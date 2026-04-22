New Jersey Prospects in the 2026 NFL Draft
The 2026 NFL Draft is all set to take place starting on Thursday night, and there’s several New Jersey natives that are projected to be drafted this week.
With that being said, let’s take a look at all the New Jersey natives and where they rank according to the Dane Brugler’s Beast ranking, the NFL Mock Draft Database and PFF grades from the 2025 season.
Rutgers fans MUST take advantage of this deal, Get 50% off The Knight Report now
Quarterback
|BEAST RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 50 QB
|Free Agent
|Ta’Quan Roberson
|Buffalo
|DePaul Catholic
|Orange, NJ
|64.6
|No. 63 QB
|Free Agent
|Tahj Bullock
|Colorado State
|St. Peter’s Prep
|East Orange, NJ
|69.9
Running Back
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 134 RB
|No. 714
|Free Agent
|Jalen Berger
|UCLA
|Don Bosco Prep
|Newark, NJ
|73.2
|No. 48 RB
|–
|Free Agent
|Al-Jay Henderson
|Buffalo
|Irvington
|South Orange, NJ
|65.5
|No. 71 RB
|–
|Free Agent
|Nahree Biggins
|Central Michigan
|Union
|Hillside, NJ
|76.4
|No. 90 RB
|–
|Free Agent
|Rashad Raymond
|William & Mary
|Cinnaminson
|Newark, NJ
|77.6
|No. 107 RB
|–
|Free Agent
|Zach Palmer-Smith
|Louisiana-Monroe
|Delran
|Delran, NJ
|81.8
Wide Receiver
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 63 WR
|No. 460
|Free Agent
|Nick DeGennaro
|James Madison
|Hun School
|Old Bridge, NJ
|63.9
|No. 147 WR
|–
|Free Agent
|Jake McConnachie
|UMass
|Verona
|Verone, NJ
|57.4
|No. 175 WR
|–
|Free Agent
|Isaiah Alston
|James Madison
|Mater Dei Prep
|Carteret, NJ
|59.6
|No. 183 WR
|–
|Free Agent
|Jayson Raines
|Northern Arizona
|West Orange
|West Orange, NJ
|62.5
|No. 294 WR
|–
|Free Agent
|Elijah Steward
|Lafayette
|Holy Spirit
|Galloway, NJ
|74.3
Tight End
|BEAST RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 57 TE
|Free Agent
|Kenny Fletcher
|Rutgers
|Delran
|Delran, NJ
|78.2
|No. 73 TE
|Free Agent
|Alex Bauman
|Miami
|Red Bank Catholic
|Red Bank, NJ
|52.8
Centers
|BEAST RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 40 C
|Free Agent
|Ryan Joyce
|Old Dominion
|Hunterdon Central
|Stockton, NJ
|63.0
|No. 64 C
|Free Agent
|Beau Lanzidelle
|Merrimack
|Shawnee
|Medford, NJ
|56.5
Offensive Guards
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 2 OG
|No. 40
|1st / 2nd Round
|Chase Bisontis
|Texas A&M
|Don Bosco Prep
|Ramsey, NJ
|62.4
|No. 42 OG
|–
|Free Agent
|Geno VanDeMark
|Alabama
|St. Joe’s Regional
|Lodi, NJ
|66.6
|No. 68 OG
|–
|Free Agent
|Bryan Felter
|Rutgers
|Bergen Catholic
|Westfield, NJ
|68.4
Offensive Tackles
|BEAST RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 48 OT
|Free Agent
|JT Cornelius
|Monmouth
|Southern Regional
|Toms River, NJ
|80.0
|No. 80 OT
|Free Agent
|Thomas Buxton
|Rhode Island
|Donovan Catholic
|Lanoka Harbor, NJ
|73.5
|No. 83 OT
|Free Agent
|Elijah Phillipe
|Florida A&M
|Lower Merion (PA)
|Newark, NJ
|50.7
Edge Rushers
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 63 EDGE
|No. 459
|Free Agent
|AJ Pena
|Rhode Island
|Somerville
|Montclair, NJ
|81.0
|No. 153 EDGE
|–
|Free Agent
|Denis Jaquez Jr.
|Syracuse
|St. Augustine Prep
|Richland, NJ
|53.6
Defensive Tackle
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 39 DT
|No. 634
|Free Agent
|Tywone Malone
|Ohio State
|Bergen Catholic
|Oradell, NJ
|66.8
|No. 91 DT
|–
|Free Agent
|Jordan Thompson
|Rutgers
|Parsippany Hills
|Morris Plains, NJ
|61.3
|No. 240 DT
|–
|Free Agent
|George Rooks
|Syracuse
|St. Peter’s Prep
|Jersey City, NJ
|52.8
|No. 243 DT
|–
|Free Agent
|Clifton Thompson
|CCSU
|Hackensack
|Hackensack, NJ
|75.7
Linebacker
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 6 LB
|No. 61
|3rd Round
|Josiah Trotter
|Missouri
|St. Joe’s Prep (PA)
|Hainesport, NJ
|72.7
|No. 7 LB
|No. 74
|3rd Round
|Kyle Louis
|Pittsburgh
|East Orange
|East Orange, NJ
|73.1
|No. 148 LB
|No. 722
|Free Agent
|Leon Lowery
|Illinois
|North Brunswick
|Elizabeth, NJ
|61.4
|No. 61 LB
|–
|Free Agent
|Cole Kozlowski
|UCF
|Manasquan
|Spring Lake, NJ
|77.2
|No. 169 LB
|–
|Free Agent
|Latrell Couchman
|Maine
|Irvington
|Irvington, NJ
|74.1
|No. 228 LB
|–
|Free Agent
|Jack Stoll
|CCSU
|Pope John XXIII
|Lafayette, NJ
|58.5
Cornerback
|BEAST RANK
|CONSENSUS RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 10 CB
|No. 84
|2nd / 3rd round
|Davison Igbinosun
|Ohio State
|Don Bosco Prep
|Union, NJ
|81.6
|No. 206 CB
|–
|Free Agent
|Jordan Campbell
|Rhode Island
|St. Peter’s Prep
|Union, NJ
|83.6
Safety
|BEAST RANK
|DRAFT PROJECTION
|NAME
|COLLEGE
|HIGH SCHOOL
|HOMETOWN
|PFF GRADE
|No. 58 S
|Free Agent
|Jake Jarmolowich
|Colorado State
|Delbarton
|Summit, NJ
|57.1
|No. 66 S
|Free Agent
|Darian Chestnut
|Syracuse
|Camden
|Camden, NJ
|65.6
|No. 179 S
|Free Agent
|Nasir Hill
|Princeton
|St. Augustine Prep
|Pleasantville, NJ
|71.2
|No. 195 S
|Free Agent
|Louis Frye
|Temple
|Paramus Catholic
|Teaneck, NJ
|58.9
|No. 268 S
|Free Agent
|Muheem McCargo
|Ball State
|Woodrow Wilson
|Camden, NJ
|57.9
