUND NCHSAA 1A-8A PLAYOFF SCORE PREDICTIONS (GIRLS)
1A
East
16 Southern Wake Academy vs 17 Excelsior Classical Academy – SWA 37-25
12 Hobgood Charter School vs 21 North East Carolina Preparatory School – HGC 55-34
13 North Edgecombe High School vs 20 Jones Senior High School – NE 66-36
14 Columbia High School vs 19 Sallie B. Howard High School – CHS 55-54
11 Cape Hatteras Secondary School vs 22 KIPP Pride High – CHSS 55-37
10 Oxford Preparatory School vs 23 Weldon STEM High School Career Academies OPS 53-41
15 Woods Charter School vs 18 Rocky Mount Preparatory School WCS 53-39
West
16 The North Carolina Leadership Academy vs 17 Blue Ridge Early College BREC 40-39
12 Highlands School vs 21 TMSA Triad HS 65-52
13 North Stokes High School vs 20 North Carolina School of Science and Mathematics – Morganton NSHS 49-39
14 Chatham Central High School vs 19 River Mill Academy CCHS 37-36
11 Chatham Charter School vs 22 Ascend Leadership Academy CCS 58-38
10 Summit Charter Academy vs 23 Nantahala School SCA 69-29
15 Rosman High School vs 18 Carolina International School RHS 55-52
2A
East
16 TMSA Triangle vs 17 Union High School UHS 60-51
9 Franklin Academy vs 24 Voyager Academy FCA 60-15
12 East Carteret High School vs 21 Northwest Halifax Collegiate and Technical Academy ECHS 55-49
13 Camden County High School vs 20 Northampton County High School CCHS 60-56
14 Southside High School vs 19 Cornerstone Charter Academy CCA 49-48
11 Manteo High School vs 22 Rosewood High School MHS 56-47
10 John A. Holmes High School vs 23 Bertie High School JHHS 56-40
15 Eno River Academy vs 18 American Leadership Academy Johnston ERA 41-39
West
16 Bradford Preparatory School vs 17 Mitchell High School BPS 55-50
9 Community School of Davidson vs 24 Cherryville High School CSOD 60-34
12 South Stokes High School vs 21 South Stanly High School S. STOKES 55-48
13 Albemarle High School vs 20 Swain County High School AHS 53-40
14 Starmount High School vs 19 Elkin High School SHS 64-40
11 Mountain Island Charter School vs 22 Corvian Community School MICS 66-40
10 Highland School of Technology vs 23 Alleghany High School HSOT 60-41
15 Sugar Creek Charter School vs 18 North Rowan High School SCCS 55-49
3A
East
16 Heide Trask Senior High School vs 17 Whiteville High School HTSH 60-50
9 Northeastern High School vs 24 Pasquotank County High School NE 50-29
12 Martin County High School vs 21 Dalton L. McMichael High School MC 55-48
13 Providence Grove High School vs 20 Eastern Randolph High School PGHS 49-40
14 Ayden-Grifton High School vs 19 Beddingfield High School BHS 50-49 OT
11 Louisburg Magnet High School vs 22 West Bladen High School LHS 40-30
10 Farmville Central High School vs 23 South Columbus High School FC 45-39
15 Hertford County High School vs 18 Midway High School HCHS 55-40
West
16 Union Academy vs 17 West Davidson High School WDHS 47-45
9 Jimmy C. Draughn High School vs 24 Madison High School JDHS 60-40
12 Shelby High School vs 21 Trinity High School SHS 50-40
13 Piedmont Community Charter School vs 20 Bessemer City High School PCC 60-49
14 West Lincoln High School vs 19 Pine Lake Preparatory PLP 60-59 OT
11 East Rutherford High School vs 22 East Davidson High School ER 55-48
10 Lincolnton High School vs 23 Robert L. Patton High School LHS 50-39
15 West Wilkes High School vs 18 Mount Airy High School WWHS 44-43
4A
East
16 Hugh M. Cummings High School vs 17 John M. Morehead High School MHS 56-50
9 Southwestern Randolph High School vs 24 Jordan-Matthews High School SWR 55-30
12 Bunn High School vs 21 Carver High School BUNN 58-50
13 Randleman High School vs 20 Carrboro High School RHS 58-50
14 North Pitt High School vs 19 North Lenoir High School NL 49-48
11 Ledford Senior High School vs 22 Reidsville High School LHS 49-42
10 Uwharrie Charter Academy vs 23 Southwest Onslow High School UCA 59-50
15 Central Davidson High School vs 18 West Craven High School CDH 53-50
West
16 West Stanly High School vs 17 Mount Pleasant High School WSHS 44-39
9 East Burke High School vs 24 East Henderson High School EBHS 50-39
12 Bandys High School vs 21 Bunker Hill High School BHS 65-50
13 South Rowan High School vs 20 Ashe County High School SRHS 55-44
14 Lexington Senior High School vs 19 West Stokes High School LSHS 44-34
11 Fred T. Foard High School vs 22 Rutherfordton-Spindale Central High School FHS 50-38
10 North Surry High School vs 23 Newton-Conover High School NSHS 58-49
15 Salisbury High School vs 18 Tuscola High School SHS 49-48
5A
East
16 Northside High School (Jacksonville) vs 17 Saint Pauls High School SPHS 50-45
9 Charles B. Aycock High School vs 24 Richlands High School CBA 60-40
12 South Granville High School vs 21 Southern Wayne High School SGHS 60-38
13 West Carteret High School vs 20 Person High School WC 59-40
14 Dixon High School vs 19 Montgomery Central High School DHS 55-44
11 Orange High School vs 22 Havelock High School OHS 69-49
10 Western Alamance High School vs 23 J.F. Webb High School WA 71-50
15 Southern Nash High School vs 18 Durham School of the Arts SN 64-57
West
16 Jesse C. Carson High School vs 17 South Point High School CHS 52-48
9 North Buncombe High School vs 24 East Rowan High School NB 70-39
12 Clyde A. Erwin High School vs 21 North Forsyth High School EHS 55-50
13 West Henderson High School vs 20 North Davidson High School WH 59-46
14 Smoky Mountain High School vs 19 North Gaston High School SM 59-55
11 Franklin High School vs 22 Jay M. Robinson High School FHS 60-44
10 Enka High School vs 23 North Lincoln High School EHS 60-39
15 Parkwood High School vs 18 Crest High School PHS 59-50
6A
East
16 Harnett Central High School vs 17 White Oak High School WOHS 55-54
9 Union Pines High School vs 24 South View High School UPHS 60-40
12 E.E. Smith High School vs 21 Triton High School ESHS 59-49
13 Western Harnett High School vs 20 Lee County High School WHHS 43-42 OT
14 Northern Durham High School vs 19 South Johnston High School NDHS 60-43
11 Junius H. Rose High School vs 22 West Brunswick High School JHR 50-33
10 Jacksonville High School vs 23 Northern Nash High School JHS 56-40
15 Walter M. Williams High School vs 18 Gray’s Creek High School GCHS 58-53
West
16 Statesville High School vs 17 South Caldwell High School SCHS 59-51
9 Robert B. Glenn High School vs 24 Phillip O. Berry Academy of Technology GHS 70-40
12 T.C. Roberson High School vs 21 Asheville High School / SILSA TCR 55-40
13 Ben L. Smith High School vs 20 Kings Mountain High School BSHS 55-53 OT
14 Central Cabarrus High School vs 19 Freedom High School CCHS 56-50
11 Charlotte Catholic High School vs 22 Ashbrook High School CCHS 59-40
10 Watauga High School vs 23 Mount Tabor High School WHS 64-44
15 Asheboro High School vs 18 Piedmont High School AHS 60-59
7A
East
16 Garner Magnet High School vs 17 Hillside High School GHS 58-57
9 Chapel Hill High School vs 24 Cary High School CHHS 70-50
12 Cardinal Gibbons High School vs 21 Clayton High School CGHS 70-60
13 Knightdale High School vs 20 Purnell Swett High School KHS 59-57
14 New Hanover High School vs 19 Fuquay-Varina High School NH 59-53
11 Lumberton Senior High School vs 22 Jack Britt High School LSHS 65-55
10 Topsail High School vs 23 East Wake High School THS 60-49
15 Eugene Ashley High School vs 18 Pine Forest High School AHS 60-59
West
16 Richmond Senior High School vs 17 Ballantyne Ridge High School RHS 59-58
9 Cuthbertson High School vs 24 Rocky River High School CHS 70-54
12 Southwest Guilford High School vs 21 South Iredell High School SWG 59-49
13 David W. Butler High School vs 20 Richard J. Reynolds High School BHS 55-49
14 Weddington High School vs 19 Ronald W. Reagan High School WHS 57-56
11 Davie County High School vs 22 A.L. Brown High School DCHS 66-56
10 Parkland High School vs 23 Mooresville High School PHS 70-49
15 Cox Mill High School vs 18 East Forsyth High School CMHS 61-60
8A
East
8 Green Level High School vs 9 Millbrook High School GLHS 42-33
5 Wakefield High School vs 12 Hoke County High School WHS 54-40
6 Needham B. Broughton High School vs 11 Panther Creek High School BHS 55-40
7 Emsley A. Laney High School vs 10 Apex High School LHS 50-46
West
8 Pinecrest High School vs 9 William Amos Hough High School PCH 50-49
5 West Forsyth High School vs 12 Julius L. Chambers High School WFHS 55-43
6 Myers Park High School vs 11 Palisades High School MP 55-40
7 Providence High School vs 10 West Charlotte High School PHS 48-47