2026 ACC Tournament Central
For all score updates and top performers at the 2026 ACC Softball Tournament hosted by the University of Virginia at Palmer Park in Charlottesville, Virginia, stay tuned to Softball America.
Wednesday, May 6th (First Round)
- Game 1: #8 Notre Dame vs. #9 Georgia Tech | 11 a.m. | ACCN
- Game 2: #5 Louisville vs. #12 NC State | 1:30 p.m. | ACCN
- Game 3: #7 Clemson vs. #10 North Carolina | 5 p.m. | ACCN
- Game 4: #6 Virginia vs. #11 Pitt | 7:30 p.m. | ACCN
Thursday, May 7th (Quarterfinals)
- Game 5: #1 Florida State vs. Game 1 Winner | 11 a.m. | ACCN
- Game 6: #4 Stanford vs. Game 2 Winner | 1:30 p.m. | ACCN
- Game 7: #2 Duke vs. Game 3 Winner | 5 p.m. | ACCN
- Game 8: #3 Virginia Tech vs. Game 4 Winner | 7:30 p.m. | ACCN
Friday, May 8th (Semifinals)
- Game 9: Game 5 Winner vs. Game 6 Winner | 1 p.m. | ACCN
- Game 10: Game 7 Winner vs. Game 8 Winner | 3:30 p.m. | ACCN
Saturday, May 9th (Championship)
- Championship: Game 9 Winner vs. Game 10 Winner | 2:30 p.m. | ESPN