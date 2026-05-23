2026-27 Softball Transfer Portal
The Division I softball transfer portal doesn’t open for undergraduates until after the Women’s College World Series on June 8; however, countless players have announced their intentions to enter the portal after their seasons. Graduate students and players whose teams have endured a coaching change are free to enter the portal and contact other schools directly.
Players Officially in the Softball Transfer Portal
|Name
|School
|Destination School
|Pos
|Class
|Transfer Date
|Makayla Winchell
|University of Notre Dame
|CF
|Sr
|04/13/2026
|Tessa Thompson
|Monmouth University
|RF
|Sr
|04/22/2026
|Reanna Perkins
|St. Bonaventure University
|2B
|Sr
|04/24/2026
|Brianna Godfrey
|University of Maryland, College Park
|P
|Sr
|04/27/2026
|Kamille Carter
|Grambling State University
|C
|Fr
|04/29/2026
|Shelby Durbin
|University of Memphis
|C
|Sr
|04/30/2026
|Ma’Liyah Martin
|North Carolina A&T State University
|C
|Sr
|05/01/2026
|Kyrie Denny
|Cornell University
|P
|Sr
|05/01/2026
|Abigail Gregus
|Loyola University Chicago
|C
|Jr
|05/01/2026
|Aylena Thompson Thompson
|University of Maryland Eastern Shore
|C
|So
|05/04/2026
|Christalyn Higgins
|Grambling State University
|CF
|Jr
|05/04/2026
|Jayla Cadena
|Monmouth University
|P
|Sr
|05/04/2026
|Grace Spencer
|Ball State University
|LF
|Sr
|05/04/2026
|Clarke Calvin
|University of Maryland Eastern Shore
|SS
|So
|05/04/2026
|Emmalyn Brinka
|Utah State University
|P
|Sr
|05/04/2026
|Isabella Slape
|North Carolina Central University
|2B
|Sr
|05/05/2026
|Araceli Manzo
|University of Maryland Eastern Shore
|LF
|So
|05/05/2026
|Lola Meyer
|University of Maryland Eastern Shore
|CF
|So
|05/05/2026
|Alyson Lawrence
|Morehead State University
|2B
|Jr
|05/06/2026
|Reese Hunkins
|University of Illinois Urbana-Champaign
|INF
|Sr
|05/06/2026
|Cheyenne Christman
|Morehead State University
|INF
|Fr
|05/06/2026
|Hannah Mcgonigle
|North Carolina Central University
|SS
|So
|05/06/2026
|Victoria Spencer
|Morehead State University
|3B
|So
|05/06/2026
|Paige Lassiter
|University of Texas at El Paso
|P
|Sr
|05/06/2026
|Brooke Bennett
|Longwood University
|C
|So
|05/06/2026
|Sydney Totarsky
|St. John’s University (New York)
|OF
|Sr
|05/07/2026
|Izabella Chavez
|North Carolina Central University
|C
|So
|05/07/2026
|Amaya Carroll
|University of Maryland, Baltimore County
|SS
|Sr
|05/07/2026
|Emily Riggs
|University of Maryland, Baltimore County
|3B
|Sr
|05/07/2026
|Mia De La Fuente
|North Carolina Central University
|C
|Fr
|05/08/2026
|Hannah Hunt
|Bowling Green State University
|2B
|Sr
|05/08/2026
|Chloe Weber
|University of Maryland Eastern Shore
|P
|Fr
|05/10/2026
|Makalah Clark
|University of Maryland Eastern Shore
|CF
|So
|05/11/2026
|Halle Biddle
|University of Virginia
|2B
|Jr
|05/11/2026
|Emma Bailey
|Purdue University
|P
|Jr
|05/11/2026
|Mallory Sanders
|Longwood University
|P
|So
|05/11/2026
|Chloe Lesko
|University of California, San Diego
|1B
|Jr
|05/11/2026
|Skylar Skinner
|University of Maryland Eastern Shore
|2B
|Fr
|05/11/2026
|Brieanna Howard
|Austin Peay State University
|CF
|Jr
|05/11/2026
|Olivia Pichardo
|Brown University
|P
|Sr
|05/11/2026
|Alivia Macaluso
|Fairfield University
|3B
|Sr
|05/12/2026
|Gabriella Beltran
|University of Maryland Eastern Shore
|1B
|Fr
|05/12/2026
|Rebecca Zawistowski
|University of Rhode Island
|1B
|Sr
|05/12/2026
|Halie Pappion
|Boston College
|P
|Sr
|05/12/2026
|Maryssa Zenzen
|University of Louisiana Monroe
|1B
|Jr
|05/12/2026
|Natalie Marshall
|University of California, Berkeley
|C
|Sr
|05/13/2026
|Jacy Harrelson
|Jacksonville University
|P
|So
|05/13/2026
|Kaleigh Durkin
|Seton Hall University
|UT
|Fr
|05/14/2026
|Kailyn Byas
|Longwood University
|P
|Fr
|05/14/2026
|Kyla Acres
|Santa Clara University
|RF
|Jr
|05/14/2026
|Jaylin Olguin
|East Texas A&M University
|CF
|Fr
|05/15/2026
|Alison Harris
|Portland State University
|C
|Sr
|05/15/2026
|Tamya Grant-Waiters
|University of California, Berkeley
|P
|Jr
|05/15/2026
|Sydney Farmer
|Morehead State University
|C
|Jr
|05/16/2026
|Mackenzie Griffith
|University of Massachusetts Lowell
|OF
|Fr
|05/17/2026
|Sophia Kellogg
|Seattle University
|3B
|Fr
|05/17/2026
|Lesleigh Maynard
|Southeast Missouri State University
|INF
|Fr
|05/17/2026
|Samantha Rodgers
|U.S. Military Academy
|C
|So
|05/17/2026
|Wrigley Fanter
|Lehigh University
|C
|So
|05/17/2026
|Makenzie Cowburn
|Bellarmine University
|P
|So
|05/17/2026
|Leataataofiti Sherlin
|San Jose State University
|RF
|Fr
|05/17/2026
|Aleena Sandy
|Texas Southern University
|C
|Jr
|05/18/2026
|Kristen Driver
|Texas Southern University
|P
|Jr
|05/18/2026
|Meeya Johnson
|Loyola Marymount University
|LF
|So
|05/18/2026
|Jadyn Nielsen
|California State University, Northridge
|3B
|Sr
|05/18/2026
|Skylar Brennan
|University of Illinois Urbana-Champaign
|LF
|Jr
|05/18/2026
|Taylor Nicholson
|University of Maryland, Baltimore County
|1B
|Sr
|05/18/2026
|Sydnee Koosh
|University of Connecticut
|P
|Jr
|05/18/2026
|Taniyah Stafford
|Coppin State University
|INF
|Jr
|05/19/2026
|Jazmine Manau
|Southeast Missouri State University
|RF
|Fr
|05/19/2026
|Jaden Colunga
|California Baptist University
|OF
|Jr
|05/19/2026
|Marina Tinari
|University of New Mexico
|P
|Jr
|05/19/2026
|Donnalea Barnett
|Niagara University
|LF
|Fr
|05/19/2026
|Kennedy Thompson
|University of Hawaii, Manoa
|RF
|So
|05/20/2026
|Anaya Troy
|Towson University
|LF
|Sr
|05/20/2026
|Kaylin Olguin
|East Texas A&M University
|3B
|Fr
|05/20/2026
|Gabriella Aughton
|Appalachian State University
|P
|Jr
|05/21/2026
|Marguerite Werner
|University of Minnesota, Twin Cities
|1B
|Sr
|05/21/2026
|Karhys Pierce
|University of South Florida
|2B
|So
|05/21/2026
|Kylie Hammonds
|Florida Atlantic University
|CF
|Sr
|05/21/2026
|Sydney Schwartz
|University of Minnesota, Twin Cities
|P
|Sr
|05/21/2026
|Jamaya Byrum
|Liberty University
|RF
|Jr
|05/22/2026
|Taegan Smith
|Weber State University
|SS
|Sr
|05/22/2026
|Mackenzie Langan
|Central Michigan University
|P
|Sr
|05/22/2026
|Lillian Vallimont
|University of Michigan
|C
|Sr
|05/22/2026
Notable Players who Intend to Enter the Softball Transfer Portal
- Madison Azua, LHP, Texas State
- Hailey Nutter, RHP, Kentucky
- Hailey Masterti, LHP, Utah
- Ryley Harrison, RHP, South Alabama
- Madison Hartley, RHP/INF, Houston
- Kennedy Proctor, C/OF, Utah
- Nicole Edmiaston, CIF, Stetson
- Jacy Harrelson, RHP, Jacksonville
- Brooklynn Danielson, RHP, Southern Illinois
- Karlee Ford, C, Iowa State
- Delaney Aumua, CIF, Auburn
- Bella Foran, OF, FAU
- Kally Meredith, OF, FIU
- Kaidance Till, INF, Ole Miss
- Madison Conley, OF, North Texas
- Abby Ptak, C, Boston College
- Kendra Lewis, RHP/UTL, Wisconsin
- Hannah Christian, OF, Southern Miss
- Mackenzie Mathis, RHP, Charleston
- Irianis Garcia, INF, Stetson
- Emma Kavanagh, C, Arizona
- Payton Kennedy, RHP, Ole Miss
- Lexie Warcke, RHP, Baylor
- Maalia Cherry, CIF, UC San Diego
- Piper White, MIF, Texas A&M