NCHSAA Girl's Basketball RPI (1/1/26)
1A Girls
- Falls Lake Academy — 7-1-0 — 0.663887
- Thomas Jefferson Classical Academy — 10-2-0 — 0.651247
- The College Prep & Leadership Academy — 13-1-0 — 0.630113
- Wilson Prep Academy — 3-3-0 — 0.622170
- Vance Charter — 4-2-0 — 0.618821
- Jackson Day — 10-1-0 — 0.603304
- Washington County — 6-2-0 — 0.602077
- Northside (Pinetown) — 6-1-0 — 0.597182
- Highlands — 6-3-0 — 0.570124
- Phoenix Academy — 9-4-0 — 0.567407
- Bear Grass Charter — 7-3-0 — 0.560488
- Andrews — 5-3-0 — 0.554804
- Summit Charter Academy — 7-3-0 — 0.552335
- Bethany Community — 7-4-0 — 0.524967
- Oxford Prep — 10-4-0 — 0.517968
- Robbinsville — 3-2-0 — 0.500186
- Hiwassee Dam — 6-4-0 — 0.496968
- Clover Garden School — 5-4-0 — 0.491486
- Southeast Collegiate Prep Academy — 4-3-0 — 0.490218
- Discovery Charter School — 4-4-0 — 0.477752
- East Columbus — 4-4-0 — 0.468938
- Southern Wake Academy — 3-2-0 — 0.453989
- Woods Charter — 6-4-0 — 0.436539
- Excelsior Classical Academy — 4-4-0 — 0.425430
- North Edgecombe — 2-2-0 — 0.424195
- Chatham Charter — 3-11-0 — 0.413610
- North Stokes — 3-7-0 — 0.409190
- Chatham Central — 6-5-0 — 0.392792
- Rosman — 2-5-0 — 0.390699
- Rocky Mount Prep — 2-4-0 — 0.345120
- NCSSM: Morganton — 2-5-0 — 0.332853
- Cape Hatteras Secondary — 2-7-0 — 0.324257
- North Carolina Leadership Academy — 2-10-0 — 0.322631
- Hobgood Charter — 1-5-0 — 0.313388
- North East Carolina Prep — 3-4-0 — 0.310869
- River Mill Academy — 1-10-0 — 0.303821
- Bonnie Cone Leadership Academy — 0-5-0 — 0.303037
- Jones Senior — 1-4-0 — 0.298183
- Ocracoke — 2-3-0 — 0.296610
- Blue Ridge Early College — 1-5-0 — 0.295145
- Mattamuskeet — 0-3-0 — 0.293441
- Nantahala — 1-11-0 — 0.290272
- Carolina International — 0-8-0 — 0.290148
- Ascend Leadership Academy — 0-11-0 — 0.287974
- Triad Math and Science Academy — 1-4-0 — 0.252034
- South Davidson — 0-10-0 — 0.238063
- Central Carolina Academy — 1-7-0 — 0.224690
- Millennium Charter Academy — 1-2-0 — 0.216204
- KIPP Pride — 0-5-0 — 0.192549
- Weldon STEM — 0-4-0 — 0.127618
- N.C. School for the Deaf — 0-1-0 — 0.023736
- Winston-Salem Preparatory Academy — 0-0-0 — 0.000000
- Columbia — 0-0-0 — 0.000000
2A Girls
- Cherokee — 8-0-0 — 0.786914
- East Wilkes — 9-1-0 — 0.731045
- Bishop McGuinness — 8-2-0 — 0.717994
- Queen’s Grant — 13-2-0 — 0.651506
- Pamlico County — 8-2-0 — 0.642255
- Warren County — 4-2-0 — 0.639708
- Roxboro Community — 5-2-0 — 0.628066
- Avery County — 10-1-0 — 0.624285
- Gates County — 8-3-0 — 0.616525
- Highland Tech — 10-2-0 — 0.615774
- Raleigh Charter — 2-1-0 — 0.567386
- Holmes — 2-2-0 — 0.566116
- Christ the King — 6-3-0 — 0.562126
- North Duplin — 6-3-0 — 0.557936
- East Bladen — 8-1-0 — 0.555933
- Murphy — 2-3-0 — 0.523957
- Lakewood — 6-4-0 — 0.517814
- American Leadership Academy–Johnston — 7-3-0 — 0.502676
- Community School of Davidson — 5-6-0 — 0.498098
- Albemarle — 6-5-0 — 0.497125
- Triangle Math & Science Academy — 6-4-0 — 0.489077
- South Stokes — 4-7-0 — 0.484862
- Manteo — 2-2-0 — 0.470282
- Mountain Island Charter — 6-4-0 — 0.465450
- Bertie — 2-2-0 — 0.464535
- Mitchell — 3-5-0 — 0.456638
- Hayesville — 4-4-0 — 0.446847
- Southside — 2-3-0 — 0.446770
- Sugar Creek Charter — 4-6-0 — 0.439817
- Union — 5-5-0 — 0.437835
- Bradford Prep — 5-5-0 — 0.436158
- Eno River Academy — 4-8-0 — 0.434453
- Starmount — 3-7-0 — 0.432595
- Camden County — 4-7-0 — 0.427842
- East Carteret — 3-7-0 — 0.418634
- Franklin Academy — 4-9-0 — 0.410397
- Corvian Community — 1-3-0 — 0.409024
- Rosewood — 1-6-0 — 0.406294
- South Stanly — 3-4-0 — 0.405495
- Hobbton — 0-1-0 — 0.390268
- Tarboro — 1-3-0 — 0.381519
- Perquimans County — 0-5-0 — 0.375663
- Elkin — 0-5-0 — 0.370882
- Swain County — 2-6-0 — 0.366648
- Cornerstone Charter Academy — 4-5-0 — 0.360128
- North Rowan — 1-9-0 — 0.346666
- East Wake Academy — 2-9-0 — 0.329528
- Piedmont Classical — 0-6-0 — 0.320467
- Research Triangle — 1-8-0 — 0.320030
- Gray Stone Day — 2-6-0 — 0.319381
- Cherryville — 2-8-0 — 0.317722
- Lejeune — 0-6-0 — 0.311790
- Northampton County — 1-5-0 — 0.305961
- Langtree Charter Academy — 1-5-0 — 0.304468
- Alleghany — 0-10-0 — 0.302671
- Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy — 2-6-0 — 0.298473
- Voyager Academy — 1-8-0 — 0.264696
- West Columbus — 0-6-0 — 0.151240
- Henderson Collegiate — 0-0-0 — 0.000000
3A Girls
- Kinston — 7-0-0 — 0.729245
- James Kenan — 6-1-0 — 0.649081
- Surry Central — 11-1-0 — 0.639108
- Goldsboro — 8-2-0 — 0.629286
- Polk County — 9-0-0 — 0.625116
- North Wilkes — 6-3-0 — 0.624423
- Greene Central — 6-2-0 — 0.618266
- East Surry — 8-2-0 — 0.602665
- Hendersonville — 10-1-0 — 0.596502
- North Stanly — 7-2-0 — 0.593064
- NCSSM: Durham — 8-2-0 — 0.570193
- Draughn — 9-2-0 — 0.567324
- East Rutherford — 4-5-0 — 0.555847
- Mountain Heritage — 7-4-0 — 0.554476
- Northwood — 7-5-0 — 0.545837
- Wake Prep Academy — 4-4-0 — 0.544821
- Wallace-Rose Hill — 5-5-0 — 0.539109
- Ayden–Grifton — 7-4-0 — 0.536734
- Heide Trask — 5-5-0 — 0.529803
- Wheatmore — 8-5-0 — 0.527138
- Farmville Central — 6-4-0 — 0.507759
- Providence Grove — 5-5-0 — 0.501818
- Louisburg — 4-5-0 — 0.501200
- Lincolnton — 4-6-0 — 0.494157
- Mount Airy — 6-2-0 — 0.489066
- Martin County — 4-3-0 — 0.487080
- Hertford County — 4-4-0 — 0.478725
- West Wilkes — 5-7-0 — 0.471560
- Pine Lake Prep — 4-8-0 — 0.459309
- Midway — 3-3-0 — 0.452191
- West Lincoln — 5-7-0 — 0.444038
- Piedmont Community Charter — 2-9-0 — 0.443646
- Union Academy — 3-8-0 — 0.436277
- Bessemer City — 4-6-0 — 0.431345
- Trinity — 6-7-0 — 0.428027
- West Davidson — 4-8-0 — 0.427348
- Pasquotank County — 2-4-0 — 0.417979
- Northeastern — 0-2-0 — 0.405161
- Shelby — 2-4-0 — 0.384254
- Beddingfield — 3-7-0 — 0.374348
- Patton — 3-8-0 — 0.373040
- East Davidson — 2-6-0 — 0.367840
- Eastern Randolph — 1-8-0 — 0.352937
- Madison — 2-11-0 — 0.348405
- West Caldwell — 3-8-0 — 0.347056
- South Lenoir — 0-7-0 — 0.341734
- South Columbus — 2-6-0 — 0.339667
- Pender — 0-6-0 — 0.325119
- Whiteville — 1-5-0 — 0.322921
- Spring Creek — 1-7-0 — 0.311515
- Princeton — 1-8-0 — 0.304445
- West Bladen — 1-8-0 — 0.295726
- McMichael — 1-4-0 — 0.290771
- Thomasville — 0-11-0 — 0.280832
- Bartlett Yancey — 0-6-0 — 0.278686
- Walkertown — 0-8-0 — 0.255455
- Owen — 0-12-0 — 0.254787
- North Moore — 0-8-0 — 0.246844
- CHASE — 0-9-0 — 0.212110
4A Girls
- Pisgah — 12-0-0 — 0.736739
- Clinton — 10-0-0 — 0.734489
- Fairmont — 10-1-0 — 0.720991
- Nash Central — 7-2-0 — 0.708875
- Hibriten — 11-1-0 — 0.685851
- Stuart W. Cramer — 10-1-0 — 0.676688
- East Duplin — 7-2-0 — 0.676419
- Uwharrie Charter Academy — 9-1-0 — 0.675566
- Maiden — 10-1-0 — 0.664788
- Lake Norman Charter — 11-0-0 — 0.662613
- SouthWest Edgecombe — 5-2-0 — 0.659634
- Southwestern Randolph — 9-2-0 — 0.648443
- First Flight — 5-2-0 — 0.624563
- Randleman — 7-4-0 — 0.605658
- T.W. Andrews — 4-3-0 — 0.604253
- North Johnston — 10-0-0 — 0.602862
- South Rowan — 8-2-0 — 0.589876
- Burns — 6-2-0 — 0.589640
- Cummings — 7-2-0 — 0.584815
- Forbush — 9-2-0 — 0.581744
- Ledford — 6-5-0 — 0.577867
- North Pitt — 6-3-0 — 0.575368
- Bandys — 8-3-0 — 0.573192
- East Burke — 7-4-0 — 0.566791
- Central Davidson — 6-3-0 — 0.565968
- Bunn — 6-4-0 — 0.561265
- Lincoln Charter — 6-3-0 — 0.560503
- Lexington Senior — 5-1-0 — 0.543313
- North Lenoir — 5-6-0 — 0.525957
- North Surry — 6-4-0 — 0.523841
- Foard — 6-5-0 — 0.521648
- West Stanly — 5-5-0 — 0.510591
- West Craven — 3-2-0 — 0.507909
- Morehead — 2-3-0 — 0.479118
- Bunker Hill — 5-6-0 — 0.474554
- West Stokes — 4-5-0 — 0.473399
- Salisbury — 2-5-0 — 0.452627
- Reidsville — 2-4-0 — 0.446984
- Tuscola — 5-4-0 — 0.435383
- Mount Pleasant — 5-8-0 — 0.434336
- Carrboro — 3-6-0 — 0.427932
- R-S Central — 4-5-0 — 0.427605
- Newton-Conover — 1-11-0 — 0.406587
- Carver — 3-3-0 — 0.386093
- Ashe County — 2-8-0 — 0.384404
- East Henderson — 2-10-0 — 0.378296
- Jordan-Matthews — 3-10-0 — 0.376231
- Roanoke Rapids — 3-3-0 — 0.374764
- Red Springs — 2-7-0 — 0.367247
- Eastern Wayne — 1-7-0 — 0.367239
- Southwest Onslow — 3-7-0 — 0.362757
- East Gaston — 2-10-0 — 0.327757
- Central Academy of Technology & Arts — 3-7-0 — 0.327689
- Brevard — 1-7-0 — 0.326133
- Washington — 0-7-0 — 0.319064
- West Iredell — 1-10-0 — 0.307040
- Wilkes Central — 1-10-0 — 0.290653
- Anson — 1-11-0 — 0.256903
- Graham — 0-0-0 — 0.000000
5A Girls
- Southeast Alamance — 13-0-0 — 0.775165
- Oak Grove — 11-0-0 — 0.755881
- Eastern Alamance — 8-2-0 — 0.689754
- North Lincoln — 10-3-0 — 0.688543
- Northwest Cabarrus — 9-2-0 — 0.684096
- West Rowan — 10-0-0 — 0.678756
- Currituck County — 6-1-0 — 0.676473
- Western Alamance — 7-1-0 — 0.673870
- Rocky Mount — 5-2-0 — 0.669774
- Seaforth — 7-1-0 — 0.645064
- East Lincoln — 9-2-0 — 0.638089
- South Brunswick — 7-1-0 — 0.637876
- Croatan — 8-3-0 — 0.635854
- Hickory — 7-2-0 — 0.626283
- C.B. Aycock — 8-3-0 — 0.618248
- Rockingham County — 9-3-0 — 0.603141
- West Carteret — 7-4-0 — 0.584526
- Dixon — 9-3-0 — 0.582065
- Enka — 9-4-0 — 0.581686
- Forest Hills — 8-4-0 — 0.573561
- South Granville — 4-5-0 — 0.569757
- Monroe — 8-1-0 — 0.562285
- Huss — 6-5-0 — 0.559022
- Southern Nash — 7-4-0 — 0.555537
- North Buncombe — 6-5-0 — 0.551245
- Orange — 6-4-0 — 0.545748
- Franklin — 6-5-0 — 0.513352
- Durham School of the Arts — 5-5-0 — 0.512876
- Smoky Mountain — 5-5-0 — 0.507484
- North Gaston — 6-4-0 — 0.502186
- Parkwood — 8-5-0 — 0.499956
- St. Pauls — 4-5-0 — 0.495271
- North Davidson — 6-6-0 — 0.485155
- Erwin — 5-7-0 — 0.475610
- Person — 3-7-0 — 0.466750
- East Rowan — 4-8-0 — 0.455383
- North Henderson — 4-8-0 — 0.449470
- South Point — 2-8-0 — 0.433809
- Jay M. Robinson — 3-7-0 — 0.424100
- Northside (Jacksonville) — 2-5-0 — 0.423366
- Carson — 4-5-0 — 0.418608
- Montgomery Central — 6-6-0 — 0.416850
- North Forsyth — 3-7-0 — 0.414880
- Cedar Ridge — 2-8-0 — 0.394156
- Southern Wayne — 2-8-0 — 0.389918
- Southern Guilford — 3-9-0 — 0.389751
- Forestview — 2-10-0 — 0.386864
- Fike — 2-5-0 — 0.381594
- J.F. Webb — 3-7-0 — 0.376498
- West Henderson — 2-9-0 — 0.374464
- Richlands — 2-9-0 — 0.367819
- Atkins — 2-7-0 — 0.364931
- Havelock — 2-6-0 — 0.359982
- Northeast Guilford — 2-9-0 — 0.352997
- High Point Central — 2-10-0 — 0.350440
- Crest — 0-4-0 — 0.345419
- Concord — 0-9-0 — 0.310402
- Hunt — 1-4-0 — 0.280338
- Douglas Byrd — 0-10-0 — 0.203007
6A Girls
- Alexander Central — 11-1-0 — 0.716568
- Seventy-First — 7-2-0 — 0.694705
- Eastern Guilford — 6-2-0 — 0.693973
- Northern Guilford — 9-4-0 — 0.666993
- E.E. Smith — 7-2-0 — 0.644048
- Northern Durham — 9-1-0 — 0.640332
- Vance County — 9-2-0 — 0.636575
- A.C. Reynolds — 8-2-0 — 0.633356
- T.C. Roberson — 8-2-0 — 0.613907
- Franklinton — 5-2-0 — 0.613281
- J.H. Rose — 6-3-0 — 0.608581
- Terry Sanford — 5-5-0 — 0.607314
- West Johnston — 6-4-0 — 0.597117
- Ben L. Smith — 5-2-0 — 0.587389
- Union Pines — 7-3-0 — 0.581934
- North Iredell — 7-3-0 — 0.580244
- Westover — 6-5-0 — 0.580050
- Piedmont — 8-6-0 — 0.573344
- South Caldwell — 7-6-0 — 0.566136
- Ragsdale — 8-3-0 — 0.560584
- South Johnston — 6-3-0 — 0.553217
- Statesville — 7-6-0 — 0.546029
- Glenn — 6-5-0 — 0.544828
- Western Harnett — 6-3-0 — 0.543342
- Jacksonville — 6-5-0 — 0.535854
- Watauga — 5-6-0 — 0.534910
- Asheboro — 9-5-0 — 0.533481
- Southeast Guilford — 5-6-0 — 0.526322
- Swansboro — 6-3-0 — 0.525441
- Southern Lee — 6-3-0 — 0.507241
- Central Cabarrus — 7-4-0 — 0.501740
- Freedom — 5-7-0 — 0.495933
- Lee County — 5-3-0 — 0.490526
- Dudley — 4-5-0 — 0.489604
- Charlotte Catholic — 4-7-0 — 0.486043
- Asheville — 3-8-0 — 0.478090
- Western Guilford — 4-5-0 — 0.469508
- Williams — 3-4-0 — 0.468107
- Triton — 3-4-0 — 0.462689
- Ashbrook — 4-6-0 — 0.445859
- West Brunswick — 3-9-0 — 0.443828
- White Oak — 5-7-0 — 0.439687
- Harnett Central — 3-6-0 — 0.431472
- Northern Nash — 4-6-0 — 0.423769
- Gray’s Creek — 7-7-0 — 0.422530
- Kings Mountain — 4-7-0 — 0.413459
- Phillip O. Berry Academy of Technology — 2-5-0 — 0.412167
- Middle Creek — 1-8-0 — 0.394785
- Mount Tabor — 1-10-0 — 0.373018
- Felton Grove — 1-9-0 — 0.356471
- Southern Alamance — 1-8-0 — 0.339187
- Olympic — 1-10-0 — 0.332368
- Sun Valley — 1-10-0 — 0.331770
- St. Stephens — 1-12-0 — 0.326437
- Scotland — 0-9-0 — 0.296924
- South View — 1-8-0 — 0.283715
- Harding University — 0-8-0 — 0.269693
- East Chapel Hill — 0-9-0 — 0.215679
7A Girls
- Lake Norman — 8-1-0 — 0.764990
- North Mecklenburg — 11-1-0 — 0.739619
- Marvin Ridge — 10-3-0 — 0.703955
- Porter Ridge — 11-2-0 — 0.693384
- Parkland — 9-0-0 — 0.690267
- Holly Springs — 8-1-0 — 0.680148
- South Central — 6-3-0 — 0.668763
- Cleveland — 7-3-0 — 0.666017
- McDowell — 10-3-0 — 0.660659
- Southeast Raleigh — 9-3-0 — 0.656001
- Heritage — 9-2-0 — 0.652891
- Southwest Guilford — 7-2-0 — 0.651145
- Hickory Ridge — 8-4-0 — 0.639652
- Cuthbertson — 9-2-0 — 0.636656
- Southern School of Energy and Sustainability — 11-3-0 — 0.625658
- Grimsley — 6-2-0 — 0.623149
- Overhills — 8-4-0 — 0.618812
- Topsail — 8-4-0 — 0.615526
- Chapel Hill — 8-4-0 — 0.610292
- South Garner — 7-6-0 — 0.598388
- West Cabarrus — 7-5-0 — 0.590802
- Davie County — 7-4-0 — 0.583544
- Cardinal Gibbons — 6-4-0 — 0.576009
- Ashley — 8-5-0 — 0.575562
- Fuquay-Varina — 6-4-0 — 0.553431
- Lumberton — 6-4-0 — 0.550765
- New Hanover — 5-3-0 — 0.546030
- Butler — 6-6-0 — 0.543348
- Clayton — 6-4-0 — 0.540160
- East Forsyth — 9-4-0 — 0.533610
- Ballantyne Ridge — 7-6-0 — 0.529331
- Purnell Swett — 7-3-0 — 0.525932
- Weddington — 6-8-0 — 0.524393
- Richmond Senior — 6-5-0 — 0.523618
- South Iredell — 5-7-0 — 0.523257
- Knightdale — 6-7-0 — 0.522849
- Hillside — 4-3-0 — 0.515391
- Garner — 4-5-0 — 0.494449
- Pine Forest — 6-5-0 — 0.494086
- Wake Forest — 4-4-0 — 0.492116
- R.J. Reynolds — 6-4-0 — 0.490781
- Cox Mill — 5-5-0 — 0.468174
- Jack Britt — 4-7-0 — 0.461069
- A.L. Brown — 6-5-0 — 0.458873
- Mooresville — 3-9-0 — 0.450753
- Rocky River — 6-8-0 — 0.435367
- East Wake — 4-8-0 — 0.424351
- Reagan — 2-7-0 — 0.405567
- Cape Fear — 4-7-0 — 0.398929
- D.H. Conley — 2-5-0 — 0.397809
- New Bern — 2-6-0 — 0.393443
- Sanderson — 3-8-0 — 0.380437
- Smithfield-Selma — 1-8-0 — 0.369897
- North Brunswick — 0-8-0 — 0.364909
- Cary — 3-9-0 — 0.361655
- Independence — 2-10-0 — 0.346034
- West Mecklenburg — 2-11-0 — 0.326944
- Riverside–Durham — 2-8-0 — 0.310136
- Page — 0-11-0 — 0.292447
- Hopewell — 0-6-0 — 0.271121
8A Girls
- Hoggard — 11-1-0 — 0.768393
- Corinth Holders — 11-1-0 — 0.748251
- Ardrey Kell — 10-3-0 — 0.690042
- Mallard Creek — 10-4-0 — 0.689134
- Willow Spring — 12-1-0 — 0.672446
- South Mecklenburg — 8-3-0 — 0.667817
- Broughton — 9-3-0 — 0.633970
- Millbrook — 8-4-0 — 0.627246
- Leesville Road — 8-3-0 — 0.623982
- Hough — 7-3-0 — 0.612080
- Myers Park — 8-5-0 — 0.593026
- Northwest Guilford — 7-4-0 — 0.591344
- Hoke County — 6-3-0 — 0.590077
- West Forsyth — 7-4-0 — 0.588705
- Laney — 7-4-0 — 0.581318
- Providence — 7-5-0 — 0.554983
- Pinecrest — 6-6-0 — 0.548918
- Wakefield — 5-7-0 — 0.547861
- Apex — 9-4-0 — 0.542558
- West Charlotte — 7-4-0 — 0.541929
- Green Level — 6-7-0 — 0.531162
- Panther Creek — 5-7-0 — 0.495911
- Rolesville — 3-8-0 — 0.481856
- East Mecklenburg — 6-7-0 — 0.476220
- Apex Friendship — 5-8-0 — 0.474906
- Athens Drive — 5-6-0 — 0.473938
- Palisades — 6-5-0 — 0.469701
- Green Hope — 6-8-0 — 0.461490
- Chambers — 6-7-0 — 0.453078
- Garinger — 4-6-0 — 0.392664
- Jordan — 2-10-0 — 0.370157
- Enloe — 0-12-0 — 0.276648