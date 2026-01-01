Skip to main content
NCHSAA Girl's Basketball RPI (1/1/26)

IMG_3283by: Trey Scott2 hours agoTreyScott_NC

1A Girls 

  1. Falls Lake Academy — 7-1-0 — 0.663887
  2. Thomas Jefferson Classical Academy — 10-2-0 — 0.651247
  3. The College Prep & Leadership Academy — 13-1-0 — 0.630113
  4. Wilson Prep Academy — 3-3-0 — 0.622170
  5. Vance Charter — 4-2-0 — 0.618821
  6. Jackson Day — 10-1-0 — 0.603304
  7. Washington County — 6-2-0 — 0.602077
  8. Northside (Pinetown) — 6-1-0 — 0.597182
  9. Highlands — 6-3-0 — 0.570124
  10. Phoenix Academy — 9-4-0 — 0.567407
  11. Bear Grass Charter — 7-3-0 — 0.560488
  12. Andrews — 5-3-0 — 0.554804
  13. Summit Charter Academy — 7-3-0 — 0.552335
  14. Bethany Community — 7-4-0 — 0.524967
  15. Oxford Prep — 10-4-0 — 0.517968
  16. Robbinsville — 3-2-0 — 0.500186
  17. Hiwassee Dam — 6-4-0 — 0.496968
  18. Clover Garden School — 5-4-0 — 0.491486
  19. Southeast Collegiate Prep Academy — 4-3-0 — 0.490218
  20. Discovery Charter School — 4-4-0 — 0.477752
  21. East Columbus — 4-4-0 — 0.468938
  22. Southern Wake Academy — 3-2-0 — 0.453989
  23. Woods Charter — 6-4-0 — 0.436539
  24. Excelsior Classical Academy — 4-4-0 — 0.425430
  25. North Edgecombe — 2-2-0 — 0.424195
  26. Chatham Charter — 3-11-0 — 0.413610
  27. North Stokes — 3-7-0 — 0.409190
  28. Chatham Central — 6-5-0 — 0.392792
  29. Rosman — 2-5-0 — 0.390699
  30. Rocky Mount Prep — 2-4-0 — 0.345120
  31. NCSSM: Morganton — 2-5-0 — 0.332853
  32. Cape Hatteras Secondary — 2-7-0 — 0.324257
  33. North Carolina Leadership Academy — 2-10-0 — 0.322631
  34. Hobgood Charter — 1-5-0 — 0.313388
  35. North East Carolina Prep — 3-4-0 — 0.310869
  36. River Mill Academy — 1-10-0 — 0.303821
  37. Bonnie Cone Leadership Academy — 0-5-0 — 0.303037
  38. Jones Senior — 1-4-0 — 0.298183
  39. Ocracoke — 2-3-0 — 0.296610
  40. Blue Ridge Early College — 1-5-0 — 0.295145
  41. Mattamuskeet — 0-3-0 — 0.293441
  42. Nantahala — 1-11-0 — 0.290272
  43. Carolina International — 0-8-0 — 0.290148
  44. Ascend Leadership Academy — 0-11-0 — 0.287974
  45. Triad Math and Science Academy — 1-4-0 — 0.252034
  46. South Davidson — 0-10-0 — 0.238063
  47. Central Carolina Academy — 1-7-0 — 0.224690
  48. Millennium Charter Academy — 1-2-0 — 0.216204
  49. KIPP Pride — 0-5-0 — 0.192549
  50. Weldon STEM — 0-4-0 — 0.127618
  51. N.C. School for the Deaf — 0-1-0 — 0.023736
  52. Winston-Salem Preparatory Academy — 0-0-0 — 0.000000
  53. Columbia — 0-0-0 — 0.000000

2A Girls 

  1. Cherokee — 8-0-0 — 0.786914
  2. East Wilkes — 9-1-0 — 0.731045
  3. Bishop McGuinness — 8-2-0 — 0.717994
  4. Queen’s Grant — 13-2-0 — 0.651506
  5. Pamlico County — 8-2-0 — 0.642255
  6. Warren County — 4-2-0 — 0.639708
  7. Roxboro Community — 5-2-0 — 0.628066
  8. Avery County — 10-1-0 — 0.624285
  9. Gates County — 8-3-0 — 0.616525
  10. Highland Tech — 10-2-0 — 0.615774
  11. Raleigh Charter — 2-1-0 — 0.567386
  12. Holmes — 2-2-0 — 0.566116
  13. Christ the King — 6-3-0 — 0.562126
  14. North Duplin — 6-3-0 — 0.557936
  15. East Bladen — 8-1-0 — 0.555933
  16. Murphy — 2-3-0 — 0.523957
  17. Lakewood — 6-4-0 — 0.517814
  18. American Leadership Academy–Johnston — 7-3-0 — 0.502676
  19. Community School of Davidson — 5-6-0 — 0.498098
  20. Albemarle — 6-5-0 — 0.497125
  21. Triangle Math & Science Academy — 6-4-0 — 0.489077
  22. South Stokes — 4-7-0 — 0.484862
  23. Manteo — 2-2-0 — 0.470282
  24. Mountain Island Charter — 6-4-0 — 0.465450
  25. Bertie — 2-2-0 — 0.464535
  26. Mitchell — 3-5-0 — 0.456638
  27. Hayesville — 4-4-0 — 0.446847
  28. Southside — 2-3-0 — 0.446770
  29. Sugar Creek Charter — 4-6-0 — 0.439817
  30. Union — 5-5-0 — 0.437835
  31. Bradford Prep — 5-5-0 — 0.436158
  32. Eno River Academy — 4-8-0 — 0.434453
  33. Starmount — 3-7-0 — 0.432595
  34. Camden County — 4-7-0 — 0.427842
  35. East Carteret — 3-7-0 — 0.418634
  36. Franklin Academy — 4-9-0 — 0.410397
  37. Corvian Community — 1-3-0 — 0.409024
  38. Rosewood — 1-6-0 — 0.406294
  39. South Stanly — 3-4-0 — 0.405495
  40. Hobbton — 0-1-0 — 0.390268
  41. Tarboro — 1-3-0 — 0.381519
  42. Perquimans County — 0-5-0 — 0.375663
  43. Elkin — 0-5-0 — 0.370882
  44. Swain County — 2-6-0 — 0.366648
  45. Cornerstone Charter Academy — 4-5-0 — 0.360128
  46. North Rowan — 1-9-0 — 0.346666
  47. East Wake Academy — 2-9-0 — 0.329528
  48. Piedmont Classical — 0-6-0 — 0.320467
  49. Research Triangle — 1-8-0 — 0.320030
  50. Gray Stone Day — 2-6-0 — 0.319381
  51. Cherryville — 2-8-0 — 0.317722
  52. Lejeune — 0-6-0 — 0.311790
  53. Northampton County — 1-5-0 — 0.305961
  54. Langtree Charter Academy — 1-5-0 — 0.304468
  55. Alleghany — 0-10-0 — 0.302671
  56. Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy — 2-6-0 — 0.298473
  57. Voyager Academy — 1-8-0 — 0.264696
  58. West Columbus — 0-6-0 — 0.151240
  59. Henderson Collegiate — 0-0-0 — 0.000000

3A Girls 

  1. Kinston — 7-0-0 — 0.729245
  2. James Kenan — 6-1-0 — 0.649081
  3. Surry Central — 11-1-0 — 0.639108
  4. Goldsboro — 8-2-0 — 0.629286
  5. Polk County — 9-0-0 — 0.625116
  6. North Wilkes — 6-3-0 — 0.624423
  7. Greene Central — 6-2-0 — 0.618266
  8. East Surry — 8-2-0 — 0.602665
  9. Hendersonville — 10-1-0 — 0.596502
  10. North Stanly — 7-2-0 — 0.593064
  11. NCSSM: Durham — 8-2-0 — 0.570193
  12. Draughn — 9-2-0 — 0.567324
  13. East Rutherford — 4-5-0 — 0.555847
  14. Mountain Heritage — 7-4-0 — 0.554476
  15. Northwood — 7-5-0 — 0.545837
  16. Wake Prep Academy — 4-4-0 — 0.544821
  17. Wallace-Rose Hill — 5-5-0 — 0.539109
  18. Ayden–Grifton — 7-4-0 — 0.536734
  19. Heide Trask — 5-5-0 — 0.529803
  20. Wheatmore — 8-5-0 — 0.527138
  21. Farmville Central — 6-4-0 — 0.507759
  22. Providence Grove — 5-5-0 — 0.501818
  23. Louisburg — 4-5-0 — 0.501200
  24. Lincolnton — 4-6-0 — 0.494157
  25. Mount Airy — 6-2-0 — 0.489066
  26. Martin County — 4-3-0 — 0.487080
  27. Hertford County — 4-4-0 — 0.478725
  28. West Wilkes — 5-7-0 — 0.471560
  29. Pine Lake Prep — 4-8-0 — 0.459309
  30. Midway — 3-3-0 — 0.452191
  31. West Lincoln — 5-7-0 — 0.444038
  32. Piedmont Community Charter — 2-9-0 — 0.443646
  33. Union Academy — 3-8-0 — 0.436277
  34. Bessemer City — 4-6-0 — 0.431345
  35. Trinity — 6-7-0 — 0.428027
  36. West Davidson — 4-8-0 — 0.427348
  37. Pasquotank County — 2-4-0 — 0.417979
  38. Northeastern — 0-2-0 — 0.405161
  39. Shelby — 2-4-0 — 0.384254
  40. Beddingfield — 3-7-0 — 0.374348
  41. Patton — 3-8-0 — 0.373040
  42. East Davidson — 2-6-0 — 0.367840
  43. Eastern Randolph — 1-8-0 — 0.352937
  44. Madison — 2-11-0 — 0.348405
  45. West Caldwell — 3-8-0 — 0.347056
  46. South Lenoir — 0-7-0 — 0.341734
  47. South Columbus — 2-6-0 — 0.339667
  48. Pender — 0-6-0 — 0.325119
  49. Whiteville — 1-5-0 — 0.322921
  50. Spring Creek — 1-7-0 — 0.311515
  51. Princeton — 1-8-0 — 0.304445
  52. West Bladen — 1-8-0 — 0.295726
  53. McMichael — 1-4-0 — 0.290771
  54. Thomasville — 0-11-0 — 0.280832
  55. Bartlett Yancey — 0-6-0 — 0.278686
  56. Walkertown — 0-8-0 — 0.255455
  57. Owen — 0-12-0 — 0.254787
  58. North Moore — 0-8-0 — 0.246844
  59. CHASE — 0-9-0 — 0.212110

4A Girls 

  1. Pisgah — 12-0-0 — 0.736739
  2. Clinton — 10-0-0 — 0.734489
  3. Fairmont — 10-1-0 — 0.720991
  4. Nash Central — 7-2-0 — 0.708875
  5. Hibriten — 11-1-0 — 0.685851
  6. Stuart W. Cramer — 10-1-0 — 0.676688
  7. East Duplin — 7-2-0 — 0.676419
  8. Uwharrie Charter Academy — 9-1-0 — 0.675566
  9. Maiden — 10-1-0 — 0.664788
  10. Lake Norman Charter — 11-0-0 — 0.662613
  11. SouthWest Edgecombe — 5-2-0 — 0.659634
  12. Southwestern Randolph — 9-2-0 — 0.648443
  13. First Flight — 5-2-0 — 0.624563
  14. Randleman — 7-4-0 — 0.605658
  15. T.W. Andrews — 4-3-0 — 0.604253
  16. North Johnston — 10-0-0 — 0.602862
  17. South Rowan — 8-2-0 — 0.589876
  18. Burns — 6-2-0 — 0.589640
  19. Cummings — 7-2-0 — 0.584815
  20. Forbush — 9-2-0 — 0.581744
  21. Ledford — 6-5-0 — 0.577867
  22. North Pitt — 6-3-0 — 0.575368
  23. Bandys — 8-3-0 — 0.573192
  24. East Burke — 7-4-0 — 0.566791
  25. Central Davidson — 6-3-0 — 0.565968
  26. Bunn — 6-4-0 — 0.561265
  27. Lincoln Charter — 6-3-0 — 0.560503
  28. Lexington Senior — 5-1-0 — 0.543313
  29. North Lenoir — 5-6-0 — 0.525957
  30. North Surry — 6-4-0 — 0.523841
  31. Foard — 6-5-0 — 0.521648
  32. West Stanly — 5-5-0 — 0.510591
  33. West Craven — 3-2-0 — 0.507909
  34. Morehead — 2-3-0 — 0.479118
  35. Bunker Hill — 5-6-0 — 0.474554
  36. West Stokes — 4-5-0 — 0.473399
  37. Salisbury — 2-5-0 — 0.452627
  38. Reidsville — 2-4-0 — 0.446984
  39. Tuscola — 5-4-0 — 0.435383
  40. Mount Pleasant — 5-8-0 — 0.434336
  41. Carrboro — 3-6-0 — 0.427932
  42. R-S Central — 4-5-0 — 0.427605
  43. Newton-Conover — 1-11-0 — 0.406587
  44. Carver — 3-3-0 — 0.386093
  45. Ashe County — 2-8-0 — 0.384404
  46. East Henderson — 2-10-0 — 0.378296
  47. Jordan-Matthews — 3-10-0 — 0.376231
  48. Roanoke Rapids — 3-3-0 — 0.374764
  49. Red Springs — 2-7-0 — 0.367247
  50. Eastern Wayne — 1-7-0 — 0.367239
  51. Southwest Onslow — 3-7-0 — 0.362757
  52. East Gaston — 2-10-0 — 0.327757
  53. Central Academy of Technology & Arts — 3-7-0 — 0.327689
  54. Brevard — 1-7-0 — 0.326133
  55. Washington — 0-7-0 — 0.319064
  56. West Iredell — 1-10-0 — 0.307040
  57. Wilkes Central — 1-10-0 — 0.290653
  58. Anson — 1-11-0 — 0.256903
  59. Graham — 0-0-0 — 0.000000

5A Girls

  1. Southeast Alamance — 13-0-0 — 0.775165
  2. Oak Grove — 11-0-0 — 0.755881
  3. Eastern Alamance — 8-2-0 — 0.689754
  4. North Lincoln — 10-3-0 — 0.688543
  5. Northwest Cabarrus — 9-2-0 — 0.684096
  6. West Rowan — 10-0-0 — 0.678756
  7. Currituck County — 6-1-0 — 0.676473
  8. Western Alamance — 7-1-0 — 0.673870
  9. Rocky Mount — 5-2-0 — 0.669774
  10. Seaforth — 7-1-0 — 0.645064
  11. East Lincoln — 9-2-0 — 0.638089
  12. South Brunswick — 7-1-0 — 0.637876
  13. Croatan — 8-3-0 — 0.635854
  14. Hickory — 7-2-0 — 0.626283
  15. C.B. Aycock — 8-3-0 — 0.618248
  16. Rockingham County — 9-3-0 — 0.603141
  17. West Carteret — 7-4-0 — 0.584526
  18. Dixon — 9-3-0 — 0.582065
  19. Enka — 9-4-0 — 0.581686
  20. Forest Hills — 8-4-0 — 0.573561
  21. South Granville — 4-5-0 — 0.569757
  22. Monroe — 8-1-0 — 0.562285
  23. Huss — 6-5-0 — 0.559022
  24. Southern Nash — 7-4-0 — 0.555537
  25. North Buncombe — 6-5-0 — 0.551245
  26. Orange — 6-4-0 — 0.545748
  27. Franklin — 6-5-0 — 0.513352
  28. Durham School of the Arts — 5-5-0 — 0.512876
  29. Smoky Mountain — 5-5-0 — 0.507484
  30. North Gaston — 6-4-0 — 0.502186
  31. Parkwood — 8-5-0 — 0.499956
  32. St. Pauls — 4-5-0 — 0.495271
  33. North Davidson — 6-6-0 — 0.485155
  34. Erwin — 5-7-0 — 0.475610
  35. Person — 3-7-0 — 0.466750
  36. East Rowan — 4-8-0 — 0.455383
  37. North Henderson — 4-8-0 — 0.449470
  38. South Point — 2-8-0 — 0.433809
  39. Jay M. Robinson — 3-7-0 — 0.424100
  40. Northside (Jacksonville) — 2-5-0 — 0.423366
  41. Carson — 4-5-0 — 0.418608
  42. Montgomery Central — 6-6-0 — 0.416850
  43. North Forsyth — 3-7-0 — 0.414880
  44. Cedar Ridge — 2-8-0 — 0.394156
  45. Southern Wayne — 2-8-0 — 0.389918
  46. Southern Guilford — 3-9-0 — 0.389751
  47. Forestview — 2-10-0 — 0.386864
  48. Fike — 2-5-0 — 0.381594
  49. J.F. Webb — 3-7-0 — 0.376498
  50. West Henderson — 2-9-0 — 0.374464
  51. Richlands — 2-9-0 — 0.367819
  52. Atkins — 2-7-0 — 0.364931
  53. Havelock — 2-6-0 — 0.359982
  54. Northeast Guilford — 2-9-0 — 0.352997
  55. High Point Central — 2-10-0 — 0.350440
  56. Crest — 0-4-0 — 0.345419
  57. Concord — 0-9-0 — 0.310402
  58. Hunt — 1-4-0 — 0.280338
  59. Douglas Byrd — 0-10-0 — 0.203007

6A Girls 

  1. Alexander Central — 11-1-0 — 0.716568
  2. Seventy-First — 7-2-0 — 0.694705
  3. Eastern Guilford — 6-2-0 — 0.693973
  4. Northern Guilford — 9-4-0 — 0.666993
  5. E.E. Smith — 7-2-0 — 0.644048
  6. Northern Durham — 9-1-0 — 0.640332
  7. Vance County — 9-2-0 — 0.636575
  8. A.C. Reynolds — 8-2-0 — 0.633356
  9. T.C. Roberson — 8-2-0 — 0.613907
  10. Franklinton — 5-2-0 — 0.613281
  11. J.H. Rose — 6-3-0 — 0.608581
  12. Terry Sanford — 5-5-0 — 0.607314
  13. West Johnston — 6-4-0 — 0.597117
  14. Ben L. Smith — 5-2-0 — 0.587389
  15. Union Pines — 7-3-0 — 0.581934
  16. North Iredell — 7-3-0 — 0.580244
  17. Westover — 6-5-0 — 0.580050
  18. Piedmont — 8-6-0 — 0.573344
  19. South Caldwell — 7-6-0 — 0.566136
  20. Ragsdale — 8-3-0 — 0.560584
  21. South Johnston — 6-3-0 — 0.553217
  22. Statesville — 7-6-0 — 0.546029
  23. Glenn — 6-5-0 — 0.544828
  24. Western Harnett — 6-3-0 — 0.543342
  25. Jacksonville — 6-5-0 — 0.535854
  26. Watauga — 5-6-0 — 0.534910
  27. Asheboro — 9-5-0 — 0.533481
  28. Southeast Guilford — 5-6-0 — 0.526322
  29. Swansboro — 6-3-0 — 0.525441
  30. Southern Lee — 6-3-0 — 0.507241
  31. Central Cabarrus — 7-4-0 — 0.501740
  32. Freedom — 5-7-0 — 0.495933
  33. Lee County — 5-3-0 — 0.490526
  34. Dudley — 4-5-0 — 0.489604
  35. Charlotte Catholic — 4-7-0 — 0.486043
  36. Asheville — 3-8-0 — 0.478090
  37. Western Guilford — 4-5-0 — 0.469508
  38. Williams — 3-4-0 — 0.468107
  39. Triton — 3-4-0 — 0.462689
  40. Ashbrook — 4-6-0 — 0.445859
  41. West Brunswick — 3-9-0 — 0.443828
  42. White Oak — 5-7-0 — 0.439687
  43. Harnett Central — 3-6-0 — 0.431472
  44. Northern Nash — 4-6-0 — 0.423769
  45. Gray’s Creek — 7-7-0 — 0.422530
  46. Kings Mountain — 4-7-0 — 0.413459
  47. Phillip O. Berry Academy of Technology — 2-5-0 — 0.412167
  48. Middle Creek — 1-8-0 — 0.394785
  49. Mount Tabor — 1-10-0 — 0.373018
  50. Felton Grove — 1-9-0 — 0.356471
  51. Southern Alamance — 1-8-0 — 0.339187
  52. Olympic — 1-10-0 — 0.332368
  53. Sun Valley — 1-10-0 — 0.331770
  54. St. Stephens — 1-12-0 — 0.326437
  55. Scotland — 0-9-0 — 0.296924
  56. South View — 1-8-0 — 0.283715
  57. Harding University — 0-8-0 — 0.269693
  58. East Chapel Hill — 0-9-0 — 0.215679

7A Girls 

  1. Lake Norman — 8-1-0 — 0.764990
  2. North Mecklenburg — 11-1-0 — 0.739619
  3. Marvin Ridge — 10-3-0 — 0.703955
  4. Porter Ridge — 11-2-0 — 0.693384
  5. Parkland — 9-0-0 — 0.690267
  6. Holly Springs — 8-1-0 — 0.680148
  7. South Central — 6-3-0 — 0.668763
  8. Cleveland — 7-3-0 — 0.666017
  9. McDowell — 10-3-0 — 0.660659
  10. Southeast Raleigh — 9-3-0 — 0.656001
  11. Heritage — 9-2-0 — 0.652891
  12. Southwest Guilford — 7-2-0 — 0.651145
  13. Hickory Ridge — 8-4-0 — 0.639652
  14. Cuthbertson — 9-2-0 — 0.636656
  15. Southern School of Energy and Sustainability — 11-3-0 — 0.625658
  16. Grimsley — 6-2-0 — 0.623149
  17. Overhills — 8-4-0 — 0.618812
  18. Topsail — 8-4-0 — 0.615526
  19. Chapel Hill — 8-4-0 — 0.610292
  20. South Garner — 7-6-0 — 0.598388
  21. West Cabarrus — 7-5-0 — 0.590802
  22. Davie County — 7-4-0 — 0.583544
  23. Cardinal Gibbons — 6-4-0 — 0.576009
  24. Ashley — 8-5-0 — 0.575562
  25. Fuquay-Varina — 6-4-0 — 0.553431
  26. Lumberton — 6-4-0 — 0.550765
  27. New Hanover — 5-3-0 — 0.546030
  28. Butler — 6-6-0 — 0.543348
  29. Clayton — 6-4-0 — 0.540160
  30. East Forsyth — 9-4-0 — 0.533610
  31. Ballantyne Ridge — 7-6-0 — 0.529331
  32. Purnell Swett — 7-3-0 — 0.525932
  33. Weddington — 6-8-0 — 0.524393
  34. Richmond Senior — 6-5-0 — 0.523618
  35. South Iredell — 5-7-0 — 0.523257
  36. Knightdale — 6-7-0 — 0.522849
  37. Hillside — 4-3-0 — 0.515391
  38. Garner — 4-5-0 — 0.494449
  39. Pine Forest — 6-5-0 — 0.494086
  40. Wake Forest — 4-4-0 — 0.492116
  41. R.J. Reynolds — 6-4-0 — 0.490781
  42. Cox Mill — 5-5-0 — 0.468174
  43. Jack Britt — 4-7-0 — 0.461069
  44. A.L. Brown — 6-5-0 — 0.458873
  45. Mooresville — 3-9-0 — 0.450753
  46. Rocky River — 6-8-0 — 0.435367
  47. East Wake — 4-8-0 — 0.424351
  48. Reagan — 2-7-0 — 0.405567
  49. Cape Fear — 4-7-0 — 0.398929
  50. D.H. Conley — 2-5-0 — 0.397809
  51. New Bern — 2-6-0 — 0.393443
  52. Sanderson — 3-8-0 — 0.380437
  53. Smithfield-Selma — 1-8-0 — 0.369897
  54. North Brunswick — 0-8-0 — 0.364909
  55. Cary — 3-9-0 — 0.361655
  56. Independence — 2-10-0 — 0.346034
  57. West Mecklenburg — 2-11-0 — 0.326944
  58. Riverside–Durham — 2-8-0 — 0.310136
  59. Page — 0-11-0 — 0.292447
  60. Hopewell — 0-6-0 — 0.271121

8A Girls 

  1. Hoggard — 11-1-0 — 0.768393
  2. Corinth Holders — 11-1-0 — 0.748251
  3. Ardrey Kell — 10-3-0 — 0.690042
  4. Mallard Creek — 10-4-0 — 0.689134
  5. Willow Spring — 12-1-0 — 0.672446
  6. South Mecklenburg — 8-3-0 — 0.667817
  7. Broughton — 9-3-0 — 0.633970
  8. Millbrook — 8-4-0 — 0.627246
  9. Leesville Road — 8-3-0 — 0.623982
  10. Hough — 7-3-0 — 0.612080
  11. Myers Park — 8-5-0 — 0.593026
  12. Northwest Guilford — 7-4-0 — 0.591344
  13. Hoke County — 6-3-0 — 0.590077
  14. West Forsyth — 7-4-0 — 0.588705
  15. Laney — 7-4-0 — 0.581318
  16. Providence — 7-5-0 — 0.554983
  17. Pinecrest — 6-6-0 — 0.548918
  18. Wakefield — 5-7-0 — 0.547861
  19. Apex — 9-4-0 — 0.542558
  20. West Charlotte — 7-4-0 — 0.541929
  21. Green Level — 6-7-0 — 0.531162
  22. Panther Creek — 5-7-0 — 0.495911
  23. Rolesville — 3-8-0 — 0.481856
  24. East Mecklenburg — 6-7-0 — 0.476220
  25. Apex Friendship — 5-8-0 — 0.474906
  26. Athens Drive — 5-6-0 — 0.473938
  27. Palisades — 6-5-0 — 0.469701
  28. Green Hope — 6-8-0 — 0.461490
  29. Chambers — 6-7-0 — 0.453078
  30. Garinger — 4-6-0 — 0.392664
  31. Jordan — 2-10-0 — 0.370157
  32. Enloe — 0-12-0 — 0.276648