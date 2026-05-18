Skip to main content
Join Now

2026 College Softball Super Regional Schedule

Screenshot 2024-07-31 at 7.46.34 PMby: Brady Vernon45 minutes agoBradyVernon

The college softball Super Regionals are set. The eight best-of-three series across the nation will determine the field for the Women’s College World Series, with two kicking off on Thursday in Lincoln and Knoxville.

1 Question for Every Super Regional Matchup

All Times Eastern

Tuscaloosa Super Regional

No. 16 LSU @ No. 1 Alabama

Game 1: Friday, May 22 | 7 p.m. ET | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 3 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

Austin Super Regional

Arizona State @ No. 2 Texas

Game 1: Friday, May 22 | 9 p.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 3 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

Norman Super Regional

Mississippi State @ No. 3 Oklahoma

Game 1: Friday, May 22 | 1 p.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 1 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

Lincoln Super Regional

No. 13 Oklahoma State @ No. 4 Nebraska

Game 1: Thursday, May 21 | 9 p.m. | ESPN2
Game 2: Friday, May 22 | 5 p.m. | ESPN2
Game 3: Saturday, May 23 | 5 p.m. | ESPN

Fayetteville Super Regional

No. 12 Duke @ No. 5 Arkansas

Game 1: Friday, May 22 | Noon | ESPNU
Game 2: Saturday, May 23 | 5 p.m. | ESPN2
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

Gainesville Super Regional

No. 11 Texas Tech @ No. 6 Florida

Game 1: Friday, May 22 | 11 a.m. | ESPN2
Game 2: Saturday, May 23 | 12:30 p.m. | ABC
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

Knoxville Super Regional

No. 10 Georgia @ No. 7 Tennessee

Game 1: Thursday, May 21 | 7 p.m. | ESPN2
Game 2: Friday, May 22 | 3 p.m. | ESPN2
Game 3: Saturday, May 23 | 11 a.m. | ESPN

Los Angeles Super Regional

UCF @ No. 8 UCLA

Game 1: Friday, May 22 | 9 p.m. | ESPNU
Game 2: Saturday, May 23 | 9 p.m. | ESPN
Game 3: Sunday, May 24 | TBD

You may also like