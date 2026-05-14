2026 NCAA Softball Regional Central
The Softball America 2026 NCAA Softball Regional Central will give you scores, stats, and highlights from all 16 host sites as teams clinch their spot in the Super Regional round.
2026 NCAA Softball Regional results
Editor’s note: All times are Eastern
Tuscaloosa Regional – (No. 1 National Seed Alabama)
1 Alabama (0-0)
8 Southeastern Louisiana (0-0)
Belmont (0-0)
USC Upstate (0-0)
Friday:
Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate | 1 p.m. | SEC Network
Game 2: Belmont vs. SE Louisiana | 3:30 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Baton Rouge Regional – (No. 16 LSU)
4 LSU (0-0)
5 Virginia Tech (0-0)
South Alabama (0-0)
Akron (0-0)
Friday:
Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama | 4 p.m. | ESPN App
Game 2: Akron vs. No. 16 LSU | 6:30 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Los Angeles Regional – (No. 8 UCLA)
2 UCLA (0-0)
7 South Carolina (0-0)
Cal State Fullerton (0-0)
Cal Baptist (0-0)
Friday:
Game 1: South Carolina vs. Cal State Fullerton | 7:30 p.m. | ESPN App
Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA | 10 p.m. | ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tallahassee Regional – (No. 9 Florida State)
3 Florida State (0-0)
6 UCF (0-0)
Jax State (0-0)
Stetson (0-0)
Friday:
Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson | 12 p.m. | ESPNU
Game 2: Jacksonville State vs. UCF | 2:30 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lincoln Regional – (No. 4 Nebraska)
1 Nebraska (0-0)
8 Louisville (0-0)
Grand Canyon (0-0)
South Dakota (0-0)
Friday:
Game 1: Louisville vs. Grand Canyon | 4 p.m. | ESPNU
Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota | 6:30 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Stillwater Regional – (No. 13 Oklahoma State)
4 Oklahoma State (0-0)
5 Stanford (0-0)
Princeton (0-0)
Eastern Illinois (0-0)
Friday:
Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | 4:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Princeton vs. Stanford | 2 p.m. | ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Fayetteville Regional – (No. 5 Arkansas)
2 Arkansas (0-0)
7 Washington (0-0)
USF (0-0)
Fordham (0-0)
Friday:
Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham | 5:30 p.m. | ESPN App
Game 2: South Florida vs. Washington | 8 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Durham Regional – (No. 12 Duke)
3 Duke (0-0)
6 Arizona (0-0)
Marshall (0-0)
Howard (0-0)
Friday:
Game 1: Arizona vs. Marshall | 2:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Howard vs. No. 12 Duke | 12 p.m. | ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Austin Regional – (No. 2 Texas)
1 Texas (0-0)
8 Wisconsin (0-0)
Baylor (0-0)
Wagner (0-0)
Friday:
Game 1: Wisconsin vs. Baylor | 1:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas | 4 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
College Station Regional – (No. 15 Texas A&M)
4 Texas A&M (0-0)
5 Arizona State (0-0)
McNeese (0-0)
UConn (0-0)
Friday:
Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn | 2 p.m. | ESPN2
Game 2: McNeese vs. Arizona State | 4:30 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winnerer Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Knoxville Regional – (No. 7 Tennessee)
2 Tennessee (0-0)
7 Virginia (0-0)
Indiana (0-0)
Northern Kentucky (0-0)
Friday:
Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky | 5:30 p.m. | SEC Network
Game 2: Indiana vs. Virginia | 8 p.m. | ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Athens Regional – (No. 10 Georgia)
3 Georgia (0-0)
6 Clemson (0-0)
UNC Greensboro (0-0)
Charleston (0-0)
Friday:
Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro | 4:30 p.m. | ACC Network
Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia | 7 p.m. | ESPN App
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Norman Regional – (No. 3 Oklahoma)
1 Oklahoma (0-0)
8 Kansas (0-0)
Michigan (0-0)
Binghamton (0-0)
Friday:
Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton | 3:30 p.m. | SEC Network
Game 2: Michigan vs. Kansas | 6 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Eugene Regional – (No. 14 Oregon)
4 Oregon (0-0)
5 Mississippi State (0-0)
Saint Mary’s (0-0)
Idaho State (0-0)
Friday:
Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary’s | 7:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon | 10 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Gainesville Regional – (No. 6 Florida)
2 Florida (0-0)
7 Texas State (0-0)
Georgia Tech (0-0)
Florida A&M (0-0)
Friday:
Game 1: Georgia Tech vs. Texas State | 1:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida | 11 a.m. | SEC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lubbock Regional – (No. 11 Texas Tech)
3 Texas Tech (0-0)
6 Ole Miss (0-0)
Boston U. (0-0)
Marist (0-0)
Friday:
Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist | 4:30 p.m. | ESPN App
Game 2: Boston vs. Ole Miss | 2 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6