New Mexico High School Basketball Scores and Schedules
BOYS – Monday, December 29
Alamogordo (6-2) vs. Goddard (4-2), 7:30 p.m.
Albuquerque Academy (4-2) vs. Organ Mountain (4-5), 6:00 p.m.
Caprock (3-11) vs. Clovis (6-5), 3:30 p.m.
Cimarron (5-0) vs. San Jon (0-2), 2:00 p.m.
Deming (1-10) vs. Roswell (5-4), 7:30 p.m.
Farmington (7-2) vs. Artesia (4-2), 9:45 a.m.
Grady (7-3) vs. Mora (4-2), 5:00 p.m.
Holy Cross Catholic Academy (8-5) vs. Mayfield (7-1), 1:15 p.m.
Jefferson (4-11) vs. Chaparral (3-6), 12:00 p.m.
Legacy (4-10) vs. Albuquerque (5-4), 4:45 p.m.
Los Alamos (2-7) vs. West Las Vegas (4-2), 7:30 p.m.
Mountainair (5-3) vs. Santa Rosa (5-3), 6:30 p.m.
Palo Duro (11-3) vs. Lovington (3-6), 6:00 p.m.
Parkland (6-8) vs. Hobbs (8-1), 8:00 p.m.
Pecos (5-2) vs. Belen (5-4), 2:30 p.m.
Penasco (4-6) vs. Clayton (4-6), 5:30 p.m.
Riverside (1-5) vs. Chaparral (3-6), 4:30 p.m.
Sandia (5-3) vs. Del Norte (5-3), 5:00 p.m.
Sandia Prep (3-2) vs. Valencia (4-4), 1:00 p.m.
Santa Fe (7-2) vs. Independence, AZ (8-4), 2:15 p.m.
Socorro (3-4) vs. Monte Del Sol Charter (0-5), 3:30 p.m.
St. Michael’s (5-2) vs. Capital (4-5), 1:00 p.m.
St. Pius X (2-3) vs. Navajo Prep (6-1), 3:00 p.m.
Valley (1-5) vs. Rio Rancho (5-0), 7:00 p.m.
Volcano Vista (5-1) vs. Hope Christian (3-2), 1:00 p.m.
Zuni (5-3) vs. Robertson (2-6), 6:00 p.m.
GIRLS – Monday, December 29
Alamogordo (4-5) vs. Hobbs (7-1), 6:15 p.m.
Albuquerque (5-1) vs. Mayfield (3-4), 3:00 p.m.
Belen (4-6) vs. Goddard (5-5), 2:30 p.m.
Deming (2-5) vs. Roswell (6-2), 2:30 p.m.
Dimmitt, TX (3-11) vs. Elida (5-3), 1:20 p.m.
El Paso-Bowie, TX (1-9) vs. Gadsden (3-6), 12:00 p.m.
El Paso–Eastwood, TX (15-2) vs. Piedra Vista (5-2), 3:00 p.m.
El Paso–Irvin, TX (11-6) vs. Santa Teresa (4-4), 3:00 p.m.
Farmington (8-1) vs. El Paso–Americas, TX (15-2), 11:30 a.m.
Hope Christian (5-1) vs. Shiprock (3-4), 1:00 p.m.
Organ Mountain (3-4) vs. Lovington (6-3), 1:00 p.m.
Penasco (5-5) vs. Clayton (6-4), 4:00 p.m.
Pojoaque Valley (8-3) vs. St. Michael’s (8-3), 5:30 p.m.
Rio Grande (3-5) vs. Bernalillo (9-0), 7:00 p.m.