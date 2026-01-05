Top 50 Scorers in the NCHSAA Boys
Top 50 Scorers in the NCHSAA Boys (Points Per Game) per Max Preps (1/5/26)
1. Jeremiah Edwards — NC (Smithfield)
GP: 10 | PTS: 306 | PPG: 30.6 | FGM: 107 | FGA: NA | FG%: NA | 3PM: 22 | 3P%: NA | FTM: 70 | FT%: 77
2. Zarion Hobbs — White Oak (Jacksonville)
GP: 7 | PTS: 209 | PPG: 29.9 | FGM: 69 | FGA: 140 | FG%: 49 | 3PM: 20 | 3P%: 41 | FTM: 51 | FT%: 82
3. Jaleel Smith — Huss (Gastonia)
GP: 12 | PTS: 348 | PPG: 29.0 | FGM: 118 | FGA: 224 | FG%: 53 | 3PM: 25 | 3P%: 42 | FTM: 87 | FT%: 69
4. Kannon McBride — Croatan (Newport)
GP: 10 | PTS: 279 | PPG: 27.9 | FGM: 87 | FGA: 168 | FG%: 52 | 3PM: 29 | 3P%: 41 | FTM: 76 | FT%: 84
5. Trent Clark — North Buncombe (Weaverville)
GP: 14 | PTS: 380 | PPG: 27.1 | FGM: 148 | FGA: 269 | FG%: 55 | 3PM: 27 | 3P%: 38 | FTM: 57 | FT%: 84
6. Asante Martin — Owen (Black Mountain)
GP: 10 | PTS: 271 | PPG: 27.1 | FGM: 82 | FGA: 81 | FG%: NA | 3PM: 23 | 3P%: NA | FTM: 84 | FT%: 81
7. Jamie Dance — Currituck County (Barco)
GP: 9 | PTS: 240 | PPG: 26.7 | FGM: 90 | FGA: 184 | FG%: 49 | 3PM: 19 | 3P%: 36 | FTM: 41 | FT%: 68
8. Braeden Greenup — South Granville (Creedmoor)
GP: 8 | PTS: 213 | PPG: 26.6 | FGM: 80 | FGA: 177 | FG%: 45 | 3PM: 15 | 3P%: 30 | FTM: 38 | FT%: 76
9. Manuel “MJ” Gladden — Statesville
GP: 12 | PTS: 317 | PPG: 26.4 | FGM: 102 | FGA: 244 | FG%: 42 | 3PM: 30 | 3P%: 28 | FTM: 52 | FT%: 73
10. Kingsley Donaldson — Union Pines (Cameron)
GP: 11 | PTS: 282 | PPG: 25.6 | FGM: 117 | FGA: 218 | FG%: 54 | 3PM: 3 | 3P%: 21 | FTM: 45 | FT%: 63
11. Cade Keller — Watauga (Boone)
GP: 6 | PTS: 151 | PPG: 25.2 | FGM: 46 | FGA: 119 | FG%: 39 | 3PM: 19 | 3P%: 33 | FTM: 40 | FT%: 89
12. Kellum Brown — New Hanover (Wilmington)
GP: 10 | PTS: 251 | PPG: 25.1 | FGM: 93 | FGA: 181 | FG%: 51 | 3PM: 25 | 3P%: 42 | FTM: 40 | FT%: 78
13. JackJack Teesateskie — Franklin
GP: 11 | PTS: 272 | PPG: 24.7 | FGM: 95 | FGA: 176 | FG%: 54 | 3PM: 49 | 3P%: 48 | FTM: 33 | FT%: 77
14. Josiah Guyton — Lincolnton
GP: 10 | PTS: 246 | PPG: 24.6 | FGM: 96 | FGA: 150 | FG%: 64 | 3PM: 16 | 3P%: 42 | FTM: 38 | FT%: 63
15. Shimere Garris — Washington
GP: 10 | PTS: 244 | PPG: 24.4 | FGM: 90 | FGA: NA | FG%: NA | 3PM: 14 | 3P%: NA | FTM: 50 | FT%: 69
16. Jerel Brawley — Lake Norman Charter (Mooresville)
GP: 9 | PTS: 219 | PPG: 24.3 | FGM: 70 | FGA: 201 | FG%: 35 | 3PM: 30 | 3P%: 31 | FTM: 49 | FT%: 88
17. Nehemiah Davis — Parkwood (Monroe)
GP: 13 | PTS: 315 | PPG: 24.2 | FGM: 95 | FGA: 225 | FG%: 42 | 3PM: 40 | 3P%: 34 | FTM: 85 | FT%: 89
18. Bubba Sims — Williams (Burlington)
GP: 8 | PTS: 192 | PPG: 24.0 | FGM: 69 | FGA: 127 | FG%: 54 | 3PM: 24 | 3P%: 45 | FTM: 30 | FT%: 70
19. Bryan Little — Piedmont (Monroe)
GP: 9 | PTS: 214 | PPG: 23.8 | FGM: 88 | FGA: 124 | FG%: 71 | 3PM: NA | 3P%: NA | FTM: 38 | FT%: 64
20. Colby Elliott — Williams (Burlington)
GP: 9 | PTS: 214 | PPG: 23.8 | FGM: 78 | FGA: 165 | FG%: 47 | 3PM: 12 | 3P%: 30 | FTM: 46 | FT%: 66
21. Collin McConneyhead — Lake Norman Charter (Huntersville)
GP: 11 | PTS: 256 | PPG: 23.3 | FGM: 88 | FGA: 168 | FG%: 52 | 3PM: 8 | 3P%: 24 | FTM: 52 | FT%: 69
22. Noah Vanbeurden — Alexander Central (Taylorsville)
GP: 12 | PTS: 279 | PPG: 23.2 | FGM: 93 | FGA: NA | FG%: NA | 3PM: 35 | 3P%: NA | FTM: 58 | FT%: NA
23. Tristan Peterson — Currituck County (Barco)
GP: 9 | PTS: 208 | PPG: 23.1 | FGM: 80 | FGA: 155 | FG%: 52 | 3PM: 13 | 3P%: 28 | FTM: 35 | FT%: 53
24. Mason Dudley — Forbush (East Bend)
GP: 12 | PTS: 276 | PPG: 23.0 | FGM: 106 | FGA: 187 | FG%: 57 | 3PM: 3 | 3P%: 38 | FTM: 61 | FT%: 69
25. Brayden Gatling — Southwest Guilford (High Point)
GP: 8 | PTS: 184 | PPG: 23.0 | FGM: 61 | FGA: 114 | FG%: 54 | 3PM: 21 | 3P%: 54 | FTM: 41 | FT%: 82
26. Parker Watkins — Concord
GP: 8 | PTS: 182 | PPG: 22.8 | FGM: 55 | FGA: 127 | FG%: 43 | 3PM: 19 | 3P%: 37 | FTM: 33 | FT%: 89
27. Carter Williams — North Rowan (Spencer)
GP: 7 | PTS: 159 | PPG: 22.7 | FGM: 50 | FGA: 100 | FG%: 50 | 3PM: NA | 3P%: NA | FTM: 19 | FT%: 49
28. Hank Johnson — Avery County (Newland)
GP: 11 | PTS: 247 | PPG: 22.5 | FGM: 83 | FGA: 159 | FG%: 52 | 3PM: 13 | 3P%: 28 | FTM: 68 | FT%: 80
29. Aaron Lawler — Garinger (Charlotte)
GP: 10 | PTS: 223 | PPG: 22.3 | FGM: 67 | FGA: 179 | FG%: 37 | 3PM: 17 | 3P%: 25 | FTM: 74 | FT%: 77
30. Jordan Page — Broughton (Raleigh)
GP: 12 | PTS: 264 | PPG: 22.0 | FGM: 94 | FGA: 178 | FG%: 53 | 3PM: 16 | 3P%: 32 | FTM: 60 | FT%: 71
31. Chaise Smith — Washington
GP: 10 | PTS: 220 | PPG: 22.0 | FGM: 87 | FGA: NA | FG%: NA | 3PM: 14 | 3P%: NA | FTM: 32 | FT%: 76
32. Kingston Henry — Harding University (Charlotte)
GP: 8 | PTS: 176 | PPG: 22.0 | FGM: 65 | FGA: 127 | FG%: 51 | 3PM: 23 | 3P%: 43 | FTM: 23 | FT%: 64
33. Cayden Hill — D.H. Conley (Greenville)
GP: 8 | PTS: 176 | PPG: 22.0 | FGM: 69 | FGA: 80 | FG%: 86 | 3PM: 10 | 3P%: NA | FTM: 28 | FT%: 54
34. Josiah Hill — High Point Central (High Point)
GP: 9 | PTS: 195 | PPG: 21.7 | FGM: 43 | FGA: 91 | FG%: 47 | 3PM: 9 | 3P%: 35 | FTM: 39 | FT%: 78
35. Toot Clay — Oak Grove (Winston-Salem)
GP: 7 | PTS: 151 | PPG: 21.6 | FGM: 65 | FGA: 101 | FG%: 64 | 3PM: NA | 3P%: NA | FTM: 21 | FT%: 45
36. Braxton Eckard — Newton-Conover (Newton)
GP: 6 | PTS: 128 | PPG: 21.3 | FGM: 45 | FGA: 95 | FG%: 47 | 3PM: 18 | 3P%: 43 | FTM: 20 | FT%: 80
37. Isaac Bailey — Bunn
GP: 9 | PTS: 191 | PPG: 21.2 | FGM: 77 | FGA: 139 | FG%: 55 | 3PM: 3 | 3P%: 30 | FTM: 34 | FT%: 63
38. Bryce Peters — Ashe County (West Jefferson)
GP: 10 | PTS: 212 | PPG: 21.2 | FGM: 67 | FGA: 127 | FG%: 53 | 3PM: 18 | 3P%: 38 | FTM: 23 | FT%: 59
39. Jaden Hardnett — Olympic (Charlotte)
GP: 12 | PTS: 254 | PPG: 21.2 | FGM: 73 | FGA: 154 | FG%: 47 | 3PM: 12 | 3P%: 29 | FTM: 50 | FT%: 70
40. Jaxon Dollar — East Lincoln (Denver)
GP: 12 | PTS: 251 | PPG: 20.9 | FGM: 99 | FGA: 186 | FG%: 53 | 3PM: 21 | 3P%: 29 | FTM: 32 | FT%: 63
41. Caleb Nixon — Kings Mountain
GP: 12 | PTS: 251 | PPG: 20.9 | FGM: 91 | FGA: 220 | FG%: 41 | 3PM: 30 | 3P%: 36 | FTM: 39 | FT%: 63
42. Micah Woods — Graham
GP: 9 | PTS: 187 | PPG: 20.8 | FGM: 66 | FGA: 32 | FG%: NA | 3PM: 8 | 3P%: NA | FTM: 47 | FT%: 69
43. Tyler Hill — Eno River Academy (Durham)
GP: 9 | PTS: 187 | PPG: 20.8 | FGM: 86 | FGA: 151 | FG%: 57 | 3PM: 1 | 3P%: 17 | FTM: 14 | FT%: 54
44. Nazir Shaw — Warren County (Warrenton)
GP: 6 | PTS: 123 | PPG: 20.5 | FGM: 42 | FGA: 101 | FG%: 42 | 3PM: 23 | 3P%: 40 | FTM: 16 | FT%: 67
45. Nick Farrow — Lee County (Sanford)
GP: 9 | PTS: 184 | PPG: 20.4 | FGM: 66 | FGA: 143 | FG%: 46 | 3PM: 14 | 3P%: 28 | FTM: 38 | FT%: 63
46. Mason Murphy — Eastern Alamance (Mebane)
GP: 7 | PTS: 143 | PPG: 20.4 | FGM: 59 | FGA: 106 | FG%: 56 | 3PM: 5 | 3P%: 23 | FTM: 20 | FT%: 54
47. Rowen Fitzgibbons — Mount Airy
GP: 7 | PTS: 143 | PPG: 20.4 | FGM: 51 | FGA: 133 | FG%: 38 | 3PM: 11 | 3P%: 19 | FTM: 30 | FT%: 73
48. Caden Ryker — The North Carolina Leadership Academy (Kernersville)
GP: 10 | PTS: 203 | PPG: 20.3 | FGM: 69 | FGA: 171 | FG%: 40 | 3PM: 13 | 3P%: 28 | FTM: 52 | FT%: 63
49. Noah Dulin — Davie County (Mocksville)
GP: 7 | PTS: 142 | PPG: 20.3 | FGM: 57 | FGA: 102 | FG%: 56 | 3PM: 19 | 3P%: 36 | FTM: 9 | FT%: 53
50. Khalif Brown — Red Springs
GP: 8 | PTS: 162 | PPG: 20.2 | FGM: 50 | FGA: 120 | FG%: 42 | 3PM: 20 | 3P%: 41 | FTM: 42 | FT%: 74