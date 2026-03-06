New Mexico High School Girls Basketball 2026 State Tournament
The road to a state championship begins here. Follow the complete New Mexico high school girls basketball state tournament with updated brackets, tip-off times, live scores, and in-depth game previews from every classification.
5A BASKETBALL
#1 Hobbs vs #16 Piedra Vista, 6pm
#2 Farmington vs #15 Eldorado, 6pm
#3 Rio Rancho vs #14 Clovis, 6pm
#4 Albuquerque vs #13 Santa Fe, 6pm
#5 Sandia vs #12 Cleveland, 7pm
#6 Los Lunas vs #11 Mayfield, 6pm
#7 Centennial vs #10 Volcano Vista, 6pm
#8 Las Cruces vs #9 La Cueva, 6pm
4A BASKETBALL
#1 Kirtland Central vs #16 Goddard, 4pm
#2 Gallup vs #15 Pojoaque Valley, 7pm
#3 Albuquerque Academy vs #14 Espanola Valley, 6:30pm
#4 Hope Christian vs #13 Grants, 6pm
#5 Valencia vs #12 St. Pius X, 7pm
#6 Bernalillo vs #11 Shiprock, 6pm
#7 Silver vs #10 Highland, 6pm
#8 Portales vs #9 Lovington, 6pm
3A BASKETBALL
#1 Navajo Prep vs #16 Zuni, 6pm
#2 Santa Fe Indian vs #15 New Mexico Military Institute, 6pm
#3 Robertson vs #14 West Las Vegas, 6pm
#4 Dexter vs #13 St. Michael’s, 6pm
#5 Cobre vs #12 Ruidoso, 5:30pm
#6 Crownpoint vs #11 Tularosa, 6pm
#7 Newcomb vs #10 Sandia Prep, 6pm
#8 Tohatchi vs #9 East Mountain, 6pm
2A BASKETBALL
#1 Mesa Vista vs #16 Hozho Academy, 6pm
#2 Texico vs #15 Ramah, 5pm
#3 Tatum vs #14 Eunice, 6pm
#4 Laguna Acoma vs #13 Legacy Academy, 6pm
#5 Clayton vs #12 Tucumcari, 6pm
#6 Santa Rosa vs #11 Pecos, 6pm
#7 Penasco vs #10 Lordsburg, 6pm
#8 McCurdy vs #9 Jal, 6pm
1A BASKETBALL
#1 Logan vs #16 Cimarron, 6pm
#2 Cliff vs #15 Pine Hill, 5:30pm
#3 Roy/Mosquero vs #14 Reserve, 6pm
#4 Fort Sumner/House vs #13 Alamo Navajo, 5pm
#5 To’hajiilee vs #12 Dora, 6pm
#6 Quemado vs #11 Elida, 4pm
#7 Magdalena vs #10 Des Moines, 6pm
#8 Springer vs #9 Melrose, 6pm
