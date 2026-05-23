2026-27 Softball Transfer Portal

by: Brady Vernon25 minutes agoBradyVernon

The Division I softball transfer portal doesn’t open for undergraduates until after the Women’s College World Series on June 8; however, countless players have announced their intentions to enter the portal after their seasons. Graduate students and players whose teams have endured a coaching change are free to enter the portal and contact other schools directly.

Players Officially in the Softball Transfer Portal

NameSchoolDestination SchoolPosClassTransfer Date
Makayla WinchellUniversity of Notre DameCFSr04/13/2026
Tessa ThompsonMonmouth UniversityRFSr04/22/2026
Reanna PerkinsSt. Bonaventure University2BSr04/24/2026
Brianna GodfreyUniversity of Maryland, College ParkPSr04/27/2026
Kamille CarterGrambling State UniversityCFr04/29/2026
Shelby DurbinUniversity of MemphisCSr04/30/2026
Ma’Liyah MartinNorth Carolina A&T State UniversityCSr05/01/2026
Kyrie DennyCornell UniversityPSr05/01/2026
Abigail GregusLoyola University ChicagoCJr05/01/2026
Aylena Thompson ThompsonUniversity of Maryland Eastern ShoreCSo05/04/2026
Christalyn HigginsGrambling State UniversityCFJr05/04/2026
Jayla CadenaMonmouth UniversityPSr05/04/2026
Grace SpencerBall State UniversityLFSr05/04/2026
Clarke CalvinUniversity of Maryland Eastern ShoreSSSo05/04/2026
Emmalyn BrinkaUtah State UniversityPSr05/04/2026
Isabella SlapeNorth Carolina Central University2BSr05/05/2026
Araceli ManzoUniversity of Maryland Eastern ShoreLFSo05/05/2026
Lola MeyerUniversity of Maryland Eastern ShoreCFSo05/05/2026
Alyson LawrenceMorehead State University2BJr05/06/2026
Reese HunkinsUniversity of Illinois Urbana-ChampaignINFSr05/06/2026
Cheyenne ChristmanMorehead State UniversityINFFr05/06/2026
Hannah McgonigleNorth Carolina Central UniversitySSSo05/06/2026
Victoria SpencerMorehead State University3BSo05/06/2026
Paige LassiterUniversity of Texas at El PasoPSr05/06/2026
Brooke BennettLongwood UniversityCSo05/06/2026
Sydney TotarskySt. John’s University (New York)OFSr05/07/2026
Izabella ChavezNorth Carolina Central UniversityCSo05/07/2026
Amaya CarrollUniversity of Maryland, Baltimore CountySSSr05/07/2026
Emily RiggsUniversity of Maryland, Baltimore County3BSr05/07/2026
Mia De La FuenteNorth Carolina Central UniversityCFr05/08/2026
Hannah HuntBowling Green State University2BSr05/08/2026
Chloe WeberUniversity of Maryland Eastern ShorePFr05/10/2026
Makalah ClarkUniversity of Maryland Eastern ShoreCFSo05/11/2026
Halle BiddleUniversity of Virginia2BJr05/11/2026
Emma BaileyPurdue UniversityPJr05/11/2026
Mallory SandersLongwood UniversityPSo05/11/2026
Chloe LeskoUniversity of California, San Diego1BJr05/11/2026
Skylar SkinnerUniversity of Maryland Eastern Shore2BFr05/11/2026
Brieanna HowardAustin Peay State UniversityCFJr05/11/2026
Olivia PichardoBrown UniversityPSr05/11/2026
Alivia MacalusoFairfield University3BSr05/12/2026
Gabriella BeltranUniversity of Maryland Eastern Shore1BFr05/12/2026
Rebecca ZawistowskiUniversity of Rhode Island1BSr05/12/2026
Halie PappionBoston CollegePSr05/12/2026
Maryssa ZenzenUniversity of Louisiana Monroe1BJr05/12/2026
Natalie MarshallUniversity of California, BerkeleyCSr05/13/2026
Jacy HarrelsonJacksonville UniversityPSo05/13/2026
Kaleigh DurkinSeton Hall UniversityUTFr05/14/2026
Kailyn ByasLongwood UniversityPFr05/14/2026
Kyla AcresSanta Clara UniversityRFJr05/14/2026
Jaylin OlguinEast Texas A&M UniversityCFFr05/15/2026
Alison HarrisPortland State UniversityCSr05/15/2026
Tamya Grant-WaitersUniversity of California, BerkeleyPJr05/15/2026
Sydney FarmerMorehead State UniversityCJr05/16/2026
Mackenzie GriffithUniversity of Massachusetts LowellOFFr05/17/2026
Sophia KelloggSeattle University3BFr05/17/2026
Lesleigh MaynardSoutheast Missouri State UniversityINFFr05/17/2026
Samantha RodgersU.S. Military AcademyCSo05/17/2026
Wrigley FanterLehigh UniversityCSo05/17/2026
Makenzie CowburnBellarmine UniversityPSo05/17/2026
Leataataofiti SherlinSan Jose State UniversityRFFr05/17/2026
Aleena SandyTexas Southern UniversityCJr05/18/2026
Kristen DriverTexas Southern UniversityPJr05/18/2026
Meeya JohnsonLoyola Marymount UniversityLFSo05/18/2026
Jadyn NielsenCalifornia State University, Northridge3BSr05/18/2026
Skylar BrennanUniversity of Illinois Urbana-ChampaignLFJr05/18/2026
Taylor NicholsonUniversity of Maryland, Baltimore County1BSr05/18/2026
Sydnee KooshUniversity of ConnecticutPJr05/18/2026
Taniyah StaffordCoppin State UniversityINFJr05/19/2026
Jazmine ManauSoutheast Missouri State UniversityRFFr05/19/2026
Jaden ColungaCalifornia Baptist UniversityOFJr05/19/2026
Marina TinariUniversity of New MexicoPJr05/19/2026
Donnalea BarnettNiagara UniversityLFFr05/19/2026
Kennedy ThompsonUniversity of Hawaii, ManoaRFSo05/20/2026
Anaya TroyTowson UniversityLFSr05/20/2026
Kaylin OlguinEast Texas A&M University3BFr05/20/2026
Gabriella AughtonAppalachian State UniversityPJr05/21/2026
Marguerite WernerUniversity of Minnesota, Twin Cities1BSr05/21/2026
Karhys PierceUniversity of South Florida2BSo05/21/2026
Kylie HammondsFlorida Atlantic UniversityCFSr05/21/2026
Sydney SchwartzUniversity of Minnesota, Twin CitiesPSr05/21/2026
Jamaya ByrumLiberty UniversityRFJr05/22/2026
Taegan SmithWeber State UniversitySSSr05/22/2026
Mackenzie LanganCentral Michigan UniversityPSr05/22/2026
Lillian VallimontUniversity of MichiganCSr05/22/2026

Notable Players who Intend to Enter the Softball Transfer Portal

  • Madison Azua, LHP, Texas State
  • Hailey Nutter, RHP, Kentucky
  • Hailey Masterti, LHP, Utah
  • Ryley Harrison, RHP, South Alabama
  • Madison Hartley, RHP/INF, Houston
  • Kennedy Proctor, C/OF, Utah
  • Nicole Edmiaston, CIF, Stetson
  • Jacy Harrelson, RHP, Jacksonville
  • Brooklynn Danielson, RHP, Southern Illinois
  • Karlee Ford, C, Iowa State
  • Delaney Aumua, CIF, Auburn
  • Bella Foran, OF, FAU
  • Kally Meredith, OF, FIU
  • Kaidance Till, INF, Ole Miss
  • Madison Conley, OF, North Texas
  • Abby Ptak, C, Boston College
  • Kendra Lewis, RHP/UTL, Wisconsin
  • Hannah Christian, OF, Southern Miss
  • Mackenzie Mathis, RHP, Charleston
  • Irianis Garcia, INF, Stetson
  • Emma Kavanagh, C, Arizona
  • Payton Kennedy, RHP, Ole Miss
  • Lexie Warcke, RHP, Baylor
  • Maalia Cherry, CIF, UC San Diego
  • Piper White, MIF, Texas A&M

