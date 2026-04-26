NFL Draft recap: Where did every OU player end up?
It was a good weekend for several Oklahoma players.
The Sooners had seven players selected in the 2026 NFL Draft, the most selections for the program since 2022. That includes R Mason Thomas, who earned the highest selection for an OU defensive player since Kenneth Murray in 2020.
In addition to the draftees, the Sooners had several players sign as undrafted free agents.
Here’s a look at where every former OU player ended up:
NFL Draft Recap
- R Mason Thomas, EDGE: Round 2, Pick 40, Kansas City Chiefs
- Febechi Nwaiwu, OL: Round 4, Pick 106, Houston Texans
- Gracen Halton, DT: Round 4, Pick 107, San Francisco 49ers
- Kendal Daniels, LB: Round 4, Pick 134, Atlanta Falcons
- Robert Spears Jennings, S: Round 7, Pick 224, Pittsburgh Steelers
- Jaren Kanak, TE: Round 7, Pick 225, Tennessee Titans
- Deion Burks, WR: Round 7, Pick 254, Indianapolis Colts
Undrafted Free Agents
- Jaydn Ott, RB: Signed with Kansas City Chiefs
- Keontez Lewis, WR: Signed with Tampa Bay Buccaneers
- Damonic Williams, DT: Signed with Arizona Cardinals