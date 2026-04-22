New Jersey Prospects in the 2026 NFL Draft

Richie O'Leary, The Knight Report
by: Richard O'Leary

The 2026 NFL Draft is all set to take place starting on Thursday night, and there’s several New Jersey natives that are projected to be drafted this week.

With that being said, let’s take a look at all the New Jersey natives and where they rank according to the Dane Brugler’s Beast ranking, the NFL Mock Draft Database and PFF grades from the 2025 season.

Rutgers fans MUST take advantage of this deal, Get 50% off The Knight Report now

The Knight Report Rutgers promo

Quarterback

BEAST RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 50 QBFree AgentTa’Quan RobersonBuffaloDePaul CatholicOrange, NJ64.6
No. 63 QBFree AgentTahj BullockColorado StateSt. Peter’s PrepEast Orange, NJ69.9

Running Back

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 134 RBNo. 714Free AgentJalen BergerUCLADon Bosco PrepNewark, NJ73.2
No. 48 RBFree AgentAl-Jay HendersonBuffaloIrvingtonSouth Orange, NJ65.5
No. 71 RBFree AgentNahree BigginsCentral MichiganUnionHillside, NJ76.4
No. 90 RBFree AgentRashad RaymondWilliam & MaryCinnaminsonNewark, NJ77.6
No. 107 RBFree AgentZach Palmer-SmithLouisiana-MonroeDelranDelran, NJ81.8

Wide Receiver

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 63 WRNo. 460Free AgentNick DeGennaroJames MadisonHun SchoolOld Bridge, NJ63.9
No. 147 WRFree AgentJake McConnachieUMassVeronaVerone, NJ57.4
No. 175 WRFree AgentIsaiah AlstonJames MadisonMater Dei PrepCarteret, NJ59.6
No. 183 WRFree AgentJayson RainesNorthern ArizonaWest OrangeWest Orange, NJ62.5
No. 294 WRFree AgentElijah StewardLafayette Holy SpiritGalloway, NJ74.3

Tight End

BEAST RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 57 TEFree AgentKenny FletcherRutgersDelranDelran, NJ78.2
No. 73 TEFree AgentAlex BaumanMiamiRed Bank CatholicRed Bank, NJ52.8

Centers

BEAST RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 40 CFree AgentRyan JoyceOld DominionHunterdon CentralStockton, NJ63.0
No. 64 CFree AgentBeau LanzidelleMerrimackShawneeMedford, NJ56.5

Offensive Guards

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 2 OGNo. 401st / 2nd RoundChase BisontisTexas A&MDon Bosco PrepRamsey, NJ62.4
No. 42 OGFree AgentGeno VanDeMarkAlabamaSt. Joe’s RegionalLodi, NJ66.6
No. 68 OGFree AgentBryan FelterRutgersBergen CatholicWestfield, NJ68.4

Offensive Tackles

BEAST RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 48 OTFree AgentJT CorneliusMonmouthSouthern RegionalToms River, NJ80.0
No. 80 OTFree AgentThomas BuxtonRhode IslandDonovan CatholicLanoka Harbor, NJ73.5
No. 83 OTFree AgentElijah PhillipeFlorida A&MLower Merion (PA)Newark, NJ50.7

Edge Rushers

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 63 EDGENo. 459Free AgentAJ PenaRhode IslandSomervilleMontclair, NJ81.0
No. 153 EDGEFree AgentDenis Jaquez Jr.SyracuseSt. Augustine PrepRichland, NJ53.6

Defensive Tackle

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 39 DTNo. 634Free AgentTywone MaloneOhio StateBergen CatholicOradell, NJ66.8
No. 91 DTFree AgentJordan ThompsonRutgersParsippany HillsMorris Plains, NJ61.3
No. 240 DTFree AgentGeorge RooksSyracuseSt. Peter’s PrepJersey City, NJ52.8
No. 243 DTFree AgentClifton ThompsonCCSUHackensackHackensack, NJ75.7

Linebacker

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 6 LBNo. 613rd RoundJosiah TrotterMissouri St. Joe’s Prep (PA)Hainesport, NJ72.7
No. 7 LBNo. 743rd RoundKyle LouisPittsburghEast OrangeEast Orange, NJ73.1
No. 148 LBNo. 722Free AgentLeon LoweryIllinoisNorth BrunswickElizabeth, NJ61.4
No. 61 LBFree AgentCole KozlowskiUCFManasquanSpring Lake, NJ77.2
No. 169 LBFree AgentLatrell CouchmanMaineIrvingtonIrvington, NJ74.1
No. 228 LBFree AgentJack StollCCSUPope John XXIIILafayette, NJ58.5

Cornerback

BEAST RANKCONSENSUS RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 10 CBNo. 842nd / 3rd roundDavison IgbinosunOhio StateDon Bosco PrepUnion, NJ81.6
No. 206 CBFree AgentJordan CampbellRhode IslandSt. Peter’s PrepUnion, NJ83.6

Safety

BEAST RANKDRAFT PROJECTIONNAMECOLLEGEHIGH SCHOOLHOMETOWNPFF GRADE
No. 58 SFree AgentJake JarmolowichColorado StateDelbartonSummit, NJ57.1
No. 66 SFree AgentDarian ChestnutSyracuseCamdenCamden, NJ65.6
No. 179 SFree AgentNasir HillPrincetonSt. Augustine PrepPleasantville, NJ71.2
No. 195 SFree AgentLouis FryeTempleParamus CatholicTeaneck, NJ58.9
No. 268 SFree AgentMuheem McCargoBall StateWoodrow WilsonCamden, NJ57.9

