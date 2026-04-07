NorCal Baseball Top 20: De La Salle, St. Mary's win Big Tournaments
De La Salle has showed itself to be one of the top teams in the state with nine straight wins and St. Mary’s-Stockton captured the Boras Classic NorCal title.
1. De La Salle 9-3
Key Wins: Elk Grove, Acalanes, Notre Dame Sherman Oaks
Losses: St. Ignatius (forfeit), St. Mary’s-Stockton (forfeit), St. Augustine (forfeit)
Upcoming Schedule: Idle
2. College Park 10-1
Key Wins: St. Mary’s Stockton, Foothill-Pleasanton, Vacaville, San Ramon Valley, Granada, Liberty
Losses: Serra
Upcoming Schedule: April 9-11 Spring Break Classic
3. Elk Grove 12-4
Key Wins: Granite Bay, Valley Christian, St. Mary’s-Stockton, Clovis
Losses: De La Salle, Rancho Bernardo, Patrick Henry, Point Loma
Upcoming Schedule: April 7 at Pleasant Grove, April 8 vs. Pleasant Grove, April 10 at Pleasant Grove
4. St. Mary’s-Stockton 11-4
Key Wins: Jesuit, Mater Dei, St. Francis, West Park, Granite Bay
Losses: College Park. Serra, JSerra Catholic, Elk Grove
Upcoming Schedule: April 8 at Kimball, April 10 vs. Kimball, April 11 at Central Catholic
5. St. Francis-Mountain View 13-2
Key Wins: Palma, Sequoia, Leigh, Mitty (twice), Franklin-Elk Grove
Losses: Soquel, St. Mary’s-Stockton
Upcoming Schedule: April 8 vs. Central Catholic, April 11 vs. Carmel
6. Valley Christian-San Jose 10-4
Key Wins: Mitty, Soquel, Bellarmine, Serra (twice), Folsom
Loss: Scotts Valley, Palma, Elk Grove, Bellarmine
Upcoming Schedule: April 7 vs. Salpointe Catholic-Arizona, April 9 vs. Valley Christian-Chandler (AZ)
7. Serra 11-5
Key Wins: Los Gatos, College Park, St.. Mary’s-Stockton, Foothill-Plesanton, Franklin-Elk Grove, West Park
Losses: San Ramon Valley, Sacred Heart Cathedral (split 2 game series), Valley Christian (twice), Granite Bay
Upcoming Schedule: April 11 vs. Campolindo
8. Granite Bay 9-7
Key Wins: Los Gatos, St. Ignatius, Serra
Losses: St. Mary’s-Stockton, Franklin-Elk Grove, Elk Grove, Bella Vista, Whitney (lost two of three)
Upcoming Schedule: April 7 at Del Oro, April 8 vs. Del Oro, April 9 at Del Oro
9. West Park 16-3
Key Wins: Whitney, Franklin-Elk Grove
Losses: McClatchy (beat them once), St. Mary’s-Stockton, Serra
Upcoming Schedule: April 9 vs. Manteca, April 10 at Folsom
10. Franklin-Elk Grove 11-3-1
Key Wins: Whitney, Granite Bay, Rodriguez, Novato, St. Ignatius
Losses: West Park, Serra, St. Francis-Mountain View
Tie: Del Oro
Upcoming Schedule: March 30-April 2 Boras Classic
11. St. Ignatius 10-4
Key Wins: Granada, Mitty
Losses: Acalanes, Mitty, Granite Bay, Franklin-Elk Grove
Upcoming Schedule: April 9 vs. Soquel, April 11 vs. Whitney
12. Soquel 12-2
Key Wins: St. Francis, Hollister, Palma, Willow Glen, Leigh
Losses: Valley Christian-San Jose, Aptos
Upcoming Schedule: April 9 at St. Ignatius, April 11 vs. Santa Teresa
13. Los Gatos 12-2
Key Wins: Wilcox (x2),
Losses: Serra, Granite Bay
Upcoming Schedule: Idle
14. Bellarmine 12-2
Key Wins: Jesuit, Buchanan, Oak Ridge, Valley Christian
Losses: Buchanan, Valley Christian
Upcoming Schedule: April 9 at Hollister, April 11 at Carlmont
15. Mitty 11-4
Key Wins: Hollister, St. Ignatius
Losses: Valley Christian, St. Ignatius, St. Francis (twice)
Upcoming Schedule: April 9 vs. Santa Cruz, April 11 at Willow Glen
16. Clayton Valley Charter 11-2
Key Wins: Vanden, Granada, Rodriguez
Losses: Vacaville, Monte Vista
Upcoming Schedule: April 8 at Arroyo
17. Rodriguez 15-4
Key Wins: Foothill-Pleasanton, Vanden (twice)
Losses: Elk Grove, Franklin-Elk Grove, Freedom, Clayton Valley Charter, Alhambra
Upcoming Schedule: Idle
18. Campolindo 8-2
Key Wins: Folsom, Vacaville
Losses: Freedom, Northgate
Upcoming Schedule: April 8 vs. Las Lomas, April 10 at Foothill-Pleasanton, April 11 at Serra
19. Berkeley 13-1-1
Key Wins: Foothill-Pleasanton
Losses: Granada
Tie: Heritage
Upcoming Schedule: April 8 vs. Marin Catholic
20. Folsom 12-3
Key Wins: Jesuit (twice)
Losses: Campolindo, Jesuit, Valley Christian
Upcoming Schedule: April 7 vs. Oak Ridge, April 8 at Oak Ridge, April 9 vs. Oak Ridge