Top 50 Returning Pitching Stats (NCHSAA Softball)

by: Trey Scott1 hour ago

Stats complied by Zachary Wheeler

Top 50 Pitching Wins Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps

  1. Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
    28-0 | 141 IP
  2. Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
    25-1 | 155.2 IP
  3. Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
    19-4 | 152 IP
  4. Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
    17-5 | 164.1 IP
  5. Madi Whitley: P – West Stanley (Oakboro)
    17-5 | 127.2 IP
  6. Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
    17-6 | 138.2 IP
  7. Niya Jones: P – Hoke County (Raeford)
    17-6 | 146.2 IP
  8. Gracie Coyle: P – East Columbus (Lake Waccamaw)
    16-2 | 98 IP
  9. Lindsay Redmon: P – McMichael (Mayodan)
    16-3 | 149.2 IP
  10. McKinley Kolasa: P – Cape Fear (Fayetteville)
    16-3 | 105.2 IP
  11. Kaylyn Pope: P – Roxboro Community (Roxboro)
    16-6 | 131.2 IP
  12. Suzanna Cabe: P – Franklin
    16-6 | 134 IP
  13. Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
    16-6 | 123.2 IP
  14. Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
    15-4 | 141.1 IP
  15. Morgan Maxwell: LHP – West Forsyth (Clemmons)
    14-2 | 95.1 IP
  16. Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
    14-5 | 127 IP
  17. Remi Hagerty: LHP – South Rowan (China Grove)
    14-6 | 116.2 IP
  18. Maddy Moore: P – South Caldwell (Hudson)
    13-0 | 86.1 IP
  19. Maddie Kaczmarczyk: P – Chatham Central (Bear Creek)
    13-1 | 91.1 IP
  20. Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
    13-2 | 106.2 IP
  21. McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
    13-3 | 93.2 IP
  22. Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
    13-4 | 127.1 IP
  23. Gabrielle Wright: P – West Lincoln (Lincolnton)
    13-6 | 133.1 IP
  24. Jenna Volturno: RHP – Ardrey Kell (Charlotte)
    13-8 | 115.1 IP
  25. Meredith Casey: RHP – West Forsyth (Clemmons)
    12-1 | 73.1 IP
  26. Makenly Horrell: LHP – Laney (Wilmington)
    12-1 | 67.2 IP
  27. Emma Grace Hill: P – Seaforth (Pittsboro)
    12-3 | 106.2 IP
  28. Payton Elwell: P – Hough (Cornelius)
    12-3 | 89 IP
  29. Addi Benson: P – Queen’s Grant (Matthews)
    12-4 | 76 IP
  30. Sophia Crist: P – North Stanley (New London)
    12-5 | 118.1 IP
  31. Kinzie Ivey: P – Randleman
    12-5 | 94.1 IP
  32. Raegan Rembert: P – Maiden
    12-6 | 110.2 IP
  33. Avie Helton: P – Draughn (Valdese)
    12-8 | 112 IP
  34. Chloe Purgason: P – Parkwood (Monroe)
    12-9 | 121.1 IP
  35. Dava Bullard: P – Heide Trask (Rocky Point)
    11-2 | 97.2 IP
  36. Hailey Mickey: P – South Central (Winterville)
    11-2 | 70 IP
  37. Tatum Shelton: P – Southeast Alamance (Haw River)
    11-2 | 133.1 IP
  38. Rileigh Barker: P – North Davidson (Lexington)
    11-3 | 92 IP
  39. Sophie Gibson: P – Piedmont Community Charter (Gastonia)
    11-4 | 81.1 IP
  40. Jordyn Aungst: P – East Lincoln (Denver)
    11-5 | 91.2 IP
  41. Payton Cook: P – South Davidson (Denton)
    11-5 | 64.2 IP
  42. Allie Cox: P – East Forsyth (Kernersville)
    11-9 | 133.2 IP
  43. Addyson Irving: P – Glenn (Kernersville)
    11-12 | 116.1 IP
  44. Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
    10-1 | 64.2 IP
  45. Corri Houston: P – Farmville Central (Farmville)
    10-2 | 98.1 IP
  46. Grace Arrington: P – Riverside-Durham (Durham)
    10-2 | 61 IP
  47. Madi Perrigo: P – East Gaston (Mt. Holly)
    10-2 | 75.2 IP
  48. Hailey McFarley: P – Gray’s Creek (Hope Mills)
    10-3 | 74.1 IP
  49. Avery Modlin: P – Enloe (Raleigh)
    10-4 | 105.2 IP
  50. Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
    10-5 | 102 IP

Top 50 Returning Strikeout Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps

  1. Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
    287 K | 30 BB
  2. Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
    280 K | 45 BB
  3. Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
    279 K | 40 BB
  4. Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
    278 K | 14 BB
  5. Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
    261 K | 37 BB
  6. Sadie Jo Hunter: P – North Buncombe (Weaverville)
    259 K | 16 BB
  7. Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
    223 K | 42 BB
  8. Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
    213 K | 43 BB
  9. Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
    201 K | 25 BB
  10. Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
    196 K | 26 BB
  11. Addyson Irving: P – Glenn (Kernersville)
    194 K | 34 BB
  12. Maddie Huffman: P – Kings Mountain
    190 K | 5 BB
  13. Teagan Fichter: RHP – Carrboro
    189 K | 41 BB
  14. Hannah Rollins: P – West Davidson (Lexington)
    185 K | 45 BB
  15. Paisley Johnson: P – Murphy
    184 K | 37 BB
  16. Suzanna Cabe: P – Franklin
    181 K | 29 BB
  17. Allie Cox: P – East Forsyth (Kernersville)
    173 K | 49 BB
  18. Terrie Thornton: P – J.F. Webb (Oxford)
    170 K | 105 BB
  19. Niya Jones: RHP – Hoke County (Raeford)
    168 K | 25 BB
  20. Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
    167 K | 32 BB
  21. Geneva Gervais: P – East Mecklenburg (Charlotte)
    165 K | 23 BB
  22. Addi Benton: P – Queen’s Grant (Matthews)
    165 K | 56 BB
  23. Avery Modlin: P – Enloe (Raleigh)
    164 K | 59 BB
  24. Izzy Tart: P – Clayton
    163 K | 35 BB
  25. Emma Grace Hill: P – Seaforth (Pittsboro)
    163 K | 56 BB
  26. Wynterlee Glenn: P – Falls Lake Academy (Creedmoor)
    161 K | 42 BB
  27. Addyson Faucette: RHP – Oxford Prep (Oxford)
    154 K | 38 BB
  28. Maddie Kaczmarczyk: P – Chatham Central (Bear Creek)
    153 K | 77 BB
  29. Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
    149 K | 34 BB
  30. Madi Whitley: P – West Stanley (Oakboro)
    147 K | 15 BB
  31. Stella Absher: P – South Point (Belmont)
    146 K | 133 BB
  32. Kailei Dawsey: P – Dixon (Holly Ridge)
    146 K | 91 BB
  33. McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
    146 K | 27 BB
  34. Taryn Jenkins: P – Central Cabarrus (Concord)
    144 K | 77 BB
  35. Lindsay Redmon: P – McMichael (Mayodan)
    142 K | 38 BB
  36. Sophia Crist: P – North Stanly (New London)
    141 K | 17 BB
  37. Macy Miller: P – Walkertown
    141 K | 38 BB
  38. Raegan Rembert: P – Maiden
    140 K | 40 BB
  39. Gabrielle Wright: P – West Lincoln (Lincolnton)
    140 K | 47 BB
  40. Channing Clark: P – Chapel Hill
    139 K | 66 BB
  41. Emery Jensen: P – Pine Lake Prep (Mooresville)
    138 K | 12 BB
  42. Haleigh Eason: P – Hobgood Charter (Hobgood)
    138 K | 63 BB
  43. Kaylyn Pope: P – Roxboro Community (Roxboro)
    138 K | 100 BB
  44. Alexa Hooks: RHP – Concord
    136 K | 46 BB
  45. Morgan Maxwell: P – West Forsyth (Clemmons)
    136 K | 10 BB
  46. Hailey Hoeft: P – Middle Creek (Apex)
    134 K | 28 BB
  47. Jessica Burk: P – Panther Creek (Cary)
    134 K | 55 BB
  48. Karsyn Sigmon: P – Foard (Newton)
    133 K | 29 BB
  49. McKenna White: P – East Chapel Hill (Chapel Hill)
    132 K | 65 BB
  50. Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
    131 K | 43 BB

Top 50 Returning ERA Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps

  1. Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
    0.26 ERA | 4 ER
  2. Emery Jensen: P – Pine Lake Prep (Mooresville)
    0.30 ERA | 3 ER
  3. Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
    0.32 ERA | 3 ER
  4. Maddie Huffman: P – Kings Mountain
    0.35 ERA | 4 ER
  5. Sadie Jo Hunter: P – North Buncombe (Weaverville)
    0.48 ERA | 8 ER
  6. Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
    0.49 ERA | 9 ER
  7. Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
    0.70 ERA | 14 ER
  8. Meredith Casey: RHP – West Forsyth (Clemmons)
    0.76 ERA | 8 ER
  9. Karsyn Sigmon: P – Foard (Newton)
    0.82 ERA | 12 ER
  10. Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
    0.85 ERA | 19 ER
  11. Morgan Maxwell: P – West Forsyth (Clemmons)
    0.95 ERA | 13 ER
  12. Lilly Fulghum: RHP – North Duplin (Calypso)
    0.98 ERA | 7 ER
  13. Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
    1.04 ERA | 21 ER
  14. Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
    1.11 ERA | 26 ER
  15. Makenly Horrell: LHP – Laney (Wilmington)
    1.14 ERA | 11 ER
  16. Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
    1.26 ERA | 25 ER
  17. Alyna Rooks: P – Pender (Burgaw)
    1.29 ERA | 15 ER
  18. Brileigh Mathews: RHP – Laney (Wilmington)
    1.36 ERA | 9 ER
  19. Cadence Ball: P – Roanoke Rapids
    1.47 ERA | 10 ER
  20. McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
    1.49 ERA | 20 ER
  21. Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
    1.57 ERA | 34 ER
  22. Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
    1.61 ERA | 26 ER
  23. Anna Champey: P – New Bern
    1.61 ERA | 16 ER
  24. Sophie Strugar: P – Providence (Charlotte)
    1.62 ERA | 15 ER
  25. Olivia Harris: P – R-S Central (Rutherfordton)
    1.65 ERA | 15 ER
  26. Kailei Dawsey: P – Dixon (Holly Ridge)
    1.66 ERA | 29 ER
  27. Jordyn Aungst: P – East Lincoln (Denver)
    1.68 ERA | 22 ER
  28. Madyson Turlington: P – Topsail (Hampstead)
    1.68 ERA | 16 ER
  29. Hailey McFarley: P – Gray’s Creek (Hope Mills)
    1.70 ERA | 18 ER
  30. Riley Gilreath: P – First Flight (Kill Devil Hills)
    1.72 ERA | 17 ER
  31. Addison Ash: P – Topsail (Hampstead)
    1.73 ERA | 20 ER
  32. Teagan Fichter: RHP – Carrboro
    1.74 ERA | 20 ER
  33. Madi Whitley: P – West Stanly (Oakboro)
    1.75 ERA | 32 ER
  34. Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
    1.76 ERA | 32 ER
  35. Payton Elwell: P – Hough (Cornelius)
    1.81 ERA | 23 ER
  36. Raegan Rembert: P – Maiden
    1.83 ERA | 29 ER
  37. Hailey Mickey: P – South Central (Winterville)
    1.90 ERA | 19 ER
  38. Kynlie Moss: P – North Iredell (Olin)
    1.93 ERA | 21 ER
  39. Macy Miller: P – Walkertown
    1.97 ERA | 28 ER
  40. Madi Perrigo: P – East Gaston (Mt. Holly)
    2.04 ERA | 22 ER
  41. Gracie Coyle: P – East Columbus (Lake Waccamaw)
    2.07 ERA | 29 ER
  42. Suzanna Cabe: P – Franklin
    2.09 ERA | 40 ER
  43. Addyson Dees: P – Randleman
    2.15 ERA | 18 ER
  44. Geneva Gervais: P – East Mecklenburg (Charlotte)
    2.21 ERA | 29 ER
  45. Izzy Tart: P – Clayton
    2.21 ERA | 28 ER
  46. Hannah Rollins: P – West Davidson (Lexington)
    2.23 ERA | 36 ER
  47. Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
    2.26 ERA | 40 ER
  48. Rileigh Barker: P – North Davidson (Lexington)
    2.28 ERA | 30 ER
  49. Kinzie Ivey: P – Randleman
    2.30 ERA | 31 ER
  50. Sophia Crist: P – North Stanly (New London)
    2.31 ERA | 39 ER