The Softball America 2026 NCAA Softball Regional Central will give you scores, stats, and highlights from all 16 host sites as teams clinch their spot in the Super Regional round.

2026 NCAA Softball Regional results

Editor’s note: All times are Eastern

Tuscaloosa Regional – (No. 1 National Seed Alabama)

1 Alabama (0-0)

8 Southeastern Louisiana (0-0)

Belmont (0-0)

USC Upstate (0-0)

Friday:

Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate | 1 p.m. | SEC Network

Game 2: Belmont vs. SE Louisiana | 3:30 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Baton Rouge Regional – (No. 16 LSU)

4 LSU (0-0)

5 Virginia Tech (0-0)

South Alabama (0-0)

Akron (0-0)

Friday:

Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama | 4 p.m. | ESPN App

Game 2: Akron vs. No. 16 LSU | 6:30 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Los Angeles Regional – (No. 8 UCLA)

2 UCLA (0-0)

7 South Carolina (0-0)

Cal State Fullerton (0-0)

Cal Baptist (0-0)

Friday:

Game 1: South Carolina vs. Cal State Fullerton | 7:30 p.m. | ESPN App

Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA | 10 p.m. | ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Tallahassee Regional – (No. 9 Florida State)

3 Florida State (0-0)

6 UCF (0-0)

Jax State (0-0)

Stetson (0-0)

Friday:

Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson | 12 p.m. | ESPNU

Game 2: Jacksonville State vs. UCF | 2:30 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lincoln Regional – (No. 4 Nebraska)

1 Nebraska (0-0)

8 Louisville (0-0)

Grand Canyon (0-0)

South Dakota (0-0)

Friday:

Game 1: Louisville vs. Grand Canyon | 4 p.m. | ESPNU

Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota | 6:30 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Stillwater Regional – (No. 13 Oklahoma State)

4 Oklahoma State (0-0)

5 Stanford (0-0)

Princeton (0-0)

Eastern Illinois (0-0)

Friday:

Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | 4:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Princeton vs. Stanford | 2 p.m. | ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Fayetteville Regional – (No. 5 Arkansas)

2 Arkansas (0-0)

7 Washington (0-0)

USF (0-0)

Fordham (0-0)

Friday:

Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham | 5:30 p.m. | ESPN App

Game 2: South Florida vs. Washington | 8 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Durham Regional – (No. 12 Duke)

3 Duke (0-0)

6 Arizona (0-0)

Marshall (0-0)

Howard (0-0)

Friday:

Game 1: Arizona vs. Marshall | 2:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Howard vs. No. 12 Duke | 12 p.m. | ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Austin Regional – (No. 2 Texas)

1 Texas (0-0)

8 Wisconsin (0-0)

Baylor (0-0)

Wagner (0-0)

Friday:

Game 1: Wisconsin vs. Baylor | 1:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas | 4 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

College Station Regional – (No. 15 Texas A&M)

4 Texas A&M (0-0)

5 Arizona State (0-0)

McNeese (0-0)

UConn (0-0)

Friday:

Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn | 2 p.m. | ESPN2

Game 2: McNeese vs. Arizona State | 4:30 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winnerer Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Knoxville Regional – (No. 7 Tennessee)

2 Tennessee (0-0)

7 Virginia (0-0)

Indiana (0-0)

Northern Kentucky (0-0)

Friday:

Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky | 5:30 p.m. | SEC Network

Game 2: Indiana vs. Virginia | 8 p.m. | ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Athens Regional – (No. 10 Georgia)

3 Georgia (0-0)

6 Clemson (0-0)

UNC Greensboro (0-0)

Charleston (0-0)

Friday:

Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro | 4:30 p.m. | ACC Network

Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia | 7 p.m. | ESPN App

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Norman Regional – (No. 3 Oklahoma)

1 Oklahoma (0-0)

8 Kansas (0-0)

Michigan (0-0)

Binghamton (0-0)

Friday:

Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton | 3:30 p.m. | SEC Network

Game 2: Michigan vs. Kansas | 6 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Eugene Regional – (No. 14 Oregon)

4 Oregon (0-0)

5 Mississippi State (0-0)

Saint Mary’s (0-0)

Idaho State (0-0)

Friday:

Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary’s | 7:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon | 10 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Gainesville Regional – (No. 6 Florida)

2 Florida (0-0)

7 Texas State (0-0)

Georgia Tech (0-0)

Florida A&M (0-0)

Friday:

Game 1: Georgia Tech vs. Texas State | 1:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida | 11 a.m. | SEC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lubbock Regional – (No. 11 Texas Tech)

3 Texas Tech (0-0)

6 Ole Miss (0-0)

Boston U. (0-0)

Marist (0-0)

Friday:

Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist | 4:30 p.m. | ESPN App

Game 2: Boston vs. Ole Miss | 2 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6