NCHSAA BASEBALL RPI (1A-8A) 3/28

by: Trey Scott

Baseball RPI standings
Last updated: March 28, 2026 (10:11 am)

CLASS 1A

RankingSchoolRPI #
1Southeast Collegiate Prep Academy0.933333
2Wilson Prep Academy0.661667
3North Edgecombe0.658968
4Hobgood Charter0.637308
5Weldon STEM0.633333
6Chatham Charter0.626438
7Andrews0.618296
8The North Carolina Leadership Academy0.577370
9Bear Grass Charter0.570055
10Oxford Prep0.555346
11Falls Lake Academy0.546576
12Vance Charter0.539406
13East Columbus0.525609
14Northside – Pinetown0.488649
15Bethany Community0.487423
16Chatham Central0.486874
17Clover Garden School0.462694
18North East Carolina Prep0.452069
19Thomas Jefferson Classical Academy0.438312
20River Mill Academy0.429756
21Robbinsville0.422127
22North Stokes0.418486
23Ocracoke0.392431
24Cape Hatteras Secondary0.392320
25Jackson Day0.388697
26Jones Senior0.371365
27Columbia0.351278
28South Davidson0.346270
29Mattamuskeet0.312146
30Millennium Charter Academy0.299233
31Hiwassee Dam0.295530
32Central Carolina Academy0.289526
33Rosman0.285684
34Southern Wake Academy0.226752
35Carolina International0.214189
36Rocky Mount Prep0.200000
37KIPP Pride0.053333

2A Baseball

RankingSchoolRPI #
1Cherryville0.703633
2East Carteret0.625986
3South Stokes0.611471
4Rosewood0.599521
5East Wake Academy0.599206
6Cornerstone Charter Academy0.596388
7Starmount0.586408
8American Leadership Academy-Johnston0.579821
9Corvian Community0.573314
10Camden County0.571602
11Community School of Davidson0.563209
12Voyager Academy0.549280
13Perquimans County0.539482
14Hobbton0.534789
15East Wilkes0.532282
16Manteo0.531438
17East Bladen0.528661
18Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy0.524444
19Pamlico County0.521122
20Southside0.517099
21South Stanly0.513860
22Gates County0.502220
23Highland Tech0.497356
24Franklin Academy0.497056
25Hayesville0.496947
26Bishop McGuinness0.489217
27Christ the King0.487480
28Mountain Island Charter0.486950
29Holmes0.481467
30West Columbus0.476048
31Eno River Academy0.474247
32Gray Stone Day0.446475
33Warren County0.436403
34North Duplin0.434403
35Mitchell0.416479
36Roxboro Community0.409294
37Murphy0.403101
38Lakewood0.393236
39Swain County0.381830
40Alleghany0.378008
41Langtree Charter Academy0.367587
42Elkin0.366138
43Avery County0.360971
44Tarboro0.357151
45Lejeune0.356395
46Albemarle0.356356
47Queen’s Grant0.337261
48Bradford Prep0.332834
49North Rowan0.328757
50Triangle Math & Science Academy0.301786
51Cherokee0.284816
52Northampton County0.270020
53Sugar Creek Charter0.244644
54Bertie0.235223
55Union0.188960

CLASS 3A

RankingSchoolRPI #
1South Lenoir0.730433
2North Stanly0.695131
3Martin County0.666158
4East Rutherford0.651769
5McMichael0.633562
6Trinity0.632857
7Ayden – Grifton0.625647
8Whiteville0.620459
9Princeton0.619240
10Union Academy0.613498
11Pine Lake Prep0.612806
12North Wilkes0.610481
13Surry Central0.601203
14Greene Central0.585198
15West Bladen0.583903
16Patton0.555103
17Madison0.552480
18South Columbus0.552119
19CHASE0.542227
20Walkertown0.539868
21Northwood0.539586
22Midway0.538326
23Eastern Randolph0.538056
24West Davidson0.531775
25Providence Grove0.527118
26Polk County0.511457
27Farmville Central0.501971
28West Wilkes0.488089
29Heide Trask0.476696
30Louisburg0.474053
31East Surry0.471122
32Wallace-Rose Hill0.471056
33Hendersonville0.467654
34West Lincoln0.466734
35Shelby0.459003
36James Kenan0.457355
37Northeastern0.453663
38Piedmont Community Charter0.449767
39Wake Prep Academy0.439904
40Thomasville0.428935
41East Davidson0.419326
42North Moore0.407460
43Pasquotank County0.394642
44Draughn0.392720
45Mount Airy0.390836
46Lincolnton0.388141
47NCSSM: Durham0.385046
48Goldsboro0.382550
49Bartlett Yancey0.381612
50West Caldwell0.373913
51Owen0.350717
52Wheatmore0.327887
53Pender0.308908
54Hertford County0.292169
55Bessemer City0.285603
56Mountain Heritage0.270628
57Kinston0.267944
58Spring Creek0.260115
59Beddingfield0.258891

CLASS 4A

RankingSchoolRPI #
1West Stanly0.715256
2Uwharrie Charter Academy0.670025
3Randleman0.668762
4East Duplin0.663957
5Bunn0.662639
6South Rowan0.656776
7Stuart W. Cramer0.654948
8Lincoln Charter0.643867
9Burns0.642860
10SouthWest Edgecombe0.635868
11Brevard0.626752
12Southwestern Randolph0.625680
13R-S Central0.621742
14Pisgah0.620385
15East Henderson0.616337
16Lake Norman Charter0.611507
17Newton-Conover0.607315
18Central Davidson0.606717
19First Flight0.598632
20Clinton0.594096
21North Johnston0.564178
22Forbush0.558174
23Morehead0.553032
24Nash Central0.542913
25Tuscola0.526538
26Red Springs0.508011
27East Gaston0.504494
28Anson0.498172
29Roanoke Rapids0.492100
30Ashe County0.491363
31Mount Pleasant0.479125
32Southwest Onslow0.478296
33East Burke0.478014
34Reidsville0.477694
35Hibriten0.461797
36Ledford0.460142
37North Lenoir0.458797
38Carver0.452284
39Wilkes Central0.429214
40Maiden0.421134
41West Stokes0.418960
42Fairmont0.418235
43West Craven0.403727
44North Surry0.401155
45Bunker Hill0.398267
46Central Academy of Technology & Arts0.395924
47Lexington Senior0.394351
48Washington0.391347
49West Iredell0.360856
50Jordan-Matthews0.358347
51Bandys0.355091
52Carrboro0.352368
53Foard0.333804
54North Pitt0.312838
55Salisbury0.271240
56T.W. Andrews0.252042
57Eastern Wayne0.180474

CLASS 5A

RankingSchoolRPI #
1North Lincoln0.701091
2Cedar Ridge0.680823
3Rockingham County0.678033
4West Rowan0.674374
5South Brunswick0.664409
6Currituck County0.660173
7Western Alamance0.636605
8East Rowan0.633501
9Hunt0.629067
10Oak Grove0.626252
11South Point0.625498
12Franklin0.612740
13Seaforth0.608778
14Crest0.607991
15West Carteret0.601172
16Havelock0.584025
17Person0.582638
18East Lincoln0.576025
19Southern Nash0.572750
20North Davidson0.555096
21South Granville0.553746
22Eastern Alamance0.550914
23Dixon0.548111
24North Gaston0.545927
25Hickory0.537266
26Orange0.522957
27West Henderson0.517512
28St. Pauls0.512995
29Croatan0.512052
30C.B. Aycock0.506436
31Erwin0.489437
32Smoky Mountain0.487708
33Jay M. Robinson0.487587
34North Buncombe0.483798
35Atkins0.465073
36Carson0.462672
37Southeast Alamance0.458476
38Forest Hills0.454648
39Southern Guilford0.452152
40Montgomery Central0.451441
41North Henderson0.447987
42Richlands0.427383
43Northside – Jacksonville0.425175
44Enka0.423025
45Northwest Cabarrus0.416003
46Concord0.403355
47Forestview0.403250
48Durham School of the Arts0.378381
49North Forsyth0.375454
50Parkwood0.369754
51Southern Wayne0.363357
52Fike0.357440
53Rocky Mount0.323848
54Huss0.316773
55Douglas Byrd0.309975
56Northeast Guilford0.306753
57J.F. Webb0.286022
58High Point Central0.269892

CLASS 6A

RankingSchoolRPI #
1J.H. Rose0.749440
2Alexander Central0.720728
3St. Stephens0.679344
4A.C. Reynolds0.661732
5South Caldwell0.661728
6Terry Sanford0.653627
7Southern Lee0.648776
8Jacksonville0.635685
9Charlotte Catholic0.633007
10Asheville0.628872
11South View0.625324
12Triton0.621126
13Union Pines0.606411
14Watauga0.604253
15Ragsdale0.599380
16Mount Tabor0.578873
17T.C. Roberson0.573735
18Kings Mountain0.562642
19West Johnston0.559340
20Central Cabarrus0.548951
21Middle Creek0.544021
22West Brunswick0.540964
23Northern Guilford0.538642
24Harnett Central0.538228
25Southeast Guilford0.536313
26Asheboro0.529214
27Williams0.514623
28Gray’s Creek0.512321
29South Johnston0.512300
30Sun Valley0.507965
31Southern Alamance0.499983
32Northern Nash0.454554
33Freedom0.450324
34Phillip O. Berry Academy of Technology0.439265
35Swansboro0.430675
36Felton Grove0.429335
37Westover0.429133
38Franklinton0.428844
39North Iredell0.426027
40Scotland0.418932
41Glenn0.418748
42Ashbrook0.409657
43Western Harnett0.409524
44Seventy-First0.399131
45Dudley0.381988
46Northern Durham0.368541
47Piedmont0.364315
48Harding University0.344529
49Olympic0.331774
50Lee County0.321470
51White Oak0.318849
52East Chapel Hill0.301268
53Eastern Guilford0.293137
54Ben L. Smith0.254256
55E.E. Smith0.251494
56Statesville0.251199
57Vance County0.223698

CLASS 7A

RankingSchoolRPI #
1D.H. Conley0.788129
2South Central0.742889
3Cardinal Gibbons0.736940
4Grimsley0.723429
5Wake Forest0.716789
6Topsail0.706172
7Reagan0.696003
8Holly Springs0.682121
9Hickory Ridge0.673992
10Cape Fear0.646309
11New Hanover0.622025
12Cox Mill0.620338
13Marvin Ridge0.611116
14Heritage0.610840
15Cuthbertson0.602409
16Cary0.600718
17Davie County0.598371
18Southwest Guilford0.595945
19Fuquay-Varina0.593572
20Clayton0.591071
21New Bern0.586327
22East Forsyth0.580227
23A.L. Brown0.578085
24Garner0.563653
25Weddington0.558358
26Riverside-Durham0.545006
27Lake Norman0.542720
28Hopewell0.542297
29North Brunswick0.542154
30Page0.535722
31Cleveland0.534367
32Jack Britt0.524994
33Butler0.519528
34Purnell Swett0.518773
35Mooresville0.516047
36South Iredell0.515569
37McDowell0.515330
38Richmond Senior0.512671
39West Cabarrus0.512337
40R.J. Reynolds0.497708
41Ballantyne Ridge0.490970
42East Wake0.480737
43Overhills0.453105
44Independence0.440986
45Lumberton0.437313
46Hillside0.414997
47Ashley0.405690
48South Garner0.401552
49Chapel Hill0.399903
50West Mecklenburg0.391358
51Smithfield-Selma0.382371
52Southern School of Energy and Sustainability0.379245
53Porter Ridge0.365850
54North Mecklenburg0.344753
55Rocky River0.337820
56Southeast Raleigh0.331163
57Sanderson0.314416
58Pine Forest0.301052
59Parkland0.260525

CLASS 8A

RankingSchoolRPI #
1Laney0.719570
2West Forsyth0.709508
3Myers Park0.695444
4Providence0.685385
5Corinth Holders0.670290
6Ardrey Kell0.661624
7Broughton0.654034
8Pinecrest0.641762
9Leesville Road0.613852
10Hough0.599750
11Jordan0.588070
12Wakefield0.577151
13Northwest Guilford0.569101
14Apex Friendship0.568581
15Hoggard0.554101
16Millbrook0.541338
17South Mecklenburg0.520675
18East Mecklenburg0.508720
19Willow Spring0.495365
20Green Level0.473291
21Apex0.471563
22Mallard Creek0.468680
23Palisades0.440848
24Athens Drive0.437475
25Green Hope0.434431
26Hoke County0.433144
27Enloe0.426686
28Panther Creek0.401733
29Garinger0.396701
30Rolesville0.394271
31West Charlotte0.236768
32Chambers0.212842