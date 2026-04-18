OU Spring Game: Official Stats
NORMAN — The Sooners completed their annual spring game on Saturday.
Here’s a look at the official stats.
RED TEAM STATS
Passing: 13-23, 210 yards, 1 TD, 0 INT
- John Mateer: 12-19, 192 yards, 1 TD, 0 INT
- Jett Niu: 1-4, 18 yards, 0 TD, 0 INT
Rushing: 30 rushes, 167 yards, 5.6 avg, 3 TD
- Lloyd Avant: 14 rushes, 69 yards, 4.9 avg, 1 TD (3 yds)
- DeZephen Walker: 8 rushes, 81 yards, 10.1 avg, 1 TD (17 yds)
- Jonathan Hatton Jr.: 6 rushes, 26 yards, 4.3 avg, 1 TD (12 yds)
- Elijah Thomas: 1 rush, -3 yards
- Jett Niu: 1 rush, -6 yards (sack)
Receiving: 13 rec, 210 yards, 1 TD
- Rocky Beers: 4 rec, 65 yards
- Hayden Hansen: 3 rec, 34 yards
- Mackenzie Alleyne: 3 rec, 28 yards, 1 TD (3 yds)
- Isaiah Sategna III: 1 rec, 50 yards
- Manny Choice: 1 rec, 25 yards
- Jonathan Hatton Jr: 1 rec, 8 yards
PAT Kicking
Tate Sandell: 4-4
Field Goals
Tate Sandell: 1-1 (39 yards)
Punting
Grayson Miller: 2 punts, 60 yards (30.0 avg), 39 long, 1 I20
Defense
- Michael Boganowski: 6 tackles, 1 sack
- Courtland Guillory: 5 tackles, 2 TFL
- Danny Okoye: 4 tackles, 2 TFL, QBH
- Nigel Smith II: 4 tackles, 1 TFL, QBH
- Reggie Powers III: 3 tackles, 1 PBU
- Kip Lewis: 3 tackles, 1 QBH
- Cole Sullivan: 3 tackles
- Casen Calmus: 1 tackle, 1 INT
- Peyton Bowen: 1 tackle, 1 INT, 1 PBU
- Eli Bowen: 1 tackle, 1 PBU
- Trent Wilson: 1 tackle, 1 TFL
- Jacobe Johnson: 1 tackle
- Taylor Wein: 1 tackle
- Bergin Kysar: 1 tackle
WHITE TEAM
Passing: 12-23, 104 yards, 0 TD, 2 INT
- Whitt Newbauer: 7-9, 69 yards, 0 TD, 0 INT
- Bowe Bentley: 5-13, 35 yards, 0 TD, 2 INT
- Andy Bass: 0-1
Rushing: 17 rushes, 5 yards, 0.3 avg, 0 TD
- Ben McCreary: 4 rushes, 15 yards, 3.8 avg
- Whitt Newbauer: 1 rush, 6 yards, 6.0 avg
- Trey Brown: 1 rush, 2 yards, 2.0 avg
- Gabe Sawchuk: 3 rushes, -1 yards, -0.3 avg
- Bowe Bentley: 2 rushes, -2 yards, -1.0 avg
- Andy Bass: 5 rushes, -5 yards, -1.0 avg
- Jahsiear Rogers: 1 rush, -10 yards, -10.0 avg
Receiving: 12 rec, 104 yards, 0 TD
- Jahsiear Rogers: 5 rec, 70 yards
- Andy Bass: 2 rec, 14 yards
- John Locke Jr.: 1 rec, 6 yards
- Jayden Petit: 1 rec, 5 yards
- Tyler Ruxer: 1 rec, 5 yards
- Ben McCreary: 1 rec, 4 yards
- Trynae Washington: 1 rec, 0 yards
Field Goals
Liam Evans: 1-1 (50 yards)
Trace Rudd: 0-1 (58 yards)
Punting
Jacob Ulrich: 3 punts, 137 yards (45.6 avg), 53 long, 2 I20
Defense
- Omarion Robinson: 7 tackles, 1 PBU, 1 FF
- Niko Jandreau: 7 tackles
- Trystan Haynes: 7 tackles, 1 TFL
- Barrett Travis: 7 tackles
- Alex Shieldnight: 4 tackles
- Dane Bathurst: 3 tackles
- Jacob Henry: 3 tackles
- Jake Kreul: 3 tackles, 1 TFL, 1 QBH
- Derrick Johnson II: 2 tackles, 1 PBU
- Brian Harris: 2 tackles, 1 TFL (sack), 1 QBH
- Elgee Webster: 2 tackles
- Prince Ijioma: 2 tackles, 1 PBU
- James Carrington: 2 tackles, 1 TFL (sack)
- CJ Nickson: 2 tackles, 1 TFL
- Jeremiah Newcombe: 1 tackle