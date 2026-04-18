Oklahoma
OU Spring Game: Official Stats

by: Jesse Crittenden1 hour agoJesseCrittenden

NORMAN — The Sooners completed their annual spring game on Saturday.

Here’s a look at the official stats.

RED TEAM STATS

Passing: 13-23, 210 yards, 1 TD, 0 INT

  • John Mateer: 12-19, 192 yards, 1 TD, 0 INT
  • Jett Niu: 1-4, 18 yards, 0 TD, 0 INT

Rushing: 30 rushes, 167 yards, 5.6 avg, 3 TD

  • Lloyd Avant: 14 rushes, 69 yards, 4.9 avg, 1 TD (3 yds)
  • DeZephen Walker: 8 rushes, 81 yards, 10.1 avg, 1 TD (17 yds)
  • Jonathan Hatton Jr.: 6 rushes, 26 yards, 4.3 avg, 1 TD (12 yds)
  • Elijah Thomas: 1 rush, -3 yards
  • Jett Niu: 1 rush, -6 yards (sack)

Receiving: 13 rec, 210 yards, 1 TD

  • Rocky Beers: 4 rec, 65 yards
  • Hayden Hansen: 3 rec, 34 yards
  • Mackenzie Alleyne: 3 rec, 28 yards, 1 TD (3 yds)
  • Isaiah Sategna III: 1 rec, 50 yards
  • Manny Choice: 1 rec, 25 yards
  • Jonathan Hatton Jr: 1 rec, 8 yards

PAT Kicking
Tate Sandell: 4-4
Field Goals
Tate Sandell: 1-1 (39 yards)
Punting
Grayson Miller: 2 punts, 60 yards (30.0 avg), 39 long, 1 I20

Defense

  • Michael Boganowski: 6 tackles, 1 sack
  • Courtland Guillory: 5 tackles, 2 TFL
  • Danny Okoye: 4 tackles, 2 TFL, QBH
  • Nigel Smith II: 4 tackles, 1 TFL, QBH
  • Reggie Powers III: 3 tackles, 1 PBU
  • Kip Lewis: 3 tackles, 1 QBH
  • Cole Sullivan: 3 tackles
  • Casen Calmus: 1 tackle, 1 INT
  • Peyton Bowen: 1 tackle, 1 INT, 1 PBU
  • Eli Bowen: 1 tackle, 1 PBU
  • Trent Wilson: 1 tackle, 1 TFL
  • Jacobe Johnson: 1 tackle
  • Taylor Wein: 1 tackle
  • Bergin Kysar: 1 tackle

WHITE TEAM

Passing: 12-23, 104 yards, 0 TD, 2 INT

  • Whitt Newbauer: 7-9, 69 yards, 0 TD, 0 INT
  • Bowe Bentley: 5-13, 35 yards, 0 TD, 2 INT
  • Andy Bass: 0-1

Rushing: 17 rushes, 5 yards, 0.3 avg, 0 TD

  • Ben McCreary: 4 rushes, 15 yards, 3.8 avg
  • Whitt Newbauer: 1 rush, 6 yards, 6.0 avg
  • Trey Brown: 1 rush, 2 yards, 2.0 avg
  • Gabe Sawchuk: 3 rushes, -1 yards, -0.3 avg
  • Bowe Bentley: 2 rushes, -2 yards, -1.0 avg
  • Andy Bass: 5 rushes, -5 yards, -1.0 avg
  • Jahsiear Rogers: 1 rush, -10 yards, -10.0 avg

Receiving: 12 rec, 104 yards, 0 TD

  • Jahsiear Rogers: 5 rec, 70 yards
  • Andy Bass: 2 rec, 14 yards
  • John Locke Jr.: 1 rec, 6 yards
  • Jayden Petit: 1 rec, 5 yards
  • Tyler Ruxer: 1 rec, 5 yards
  • Ben McCreary: 1 rec, 4 yards
  • Trynae Washington: 1 rec, 0 yards

Field Goals
Liam Evans: 1-1 (50 yards)
Trace Rudd: 0-1 (58 yards)
Punting
Jacob Ulrich: 3 punts, 137 yards (45.6 avg), 53 long, 2 I20

Defense

  • Omarion Robinson: 7 tackles, 1 PBU, 1 FF
  • Niko Jandreau: 7 tackles
  • Trystan Haynes: 7 tackles, 1 TFL
  • Barrett Travis: 7 tackles
  • Alex Shieldnight: 4 tackles
  • Dane Bathurst: 3 tackles
  • Jacob Henry: 3 tackles
  • Jake Kreul: 3 tackles, 1 TFL, 1 QBH
  • Derrick Johnson II: 2 tackles, 1 PBU
  • Brian Harris: 2 tackles, 1 TFL (sack), 1 QBH
  • Elgee Webster: 2 tackles
  • Prince Ijioma: 2 tackles, 1 PBU
  • James Carrington: 2 tackles, 1 TFL (sack)
  • CJ Nickson: 2 tackles, 1 TFL
  • Jeremiah Newcombe: 1 tackle