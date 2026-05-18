2026 College Softball Super Regional Schedule
The college softball Super Regionals are set. The eight best-of-three series across the nation will determine the field for the Women’s College World Series, with two kicking off on Thursday in Lincoln and Knoxville.
All Times Eastern
Tuscaloosa Super Regional
No. 16 LSU @ No. 1 Alabama
Game 1: Friday, May 22 | 7 p.m. ET | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 3 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD
Austin Super Regional
Arizona State @ No. 2 Texas
Game 1: Friday, May 22 | 9 p.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 3 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD
Norman Super Regional
Mississippi State @ No. 3 Oklahoma
Game 1: Friday, May 22 | 1 p.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 1 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD
Lincoln Super Regional
No. 13 Oklahoma State @ No. 4 Nebraska
Game 1: Thursday, May 21 | 9 p.m. | ESPN2
Game 2: Friday, May 22 | 5 p.m. | ESPN2
Game 3: Saturday, May 23 | 5 p.m. | ESPN
Fayetteville Super Regional
No. 12 Duke @ No. 5 Arkansas
Game 1: Friday, May 22 | Noon | ESPNU
Game 2: Saturday, May 23 | 5 p.m. | ESPN2
Game 3: Sunday, May 24 | TBD
Gainesville Super Regional
No. 11 Texas Tech @ No. 6 Florida
Game 1: Friday, May 22 | 11 a.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 12:30 p.m. | ABC
Game 3: Sunday, May 24 | TBD
Knoxville Super Regional
No. 10 Georgia @ No. 7 Tennessee
Game 1: Thursday, May 21 | 7 p.m. | ESPN2
Game 2: Friday, May 22 | 3 p.m. | ESPN2
Game 3: Saturday, May 23 | 11 a.m. | ESPN
Los Angeles Super Regional
UCF @ No. 8 UCLA
Game 1: Friday, May 22 | 9 p.m. | ESPNU
Game 2: Saturday, May 23 | 9 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD