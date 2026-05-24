2026 Women's College World Series schedule

The field for the 2026 Women’s College World Series is set. The softball world should expect an epic Opening Day on Thursday.

May 28

Game 1: Team A vs. Team B | 12 p.m. ET | ESPN

Game 2: Team A vs. Team B | 2:30 p.m. ET | ESPN

Game 3: Team A vs. Team B | 7 p.m. ET | ESPN2

Game 4: Team A vs. Team B | 9:30 p.m. ET | ESPN2

May 29

Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 | 7 p.m. ET | ESPN2

Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4 | 9:30 p.m. ET | ESPN2

May 30

Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 | 3 p.m. ET | ABC

Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4 | 7 p.m. ET | ESPN

May 31

Game 9: Winner of Game 5 vs. Loser of Game 8 | 3 p.m. ET | ABC

Game 10: Winner of Game 6 vs. Loser of Game 7 | 7 p.m. ET | ESPN2

June 1

Game 11: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 9 | 12 p.m. ET | ESPN

Game 12: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 9 | 2:30 p.m. ET | ESPN (if necessary)

Game 13: Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10 | 7 p.m. ET | ESPN2

Game 14: Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10 | 9:30 p.m. ET | ESPN2 (if necessary)

Championship Series

Game 1: Team A vs. Team B | Wednesday, June 3 | 8 p.m. ET | ESPN

Game 2: Team A vs. Team B | Thursday, June 4 | 8 p.m. ET | ESPN

Game 3: Team A vs. Team B | Friday, June 5 | 8 p.m. ET | ESPN (if necessary)