Skip to main content
Join Now
NC Preps

Top 10 Scorers in each NCHSAA Classification

IMG_3283by: Trey Scott52 minutes agoTreyScott_NC

Top 10 Scorers in each NCHSAA Classification for Girls Basketball per MaxPreps

Stats complied by: Zachary Wheeler

Top 10 1A Scorers

  1. Malia J. Graham: F – East Columbus (Lake Waccamaw)
    25.3 PPG | 12 GP
  2. Samara Jones: G – Thomas Jefferson Classical Academy (Mooresboro)
    21 PPG | 10 GP
  3. Destiny Kinsey: G – Phoenix Academy (High Point)
    17.8 PPG | 17 GP
  4. Mackenzie Dumbaya: G – The College Prep & Leadership Academy
    (Jamestown)
    17.2 PPG | 12 GP
  5. Brooklyn Kenney: G – Blue Ridge Early College (Cashiers)
    17.2 PPG | 12 GP
  6. Knox Davis: G – Andrews
    16.6 PPG | 12 GP
  7. Wesley Oliver: N/A – Woods Charter (Chapel Hill)
    16.6 PPG | 14 GP
  8. Bailey Robinson: G/F – Summit Charter Academy (Cashiers)
    16.5 PPG | 13 GP
  9. Diamond Wilson: G – North Edgecombe (Tarboro)
    16.4 PPG | 7 GP
  10. Paris Best: G – Wilson Prep Academy (Wilson)
    15.8 PPG | 13 GP

Top 10 2A Scorers

  1. Nya Clark: PG – Pamlico County (Bayboro)
    25.8 PPG | 14 GP
  2. Areona McKoy: G/F – Lakewood (Roseboro)
    24.8 PPG | 12 GP
  3. Keyara Rook: G – Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy
    (Littleton)
    20.7 PPG | 12 GP
  4. Kilah Merritt: N/A – American Leadership Academy-Johnston (Clayton)
    19.1 PPG | 12 GP
  5. Anna Haynes: F – Christ the King (Huntersville)
    19.1 PPG | 13 GP
  6. Sydney Whitley-Reese: G – Pamlico County (Bayboro)
    18.9 PPG | 12 GP
  7. Za’Miya Bynum: SG – Queen’s Grant (Matthews)
    18.6 PPG | 18 GP
  8. Katherine Mann: N/A – Roxboro Community (Roxboro)
    18.2 PPG | 12 GP
  9. Centavia McKoy: G – Union (Rose Hill)
    17.9 PPG | 13 GP
  10. Madison McQueen: G – Lejune (Camp Lejune)
    17.4 PPG | 7 GP

Top 10 3A Scorers

  1. Bailey Staton: PG – Polk County (Columbus)
    28.7 PPG | 13 GP
  2. Y’anna Rivers: G – James Kenan (Warsaw)
    17.2 PPG | 11 GP
  3. Laurel Bernhardt: G – Providence Grove (Franklinville)
    16.4 PPG | 12 GP
  4. Madison Hill: N/A – Trinity
    16.3 PPG | 16 GP
  5. Saniyah Moore: G – Bessemer City
    15.9 PPG | 15 GP
  6. Lexie Brown: N/A – North Stanly (New London)
    15.4 PPG | 14 GP
  7. Da’Zhiya Everette: C/F – Hertford County (Ahoskie)
    15.3 PPG | 14 GP
  8. Bre McEntire: G – Shelby
    15.2 PPG | 11 GP
  9. Laney Hildreth: G/F – Union Academy (Monroe)
    15.1 PPG | 16 GP
  10. Samiyah Smith: G – Hendersonville
    15 PPG | 15 GP

Top 10 4A Scorers

  1. Oshauna Holland: PG – Stuart W. Cramer (Belmont)
    33 PPG | 15 GP
  2. Felisha Wilson: F/G – West Craven (Vanceboro)
    30.2 PPG | 9 GP
  3. Alaiyah Mitchell: N/A – Cummings (Burlington)
    26.8 PPG | 10 GP
  4. Kiedria Collins: G – Southwest Edgecombe (Pinetops)
    24.7 PPG | 14 GP
  5. Reece Long: G – Lake Norman Charter (Huntersville)
    23.1 PPG | 15 GP
  6. MacKenzie Clutter: G – Mount Pleasant
    22.1 PPG | 16 GP
  7. Justice Hegwood: N/A – Central Academy of Technology & Arts (Monroe)
    20.8 PPG | 12 GP
  8. Maddy Beatson: G – First Flight (Kill Devil Hills)
    19.6 PPG | 10 GP
  9. Aamori Patterson: G – Hibriten (Lenoir)
    19.6 PPG | 16 GP
  10. Callie Genece: G – Lake Norman Charter (Huntersville)
    19.2 PPG | 9 GP

Top 10 5A Scorers

  1. Jaleila Littlejohn: G/F – North Gaston (Dallas)
    32.5 PPG | 13 GP
  2. Janiyah Boyd: G – Monroe
    32.4 PPG | 14 GP
  3. Lilah Penigar: G – South Granville (Creedmoor) 26.7 PPG | 14 GP
  4. Faith Yon: G – Durham School of the Arts (Durham)
    26.4 PPG | 14 GP
  5. Zhari Shipman: G – St Paul’s
    22.6 PPG | 12 GP
  6. SaRyah McCorkle: F – Huss (Gastonia)
    22.3 PPG | 14 GP
  7. MaKayla Griffin: G – North Forsyth (Winston-Salem)
    22.1 PPG | 14 GP
  8. Meryn Deutsch: PG – South Brunswick (Southport)
    22.1 PPG | 9 GP
  9. Katherine Leonard: G – Seaforth (Pittsboro)
    22.1 PPG | 11 GP
  10. Emma Montanari: G – East Lincoln (Denver)
    21.9 PPG | 17 GP

Top 10 6A Scorers

  1. Leena McField: G – Northern Guilford (Greensboro)
    26.1 PPG | 17 GP
  2. Tamara Hayes: G – Western Harnett (Lillington)
    25.6 PPG | 9 GP
  3. Nashara McNeil-Watlington: G – Triton (Erwin)
    19.4 PPG | 10 GP
  4. Asia Burton: G/C – Franklinton
    19.4 PPG | 11 GP
  5. Meredith Wike: G – Alexander Central (Taylorsville)
    18.9 PPG | 16 GP
  6. Aliyah Settle: N/A – Northern Guilford (Greensboro)
    18.6 PPG | 17 GP
  7. Izabella Hernandez: G – Jacksonville
    18.2 PPG | 15 GP
  8. Emajheya McNeil: N/A – South Johnston (Four Oaks)
    17.4 PPG | 13 GP
  9. Chaya James: N/A – Olympic (Charlotte)
    17.4 PPG | 16 GP
  10. Morgan Odom: N/A – Southeast Guilford (Greensboro)
    17 PPG | 15 GP

Top 7A Scorers

  1. Jade Bell: G – Rocky River (Mint Hill)
    28.6 PPG | 14 GP
  2. Charlazha Wilson: F – D.H. Conley (Greenville)
    24.3 PPG | 13 GP
  3. Hannah Moss: PG – Butler (Matthews)
    21.8 PPG | 13 GP
  4. Khloe Joyner: F – McDowell (Marion)
    20.7 PPG | 17 PPG
  5. Ma-Kaela Gidney: G – Hickory Ridge (Harrisburg)
    20 PPG | 16 GP
  6. Angelia Dunn: G – Cleveland (Clayton)
    19.9 PPG | 15 GP
  7. Jasiah Gilchrist: G – Richmond Senior (Rockingham)
    19.3 PPG | 10 GP
  8. Paris Autry: PG – Overhills (Spring Lake)
    18.6 PPG | 14 GP
  9. Samiyah Cunningham: G – Hillside (Durham)
    18.5 PPG | 10 GP
  10. Shyla Simms: G – Grimsley (Greensboro)
    18.3 PPG | 12 GP

Top 8A Scorers

  1. Amani Bridges: G – Athens Drive (Raleigh)
    25.9 PPG | 15 GP
  2. Autumn Washington: G – Ardrey Kell (Charlotte)
    19.5 PPG | 15 GP
  3. Finley Lewis: F – Leesville Road (Raleigh)
    19.3 PPG | 16 GP
  4. Kennedy Moore: PG – Pinecrest (Southern Pines) 18.9 PPG | 11 GP
  5. Anna Fillnow: G – Providence (Charlotte)
    18.5 PPG | 15 GP
  6. Darla Lee: G – Corinth Holders (Wendell)
    17.5 PPG | 15 GP
  7. Tristan Shivers: PG – Hoggard (Wilmington)
    17.3 PPG | 15 GP
  8. Amani Barner: G/F – Myers Park (Charlotte)
    16.8 PPG | 10 GP
  9. Claire Barber: G – Green Level (Cary)
    16.3 PPG | 17 GP
  10. Taylor Gray: C – Willow Spring (Fuquay-Varina)
    15.1 PPG | 15 GP