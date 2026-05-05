2026 SEC Tournament Central

by: Softball America Staff13 minutes ago

For all score updates and top performers at the 2026 SEC Softball Tournament hosted by the University of Kentucky at John Cropp Stadium in Lexington, Kentucky, stay tuned to Softball America.

Tuesday, May 5th (First Round)

  • Game 1: No. 11 Missouri vs No. 14 Auburn | 11:00 AM ET | SEC Network
  • Game 2: No. 10 Mississippi State vs No. 15 Kentucky | 1 PM ET | SEC Network
  • Game 3: No. 12 South Carolina vs. No. 13 Ole Miss | 4:00 PM ET | SEC Network

Wednesday, May 6th (Second Round)

  • Game 4: No. 6 Texas A&M vs Winner of Game 1 | 11:00 AM ET | SEC Network
  • Game 5: No. 7 Arkansas vs Winner of Game 2 | 2 PM ET | SEC Network
  • Game 6: No. 5 Tennessee vs Winner of Game 3 | 5:00 PM ET | SEC Network
  • Game 7: No. 8 LSU vs No. 9 Georgia | 8 PM ET | SEC Network

Thursday, May 7th (Quarterfinals)

  • Game 8: No. 3 Florida vs Winner of Game 4 | 11:00 AM ET | SEC Network
  • Game 9: No. 2 Alabama vs Winner of Game 5 | 2 PM ET | SEC Network
  • Game 10: No. 4 Texas vs Winner of Game 6 | 5:00 PM ET | SEC Network
  • Game 11: No. 1 Oklahoma vs Winner of Game 7 | 8 PM ET | SEC Network

Friday, May 8th (Semifinals)

  • Game 12: TBD vs TBD | 5:00 PM ET | ESPN
  • Game 13: TBD vs TBD | 7:30 PM ET | ESPN

Saturday, May 9th (Championship)

  • Game 14: TBD vs TBD | 5:00 PM ET | ESPN

