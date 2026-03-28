Skip to main content
Join Now
NC Preps

NCHSAA SOFTBALL RPI RANKINGS (1A-8A) 3/28

by: Trey Scott43 minutes agoTreyScott_NC

Softball RPI standings
Last updated: March 28, 2026 (10:16 am)

CLASS 1A

RankingSchoolRPI #
1Bear Grass Charter0.721385
2Falls Lake Academy0.694236
3Robbinsville0.682864
4Chatham Central0.630517
5Clover Garden School0.625488
6Vance Charter0.622028
7Bethany Community0.599129
8East Columbus0.596598
9Oxford Prep0.592981
10Northside – Pinetown0.566664
11River Mill Academy0.544020
12Hobgood Charter0.518561
13North East Carolina Prep0.475205
14Cape Hatteras Secondary0.470617
15Chatham Charter0.468821
16North Stokes0.463910
17Rosman0.455769
18Weldon STEM0.435185
19Jones Senior0.401049
20Hiwassee Dam0.386966
21South Davidson0.359249
22Central Carolina Academy0.336130
23Southeast Collegiate Prep Academy0.329365
24Ascend Leadership Academy0.294832
25Columbia0.288101
26Andrews0.278563
27Mattamuskeet0.249937
28North Edgecombe0.230704
29Phoenix Academy0.082102

CLASS 2A

RankingSchoolRPI #
1South Stanly0.718957
2Roxboro Community0.690116
3Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy0.683333
4Manteo0.682640
5Warren County0.677778
6Swain County0.660620
7Perquimans County0.636215
8North Duplin0.629266
9South Stokes0.611577
10East Carteret0.609741
11Highland Tech0.604845
12Camden County0.592944
13Murphy0.590228
14Cherryville0.557299
15Starmount0.544062
16Mitchell0.537166
17East Wake Academy0.529766
18Queen’s Grant0.528952
19Rosewood0.522131
20Gates County0.505809
21Lejeune0.494253
22Franklin Academy0.475521
23Bradford Prep0.463488
24East Wilkes0.461130
25Gray Stone Day0.456106
26East Bladen0.455564
27Cornerstone Charter Academy0.439010
28Northampton County0.428844
29Pamlico County0.422321
30Mountain Island Charter0.421601
31Hayesville0.402507
32Cherokee0.384247
33Holmes0.376619
34Bertie0.374300
35Union0.359232
36Christ the King0.349248
37Lakewood0.335216
38West Columbus0.322144
39Elkin0.304034
40Langtree Charter Academy0.302033
41Alleghany0.295435
42Southside0.277320
43Avery County0.264200
44Sugar Creek Charter0.256828
45Tarboro0.247681
46Voyager Academy0.234550
47Albemarle0.189954

CLASS 3A

RankingSchoolRPI #
1West Lincoln0.748791
2Midway0.715695
3McMichael0.697711
4Pender0.682502
5Farmville Central0.680305
6Pine Lake Prep0.673425
7West Davidson0.663782
8Heide Trask0.658139
9Martin County0.656177
10Union Academy0.648013
11Draughn0.641840
12West Wilkes0.639962
13Walkertown0.618117
14James Kenan0.608730
15Owen0.583343
16Northwood0.578150
17South Lenoir0.573216
18Surry Central0.557636
19Providence Grove0.543526
20East Davidson0.540639
21East Rutherford0.535228
22Wallace-Rose Hill0.535043
23Wake Prep Academy0.528762
24East Surry0.516722
25CHASE0.515946
26Wheatmore0.510668
27North Stanly0.491511
28Madison0.483189
29Bessemer City0.472273
30Greene Central0.469694
31Ayden – Grifton0.468331
32North Moore0.452100
33West Bladen0.449887
34Goldsboro0.448625
35West Caldwell0.445071
36South Columbus0.439036
37Eastern Randolph0.434970
38Princeton0.434096
39Pasquotank County0.431882
40Mount Airy0.428731
41Piedmont Community Charter0.422250
42Shelby0.407356
43North Wilkes0.406380
44Mountain Heritage0.397505
45Patton0.394082
46Beddingfield0.386384
47Louisburg0.385000
48NCSSM: Durham0.372457
49Trinity0.354371
50Bartlett Yancey0.336936
51Spring Creek0.324652
52Hendersonville0.314880
53Hertford County0.307828
54Lincolnton0.290202
55Whiteville0.287360
56Thomasville0.250093
57Polk County0.246858
58Kinston0.230397
59Northeastern0.223996

CLASS 4A

RankingSchoolRPI #
1Bunker Hill0.705494
2Southwestern Randolph0.701101
3East Duplin0.699143
4West Stanly0.695234
5Central Davidson0.675102
6Randleman0.670781
7West Stokes0.659736
8South Rowan0.633354
9East Gaston0.632704
10Bunn0.629533
11Forbush0.626999
12Tuscola0.623362
13Ledford0.614323
14Jordan-Matthews0.606990
15Pisgah0.605936
16R-S Central0.595849
17Mount Pleasant0.594132
18Lake Norman Charter0.575638
19Foard0.571648
20Hibriten0.550378
21North Johnston0.535128
22Central Academy of Technology & Arts0.529227
23Burns0.521458
24Roanoke Rapids0.521263
25Uwharrie Charter Academy0.500410
26Red Springs0.497053
27Lincoln Charter0.495369
28SouthWest Edgecombe0.484225
29Nash Central0.482867
30Maiden0.466265
31Eastern Wayne0.465046
32Bandys0.464118
33Morehead0.445743
34Southwest Onslow0.442882
35North Lenoir0.441267
36T.W. Andrews0.438162
37First Flight0.436471
38West Craven0.420753
39North Surry0.408277
40Fairmont0.403343
41Carver0.402996
42Brevard0.394243
43Anson0.387289
44Ashe County0.384795
45Reidsville0.378675
46Clinton0.374844
47Washington0.364371
48Carrboro0.362336
49Graham0.324413
50Wilkes Central0.320492
51West Iredell0.318545
52Stuart W. Cramer0.316709
53East Burke0.296267
54East Henderson0.295693
55Salisbury0.292209
56Lexington Senior0.272406
57Newton-Conover0.256895
58North Pitt0.232780
59Cummings0.187408

CLASS 5A

RankingSchoolRPI #
1Enka0.753361
2Southeast Alamance0.728310
3Southern Nash0.700916
4Seaforth0.700327
5North Buncombe0.675231
6Rockingham County0.665275
7Franklin0.664226
8West Carteret0.656905
9Eastern Alamance0.654158
10Crest0.649268
11South Brunswick0.647789
12Cedar Ridge0.639836
13West Henderson0.628511
14North Davidson0.617790
15North Lincoln0.613225
16East Lincoln0.602073
17Western Alamance0.583344
18C.B. Aycock0.563741
19Parkwood0.560795
20Erwin0.559072
21Croatan0.552118
22East Rowan0.543153
23Southern Guilford0.542510
24West Rowan0.541955
25Dixon0.537502
26South Point0.534878
27Concord0.530631
28Currituck County0.530521
29Oak Grove0.522157
30J.F. Webb0.521199
31Montgomery Central0.495770
32Orange0.480990
33Northwest Cabarrus0.478888
34Person0.475103
35North Gaston0.474222
36Havelock0.471250
37Carson0.455658
38Atkins0.449313
39South Granville0.434708
40Hickory0.429535
41Smoky Mountain0.423363
42Jay M. Robinson0.413330
43Fike0.411508
44North Henderson0.395288
45Richlands0.392617
46St. Pauls0.386804
47High Point Central0.386531
48Hunt0.361365
49Forest Hills0.359156
50Forestview0.353003
51Monroe0.334132
52Douglas Byrd0.287931
53North Forsyth0.286862
54Huss0.276114
55Rocky Mount0.272679
56Northside – Jacksonville0.266095
57Durham School of the Arts0.260351
58Northeast Guilford0.260108
59Southern Wayne0.233396

CLASS 6A

RankingSchoolRPI #
1South Caldwell0.734899
2Union Pines0.702518
3J.H. Rose0.685592
4Ragsdale0.683414
5Piedmont0.651845
6West Brunswick0.635955
7Kings Mountain0.633457
8Harnett Central0.618465
9Central Cabarrus0.610541
10Gray’s Creek0.606474
11Triton0.603785
12Alexander Central0.593198
13South View0.592980
14Charlotte Catholic0.574014
15A.C. Reynolds0.570717
16White Oak0.561152
17Scotland0.556077
18Southern Alamance0.550424
19Northern Guilford0.531638
20South Johnston0.530778
21Watauga0.529330
22West Johnston0.517760
23Western Harnett0.498396
24Middle Creek0.487949
25North Iredell0.472643
26Glenn0.471737
27Eastern Guilford0.468939
28Northern Nash0.459022
29Sun Valley0.443010
30Phillip O. Berry Academy of Technology0.441447
31St. Stephens0.440582
32Franklinton0.437530
33T.C. Roberson0.425204
34Freedom0.423049
35Southeast Guilford0.422933
36Vance County0.402683
37East Chapel Hill0.401963
38Lee County0.390703
39Terry Sanford0.389799
40Swansboro0.384505
41Ashbrook0.384165
42Northern Durham0.376315
43Dudley0.372817
44Mount Tabor0.370243
45Asheboro0.367869
46Asheville0.354802
47Western Guilford0.350999
48Williams0.347561
49Southern Lee0.346579
50Felton Grove0.337573
51Olympic0.319921
52Jacksonville0.303643
53Statesville0.300819
54Westover0.274559
55Ben L. Smith0.258927
56Seventy-First0.228988
57E.E. Smith0.208172
58Harding University0.191219

CLASS 7A

RankingSchoolRPI #
1D.H. Conley0.795430
2Weddington0.759629
3New Bern0.690143
4East Forsyth0.681715
5Mooresville0.659607
6Cleveland0.655293
7Wake Forest0.646620
8Topsail0.638027
9South Iredell0.634857
10Cape Fear0.632620
11Clayton0.632455
12A.L. Brown0.621776
13McDowell0.612091
14Heritage0.611515
15South Central0.603020
16Fuquay-Varina0.599899
17Lake Norman0.592900
18Hickory Ridge0.592698
19Reagan0.579183
20Butler0.578906
21Purnell Swett0.573539
22North Brunswick0.572714
23Davie County0.566211
24Overhills0.555515
25Hillside0.554302
26Independence0.547902
27Chapel Hill0.539716
28Riverside-Durham0.537552
29Lumberton0.536569
30Page0.533600
31Cardinal Gibbons0.533470
32Marvin Ridge0.532608
33Cuthbertson0.513303
34Southwest Guilford0.509054
35Porter Ridge0.502045
36Hopewell0.484428
37Richmond Senior0.483064
38Knightdale0.481465
39Holly Springs0.470601
40Ashley0.467475
41Pine Forest0.444986
42West Cabarrus0.442617
43Parkland0.438402
44East Wake0.432693
45Cox Mill0.417080
46Cary0.415726
47Jack Britt0.404195
48Garner0.391760
49Grimsley0.388579
50Ballantyne Ridge0.367944
51Southeast Raleigh0.350609
52South Garner0.311950
53Rocky River0.307939
54Southern School of Energy and Sustainability0.281214
55R.J. Reynolds0.258901
56Smithfield-Selma0.257878
57Sanderson0.234895
58West Mecklenburg0.228674

CLASS 8A

RankingSchoolRPI #
1Willow Spring0.705482
2Providence0.695647
3Corinth Holders0.652521
4Hough0.649164
5Hoke County0.639754
6West Forsyth0.632775
7Laney0.629499
8Apex Friendship0.612717
9Ardrey Kell0.600798
10Panther Creek0.583697
11Green Hope0.569826
12Hoggard0.560796
13Jordan0.559956
14Northwest Guilford0.556662
15East Mecklenburg0.540418
16Millbrook0.529080
17Enloe0.520576
18Wakefield0.520353
19Green Level0.470296
20South Mecklenburg0.458319
21Leesville Road0.456491
22Rolesville0.449990
23Pinecrest0.448580
24Palisades0.446588
25Myers Park0.391656
26Apex0.374991
27Mallard Creek0.369060
28Broughton0.349385
29Athens Drive0.344741
30Chambers0.320054
31West Charlotte0.315632
32Garinger0.223824