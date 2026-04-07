NorCal Baseball Top 20: De La Salle, St. Mary's win Big Tournaments

by: Doug Benton8 minutes agonorcalpreps

De La Salle has showed itself to be one of the top teams in the state with nine straight wins and St. Mary’s-Stockton captured the Boras Classic NorCal title.

1. De La Salle 9-3

Key Wins: Elk Grove, Acalanes, Notre Dame Sherman Oaks

Losses: St. Ignatius (forfeit), St. Mary’s-Stockton (forfeit), St. Augustine (forfeit)

Upcoming Schedule: Idle

2. College Park 10-1

Key Wins: St. Mary’s Stockton, Foothill-Pleasanton, Vacaville, San Ramon Valley, Granada, Liberty

Losses: Serra

Upcoming Schedule: April 9-11 Spring Break Classic

3. Elk Grove 12-4

Key Wins: Granite Bay, Valley Christian, St. Mary’s-Stockton, Clovis

Losses: De La Salle, Rancho Bernardo, Patrick Henry, Point Loma

Upcoming Schedule: April 7 at Pleasant Grove, April 8 vs. Pleasant Grove, April 10 at Pleasant Grove

4. St. Mary’s-Stockton 11-4

Key Wins: Jesuit, Mater Dei, St. Francis, West Park, Granite Bay

Losses: College Park. Serra, JSerra Catholic, Elk Grove

Upcoming Schedule: April 8 at Kimball, April 10 vs. Kimball, April 11 at Central Catholic

5. St. Francis-Mountain View 13-2

Key Wins: Palma, Sequoia, Leigh, Mitty (twice), Franklin-Elk Grove

Losses: Soquel, St. Mary’s-Stockton

Upcoming Schedule: April 8 vs. Central Catholic, April 11 vs. Carmel

6. Valley Christian-San Jose 10-4

Key Wins: Mitty, Soquel, Bellarmine, Serra (twice), Folsom

Loss: Scotts Valley, Palma, Elk Grove, Bellarmine

Upcoming Schedule: April 7 vs. Salpointe Catholic-Arizona, April 9 vs. Valley Christian-Chandler (AZ)

7. Serra 11-5

Key Wins: Los Gatos, College Park, St.. Mary’s-Stockton, Foothill-Plesanton, Franklin-Elk Grove, West Park

Losses: San Ramon Valley, Sacred Heart Cathedral (split 2 game series), Valley Christian (twice), Granite Bay

Upcoming Schedule: April 11 vs. Campolindo

8. Granite Bay 9-7

Key Wins: Los Gatos, St. Ignatius, Serra

Losses: St. Mary’s-Stockton, Franklin-Elk Grove, Elk Grove, Bella Vista, Whitney (lost two of three)

Upcoming Schedule: April 7 at Del Oro, April 8 vs. Del Oro, April 9 at Del Oro

9. West Park 16-3

Key Wins: Whitney, Franklin-Elk Grove

Losses: McClatchy (beat them once), St. Mary’s-Stockton, Serra

Upcoming Schedule: April 9 vs. Manteca, April 10 at Folsom

10. Franklin-Elk Grove 11-3-1

Key Wins: Whitney, Granite Bay, Rodriguez, Novato, St. Ignatius

Losses: West Park, Serra, St. Francis-Mountain View

Tie: Del Oro

Upcoming Schedule: March 30-April 2 Boras Classic

11. St. Ignatius 10-4

Key Wins: Granada, Mitty

Losses: Acalanes, Mitty, Granite Bay, Franklin-Elk Grove

Upcoming Schedule: April 9 vs. Soquel, April 11 vs. Whitney

12. Soquel 12-2

Key Wins: St. Francis, Hollister, Palma, Willow Glen, Leigh

Losses: Valley Christian-San Jose, Aptos

Upcoming Schedule: April 9 at St. Ignatius, April 11 vs. Santa Teresa

13. Los Gatos 12-2

Key Wins: Wilcox (x2), 

Losses: Serra, Granite Bay

Upcoming Schedule: Idle  

14. Bellarmine 12-2

Key Wins: Jesuit, Buchanan, Oak Ridge, Valley Christian

Losses: Buchanan, Valley Christian

Upcoming Schedule: April 9 at Hollister, April 11 at Carlmont

15. Mitty 11-4

Key Wins: Hollister, St. Ignatius

Losses: Valley Christian, St. Ignatius, St. Francis (twice)

Upcoming Schedule: April 9 vs. Santa Cruz, April 11 at Willow Glen

16. Clayton Valley Charter 11-2

Key Wins: Vanden, Granada, Rodriguez

Losses: Vacaville, Monte Vista

Upcoming Schedule: April 8 at Arroyo

17. Rodriguez 15-4

Key Wins: Foothill-Pleasanton, Vanden (twice)

Losses: Elk Grove, Franklin-Elk Grove, Freedom, Clayton Valley Charter, Alhambra

Upcoming Schedule: Idle

18. Campolindo 8-2

Key Wins: Folsom, Vacaville

Losses: Freedom, Northgate

Upcoming Schedule: April 8 vs. Las Lomas, April 10 at Foothill-Pleasanton, April 11 at Serra

19. Berkeley 13-1-1

Key Wins: Foothill-Pleasanton

Losses: Granada

Tie: Heritage

Upcoming Schedule: April 8 vs. Marin Catholic

20. Folsom 12-3

Key Wins: Jesuit (twice)

Losses: Campolindo, Jesuit, Valley Christian

Upcoming Schedule: April 7 vs. Oak Ridge, April 8 at Oak Ridge, April 9 vs. Oak Ridge