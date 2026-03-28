NCHSAA SOFTBALL RPI RANKINGS (1A-8A) 3/28
Softball RPI standings
Last updated: March 28, 2026 (10:16 am)
CLASS 1A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Bear Grass Charter
|0.721385
|2
|Falls Lake Academy
|0.694236
|3
|Robbinsville
|0.682864
|4
|Chatham Central
|0.630517
|5
|Clover Garden School
|0.625488
|6
|Vance Charter
|0.622028
|7
|Bethany Community
|0.599129
|8
|East Columbus
|0.596598
|9
|Oxford Prep
|0.592981
|10
|Northside – Pinetown
|0.566664
|11
|River Mill Academy
|0.544020
|12
|Hobgood Charter
|0.518561
|13
|North East Carolina Prep
|0.475205
|14
|Cape Hatteras Secondary
|0.470617
|15
|Chatham Charter
|0.468821
|16
|North Stokes
|0.463910
|17
|Rosman
|0.455769
|18
|Weldon STEM
|0.435185
|19
|Jones Senior
|0.401049
|20
|Hiwassee Dam
|0.386966
|21
|South Davidson
|0.359249
|22
|Central Carolina Academy
|0.336130
|23
|Southeast Collegiate Prep Academy
|0.329365
|24
|Ascend Leadership Academy
|0.294832
|25
|Columbia
|0.288101
|26
|Andrews
|0.278563
|27
|Mattamuskeet
|0.249937
|28
|North Edgecombe
|0.230704
|29
|Phoenix Academy
|0.082102
CLASS 2A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|South Stanly
|0.718957
|2
|Roxboro Community
|0.690116
|3
|Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy
|0.683333
|4
|Manteo
|0.682640
|5
|Warren County
|0.677778
|6
|Swain County
|0.660620
|7
|Perquimans County
|0.636215
|8
|North Duplin
|0.629266
|9
|South Stokes
|0.611577
|10
|East Carteret
|0.609741
|11
|Highland Tech
|0.604845
|12
|Camden County
|0.592944
|13
|Murphy
|0.590228
|14
|Cherryville
|0.557299
|15
|Starmount
|0.544062
|16
|Mitchell
|0.537166
|17
|East Wake Academy
|0.529766
|18
|Queen’s Grant
|0.528952
|19
|Rosewood
|0.522131
|20
|Gates County
|0.505809
|21
|Lejeune
|0.494253
|22
|Franklin Academy
|0.475521
|23
|Bradford Prep
|0.463488
|24
|East Wilkes
|0.461130
|25
|Gray Stone Day
|0.456106
|26
|East Bladen
|0.455564
|27
|Cornerstone Charter Academy
|0.439010
|28
|Northampton County
|0.428844
|29
|Pamlico County
|0.422321
|30
|Mountain Island Charter
|0.421601
|31
|Hayesville
|0.402507
|32
|Cherokee
|0.384247
|33
|Holmes
|0.376619
|34
|Bertie
|0.374300
|35
|Union
|0.359232
|36
|Christ the King
|0.349248
|37
|Lakewood
|0.335216
|38
|West Columbus
|0.322144
|39
|Elkin
|0.304034
|40
|Langtree Charter Academy
|0.302033
|41
|Alleghany
|0.295435
|42
|Southside
|0.277320
|43
|Avery County
|0.264200
|44
|Sugar Creek Charter
|0.256828
|45
|Tarboro
|0.247681
|46
|Voyager Academy
|0.234550
|47
|Albemarle
|0.189954
CLASS 3A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|West Lincoln
|0.748791
|2
|Midway
|0.715695
|3
|McMichael
|0.697711
|4
|Pender
|0.682502
|5
|Farmville Central
|0.680305
|6
|Pine Lake Prep
|0.673425
|7
|West Davidson
|0.663782
|8
|Heide Trask
|0.658139
|9
|Martin County
|0.656177
|10
|Union Academy
|0.648013
|11
|Draughn
|0.641840
|12
|West Wilkes
|0.639962
|13
|Walkertown
|0.618117
|14
|James Kenan
|0.608730
|15
|Owen
|0.583343
|16
|Northwood
|0.578150
|17
|South Lenoir
|0.573216
|18
|Surry Central
|0.557636
|19
|Providence Grove
|0.543526
|20
|East Davidson
|0.540639
|21
|East Rutherford
|0.535228
|22
|Wallace-Rose Hill
|0.535043
|23
|Wake Prep Academy
|0.528762
|24
|East Surry
|0.516722
|25
|CHASE
|0.515946
|26
|Wheatmore
|0.510668
|27
|North Stanly
|0.491511
|28
|Madison
|0.483189
|29
|Bessemer City
|0.472273
|30
|Greene Central
|0.469694
|31
|Ayden – Grifton
|0.468331
|32
|North Moore
|0.452100
|33
|West Bladen
|0.449887
|34
|Goldsboro
|0.448625
|35
|West Caldwell
|0.445071
|36
|South Columbus
|0.439036
|37
|Eastern Randolph
|0.434970
|38
|Princeton
|0.434096
|39
|Pasquotank County
|0.431882
|40
|Mount Airy
|0.428731
|41
|Piedmont Community Charter
|0.422250
|42
|Shelby
|0.407356
|43
|North Wilkes
|0.406380
|44
|Mountain Heritage
|0.397505
|45
|Patton
|0.394082
|46
|Beddingfield
|0.386384
|47
|Louisburg
|0.385000
|48
|NCSSM: Durham
|0.372457
|49
|Trinity
|0.354371
|50
|Bartlett Yancey
|0.336936
|51
|Spring Creek
|0.324652
|52
|Hendersonville
|0.314880
|53
|Hertford County
|0.307828
|54
|Lincolnton
|0.290202
|55
|Whiteville
|0.287360
|56
|Thomasville
|0.250093
|57
|Polk County
|0.246858
|58
|Kinston
|0.230397
|59
|Northeastern
|0.223996
CLASS 4A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Bunker Hill
|0.705494
|2
|Southwestern Randolph
|0.701101
|3
|East Duplin
|0.699143
|4
|West Stanly
|0.695234
|5
|Central Davidson
|0.675102
|6
|Randleman
|0.670781
|7
|West Stokes
|0.659736
|8
|South Rowan
|0.633354
|9
|East Gaston
|0.632704
|10
|Bunn
|0.629533
|11
|Forbush
|0.626999
|12
|Tuscola
|0.623362
|13
|Ledford
|0.614323
|14
|Jordan-Matthews
|0.606990
|15
|Pisgah
|0.605936
|16
|R-S Central
|0.595849
|17
|Mount Pleasant
|0.594132
|18
|Lake Norman Charter
|0.575638
|19
|Foard
|0.571648
|20
|Hibriten
|0.550378
|21
|North Johnston
|0.535128
|22
|Central Academy of Technology & Arts
|0.529227
|23
|Burns
|0.521458
|24
|Roanoke Rapids
|0.521263
|25
|Uwharrie Charter Academy
|0.500410
|26
|Red Springs
|0.497053
|27
|Lincoln Charter
|0.495369
|28
|SouthWest Edgecombe
|0.484225
|29
|Nash Central
|0.482867
|30
|Maiden
|0.466265
|31
|Eastern Wayne
|0.465046
|32
|Bandys
|0.464118
|33
|Morehead
|0.445743
|34
|Southwest Onslow
|0.442882
|35
|North Lenoir
|0.441267
|36
|T.W. Andrews
|0.438162
|37
|First Flight
|0.436471
|38
|West Craven
|0.420753
|39
|North Surry
|0.408277
|40
|Fairmont
|0.403343
|41
|Carver
|0.402996
|42
|Brevard
|0.394243
|43
|Anson
|0.387289
|44
|Ashe County
|0.384795
|45
|Reidsville
|0.378675
|46
|Clinton
|0.374844
|47
|Washington
|0.364371
|48
|Carrboro
|0.362336
|49
|Graham
|0.324413
|50
|Wilkes Central
|0.320492
|51
|West Iredell
|0.318545
|52
|Stuart W. Cramer
|0.316709
|53
|East Burke
|0.296267
|54
|East Henderson
|0.295693
|55
|Salisbury
|0.292209
|56
|Lexington Senior
|0.272406
|57
|Newton-Conover
|0.256895
|58
|North Pitt
|0.232780
|59
|Cummings
|0.187408
CLASS 5A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Enka
|0.753361
|2
|Southeast Alamance
|0.728310
|3
|Southern Nash
|0.700916
|4
|Seaforth
|0.700327
|5
|North Buncombe
|0.675231
|6
|Rockingham County
|0.665275
|7
|Franklin
|0.664226
|8
|West Carteret
|0.656905
|9
|Eastern Alamance
|0.654158
|10
|Crest
|0.649268
|11
|South Brunswick
|0.647789
|12
|Cedar Ridge
|0.639836
|13
|West Henderson
|0.628511
|14
|North Davidson
|0.617790
|15
|North Lincoln
|0.613225
|16
|East Lincoln
|0.602073
|17
|Western Alamance
|0.583344
|18
|C.B. Aycock
|0.563741
|19
|Parkwood
|0.560795
|20
|Erwin
|0.559072
|21
|Croatan
|0.552118
|22
|East Rowan
|0.543153
|23
|Southern Guilford
|0.542510
|24
|West Rowan
|0.541955
|25
|Dixon
|0.537502
|26
|South Point
|0.534878
|27
|Concord
|0.530631
|28
|Currituck County
|0.530521
|29
|Oak Grove
|0.522157
|30
|J.F. Webb
|0.521199
|31
|Montgomery Central
|0.495770
|32
|Orange
|0.480990
|33
|Northwest Cabarrus
|0.478888
|34
|Person
|0.475103
|35
|North Gaston
|0.474222
|36
|Havelock
|0.471250
|37
|Carson
|0.455658
|38
|Atkins
|0.449313
|39
|South Granville
|0.434708
|40
|Hickory
|0.429535
|41
|Smoky Mountain
|0.423363
|42
|Jay M. Robinson
|0.413330
|43
|Fike
|0.411508
|44
|North Henderson
|0.395288
|45
|Richlands
|0.392617
|46
|St. Pauls
|0.386804
|47
|High Point Central
|0.386531
|48
|Hunt
|0.361365
|49
|Forest Hills
|0.359156
|50
|Forestview
|0.353003
|51
|Monroe
|0.334132
|52
|Douglas Byrd
|0.287931
|53
|North Forsyth
|0.286862
|54
|Huss
|0.276114
|55
|Rocky Mount
|0.272679
|56
|Northside – Jacksonville
|0.266095
|57
|Durham School of the Arts
|0.260351
|58
|Northeast Guilford
|0.260108
|59
|Southern Wayne
|0.233396
CLASS 6A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|South Caldwell
|0.734899
|2
|Union Pines
|0.702518
|3
|J.H. Rose
|0.685592
|4
|Ragsdale
|0.683414
|5
|Piedmont
|0.651845
|6
|West Brunswick
|0.635955
|7
|Kings Mountain
|0.633457
|8
|Harnett Central
|0.618465
|9
|Central Cabarrus
|0.610541
|10
|Gray’s Creek
|0.606474
|11
|Triton
|0.603785
|12
|Alexander Central
|0.593198
|13
|South View
|0.592980
|14
|Charlotte Catholic
|0.574014
|15
|A.C. Reynolds
|0.570717
|16
|White Oak
|0.561152
|17
|Scotland
|0.556077
|18
|Southern Alamance
|0.550424
|19
|Northern Guilford
|0.531638
|20
|South Johnston
|0.530778
|21
|Watauga
|0.529330
|22
|West Johnston
|0.517760
|23
|Western Harnett
|0.498396
|24
|Middle Creek
|0.487949
|25
|North Iredell
|0.472643
|26
|Glenn
|0.471737
|27
|Eastern Guilford
|0.468939
|28
|Northern Nash
|0.459022
|29
|Sun Valley
|0.443010
|30
|Phillip O. Berry Academy of Technology
|0.441447
|31
|St. Stephens
|0.440582
|32
|Franklinton
|0.437530
|33
|T.C. Roberson
|0.425204
|34
|Freedom
|0.423049
|35
|Southeast Guilford
|0.422933
|36
|Vance County
|0.402683
|37
|East Chapel Hill
|0.401963
|38
|Lee County
|0.390703
|39
|Terry Sanford
|0.389799
|40
|Swansboro
|0.384505
|41
|Ashbrook
|0.384165
|42
|Northern Durham
|0.376315
|43
|Dudley
|0.372817
|44
|Mount Tabor
|0.370243
|45
|Asheboro
|0.367869
|46
|Asheville
|0.354802
|47
|Western Guilford
|0.350999
|48
|Williams
|0.347561
|49
|Southern Lee
|0.346579
|50
|Felton Grove
|0.337573
|51
|Olympic
|0.319921
|52
|Jacksonville
|0.303643
|53
|Statesville
|0.300819
|54
|Westover
|0.274559
|55
|Ben L. Smith
|0.258927
|56
|Seventy-First
|0.228988
|57
|E.E. Smith
|0.208172
|58
|Harding University
|0.191219
CLASS 7A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|D.H. Conley
|0.795430
|2
|Weddington
|0.759629
|3
|New Bern
|0.690143
|4
|East Forsyth
|0.681715
|5
|Mooresville
|0.659607
|6
|Cleveland
|0.655293
|7
|Wake Forest
|0.646620
|8
|Topsail
|0.638027
|9
|South Iredell
|0.634857
|10
|Cape Fear
|0.632620
|11
|Clayton
|0.632455
|12
|A.L. Brown
|0.621776
|13
|McDowell
|0.612091
|14
|Heritage
|0.611515
|15
|South Central
|0.603020
|16
|Fuquay-Varina
|0.599899
|17
|Lake Norman
|0.592900
|18
|Hickory Ridge
|0.592698
|19
|Reagan
|0.579183
|20
|Butler
|0.578906
|21
|Purnell Swett
|0.573539
|22
|North Brunswick
|0.572714
|23
|Davie County
|0.566211
|24
|Overhills
|0.555515
|25
|Hillside
|0.554302
|26
|Independence
|0.547902
|27
|Chapel Hill
|0.539716
|28
|Riverside-Durham
|0.537552
|29
|Lumberton
|0.536569
|30
|Page
|0.533600
|31
|Cardinal Gibbons
|0.533470
|32
|Marvin Ridge
|0.532608
|33
|Cuthbertson
|0.513303
|34
|Southwest Guilford
|0.509054
|35
|Porter Ridge
|0.502045
|36
|Hopewell
|0.484428
|37
|Richmond Senior
|0.483064
|38
|Knightdale
|0.481465
|39
|Holly Springs
|0.470601
|40
|Ashley
|0.467475
|41
|Pine Forest
|0.444986
|42
|West Cabarrus
|0.442617
|43
|Parkland
|0.438402
|44
|East Wake
|0.432693
|45
|Cox Mill
|0.417080
|46
|Cary
|0.415726
|47
|Jack Britt
|0.404195
|48
|Garner
|0.391760
|49
|Grimsley
|0.388579
|50
|Ballantyne Ridge
|0.367944
|51
|Southeast Raleigh
|0.350609
|52
|South Garner
|0.311950
|53
|Rocky River
|0.307939
|54
|Southern School of Energy and Sustainability
|0.281214
|55
|R.J. Reynolds
|0.258901
|56
|Smithfield-Selma
|0.257878
|57
|Sanderson
|0.234895
|58
|West Mecklenburg
|0.228674
CLASS 8A
|Ranking
|School
|RPI #
|1
|Willow Spring
|0.705482
|2
|Providence
|0.695647
|3
|Corinth Holders
|0.652521
|4
|Hough
|0.649164
|5
|Hoke County
|0.639754
|6
|West Forsyth
|0.632775
|7
|Laney
|0.629499
|8
|Apex Friendship
|0.612717
|9
|Ardrey Kell
|0.600798
|10
|Panther Creek
|0.583697
|11
|Green Hope
|0.569826
|12
|Hoggard
|0.560796
|13
|Jordan
|0.559956
|14
|Northwest Guilford
|0.556662
|15
|East Mecklenburg
|0.540418
|16
|Millbrook
|0.529080
|17
|Enloe
|0.520576
|18
|Wakefield
|0.520353
|19
|Green Level
|0.470296
|20
|South Mecklenburg
|0.458319
|21
|Leesville Road
|0.456491
|22
|Rolesville
|0.449990
|23
|Pinecrest
|0.448580
|24
|Palisades
|0.446588
|25
|Myers Park
|0.391656
|26
|Apex
|0.374991
|27
|Mallard Creek
|0.369060
|28
|Broughton
|0.349385
|29
|Athens Drive
|0.344741
|30
|Chambers
|0.320054
|31
|West Charlotte
|0.315632
|32
|Garinger
|0.223824