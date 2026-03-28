NCHSAA BASEBALL RPI (1A-8A) 3/28
Baseball RPI standings
Last updated: March 28, 2026 (10:11 am)
CLASS 1A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Southeast Collegiate Prep Academy
|0.933333
|2
|Wilson Prep Academy
|0.661667
|3
|North Edgecombe
|0.658968
|4
|Hobgood Charter
|0.637308
|5
|Weldon STEM
|0.633333
|6
|Chatham Charter
|0.626438
|7
|Andrews
|0.618296
|8
|The North Carolina Leadership Academy
|0.577370
|9
|Bear Grass Charter
|0.570055
|10
|Oxford Prep
|0.555346
|11
|Falls Lake Academy
|0.546576
|12
|Vance Charter
|0.539406
|13
|East Columbus
|0.525609
|14
|Northside – Pinetown
|0.488649
|15
|Bethany Community
|0.487423
|16
|Chatham Central
|0.486874
|17
|Clover Garden School
|0.462694
|18
|North East Carolina Prep
|0.452069
|19
|Thomas Jefferson Classical Academy
|0.438312
|20
|River Mill Academy
|0.429756
|21
|Robbinsville
|0.422127
|22
|North Stokes
|0.418486
|23
|Ocracoke
|0.392431
|24
|Cape Hatteras Secondary
|0.392320
|25
|Jackson Day
|0.388697
|26
|Jones Senior
|0.371365
|27
|Columbia
|0.351278
|28
|South Davidson
|0.346270
|29
|Mattamuskeet
|0.312146
|30
|Millennium Charter Academy
|0.299233
|31
|Hiwassee Dam
|0.295530
|32
|Central Carolina Academy
|0.289526
|33
|Rosman
|0.285684
|34
|Southern Wake Academy
|0.226752
|35
|Carolina International
|0.214189
|36
|Rocky Mount Prep
|0.200000
|37
|KIPP Pride
|0.053333
2A Baseball
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Cherryville
|0.703633
|2
|East Carteret
|0.625986
|3
|South Stokes
|0.611471
|4
|Rosewood
|0.599521
|5
|East Wake Academy
|0.599206
|6
|Cornerstone Charter Academy
|0.596388
|7
|Starmount
|0.586408
|8
|American Leadership Academy-Johnston
|0.579821
|9
|Corvian Community
|0.573314
|10
|Camden County
|0.571602
|11
|Community School of Davidson
|0.563209
|12
|Voyager Academy
|0.549280
|13
|Perquimans County
|0.539482
|14
|Hobbton
|0.534789
|15
|East Wilkes
|0.532282
|16
|Manteo
|0.531438
|17
|East Bladen
|0.528661
|18
|Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy
|0.524444
|19
|Pamlico County
|0.521122
|20
|Southside
|0.517099
|21
|South Stanly
|0.513860
|22
|Gates County
|0.502220
|23
|Highland Tech
|0.497356
|24
|Franklin Academy
|0.497056
|25
|Hayesville
|0.496947
|26
|Bishop McGuinness
|0.489217
|27
|Christ the King
|0.487480
|28
|Mountain Island Charter
|0.486950
|29
|Holmes
|0.481467
|30
|West Columbus
|0.476048
|31
|Eno River Academy
|0.474247
|32
|Gray Stone Day
|0.446475
|33
|Warren County
|0.436403
|34
|North Duplin
|0.434403
|35
|Mitchell
|0.416479
|36
|Roxboro Community
|0.409294
|37
|Murphy
|0.403101
|38
|Lakewood
|0.393236
|39
|Swain County
|0.381830
|40
|Alleghany
|0.378008
|41
|Langtree Charter Academy
|0.367587
|42
|Elkin
|0.366138
|43
|Avery County
|0.360971
|44
|Tarboro
|0.357151
|45
|Lejeune
|0.356395
|46
|Albemarle
|0.356356
|47
|Queen’s Grant
|0.337261
|48
|Bradford Prep
|0.332834
|49
|North Rowan
|0.328757
|50
|Triangle Math & Science Academy
|0.301786
|51
|Cherokee
|0.284816
|52
|Northampton County
|0.270020
|53
|Sugar Creek Charter
|0.244644
|54
|Bertie
|0.235223
|55
|Union
|0.188960
CLASS 3A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|South Lenoir
|0.730433
|2
|North Stanly
|0.695131
|3
|Martin County
|0.666158
|4
|East Rutherford
|0.651769
|5
|McMichael
|0.633562
|6
|Trinity
|0.632857
|7
|Ayden – Grifton
|0.625647
|8
|Whiteville
|0.620459
|9
|Princeton
|0.619240
|10
|Union Academy
|0.613498
|11
|Pine Lake Prep
|0.612806
|12
|North Wilkes
|0.610481
|13
|Surry Central
|0.601203
|14
|Greene Central
|0.585198
|15
|West Bladen
|0.583903
|16
|Patton
|0.555103
|17
|Madison
|0.552480
|18
|South Columbus
|0.552119
|19
|CHASE
|0.542227
|20
|Walkertown
|0.539868
|21
|Northwood
|0.539586
|22
|Midway
|0.538326
|23
|Eastern Randolph
|0.538056
|24
|West Davidson
|0.531775
|25
|Providence Grove
|0.527118
|26
|Polk County
|0.511457
|27
|Farmville Central
|0.501971
|28
|West Wilkes
|0.488089
|29
|Heide Trask
|0.476696
|30
|Louisburg
|0.474053
|31
|East Surry
|0.471122
|32
|Wallace-Rose Hill
|0.471056
|33
|Hendersonville
|0.467654
|34
|West Lincoln
|0.466734
|35
|Shelby
|0.459003
|36
|James Kenan
|0.457355
|37
|Northeastern
|0.453663
|38
|Piedmont Community Charter
|0.449767
|39
|Wake Prep Academy
|0.439904
|40
|Thomasville
|0.428935
|41
|East Davidson
|0.419326
|42
|North Moore
|0.407460
|43
|Pasquotank County
|0.394642
|44
|Draughn
|0.392720
|45
|Mount Airy
|0.390836
|46
|Lincolnton
|0.388141
|47
|NCSSM: Durham
|0.385046
|48
|Goldsboro
|0.382550
|49
|Bartlett Yancey
|0.381612
|50
|West Caldwell
|0.373913
|51
|Owen
|0.350717
|52
|Wheatmore
|0.327887
|53
|Pender
|0.308908
|54
|Hertford County
|0.292169
|55
|Bessemer City
|0.285603
|56
|Mountain Heritage
|0.270628
|57
|Kinston
|0.267944
|58
|Spring Creek
|0.260115
|59
|Beddingfield
|0.258891
CLASS 4A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|West Stanly
|0.715256
|2
|Uwharrie Charter Academy
|0.670025
|3
|Randleman
|0.668762
|4
|East Duplin
|0.663957
|5
|Bunn
|0.662639
|6
|South Rowan
|0.656776
|7
|Stuart W. Cramer
|0.654948
|8
|Lincoln Charter
|0.643867
|9
|Burns
|0.642860
|10
|SouthWest Edgecombe
|0.635868
|11
|Brevard
|0.626752
|12
|Southwestern Randolph
|0.625680
|13
|R-S Central
|0.621742
|14
|Pisgah
|0.620385
|15
|East Henderson
|0.616337
|16
|Lake Norman Charter
|0.611507
|17
|Newton-Conover
|0.607315
|18
|Central Davidson
|0.606717
|19
|First Flight
|0.598632
|20
|Clinton
|0.594096
|21
|North Johnston
|0.564178
|22
|Forbush
|0.558174
|23
|Morehead
|0.553032
|24
|Nash Central
|0.542913
|25
|Tuscola
|0.526538
|26
|Red Springs
|0.508011
|27
|East Gaston
|0.504494
|28
|Anson
|0.498172
|29
|Roanoke Rapids
|0.492100
|30
|Ashe County
|0.491363
|31
|Mount Pleasant
|0.479125
|32
|Southwest Onslow
|0.478296
|33
|East Burke
|0.478014
|34
|Reidsville
|0.477694
|35
|Hibriten
|0.461797
|36
|Ledford
|0.460142
|37
|North Lenoir
|0.458797
|38
|Carver
|0.452284
|39
|Wilkes Central
|0.429214
|40
|Maiden
|0.421134
|41
|West Stokes
|0.418960
|42
|Fairmont
|0.418235
|43
|West Craven
|0.403727
|44
|North Surry
|0.401155
|45
|Bunker Hill
|0.398267
|46
|Central Academy of Technology & Arts
|0.395924
|47
|Lexington Senior
|0.394351
|48
|Washington
|0.391347
|49
|West Iredell
|0.360856
|50
|Jordan-Matthews
|0.358347
|51
|Bandys
|0.355091
|52
|Carrboro
|0.352368
|53
|Foard
|0.333804
|54
|North Pitt
|0.312838
|55
|Salisbury
|0.271240
|56
|T.W. Andrews
|0.252042
|57
|Eastern Wayne
|0.180474
CLASS 5A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|North Lincoln
|0.701091
|2
|Cedar Ridge
|0.680823
|3
|Rockingham County
|0.678033
|4
|West Rowan
|0.674374
|5
|South Brunswick
|0.664409
|6
|Currituck County
|0.660173
|7
|Western Alamance
|0.636605
|8
|East Rowan
|0.633501
|9
|Hunt
|0.629067
|10
|Oak Grove
|0.626252
|11
|South Point
|0.625498
|12
|Franklin
|0.612740
|13
|Seaforth
|0.608778
|14
|Crest
|0.607991
|15
|West Carteret
|0.601172
|16
|Havelock
|0.584025
|17
|Person
|0.582638
|18
|East Lincoln
|0.576025
|19
|Southern Nash
|0.572750
|20
|North Davidson
|0.555096
|21
|South Granville
|0.553746
|22
|Eastern Alamance
|0.550914
|23
|Dixon
|0.548111
|24
|North Gaston
|0.545927
|25
|Hickory
|0.537266
|26
|Orange
|0.522957
|27
|West Henderson
|0.517512
|28
|St. Pauls
|0.512995
|29
|Croatan
|0.512052
|30
|C.B. Aycock
|0.506436
|31
|Erwin
|0.489437
|32
|Smoky Mountain
|0.487708
|33
|Jay M. Robinson
|0.487587
|34
|North Buncombe
|0.483798
|35
|Atkins
|0.465073
|36
|Carson
|0.462672
|37
|Southeast Alamance
|0.458476
|38
|Forest Hills
|0.454648
|39
|Southern Guilford
|0.452152
|40
|Montgomery Central
|0.451441
|41
|North Henderson
|0.447987
|42
|Richlands
|0.427383
|43
|Northside – Jacksonville
|0.425175
|44
|Enka
|0.423025
|45
|Northwest Cabarrus
|0.416003
|46
|Concord
|0.403355
|47
|Forestview
|0.403250
|48
|Durham School of the Arts
|0.378381
|49
|North Forsyth
|0.375454
|50
|Parkwood
|0.369754
|51
|Southern Wayne
|0.363357
|52
|Fike
|0.357440
|53
|Rocky Mount
|0.323848
|54
|Huss
|0.316773
|55
|Douglas Byrd
|0.309975
|56
|Northeast Guilford
|0.306753
|57
|J.F. Webb
|0.286022
|58
|High Point Central
|0.269892
CLASS 6A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|J.H. Rose
|0.749440
|2
|Alexander Central
|0.720728
|3
|St. Stephens
|0.679344
|4
|A.C. Reynolds
|0.661732
|5
|South Caldwell
|0.661728
|6
|Terry Sanford
|0.653627
|7
|Southern Lee
|0.648776
|8
|Jacksonville
|0.635685
|9
|Charlotte Catholic
|0.633007
|10
|Asheville
|0.628872
|11
|South View
|0.625324
|12
|Triton
|0.621126
|13
|Union Pines
|0.606411
|14
|Watauga
|0.604253
|15
|Ragsdale
|0.599380
|16
|Mount Tabor
|0.578873
|17
|T.C. Roberson
|0.573735
|18
|Kings Mountain
|0.562642
|19
|West Johnston
|0.559340
|20
|Central Cabarrus
|0.548951
|21
|Middle Creek
|0.544021
|22
|West Brunswick
|0.540964
|23
|Northern Guilford
|0.538642
|24
|Harnett Central
|0.538228
|25
|Southeast Guilford
|0.536313
|26
|Asheboro
|0.529214
|27
|Williams
|0.514623
|28
|Gray’s Creek
|0.512321
|29
|South Johnston
|0.512300
|30
|Sun Valley
|0.507965
|31
|Southern Alamance
|0.499983
|32
|Northern Nash
|0.454554
|33
|Freedom
|0.450324
|34
|Phillip O. Berry Academy of Technology
|0.439265
|35
|Swansboro
|0.430675
|36
|Felton Grove
|0.429335
|37
|Westover
|0.429133
|38
|Franklinton
|0.428844
|39
|North Iredell
|0.426027
|40
|Scotland
|0.418932
|41
|Glenn
|0.418748
|42
|Ashbrook
|0.409657
|43
|Western Harnett
|0.409524
|44
|Seventy-First
|0.399131
|45
|Dudley
|0.381988
|46
|Northern Durham
|0.368541
|47
|Piedmont
|0.364315
|48
|Harding University
|0.344529
|49
|Olympic
|0.331774
|50
|Lee County
|0.321470
|51
|White Oak
|0.318849
|52
|East Chapel Hill
|0.301268
|53
|Eastern Guilford
|0.293137
|54
|Ben L. Smith
|0.254256
|55
|E.E. Smith
|0.251494
|56
|Statesville
|0.251199
|57
|Vance County
|0.223698
CLASS 7A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|D.H. Conley
|0.788129
|2
|South Central
|0.742889
|3
|Cardinal Gibbons
|0.736940
|4
|Grimsley
|0.723429
|5
|Wake Forest
|0.716789
|6
|Topsail
|0.706172
|7
|Reagan
|0.696003
|8
|Holly Springs
|0.682121
|9
|Hickory Ridge
|0.673992
|10
|Cape Fear
|0.646309
|11
|New Hanover
|0.622025
|12
|Cox Mill
|0.620338
|13
|Marvin Ridge
|0.611116
|14
|Heritage
|0.610840
|15
|Cuthbertson
|0.602409
|16
|Cary
|0.600718
|17
|Davie County
|0.598371
|18
|Southwest Guilford
|0.595945
|19
|Fuquay-Varina
|0.593572
|20
|Clayton
|0.591071
|21
|New Bern
|0.586327
|22
|East Forsyth
|0.580227
|23
|A.L. Brown
|0.578085
|24
|Garner
|0.563653
|25
|Weddington
|0.558358
|26
|Riverside-Durham
|0.545006
|27
|Lake Norman
|0.542720
|28
|Hopewell
|0.542297
|29
|North Brunswick
|0.542154
|30
|Page
|0.535722
|31
|Cleveland
|0.534367
|32
|Jack Britt
|0.524994
|33
|Butler
|0.519528
|34
|Purnell Swett
|0.518773
|35
|Mooresville
|0.516047
|36
|South Iredell
|0.515569
|37
|McDowell
|0.515330
|38
|Richmond Senior
|0.512671
|39
|West Cabarrus
|0.512337
|40
|R.J. Reynolds
|0.497708
|41
|Ballantyne Ridge
|0.490970
|42
|East Wake
|0.480737
|43
|Overhills
|0.453105
|44
|Independence
|0.440986
|45
|Lumberton
|0.437313
|46
|Hillside
|0.414997
|47
|Ashley
|0.405690
|48
|South Garner
|0.401552
|49
|Chapel Hill
|0.399903
|50
|West Mecklenburg
|0.391358
|51
|Smithfield-Selma
|0.382371
|52
|Southern School of Energy and Sustainability
|0.379245
|53
|Porter Ridge
|0.365850
|54
|North Mecklenburg
|0.344753
|55
|Rocky River
|0.337820
|56
|Southeast Raleigh
|0.331163
|57
|Sanderson
|0.314416
|58
|Pine Forest
|0.301052
|59
|Parkland
|0.260525
CLASS 8A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Laney
|0.719570
|2
|West Forsyth
|0.709508
|3
|Myers Park
|0.695444
|4
|Providence
|0.685385
|5
|Corinth Holders
|0.670290
|6
|Ardrey Kell
|0.661624
|7
|Broughton
|0.654034
|8
|Pinecrest
|0.641762
|9
|Leesville Road
|0.613852
|10
|Hough
|0.599750
|11
|Jordan
|0.588070
|12
|Wakefield
|0.577151
|13
|Northwest Guilford
|0.569101
|14
|Apex Friendship
|0.568581
|15
|Hoggard
|0.554101
|16
|Millbrook
|0.541338
|17
|South Mecklenburg
|0.520675
|18
|East Mecklenburg
|0.508720
|19
|Willow Spring
|0.495365
|20
|Green Level
|0.473291
|21
|Apex
|0.471563
|22
|Mallard Creek
|0.468680
|23
|Palisades
|0.440848
|24
|Athens Drive
|0.437475
|25
|Green Hope
|0.434431
|26
|Hoke County
|0.433144
|27
|Enloe
|0.426686
|28
|Panther Creek
|0.401733
|29
|Garinger
|0.396701
|30
|Rolesville
|0.394271
|31
|West Charlotte
|0.236768
|32
|Chambers
|0.212842