2026 Mid-Major Tournament Central
For all score updates for the American, Sun Belt, Conference USA and other top 2026 Mid-Major Conference Tournaments, stay tuned to Softball America.
American Athletic Conference Tournament
The American Athletic Conference Tournament is being hosted by East Carolina at Joyner Family Softball Stadium in Greenville, North Carolina
Wednesday, May 6th (First and Second Round)
- Game 1: No. 8 Tulsa vs No. 9 UAB | 10:00 AM ET | ESPN+
- Game 2: No. 7 UTSA vs No. 10 Memphis | 1:00 PM ET | ESPN+
- Game 3: No. 5 Charlotte vs Winner of Game 1 | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 4: No. 6 North Texas vs Winner of Game 2 | 7:00 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th (Quarterfinals)
- Game 5: No. 4 FAU vs Winner of Game 3 | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 6: No. 3 ECU vs Winner of Game 4 | 2:30 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th (Semifinals)
- Game 7: No. 1 USF vs Winner of Game 5 | 1:00 PM ET | ESPNU
- Game 8: No. 2 Wichita State vs Winner of Game 3 | 3:30 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 9: Winner of Game 7 vs Winner of Game 8 | 12:00 PM ET | ESPN+
Atlantic Sun Conference Tournament
The Atlantic 10 Conference Tournament is being hosted by the University of North Florida at the UNF Softball Complex in Jacksonville, Florida.
Tuesday, May 5th (First Round)
- Game 1: No. 5 FGCU vs No. 8 Austin Peay | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 2: No. 6 EKU vs No. 7 North Florida | 5:00 PM ET | ESPN+
Wednesday, May 6th (Quarterfinals)
- Game 3: No. 4 Jacksonville vs No. 5 FGCU/No. 8 Austin Peay | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 4: No. 3 North Alabama vs No. 6 E. Kentucky/No. 7 North Florida | 5:00 PM ET | ESPN+
- Game 5: Loser Game 3 vs Loser Game 4 | 7:30 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th (Semifinals)
- Game 6: No. 1 C. Arkansas vs TBD | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 7: No. 2 Stetson vs Winner Game 4 | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 8: Winner Game 5 vs Low Seed Loser Game 6/7 | 5:00 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th (Winners Bracket Finals)
- Game 9: Winner Game 6 vs Winner Game 7 | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 10: Winner Game 8 vs High Seed Loser Game 6/7 | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 11: Winner Game 10 vs Loser Game 9 | 5:00 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 12: Winner Game 9 vs Winner Game 11 | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 13: Winner Game 12 vs Loser Game 12 (If Necessary) | 2:30 PM ET | ESPN+
Big West Conference Tournament
The Big West Conference Tournament is being hosted by Cal State Fullerton at the Anderson Family Field in Fullerton, California.
Wednesday, May 6th (First Round)
- Game 1: No. 4 UC Davis vs No. 5 Long Beach State | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 2: No. 3 UC Santa Barbara vs No. 6 UC San Diego | 7:00 PM ET | ESPN+
- Game 3: Game 1 Loser vs Game 2 Loser | 10:00 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th (Quarterfinals)
- Game 4: No. 1 Cal State Fullerton vs No. 4 UC Davis/No. 5 Long Beach State | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 5: No. 2 Hawaii vs No. 3 UC Santa Barbara/No. 6 UC San Diego | 7:00 PM ET | ESPN+
- Game 6: Game 3 Winner vs Game 4 Loser | 10:00 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th (Winners Bracket Finals)
- Game 7: Game 4 Winner vs Game 5 Winner | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 8: Game 5 Loser vs Game 6 Winner | 7:00 PM ET | ESPN+
- Game 9: Game 7 Loser vs Game 8 Winner | 10:00 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 10: Game 7 Winner vs Game 9 Winner | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 11: TBD vs TBD (If Necessary) | 6:30 PM ET | ESPN+
Conference USA Tournament
The Conference USA Tournament is being hosted by Delaware at the Delaware Softball Diamond in Newark, Delaware.
Wednesday, May 6th
- Game 1: No. 5 New Mexico State vs No. 8 Sam Houston | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 2: No. 6 FIU vs No. 7 Louisiana Tech | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 3: No. 4 Delaware vs No. 5 New Mexico State/No. 8 Sam Houston | 5:00 PM ET | ESPN+
- Game 4: No. 3 Liberty vs No. 6 FIU/No. 7 Louisiana Tech | 7:30 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th
- Game 5: No. 1 Jacksonville State vs Winner Game 3 | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 6: No. 2 Western Kentucky vs Winner Game 4 | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 7: Loser Game 3 vs Loser Game 4 | 5:00 PM ET | ESPN+
- Game 8: Loser Game 5 vs Loser Game 6 | 7:30 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th
- Game 9: Winner Game 5 vs Winner Game 6 | 12:00 PM ET | ESPN+
- Game 10: Winner Game 7 vs Winner Game 8 | 2:30 PM ET | ESPN+
- Game 11: Winner Game 10 vs Loser Game 9 | 5:00 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th
- Game 12: Winner Game 9 vs Winner Game 11 | 12:00 PM ET | CBSSN
Missouri Valley Conference Tournament
The Missouri Valley Conference Tournament is being hosted by Southern Illinois at Charlotte West Stadium in Carbondale, Illinois.
Wednesday, May 6th (Quarterfinals)
- Game 1: No. 4 N. Iowa vs No. 5 Illinois State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Game 2: No. 3 Murray State vs No. 6 Evansville | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 3: Game 1 Loser vs Game 2 Loser | 7:00 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th (Semifinals)
- Game 4: No. 1 Belmont vs No. 4 N. Iowa/No. 5 Illinois State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Game 5: No. 2 S. Illinois vs No. 3 Murray State/No. 6 Evansville | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 6: Game 4/5 Loser Lower Seed vs Winner Game 3 | 7:00 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th (Winners Bracket Finals)
- Game 7: Game 4 Winner vs Game 5 Winner | 1:00 PM ET | ESPN+
- Game 8: Game 4/5 Loser Higher Seed vs Game 6 Winner | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 9: Game 8 Winner vs Game 7 Loser | 7:00 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 10: Game 7 Winner vs Game 9 Winner | 2:00 PM ET | ESPN+
- Game 11: TBD vs TBD (If Necessary) | 4:30 PM ET | ESPN+
Mountain West Conference Tournament
The Mountain West Conference Tournament is being hosted by Nevada.
Wednesday, May 6th (Quarterfinals)
- Game 1: No. 4 New Mexico vs No. 5 Fresno State | 6:00 PM ET | MWN
- Game 2: No. 3 Nevada vs No. 6 Colorado State | 9:00 PM ET | MWN
Thursday, May 7th (Semifinals)
- Game 3: No. 1 Grand Canyon vs No. 4 New Mexico/No. 5 Fresno State | 6:00 PM ET | MWN
- Game 4: No. 2 UNLV vs No. 3 Nevada/No. 6 Colorado State | 9:00 PM ET | MWN
Friday, May 8th (Winners Bracket Finals)
- Game 5: Game 3 Winner vs Game 4 Winner | 3:00 PM ET | MWN
- Game 6: Game 3 Loser vs Game 4 Loser | 6:00 PM ET | MWN
- Game 7: Game 5 Loser vs Game 6 Winner | 9:00 PM ET | MWN
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 8: Game 5 Winner vs Game 6 Winner | 3:00 PM ET | MWN
- Game 9: TBD vs TBD (If Necessary) | 5:30 PM ET | MWN
Sun Belt Conference Tournament
The Sun Belt Conference Tournament is being hosted by Louisiana at Lamson Park in Lafayette, Louisiana.
Wednesday, May 6th (First Round)
- Game 1: No. 7 Georgia Southern vs No. 10 Coastal Carolina | 5:00 PM ET | ESPN+
- Game 2: No. 8 Louisiana vs No. 9 Troy | 8:00 PM ET | ESPN+
Thursday, May 7th (Quarterfinals)
- Game 3: No. 3 Texas State vs No. 6 James Madison | 11:00 AM ET | ESPN+
- Game 4: No. 2 Marshall vs No. 7 Georgia Southern/No. 10 Coastal Carolina | 2:00 PM ET | ESPN+
- Game 5: No. 1 ULM vs No. 8 Louisiana/No. 9 Troy | 5:00 PM ET | ESPN+
- Game 6: No. 4 Southern Miss vs No. 5 South Alabama | 8:00 PM ET | ESPN+
Friday, May 8th (Semifinals)
- Game 7: Game 3 Winner vs Game 4 Winner | 4:00 PM ET | ESPN+
- Game 8: Game 5 Winner vs Game 6 Winner | 7:00 PM ET | ESPN+
Saturday, May 9th (Championship)
- Game 9: Game 7 Winner vs Game 8 Winner | 2:30 PM ET | ESPN2