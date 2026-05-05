2026 Big Ten Tournament Central
For all score updates and top performers at the 2026 Big Ten Softball Tournament hosted by the University of Maryland at Maryland Stadium in College Park, Maryland, stay tuned to Softball America.
Wednesday, May 6th (First Round)
- Game 1: No. 5 Washington vs No. 12 Minnesota | 11:00 AM ET | BTN
- Game 2: No. 8 Ohio State vs No. 9 Michigan | 1:30 PM ET | BTN
- Game 3: No. 7 Wisconsin vs No. 10 Purdue | 4:30 PM ET | BTN
- Game 4: No. 6 Northwestern vs No. 11 Penn State | 7:00 PM ET | BTN
Thursday, May 7th (Quarterfinals)
- Game 5: No. 4 Indiana vs Winner of Game 1 | 11:00 AM ET | BTN
- Game 6: No. 1 Nebraska vs Winner of Game 2 | 1:30 PM ET | BTN
- Game 7: No. 2 Oregon vs Winner of Game 3 | 4:30 PM ET | BTN
- Game 8: No. 3 UCLA vs Winner of Game 4 | 7:00 PM ET | BTN
Friday, May 9th (Semifinals)
- Game 9: Winner of Game 5 vs Winner of Game 6 | 5:00 PM ET | BTN
- Game 10: Winner of Game 7 vs Winner of Game 8 | 7:30 PM ET | BTN
Saturday, May 10th (Championship)
- Game 11: Winner of Game 9 vs Winner of Game 10 | 4:00 PM ET | BTN