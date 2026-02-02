Top 50 Returning Pitching Stats (NCHSAA Softball)
Stats complied by Zachary Wheeler
Top 50 Pitching Wins Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps
- Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
28-0 | 141 IP
- Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
25-1 | 155.2 IP
- Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
19-4 | 152 IP
- Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
17-5 | 164.1 IP
- Madi Whitley: P – West Stanley (Oakboro)
17-5 | 127.2 IP
- Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
17-6 | 138.2 IP
- Niya Jones: P – Hoke County (Raeford)
17-6 | 146.2 IP
- Gracie Coyle: P – East Columbus (Lake Waccamaw)
16-2 | 98 IP
- Lindsay Redmon: P – McMichael (Mayodan)
16-3 | 149.2 IP
- McKinley Kolasa: P – Cape Fear (Fayetteville)
16-3 | 105.2 IP
- Kaylyn Pope: P – Roxboro Community (Roxboro)
16-6 | 131.2 IP
- Suzanna Cabe: P – Franklin
16-6 | 134 IP
- Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
16-6 | 123.2 IP
- Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
15-4 | 141.1 IP
- Morgan Maxwell: LHP – West Forsyth (Clemmons)
14-2 | 95.1 IP
- Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
14-5 | 127 IP
- Remi Hagerty: LHP – South Rowan (China Grove)
14-6 | 116.2 IP
- Maddy Moore: P – South Caldwell (Hudson)
13-0 | 86.1 IP
- Maddie Kaczmarczyk: P – Chatham Central (Bear Creek)
13-1 | 91.1 IP
- Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
13-2 | 106.2 IP
- McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
13-3 | 93.2 IP
- Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
13-4 | 127.1 IP
- Gabrielle Wright: P – West Lincoln (Lincolnton)
13-6 | 133.1 IP
- Jenna Volturno: RHP – Ardrey Kell (Charlotte)
13-8 | 115.1 IP
- Meredith Casey: RHP – West Forsyth (Clemmons)
12-1 | 73.1 IP
- Makenly Horrell: LHP – Laney (Wilmington)
12-1 | 67.2 IP
- Emma Grace Hill: P – Seaforth (Pittsboro)
12-3 | 106.2 IP
- Payton Elwell: P – Hough (Cornelius)
12-3 | 89 IP
- Addi Benson: P – Queen’s Grant (Matthews)
12-4 | 76 IP
- Sophia Crist: P – North Stanley (New London)
12-5 | 118.1 IP
- Kinzie Ivey: P – Randleman
12-5 | 94.1 IP
- Raegan Rembert: P – Maiden
12-6 | 110.2 IP
- Avie Helton: P – Draughn (Valdese)
12-8 | 112 IP
- Chloe Purgason: P – Parkwood (Monroe)
12-9 | 121.1 IP
- Dava Bullard: P – Heide Trask (Rocky Point)
11-2 | 97.2 IP
- Hailey Mickey: P – South Central (Winterville)
11-2 | 70 IP
- Tatum Shelton: P – Southeast Alamance (Haw River)
11-2 | 133.1 IP
- Rileigh Barker: P – North Davidson (Lexington)
11-3 | 92 IP
- Sophie Gibson: P – Piedmont Community Charter (Gastonia)
11-4 | 81.1 IP
- Jordyn Aungst: P – East Lincoln (Denver)
11-5 | 91.2 IP
- Payton Cook: P – South Davidson (Denton)
11-5 | 64.2 IP
- Allie Cox: P – East Forsyth (Kernersville)
11-9 | 133.2 IP
- Addyson Irving: P – Glenn (Kernersville)
11-12 | 116.1 IP
- Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
10-1 | 64.2 IP
- Corri Houston: P – Farmville Central (Farmville)
10-2 | 98.1 IP
- Grace Arrington: P – Riverside-Durham (Durham)
10-2 | 61 IP
- Madi Perrigo: P – East Gaston (Mt. Holly)
10-2 | 75.2 IP
- Hailey McFarley: P – Gray’s Creek (Hope Mills)
10-3 | 74.1 IP
- Avery Modlin: P – Enloe (Raleigh)
10-4 | 105.2 IP
- Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
10-5 | 102 IP
Top 50 Returning Strikeout Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps
- Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
287 K | 30 BB
- Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
280 K | 45 BB
- Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
279 K | 40 BB
- Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
278 K | 14 BB
- Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
261 K | 37 BB
- Sadie Jo Hunter: P – North Buncombe (Weaverville)
259 K | 16 BB
- Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
223 K | 42 BB
- Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
213 K | 43 BB
- Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
201 K | 25 BB
- Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
196 K | 26 BB
- Addyson Irving: P – Glenn (Kernersville)
194 K | 34 BB
- Maddie Huffman: P – Kings Mountain
190 K | 5 BB
- Teagan Fichter: RHP – Carrboro
189 K | 41 BB
- Hannah Rollins: P – West Davidson (Lexington)
185 K | 45 BB
- Paisley Johnson: P – Murphy
184 K | 37 BB
- Suzanna Cabe: P – Franklin
181 K | 29 BB
- Allie Cox: P – East Forsyth (Kernersville)
173 K | 49 BB
- Terrie Thornton: P – J.F. Webb (Oxford)
170 K | 105 BB
- Niya Jones: RHP – Hoke County (Raeford)
168 K | 25 BB
- Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
167 K | 32 BB
- Geneva Gervais: P – East Mecklenburg (Charlotte)
165 K | 23 BB
- Addi Benton: P – Queen’s Grant (Matthews)
165 K | 56 BB
- Avery Modlin: P – Enloe (Raleigh)
164 K | 59 BB
- Izzy Tart: P – Clayton
163 K | 35 BB
- Emma Grace Hill: P – Seaforth (Pittsboro)
163 K | 56 BB
- Wynterlee Glenn: P – Falls Lake Academy (Creedmoor)
161 K | 42 BB
- Addyson Faucette: RHP – Oxford Prep (Oxford)
154 K | 38 BB
- Maddie Kaczmarczyk: P – Chatham Central (Bear Creek)
153 K | 77 BB
- Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
149 K | 34 BB
- Madi Whitley: P – West Stanley (Oakboro)
147 K | 15 BB
- Stella Absher: P – South Point (Belmont)
146 K | 133 BB
- Kailei Dawsey: P – Dixon (Holly Ridge)
146 K | 91 BB
- McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
146 K | 27 BB
- Taryn Jenkins: P – Central Cabarrus (Concord)
144 K | 77 BB
- Lindsay Redmon: P – McMichael (Mayodan)
142 K | 38 BB
- Sophia Crist: P – North Stanly (New London)
141 K | 17 BB
- Macy Miller: P – Walkertown
141 K | 38 BB
- Raegan Rembert: P – Maiden
140 K | 40 BB
- Gabrielle Wright: P – West Lincoln (Lincolnton)
140 K | 47 BB
- Channing Clark: P – Chapel Hill
139 K | 66 BB
- Emery Jensen: P – Pine Lake Prep (Mooresville)
138 K | 12 BB
- Haleigh Eason: P – Hobgood Charter (Hobgood)
138 K | 63 BB
- Kaylyn Pope: P – Roxboro Community (Roxboro)
138 K | 100 BB
- Alexa Hooks: RHP – Concord
136 K | 46 BB
- Morgan Maxwell: P – West Forsyth (Clemmons)
136 K | 10 BB
- Hailey Hoeft: P – Middle Creek (Apex)
134 K | 28 BB
- Jessica Burk: P – Panther Creek (Cary)
134 K | 55 BB
- Karsyn Sigmon: P – Foard (Newton)
133 K | 29 BB
- McKenna White: P – East Chapel Hill (Chapel Hill)
132 K | 65 BB
- Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
131 K | 43 BB
Top 50 Returning ERA Leaders for NCHSAA Softball per MaxPreps
- Mallory Reed: P – Eastern Wayne (Goldsboro)
0.26 ERA | 4 ER
- Emery Jensen: P – Pine Lake Prep (Mooresville)
0.30 ERA | 3 ER
- Kyleigh Stonerock: P – Midway (Dunn)
0.32 ERA | 3 ER
- Maddie Huffman: P – Kings Mountain
0.35 ERA | 4 ER
- Sadie Jo Hunter: P – North Buncombe (Weaverville)
0.48 ERA | 8 ER
- Caitlin Dumarce: P – West Carteret (Morehead City)
0.49 ERA | 9 ER
- Ava Grace Pruitt: P – Rockingham County (Wentworth)
0.70 ERA | 14 ER
- Meredith Casey: RHP – West Forsyth (Clemmons)
0.76 ERA | 8 ER
- Karsyn Sigmon: P – Foard (Newton)
0.82 ERA | 12 ER
- Avery Wilson: LHP – Union Academy (Monroe)
0.85 ERA | 19 ER
- Morgan Maxwell: P – West Forsyth (Clemmons)
0.95 ERA | 13 ER
- Lilly Fulghum: RHP – North Duplin (Calypso)
0.98 ERA | 7 ER
- Karsyn Hudacky: P – Cleveland (Clayton)
1.04 ERA | 21 ER
- Kendall Howard: P – D.H. Conley (Greenville)
1.11 ERA | 26 ER
- Makenly Horrell: LHP – Laney (Wilmington)
1.14 ERA | 11 ER
- Rylee Rawls: P – Swain County (Bryson City)
1.26 ERA | 25 ER
- Alyna Rooks: P – Pender (Burgaw)
1.29 ERA | 15 ER
- Brileigh Mathews: RHP – Laney (Wilmington)
1.36 ERA | 9 ER
- Cadence Ball: P – Roanoke Rapids
1.47 ERA | 10 ER
- McCandless St John: P – Rosewood (Goldsboro)
1.49 ERA | 20 ER
- Serena Thurman: P – Bunker Hill (Claremont)
1.57 ERA | 34 ER
- Jordynn Parnell: P – South View (Hope Mills)
1.61 ERA | 26 ER
- Anna Champey: P – New Bern
1.61 ERA | 16 ER
- Sophie Strugar: P – Providence (Charlotte)
1.62 ERA | 15 ER
- Olivia Harris: P – R-S Central (Rutherfordton)
1.65 ERA | 15 ER
- Kailei Dawsey: P – Dixon (Holly Ridge)
1.66 ERA | 29 ER
- Jordyn Aungst: P – East Lincoln (Denver)
1.68 ERA | 22 ER
- Madyson Turlington: P – Topsail (Hampstead)
1.68 ERA | 16 ER
- Hailey McFarley: P – Gray’s Creek (Hope Mills)
1.70 ERA | 18 ER
- Riley Gilreath: P – First Flight (Kill Devil Hills)
1.72 ERA | 17 ER
- Addison Ash: P – Topsail (Hampstead)
1.73 ERA | 20 ER
- Teagan Fichter: RHP – Carrboro
1.74 ERA | 20 ER
- Madi Whitley: P – West Stanly (Oakboro)
1.75 ERA | 32 ER
- Caycee Wilson: P – Reagan (Pfafftown)
1.76 ERA | 32 ER
- Payton Elwell: P – Hough (Cornelius)
1.81 ERA | 23 ER
- Raegan Rembert: P – Maiden
1.83 ERA | 29 ER
- Hailey Mickey: P – South Central (Winterville)
1.90 ERA | 19 ER
- Kynlie Moss: P – North Iredell (Olin)
1.93 ERA | 21 ER
- Macy Miller: P – Walkertown
1.97 ERA | 28 ER
- Madi Perrigo: P – East Gaston (Mt. Holly)
2.04 ERA | 22 ER
- Gracie Coyle: P – East Columbus (Lake Waccamaw)
2.07 ERA | 29 ER
- Suzanna Cabe: P – Franklin
2.09 ERA | 40 ER
- Addyson Dees: P – Randleman
2.15 ERA | 18 ER
- Geneva Gervais: P – East Mecklenburg (Charlotte)
2.21 ERA | 29 ER
- Izzy Tart: P – Clayton
2.21 ERA | 28 ER
- Hannah Rollins: P – West Davidson (Lexington)
2.23 ERA | 36 ER
- Maysen Reames: P – North Lincoln (Lincolnton)
2.26 ERA | 40 ER
- Rileigh Barker: P – North Davidson (Lexington)
2.28 ERA | 30 ER
- Kinzie Ivey: P – Randleman
2.30 ERA | 31 ER
- Sophia Crist: P – North Stanly (New London)
2.31 ERA | 39 ER