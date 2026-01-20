Skip to main content
Top 50 Batting Stats for 2026 Class (NCHSAA)

IMG_3283by: Trey Scott1 hour agoTreyScott_NC

Stats complied by: Zachary Wheeler

Top 50 NCHSAA Juniors by Batting Average (Last Season)

  1. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .600
  2. Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .567
  3. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — .566
  4. Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .550
  5. Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .545
  6. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — .544
  7. Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — .537
  8. John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .528
  9. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — .527
  10. Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .520
  11. Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — .500
  12. Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .490
  13. Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — .489
  14. Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .486
  15. Fernando Abazan — INF/OF — Beddingfield (Wilson) — .486
  16. Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .486
  17. Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — .484
  18. Colin McCartney — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .483
  19. Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — .482
  20. Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .481
  21. Carter Callicutt — RHP/C — South Stanly (Norwood) — .479
  22. Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — .476
  23. Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .472
  24. Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .470
  25. Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .464
  26. Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — .464
  27. Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — .463
  28. Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .462
  29. Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — .458
  30. Andrew Jones — INF — Carrboro — .458
  31. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .456
  32. Braden Barnett — INF — South Lenoir (Deep Run) — .455
  33. Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .455
  34. Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .455
  35. Brody Stueck — C — Lumberton — .455
  36. Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .455
  37. Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — .455
  38. Weston Rhem — OF/RHP — Broughton (Raleigh) — .452
  39. Sawyer Chapman-Mays — 3B/OF — Alexander Central (Taylorsville) — .451
  40. Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .449
  41. Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .448
  42. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — .448
  43. Talon Dalton — INF — Cherryville — .446
  44. Liam Hawkes — RHP/UTIL — Northern Durham (Durham) — .444
  45. Gage Mustachia — INF — Jones Senior (Trenton) — .442
  46. Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .438
  47. Caiden McNeil — CF/SS — Northern Guilford (McLeansville) — .437
  48. Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — .437
  49. Blake Lutterloh — UTIL/RHP — River Mill Academy (Graham) — .435
  50. Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — .434

Top 50 NCHSAA Juniors by Home Runs (Last Season)

  1. Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 10 HR
  2. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 10 HR
  3. Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 9 HR
  4. Grant Ingram — C/3B — Lake Norman Charter / Pine Lake Prep (Mooresville) — 9 HR
  5. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 8 HR
  6. Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — 8 HR
  7. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 7 HR
  8. Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — 7 HR
  9. Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 6 HR
  10. Liam Dutton — C/OF — Pinecrest (Southern Pines) — 5 HR
  11. Carson Everhart — INF — Oak Grove (Winston-Salem) — 5 HR
  12. Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — 5 HR
  13. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 5 HR
  14. Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — 5 HR
  15. Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — 5 HR
  16. Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 5 HR
  17. Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — 5 HR
  18. Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — 5 HR
  19. Kelton Osborne — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — 5 HR
  20. Eli Beekley — INF — South Iredell (Statesville) — 5 HR
  21. Gavin Barber — INF — Mooresville — 4 HR
  22. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 4 HR
  23. Andrew Riedel — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 4 HR
  24. Jordan Tibbs — RHP/INF — Ashe County (West Jefferson) — 4 HR
  25. Ayden Guessford — OF/C — East Wilkes (Ronda) — 4 HR
  26. Will Oehler — INF/C — North Iredell (Olin) — 4 HR
  27. Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — 4 HR
  28. Cole Attaway — INF — Patton (Morganton) — 4 HR
  29. Henny Mejia — INF — South Garner (Garner) — 4 HR
  30. Braden Bloom — C/OF — Apex Friendship (Apex) — 3 HR
  31. Cam Tarkenton — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 3 HR
  32. Jared Hagwood — LHP/1B — Bunn — 3 HR
  33. Keagan Price — OF/1B — Bunn — 3 HR
  34. Parker Roland — OF/LHP — Ayden-Grifton (Ayden) — 3 HR
  35. Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 3 HR
  36. Dallas Bartlett — INF — Madison (Marshall) — 3 HR
  37. Noah Rhoades — OF/P — Holly Springs — 3 HR
  38. Brayden Sears — 2B/RHP — Harnett Central (Angier) — 3 HR
  39. Dylan Stacks — RHP/DH — North Brunswick (Leland) — 3 HR
  40. Dylan Johnson — INF — Green Hope (Cary) — 3 HR
  41. Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — 3 HR
  42. Jackson Wilmoth — 1B/P — Surry Central (Dobson) — 3 HR
  43. Stephen Crater — INF — Wake Forest — 3 HR
  44. Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — 3 HR
  45. Jordan Brannock — INF — Clover Garden School (Burlington) — 3 HR
  46. Hank Gaston — C/P — Trinity Academy / NC Leadership Academy (Kernersville) — 3 HR
  47. Brady Robinson — INF — Sanderson (Raleigh) — 3 HR
  48. Gabriel Martinez — INF — Enloe (Raleigh) — 3 HR
  49. Tylik Sherrod — 1B/RHP — North Pitt (Bethel) — 3 HR
  50. Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 2 HR


Top 50 NCHSAA Juniors by RBIs (Last Season)

  1. Myles Cobb — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 51 RBI
  2. Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 42 RBI
  3. Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — 42 RBI
  4. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 41 RBI
  5. Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — 37 RBI
  6. Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — 37 RBI
  7. Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — 36 RBI
  8. Jordan Tibbs — RHP/INF — Ashe County (West Jefferson) — 35 RBI
  9. Wyatt Scott — INF — Midway (Dunn) — 34 RBI
  10. Gavin Barber — INF — Mooresville — 34 RBI
  11. Carter Callicutt — RHP/C — South Stanly (Norwood) — 33 RBI
  12. Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 33 RBI
  13. Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — 33 RBI
  14. Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — 32 RBI
  15. Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — 31 RBI
  16. Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 30 RBI
  17. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 30 RBI
  18. Jakub Mudd — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 30 RBI
  19. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 30 RBI
  20. Cole Jarman — INF — Swansboro / South Onslow (Jacksonville) — 30 RBI
  21. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 29 RBI
  22. Gage Howard — INF — South Lenoir (Deep Run) — 29 RBI
  23. Caden Joyce — P/SS — Walkertown — 29 RBI
  24. Gavin McElhinny — OF/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 29 RBI
  25. Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 29 RBI
  26. Jack Adams — SS/2B — Rosewood (Goldsboro) — 28 RBI
  27. Ben Brown — 2B/SS — Perquimans County (Hertford) — 28 RBI
  28. Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — 28 RBI
  29. Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — 28 RBI
  30. Canton Bare — RHP/LF — Lincoln Charter (Denver) — 27 RBI
  31. Brody Stueck — C — Lumberton — 26 RBI
  32. Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — 26 RBI
  33. Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — 26 RBI
  34. Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — 25 RBI
  35. Liam Dutton — C/OF — Pinecrest (Southern Pines) — 25 RBI
  36. Keagan Price — OF/1B — Bunn — 25 RBI
  37. Vasco Sutton — C/P — Jacksonville — 25 RBI
  38. Andrew Riedel — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 25 RBI
  39. Maddix Reese — 1B — Alexander Central (Taylorsville) — 25 RBI
  40. Jace Young — INF — Chatham Central (Siler City) — 25 RBI
  41. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 25 RBI
  42. Colby Epperly — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — 25 RBI
  43. Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — 25 RBI
  44. Grant Ingram — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — 25 RBI
  45. Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 25 RBI
  46. Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — 25 RBI
  47. Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — 25 RBI
  48. Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 24 RBI
  49. Dalton Williams — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 24 RBI
  50. Max Snyder — INF — Grimsley (Greensboro) — 24 RBI


Top 50 NCHSAA Juniors by Slugging Percentage (Last Season)

  1. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 1.182 SLG
  2. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 1.103 SLG
  3. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 1.039 SLG
  4. Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — .989 SLG
  5. Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — .931 SLG
  6. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .923 SLG
  7. Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .917 SLG
  8. Rehaan Subzwari — C/RHP — Triangle Math & Science (Apex) — .897 SLG
  9. Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .864 SLG
  10. Grant Ingram — C/3B — Pine Lake Prep (Mooresville) — .855 SLG
  11. Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .848 SLG
  12. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — .839 SLG
  13. Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .833 SLG
  14. Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .829 SLG
  15. Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — .804 SLG
  16. Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .803 SLG
  17. Max Wearing — 1B/OF — Palisades (Charlotte) — .800 SLG
  18. Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — .796 SLG
  19. Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .788 SLG
  20. Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .783 SLG
  21. Oak Markland — CF/SS — Avery County (Newland) — .775 SLG
  22. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .772 SLG
  23. Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .771 SLG
  24. Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .760 SLG
  25. Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .750 SLG
  26. Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — .747 SLG
  27. Cole Attaway — INF — Patton (Morganton) — .743 SLG
  28. Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .723 SLG
  29. John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .722 SLG
  30. Hank Gaston — C/P — NC Leadership Academy (Kernersville) — .721 SLG
  31. JT Hepler — OF/RHP — West Bladen (Bladenboro) — .717 SLG
  32. Travail Barnes — INF/P — Thomasville — .716 SLG
  33. Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — .714 SLG
  34. Colin McCartney — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .707 SLG
  35. Brady Marconi — INF — Ardrey Kell (Charlotte) — .704 SLG
  36. Kaden Michaels — INF — Freedom (Morganton) — .703 SLG
  37. Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .700 SLG
  38. Talon Dalton — INF — Cherryville — .699 SLG
  39. Owen Mitchell — C/RHP — Bunn — .695 SLG
  40. Justin Williams — CF/SS — Providence Day / POBAT (Charlotte) — .689 SLG
  41. Alex Hernandez — 3B — Cleveland (Clayton) — .689 SLG
  42. Andrew Jones — INF — Carrboro — .688 SLG
  43. Henny Mejia — INF — South Garner (Garner) — .688 SLG
  44. Addison Rowland — C/RHP — Palisades (Charlotte) — .687 SLG
  45. Brayden Jeffries — INF — Dudley (Greensboro) — .682 SLG
  46. Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — .681 SLG
  47. Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .676 SLG
  48. Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — .675 SLG
  49. Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .675 SLG
  50. Will Oehler — INF/C — North Iredell (Olin) — .672 SLG

Top 50 NCHSAA Juniors by Runs Scored (Last Season)

  1. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 46 R
  2. Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — 45 R
  3. Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — 43 R
  4. David Olmedo — SS/OF — Walkertown — 42 R
  5. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 42 R
  6. Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 41 R
  7. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 41 R
  8. Luke Stritmatter — INF — Rockingham County (Wentworth) — 41 R
  9. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 40 R
  10. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 39 R
  11. Myles Cobb — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 39 R
  12. Brady Ross — INF — Rockingham County (Wentworth) — 37 R
  13. Harrison Ailshie — OF/LHP — East Rowan (Salisbury) — 36 R
  14. Braden Barnett — INF — South Lenoir (Deep Run) — 36 R
  15. Max Shelton — INF — Madison (Marshall) — 36 R
  16. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — 36 R
  17. Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — 36 R
  18. Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — 34 R
  19. Bryce Fitzsimmons — INF — Cardinal Gibbons (Raleigh) — 34 R
  20. Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — 34 R
  21. Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 33 R
  22. Craig McGhee — OF — East Forsyth (Kernersville) — 33 R
  23. Travail Barnes — INF/P — Thomasville — 33 R
  24. Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — 33 R
  25. Alex Hoffman — RHP/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 33 R
  26. Stephen Ribustello — INF — Tarboro — 33 R
  27. Danny Brown — INF — McDowell (Marion) — 32 R
  28. Mkyel Duncan — OF/P — Thomasville — 32 R
  29. Peyton Jones — INF/RHP — Jordan (Durham) — 31 R
  30. Kason Curry — CF/RHP — Central Davidson (Lexington) — 31 R
  31. Brennon Bell — 2B/P — Clinton — 31 R
  32. Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — 31 R
  33. Garrett Sladek — INF — Middle Creek (Apex) — 31 R
  34. Carson Tew — INF — Midway (Dunn) — 30 R
  35. Ayden Russell — RHP/OF — South Stanly (Norwood) — 30 R
  36. Jack Adams — SS/2B — Rosewood (Goldsboro) — 30 R
  37. Cooper Gornet — INF — Charlotte Catholic (Charlotte) — 30 R
  38. Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — 30 R
  39. Caden Joyce — P/SS — Walkertown — 30 R
  40. Brayden Sears — 2B/RHP — Harnett Central (Angier) — 30 R
  41. Brennan Griffin — P/SS — Lumberton — 30 R
  42. Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 30 R
  43. Donovan Locklear — INF — Dudley (Greensboro) — 30 R
  44. Wyatt Scott — INF — Midway (Dunn) — 29 R
  45. Mason Walker — OF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 29 R
  46. Josh Roberson — INF/RHP — J.H. Rose (Greenville) — 29 R
  47. Dalton Williams — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — 29 R
  48. Jacob Moore — INF/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 29 R
  49. Brandon Washington — 1B/RHP — East Lincoln (Denver) — 29 R
  50. Rylan Wester — SS/3B — Harnett Central (Angier) — 29 R

Top 50 NCHSAA Juniors by On-Base Percentage (Last Season)

  1. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — .714 OBP
  2. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — .699 OBP
  3. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — .679 OBP
  4. Cassius Grimsley — INF — Fuquay-Varina — .649 OBP
  5. Blake Lutterloh — UTIL/RHP — River Mill Academy (Graham) — .649 OBP
  6. Hudson Deel — INF — Rockingham County (Wentworth) — .643 OBP
  7. Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — .641 OBP
  8. Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — .623 OBP
  9. John Madden — INF — Dudley (Greensboro) — .622 OBP
  10. Fernando Abazan — INF/OF — Beddingfield (Wilson) — .617 OBP
  11. Ethan Prange — INF — North Rowan (Spencer) — .615 OBP
  12. Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — .615 OBP
  13. Cole Blevins — OF/RHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .609 OBP
  14. Andrew Manthie — INF/RHP — Louisburg — .607 OBP
  15. Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — .605 OBP
  16. Nathan Neal — P/3B — Hobbton (Newton Grove) — .605 OBP
  17. Bo Moxley — 3B/RHP — Forbush (East Bend) — .604 OBP
  18. Jackson Warnock — OF/1B — Owen (Black Mountain) — .600 OBP
  19. Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — .596 OBP
  20. Brayden Mottola — INF — Riverside-Durham (Durham) — .592 OBP
  21. Gunner Sterling — INF — Gray’s Creek (Hope Mills) — .591 OBP
  22. Ethan Gault — SS/RHP — POBAT (Charlotte) — .583 OBP
  23. Ja’Lynn Thomas — OF/RHP — Pine Forest (Fayetteville) — .579 OBP
  24. Corey Bean — C/RHP — Lake Norman Charter (Huntersville) — .578 OBP
  25. Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — .575 OBP
  26. Jayce Elliott — SS/P — Oxford Prep (Oxford) — .575 OBP
  27. Sawyer Chapman-Mays — 3B/OF — Alexander Central (Taylorsville) — .571 OBP
  28. Jacob Watson — INF/P — Franklinton Leadership Academy (Creedmoor) — .571 OBP
  29. Gage Mustachia — INF — Jones Senior (Trenton) — .569 OBP
  30. Andrew Jones — INF — Carrboro — .567 OBP
  31. Caden Joyce — P/SS — Walkertown — .566 OBP
  32. Cason Jones — INF — Mountain Heritage (Burnsville) — .563 OBP
  33. Wesley Barefoot — 3B/RHP — Harnett Central (Angier) — .562 OBP
  34. Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — .562 OBP
  35. Maddox Moore — OF/LHP — West Rowan (Mt. Ulla) — .561 OBP
  36. JeHue Alston — INF — Mallard Creek (Charlotte) — .561 OBP
  37. Zack Aman — UTIL/P — Hobbton (Newton Grove) — .560 OBP
  38. Jayven Baize — INF — Dudley (Greensboro) — .560 OBP
  39. Will Pardue — OF/LHP — Surry Central (Dobson) — .558 OBP
  40. Carter Durant — INF/RF — West Rowan (Mt. Ulla) — .557 OBP
  41. Jonathan Piner — C/1B — East Carteret (Beaufort) — .557 OBP
  42. Dexter Benton — OF — East Wake Academy (Zebulon) — .556 OBP
  43. Isaac Logan — INF/OF — East Forsyth (Kernersville) — .556 OBP
  44. Liam Parsons — C — East Mecklenburg (Charlotte) — .556 OBP
  45. Hayden Burpeau — SS/P — Owen (Black Mountain) — .554 OBP
  46. Weston Rhem — OF/RHP — Broughton (Raleigh) — .552 OBP
  47. Liam Hawkes — RHP/UTIL — Northern Durham (Durham) — .551 OBP
  48. Tanner Rigsbee — RHP/OF — Louisburg — .551 OBP
  49. Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — .548 OBP
  50. Janeson Steele — INF — C.B. Aycock (Pikeville) — .547 OBP

Top 50 NCHSAA Juniors by Stolen Bases (Last Season)

  1. Eli Jenkins — CF/RHP — East Carteret (Beaufort) — 43 SB
  2. David Olmedo — SS/OF — Walkertown — 41 SB
  3. Anthony Echevarria — SS/2B — West Mecklenburg (Charlotte) — 40 SB
  4. Emilio Garcia — RHP/INF — West Mecklenburg (Charlotte) — 38 SB
  5. Donovan Locklear — INF — Dudley (Greensboro) — 35 SB
  6. Caiden McNeil — CF/SS — Northern Guilford (McLeansville) — 33 SB
  7. Vani Hernandez — OF/RHP — South Granville (Creedmoor) — 33 SB
  8. Ethan Bognar — INF — Rockingham County (Wentworth) — 31 SB
  9. Kason Curry — CF/RHP — Central Davidson (Lexington) — 29 SB
  10. Kamden Bortz — SS/OF — Bunker Hill (Claremont) — 29 SB
  11. Gunnar Alm — INF — Polk County (Columbus) — 29 SB
  12. Mkyel Duncan — OF/P — Thomasville — 29 SB
  13. Eli Avent — INF — James Kenan (Warsaw) — 28 SB
  14. Jaylen Harris — 2B/OF — Southern School of Energy & Sustainability (Durham) — 26 SB
  15. Gavin McElhinny — OF/3B — Charlotte Catholic (Charlotte) — 25 SB
  16. Garrett Sladek — INF — Middle Creek (Apex) — 25 SB
  17. Godeson Hakim — RF/RHP — West Mecklenburg (Charlotte) — 25 SB
  18. Josh Mozingo — SS/RHP — Terry Sanford (Fayetteville) — 25 SB
  19. Ben Bethel — UTIL/3B — Hayesville — 25 SB
  20. Ethan Hargrove — OF/INF — Southern School of Energy & Sustainability (Durham) — 24 SB
  21. Andres Acurero — SS/2B — Lake Norman (Mooresville) — 24 SB
  22. Cliffton Hatley — RHP/INF — Gray Stone Day (Misenheimer) — 23 SB
  23. Caden Clinard — RHP/1B — West Mecklenburg (Charlotte) — 23 SB
  24. Gavin Washburn — P/OF — Northwest Guilford (Summerfield) — 22 SB
  25. Jonah Weiss — INF — Queen’s Grant (Matthews) — 22 SB
  26. Logan Webb — OF — SouthWest Edgecombe (Pinetops) — 22 SB
  27. Caleb Johnson — OF/1B — Bunn — 21 SB
  28. Austin Campos — OF/RHP — Chapel Hill — 21 SB
  29. Zack Aman — UTIL/P — Hobbton (Newton Grove) — 21 SB
  30. Chase Sewell — OF/RHP — Triton (Erwin) — 21 SB
  31. Craig McGhee — OF — East Forsyth (Kernersville) — 20 SB
  32. Dylan Palmer — 1B/RF — East Wake Academy (Zebulon) — 20 SB
  33. Ashton Stallings — 1B — J.A. Holmes (Edenton) — 20 SB
  34. TJ Ellerbe — SS/P — Red Springs — 20 SB
  35. Bryson Martin — 2B/C — J.F. Webb (Oxford) — 19 SB
  36. Jamison Lynch — UTIL — Clayton — 19 SB
  37. Robert Gerardo — UTIL/OF — West Mecklenburg (Charlotte) — 19 SB
  38. Cameron Copley — INF — Voyager Academy (Durham) — 19 SB
  39. Braden Bloom — C/OF — Apex Friendship (Apex) — 19 SB
  40. Gabriel Johnson — P/LHP — East Mecklenburg (Charlotte) — 19 SB
  41. Jacob Stilley — OF — D.H. Conley (Greenville) — 19 SB
  42. Robbie Boren — LHP/OF — Rosewood (Goldsboro) — 18 SB
  43. Brennon Bell — 2B/P — Clinton — 18 SB
  44. Rylan Wester — SS/3B — Harnett Central (Angier) — 18 SB
  45. Gavin Searcy — INF — R.J. Reynolds (Winston-Salem) — 18 SB
  46. Fisher Bobbitt — INF/P — J.A. Holmes (Edenton) — 18 SB
  47. Andrew Thomas — SS/2B — Providence Grove (Franklinville) — 18 SB
  48. Star’saun Taylor — P/1B — Southern Charter (Halifax) — 18 SB
  49. Lincoln Strump — SS/2B — West Carteret (Morehead City) — 17 SB
  50. Elijah McNeair — OF/P — Thomasville — 17 SB