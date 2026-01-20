Top 50 Batting Stats for 2026 Class (NCHSAA)
Stats complied by: Zachary Wheeler
Top 50 NCHSAA Juniors by Batting Average (Last Season)
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .600
- Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .567
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — .566
- Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .550
- Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .545
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — .544
- Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — .537
- John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .528
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — .527
- Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .520
- Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — .500
- Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .490
- Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — .489
- Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .486
- Fernando Abazan — INF/OF — Beddingfield (Wilson) — .486
- Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .486
- Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — .484
- Colin McCartney — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .483
- Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — .482
- Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .481
- Carter Callicutt — RHP/C — South Stanly (Norwood) — .479
- Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — .476
- Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .472
- Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .470
- Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .464
- Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — .464
- Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — .463
- Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .462
- Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — .458
- Andrew Jones — INF — Carrboro — .458
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .456
- Braden Barnett — INF — South Lenoir (Deep Run) — .455
- Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .455
- Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .455
- Brody Stueck — C — Lumberton — .455
- Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .455
- Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — .455
- Weston Rhem — OF/RHP — Broughton (Raleigh) — .452
- Sawyer Chapman-Mays — 3B/OF — Alexander Central (Taylorsville) — .451
- Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .449
- Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .448
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — .448
- Talon Dalton — INF — Cherryville — .446
- Liam Hawkes — RHP/UTIL — Northern Durham (Durham) — .444
- Gage Mustachia — INF — Jones Senior (Trenton) — .442
- Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .438
- Caiden McNeil — CF/SS — Northern Guilford (McLeansville) — .437
- Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — .437
- Blake Lutterloh — UTIL/RHP — River Mill Academy (Graham) — .435
- Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — .434
Top 50 NCHSAA Juniors by Home Runs (Last Season)
- Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 10 HR
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 10 HR
- Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 9 HR
- Grant Ingram — C/3B — Lake Norman Charter / Pine Lake Prep (Mooresville) — 9 HR
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 8 HR
- Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — 8 HR
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 7 HR
- Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — 7 HR
- Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 6 HR
- Liam Dutton — C/OF — Pinecrest (Southern Pines) — 5 HR
- Carson Everhart — INF — Oak Grove (Winston-Salem) — 5 HR
- Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — 5 HR
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 5 HR
- Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — 5 HR
- Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — 5 HR
- Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 5 HR
- Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — 5 HR
- Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — 5 HR
- Kelton Osborne — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — 5 HR
- Eli Beekley — INF — South Iredell (Statesville) — 5 HR
- Gavin Barber — INF — Mooresville — 4 HR
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 4 HR
- Andrew Riedel — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 4 HR
- Jordan Tibbs — RHP/INF — Ashe County (West Jefferson) — 4 HR
- Ayden Guessford — OF/C — East Wilkes (Ronda) — 4 HR
- Will Oehler — INF/C — North Iredell (Olin) — 4 HR
- Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — 4 HR
- Cole Attaway — INF — Patton (Morganton) — 4 HR
- Henny Mejia — INF — South Garner (Garner) — 4 HR
- Braden Bloom — C/OF — Apex Friendship (Apex) — 3 HR
- Cam Tarkenton — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 3 HR
- Jared Hagwood — LHP/1B — Bunn — 3 HR
- Keagan Price — OF/1B — Bunn — 3 HR
- Parker Roland — OF/LHP — Ayden-Grifton (Ayden) — 3 HR
- Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 3 HR
- Dallas Bartlett — INF — Madison (Marshall) — 3 HR
- Noah Rhoades — OF/P — Holly Springs — 3 HR
- Brayden Sears — 2B/RHP — Harnett Central (Angier) — 3 HR
- Dylan Stacks — RHP/DH — North Brunswick (Leland) — 3 HR
- Dylan Johnson — INF — Green Hope (Cary) — 3 HR
- Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — 3 HR
- Jackson Wilmoth — 1B/P — Surry Central (Dobson) — 3 HR
- Stephen Crater — INF — Wake Forest — 3 HR
- Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — 3 HR
- Jordan Brannock — INF — Clover Garden School (Burlington) — 3 HR
- Hank Gaston — C/P — Trinity Academy / NC Leadership Academy (Kernersville) — 3 HR
- Brady Robinson — INF — Sanderson (Raleigh) — 3 HR
- Gabriel Martinez — INF — Enloe (Raleigh) — 3 HR
- Tylik Sherrod — 1B/RHP — North Pitt (Bethel) — 3 HR
- Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 2 HR
Top 50 NCHSAA Juniors by RBIs (Last Season)
- Myles Cobb — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 51 RBI
- Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 42 RBI
- Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — 42 RBI
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 41 RBI
- Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — 37 RBI
- Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — 37 RBI
- Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — 36 RBI
- Jordan Tibbs — RHP/INF — Ashe County (West Jefferson) — 35 RBI
- Wyatt Scott — INF — Midway (Dunn) — 34 RBI
- Gavin Barber — INF — Mooresville — 34 RBI
- Carter Callicutt — RHP/C — South Stanly (Norwood) — 33 RBI
- Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 33 RBI
- Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — 33 RBI
- Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — 32 RBI
- Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — 31 RBI
- Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 30 RBI
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 30 RBI
- Jakub Mudd — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 30 RBI
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 30 RBI
- Cole Jarman — INF — Swansboro / South Onslow (Jacksonville) — 30 RBI
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 29 RBI
- Gage Howard — INF — South Lenoir (Deep Run) — 29 RBI
- Caden Joyce — P/SS — Walkertown — 29 RBI
- Gavin McElhinny — OF/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 29 RBI
- Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 29 RBI
- Jack Adams — SS/2B — Rosewood (Goldsboro) — 28 RBI
- Ben Brown — 2B/SS — Perquimans County (Hertford) — 28 RBI
- Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — 28 RBI
- Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — 28 RBI
- Canton Bare — RHP/LF — Lincoln Charter (Denver) — 27 RBI
- Brody Stueck — C — Lumberton — 26 RBI
- Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — 26 RBI
- Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — 26 RBI
- Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — 25 RBI
- Liam Dutton — C/OF — Pinecrest (Southern Pines) — 25 RBI
- Keagan Price — OF/1B — Bunn — 25 RBI
- Vasco Sutton — C/P — Jacksonville — 25 RBI
- Andrew Riedel — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 25 RBI
- Maddix Reese — 1B — Alexander Central (Taylorsville) — 25 RBI
- Jace Young — INF — Chatham Central (Siler City) — 25 RBI
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 25 RBI
- Colby Epperly — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — 25 RBI
- Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — 25 RBI
- Grant Ingram — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — 25 RBI
- Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 25 RBI
- Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — 25 RBI
- Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — 25 RBI
- Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 24 RBI
- Dalton Williams — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 24 RBI
- Max Snyder — INF — Grimsley (Greensboro) — 24 RBI
Top 50 NCHSAA Juniors by Slugging Percentage (Last Season)
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 1.182 SLG
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 1.103 SLG
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 1.039 SLG
- Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — .989 SLG
- Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — .931 SLG
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .923 SLG
- Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .917 SLG
- Rehaan Subzwari — C/RHP — Triangle Math & Science (Apex) — .897 SLG
- Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .864 SLG
- Grant Ingram — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — .855 SLG
- Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .848 SLG
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — .839 SLG
- Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .833 SLG
- Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .829 SLG
- Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — .804 SLG
- Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .803 SLG
- Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — .800 SLG
- Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — .796 SLG
- Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .788 SLG
- Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .783 SLG
- Oak Markland — CF/SS — Avery County (Newland) — .775 SLG
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .772 SLG
- Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .771 SLG
- Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .760 SLG
- Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .750 SLG
- Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — .747 SLG
- Cole Attaway — INF — Patton (Morganton) — .743 SLG
- Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .723 SLG
- John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .722 SLG
- Hank Gaston — C/P — NC Leadership Academy (Kernersville) — .721 SLG
- JT Hepler — OF/RHP — West Bladen (Bladenboro) — .717 SLG
- Travail Barnes — INF/P — Thomasville — .716 SLG
- Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — .714 SLG
- Colin McCartney — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .707 SLG
- Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — .704 SLG
- Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — .703 SLG
- Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .700 SLG
- Talon Dalton — INF — Cherryville — .699 SLG
- Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — .695 SLG
- Justin Williams — CF/SS — Providence Day / POBAT (Charlotte) — .689 SLG
- Alex Hernandez — 3B — Cleveland (Clayton) — .689 SLG
- Andrew Jones — INF — Carrboro — .688 SLG
- Henny Mejia — INF — South Garner (Garner) — .688 SLG
- Addison Rowland — C/RHP — Palisades (Charlotte) — .687 SLG
- Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — .682 SLG
- Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — .681 SLG
- Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .676 SLG
- Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — .675 SLG
- Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .675 SLG
- Will Oehler — INF/C — North Iredell (Olin) — .672 SLG
Top 50 NCHSAA Juniors by Runs Scored (Last Season)
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 46 R
- Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 45 R
- Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — 43 R
- David Olmedo — SS/OF — Walkertown — 42 R
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 42 R
- Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 41 R
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 41 R
- Luke Stritmatter — INF — Rockingham County (Wentworth) — 41 R
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 40 R
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 39 R
- Myles Cobb — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 39 R
- Brady Ross — INF — Rockingham County (Wentworth) — 37 R
- Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 36 R
- Braden Barnett — INF — South Lenoir (Deep Run) — 36 R
- Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 36 R
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 36 R
- Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — 36 R
- Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — 34 R
- Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 34 R
- Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — 34 R
- Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 33 R
- Craig McGhee — OF — East Forsyth (Kernersville) — 33 R
- Travail Barnes — INF/P — Thomasville — 33 R
- Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 33 R
- Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 33 R
- Stephen Ribustello — INF — Tarboro — 33 R
- Danny Brown — INF — McDowell (Marion) — 32 R
- Mkyel Duncan — OF/P — Thomasville — 32 R
- Peyton Jones — INF/RHP — Jordan (Durham) — 31 R
- Kason Curry — CF/RHP — Central Davidson (Lexington) — 31 R
- Brennon Bell — 2B/P — Clinton — 31 R
- Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — 31 R
- Garrett Sladek — INF — Middle Creek (Apex) — 31 R
- Carson Tew — INF — Midway (Dunn) — 30 R
- Ayden Russell — RHP/OF — South Stanly (Norwood) — 30 R
- Jack Adams — SS/2B — Rosewood (Goldsboro) — 30 R
- Cooper Gornet — INF — Charlotte Catholic (Charlotte) — 30 R
- Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — 30 R
- Caden Joyce — P/SS — Walkertown — 30 R
- Brayden Sears — 2B/RHP — Harnett Central (Angier) — 30 R
- Brennan Griffin — P/SS — Lumberton — 30 R
- Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 30 R
- Donovan Locklear — INF — Dudley (Greensboro) — 30 R
- Wyatt Scott — INF — Midway (Dunn) — 29 R
- Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 29 R
- Josh Roberson — INF/RHP — J.H. Rose (Greenville) — 29 R
- Dalton Williams — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 29 R
- Jacob Moore — INF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 29 R
- Brandon Washington — 1B/RHP — East Lincoln (Denver) — 29 R
- Rylan Wester — SS/3B — Harnett Central (Angier) — 29 R
Top 50 NCHSAA Juniors by On-Base Percentage (Last Season)
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .714 OBP
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — .699 OBP
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — .679 OBP
- Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .649 OBP
- Blake Lutterloh — UTIL/RHP — River Mill Academy (Graham) — .649 OBP
- Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — .643 OBP
- Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .641 OBP
- Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .623 OBP
- John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .622 OBP
- Fernando Abazan — INF/OF — Beddingfield (Wilson) — .617 OBP
- Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .615 OBP
- Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — .615 OBP
- Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .609 OBP
- Andrew Manthie — INF/RHP — Louisburg — .607 OBP
- Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — .605 OBP
- Nathan Neal — P/3B — Hobbton (Newton Grove) — .605 OBP
- Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .604 OBP
- Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .600 OBP
- Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .596 OBP
- Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — .592 OBP
- Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — .591 OBP
- Ethan Gault — SS/RHP — POBAT (Charlotte) — .583 OBP
- Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .579 OBP
- Corey Bean — C/RHP — Lake Norman Charter (Huntersville) — .578 OBP
- Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .575 OBP
- Jayce Elliott — SS/P — Oxford Prep (Oxford) — .575 OBP
- Sawyer Chapman-Mays — 3B/OF — Alexander Central (Taylorsville) — .571 OBP
- Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .571 OBP
- Gage Mustachia — INF — Jones Senior (Trenton) — .569 OBP
- Andrew Jones — INF — Carrboro — .567 OBP
- Caden Joyce — P/SS — Walkertown — .566 OBP
- Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .563 OBP
- Wesley Barefoot — 3B/RHP — Harnett Central (Angier) — .562 OBP
- Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — .562 OBP
- Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .561 OBP
- JeHue Alston — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .561 OBP
- Zack Aman — UTIL/P — Hobbton (Newton Grove) — .560 OBP
- Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — .560 OBP
- Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .558 OBP
- Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — .557 OBP
- Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .557 OBP
- Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .556 OBP
- Isaac Logan — INF/OF — East Forsyth (Kernersville) — .556 OBP
- Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .556 OBP
- Hayden Burpeau — SS/P — Owen (Black Mountain) — .554 OBP
- Weston Rhem — OF/RHP — Broughton (Raleigh) — .552 OBP
- Liam Hawkes — RHP/UTIL — Northern Durham (Durham) — .551 OBP
- Tanner Rigsbee — RHP/OF — Louisburg — .551 OBP
- Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .548 OBP
- Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — .547 OBP
Top 50 NCHSAA Juniors by Stolen Bases (Last Season)
- Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — 43 SB
- David Olmedo — SS/OF — Walkertown — 41 SB
- Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — 40 SB
- Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 38 SB
- Donovan Locklear — INF — Dudley (Greensboro) — 35 SB
- Caiden McNeil — CF/SS — Northern Guilford (McLeansville) — 33 SB
- Vani Hernandez — OF/RHP — South Granville (Creedmoor) — 33 SB
- Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — 31 SB
- Kason Curry — CF/RHP — Central Davidson (Lexington) — 29 SB
- Kamden Bortz — SS/OF — Bunker Hill (Claremont) — 29 SB
- Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 29 SB
- Mkyel Duncan — OF/P — Thomasville — 29 SB
- Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — 28 SB
- Jaylen Harris — 2B/OF — Southern School of Energy & Sustainability (Durham) — 26 SB
- Gavin McElhinny — OF/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 25 SB
- Garrett Sladek — INF — Middle Creek (Apex) — 25 SB
- Godeson Hakim — RF/RHP — West Mecklenburg (Charlotte) — 25 SB
- Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 25 SB
- Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — 25 SB
- Ethan Hargrove — OF/INF — Southern School of Energy & Sustainability (Durham) — 24 SB
- Andres Acurero — SS/2B — Lake Norman (Mooresville) — 24 SB
- Cliffton Hatley — RHP/INF — Gray Stone Day (Misenheimer) — 23 SB
- Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — 23 SB
- Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 22 SB
- Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — 22 SB
- Logan Webb — OF — SouthWest Edgecombe (Pinetops) — 22 SB
- Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 21 SB
- Austin Campos — OF/RHP — Chapel Hill — 21 SB
- Zack Aman — UTIL/P — Hobbton (Newton Grove) — 21 SB
- Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — 21 SB
- Craig McGhee — OF — East Forsyth (Kernersville) — 20 SB
- Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 20 SB
- Ashton Stallings — 1B — J.A. Holmes (Edenton) — 20 SB
- TJ Ellerbe — SS/P — Red Springs — 20 SB
- Bryson Martin — 2B/C — J.F. Webb (Oxford) — 19 SB
- Jamison Lynch — UTIL — Clayton — 19 SB
- Robert Gerardo — UTIL/OF — West Mecklenburg (Charlotte) — 19 SB
- Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — 19 SB
- Braden Bloom — C/OF — Apex Friendship (Apex) — 19 SB
- Gabriel Johnson — P/LHP — East Mecklenburg (Charlotte) — 19 SB
- Jacob Stilley — OF — D.H. Conley (Greenville) — 19 SB
- Robbie Boren — LHP/OF — Rosewood (Goldsboro) — 18 SB
- Brennon Bell — 2B/P — Clinton — 18 SB
- Rylan Wester — SS/3B — Harnett Central (Angier) — 18 SB
- Gavin Searcy — INF — R.J. Reynolds (Winston-Salem) — 18 SB
- Fisher Bobbitt — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 18 SB
- Andrew Thomas — SS/2B — Providence Grove (Franklinville) — 18 SB
- Star’saun Taylor — P/1B — Southern Charter (Halifax) — 18 SB
- Lincoln Strump — SS/2B — West Carteret (Morehead City) — 17 SB
- Elijah McNeair — OF/P — Thomasville — 17 SB