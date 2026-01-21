Top 10 Scorers in each NCHSAA Classification
Top 10 Scorers in each NCHSAA Classification for Girls Basketball per MaxPreps
Stats complied by: Zachary Wheeler
Top 10 1A Scorers
- Malia J. Graham: F – East Columbus (Lake Waccamaw)
25.3 PPG | 12 GP
- Samara Jones: G – Thomas Jefferson Classical Academy (Mooresboro)
21 PPG | 10 GP
- Destiny Kinsey: G – Phoenix Academy (High Point)
17.8 PPG | 17 GP
- Mackenzie Dumbaya: G – The College Prep & Leadership Academy
(Jamestown)
17.2 PPG | 12 GP
- Brooklyn Kenney: G – Blue Ridge Early College (Cashiers)
17.2 PPG | 12 GP
- Knox Davis: G – Andrews
16.6 PPG | 12 GP
- Wesley Oliver: N/A – Woods Charter (Chapel Hill)
16.6 PPG | 14 GP
- Bailey Robinson: G/F – Summit Charter Academy (Cashiers)
16.5 PPG | 13 GP
- Diamond Wilson: G – North Edgecombe (Tarboro)
16.4 PPG | 7 GP
- Paris Best: G – Wilson Prep Academy (Wilson)
15.8 PPG | 13 GP
Top 10 2A Scorers
- Nya Clark: PG – Pamlico County (Bayboro)
25.8 PPG | 14 GP
- Areona McKoy: G/F – Lakewood (Roseboro)
24.8 PPG | 12 GP
- Keyara Rook: G – Northwest Halifax Collegiate & Technical Academy
(Littleton)
20.7 PPG | 12 GP
- Kilah Merritt: N/A – American Leadership Academy-Johnston (Clayton)
19.1 PPG | 12 GP
- Anna Haynes: F – Christ the King (Huntersville)
19.1 PPG | 13 GP
- Sydney Whitley-Reese: G – Pamlico County (Bayboro)
18.9 PPG | 12 GP
- Za’Miya Bynum: SG – Queen’s Grant (Matthews)
18.6 PPG | 18 GP
- Katherine Mann: N/A – Roxboro Community (Roxboro)
18.2 PPG | 12 GP
- Centavia McKoy: G – Union (Rose Hill)
17.9 PPG | 13 GP
- Madison McQueen: G – Lejune (Camp Lejune)
17.4 PPG | 7 GP
Top 10 3A Scorers
- Bailey Staton: PG – Polk County (Columbus)
28.7 PPG | 13 GP
- Y’anna Rivers: G – James Kenan (Warsaw)
17.2 PPG | 11 GP
- Laurel Bernhardt: G – Providence Grove (Franklinville)
16.4 PPG | 12 GP
- Madison Hill: N/A – Trinity
16.3 PPG | 16 GP
- Saniyah Moore: G – Bessemer City
15.9 PPG | 15 GP
- Lexie Brown: N/A – North Stanly (New London)
15.4 PPG | 14 GP
- Da’Zhiya Everette: C/F – Hertford County (Ahoskie)
15.3 PPG | 14 GP
- Bre McEntire: G – Shelby
15.2 PPG | 11 GP
- Laney Hildreth: G/F – Union Academy (Monroe)
15.1 PPG | 16 GP
- Samiyah Smith: G – Hendersonville
15 PPG | 15 GP
Top 10 4A Scorers
- Oshauna Holland: PG – Stuart W. Cramer (Belmont)
33 PPG | 15 GP
- Felisha Wilson: F/G – West Craven (Vanceboro)
30.2 PPG | 9 GP
- Alaiyah Mitchell: N/A – Cummings (Burlington)
26.8 PPG | 10 GP
- Kiedria Collins: G – Southwest Edgecombe (Pinetops)
24.7 PPG | 14 GP
- Reece Long: G – Lake Norman Charter (Huntersville)
23.1 PPG | 15 GP
- MacKenzie Clutter: G – Mount Pleasant
22.1 PPG | 16 GP
- Justice Hegwood: N/A – Central Academy of Technology & Arts (Monroe)
20.8 PPG | 12 GP
- Maddy Beatson: G – First Flight (Kill Devil Hills)
19.6 PPG | 10 GP
- Aamori Patterson: G – Hibriten (Lenoir)
19.6 PPG | 16 GP
- Callie Genece: G – Lake Norman Charter (Huntersville)
19.2 PPG | 9 GP
Top 10 5A Scorers
- Jaleila Littlejohn: G/F – North Gaston (Dallas)
32.5 PPG | 13 GP
- Janiyah Boyd: G – Monroe
32.4 PPG | 14 GP
- Lilah Penigar: G – South Granville (Creedmoor) 26.7 PPG | 14 GP
- Faith Yon: G – Durham School of the Arts (Durham)
26.4 PPG | 14 GP
- Zhari Shipman: G – St Paul’s
22.6 PPG | 12 GP
- SaRyah McCorkle: F – Huss (Gastonia)
22.3 PPG | 14 GP
- MaKayla Griffin: G – North Forsyth (Winston-Salem)
22.1 PPG | 14 GP
- Meryn Deutsch: PG – South Brunswick (Southport)
22.1 PPG | 9 GP
- Katherine Leonard: G – Seaforth (Pittsboro)
22.1 PPG | 11 GP
- Emma Montanari: G – East Lincoln (Denver)
21.9 PPG | 17 GP
Top 10 6A Scorers
- Leena McField: G – Northern Guilford (Greensboro)
26.1 PPG | 17 GP
- Tamara Hayes: G – Western Harnett (Lillington)
25.6 PPG | 9 GP
- Nashara McNeil-Watlington: G – Triton (Erwin)
19.4 PPG | 10 GP
- Asia Burton: G/C – Franklinton
19.4 PPG | 11 GP
- Meredith Wike: G – Alexander Central (Taylorsville)
18.9 PPG | 16 GP
- Aliyah Settle: N/A – Northern Guilford (Greensboro)
18.6 PPG | 17 GP
- Izabella Hernandez: G – Jacksonville
18.2 PPG | 15 GP
- Emajheya McNeil: N/A – South Johnston (Four Oaks)
17.4 PPG | 13 GP
- Chaya James: N/A – Olympic (Charlotte)
17.4 PPG | 16 GP
- Morgan Odom: N/A – Southeast Guilford (Greensboro)
17 PPG | 15 GP
Top 7A Scorers
- Jade Bell: G – Rocky River (Mint Hill)
28.6 PPG | 14 GP
- Charlazha Wilson: F – D.H. Conley (Greenville)
24.3 PPG | 13 GP
- Hannah Moss: PG – Butler (Matthews)
21.8 PPG | 13 GP
- Khloe Joyner: F – McDowell (Marion)
20.7 PPG | 17 PPG
- Ma-Kaela Gidney: G – Hickory Ridge (Harrisburg)
20 PPG | 16 GP
- Angelia Dunn: G – Cleveland (Clayton)
19.9 PPG | 15 GP
- Jasiah Gilchrist: G – Richmond Senior (Rockingham)
19.3 PPG | 10 GP
- Paris Autry: PG – Overhills (Spring Lake)
18.6 PPG | 14 GP
- Samiyah Cunningham: G – Hillside (Durham)
18.5 PPG | 10 GP
- Shyla Simms: G – Grimsley (Greensboro)
18.3 PPG | 12 GP
Top 8A Scorers
- Amani Bridges: G – Athens Drive (Raleigh)
25.9 PPG | 15 GP
- Autumn Washington: G – Ardrey Kell (Charlotte)
19.5 PPG | 15 GP
- Finley Lewis: F – Leesville Road (Raleigh)
19.3 PPG | 16 GP
- Kennedy Moore: PG – Pinecrest (Southern Pines) 18.9 PPG | 11 GP
- Anna Fillnow: G – Providence (Charlotte)
18.5 PPG | 15 GP
- Darla Lee: G – Corinth Holders (Wendell)
17.5 PPG | 15 GP
- Tristan Shivers: PG – Hoggard (Wilmington)
17.3 PPG | 15 GP
- Amani Barner: G/F – Myers Park (Charlotte)
16.8 PPG | 10 GP
- Claire Barber: G – Green Level (Cary)
16.3 PPG | 17 GP
- Taylor Gray: C – Willow Spring (Fuquay-Varina)
15.1 PPG | 15 GP