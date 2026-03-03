New Mexico High School Boys Basketball 2026 State Tournament
The road to a state championship begins here. Follow the complete New Mexico high school boys basketball state tournament with updated brackets, tip-off times, live scores, and in-depth game previews from every classification.
5A Boys Basketball – First Round
First Round Schedule & Scores
5A BASKETBALL
#1 Volcano Vista vs #16 Santa Fe, 6pm
#2 Cleveland vs #15 Alamogordo, 5pm
#3 Rio Rancho vs #14 Mayfield, 4pm
#4 La Cueva vs #13 Atrisco Heritage, 6pm
#5 Hobbs vs #12 Organ Mountain, 6pm
#6 Sandia vs #11 Farmington, 5pm
#7 Centennnial vs #10 Carlsbad, 5pm
#8 Las Cruces vs #9 Albuquerque, 4pm
4A BASKETBALL
#1 Highland vs #16 Grants, 6pm
#2 Artesia vs #15 Bloomfield, 6pm
#3 Hope Christian vs #14 Pojoaque Valley, 6pm
#4 Del Norte vs #13 Valencia, 7pm
#5 Taos vs #12 St. Pius X, 6pm
#6 Albuquerque Academy vs #11 Goddard, 5pm
#7 Gallup vs #10 Silver, 5pm
#8 Belen vs #9 Portales, 5pm
3A BASKETBALL
#1 St. Michael’s vs #16 Wingate, 4pm
#2 Tularosa vs #15 West Las Vegas, 6pm
#3 Cobre vs #14 Ruidoso, 5pm
#4 Navajo Prep vs #13 Hot Springs, 3pm
#5 Santa Fe Indian vs #12 Sandia Prep, 4pm
#6 Bosque vs #11 Cottonwood Classical, 6pm
#7 East Mountain vs #10 Robertson, 6pm
#8 Tohatchi vs #9 New Mexio Military, 3pm
2A BASKETBALL
#1 Texico vs #16 Clayton, 5pm
#2 Pecos vs #15 Mescalero Apache, 6pm
#3 Mesa Vista vs #14 Hozho Academy, 5pm
#4 Santa Rosa vs #13 Euince, 4pm
#5 Mesilla Valley Christian vs #12 Dulce, 4pm
#6 Reboboth Christian vs #11 Oak Grove Classical, 5pm
#7 Escalante vs #10 Menaul, 5pm
#8 Tucumcari vs #9 Mora, 5pm
1A BASKETBALL
#1 Logan vs #16 Quemado, 1pm
#2 Fort Sumner/House vs #15 Gateway Christian, 6pm
#3 Cimarron vs #14 Pine Hill, 5pm
#4 Melrose vs #13 Elida, 5pm
#5 Alamo Navajo vs #12 Grady, 5pm
#6 Roy/Mosquero vs #11 Mountainair, 6pm
#7 Magdalena vs #10 Springer, 3pm
#8 Cliff vs #9 To’hajiilee, 5pm