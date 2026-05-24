2026 Women's College World Series schedule
The field for the 2026 Women’s College World Series is set. The softball world should expect an epic Opening Day on Thursday.
May 28
Game 1: Team A vs. Team B | 12 p.m. ET | ESPN
Game 2: Team A vs. Team B | 2:30 p.m. ET | ESPN
Game 3: Team A vs. Team B | 7 p.m. ET | ESPN2
Game 4: Team A vs. Team B | 9:30 p.m. ET | ESPN2
May 29
Game 5: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 | 7 p.m. ET | ESPN2
Game 6: Loser of Game 3 vs. Loser of Game 4 | 9:30 p.m. ET | ESPN2
May 30
Game 7: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 | 3 p.m. ET | ABC
Game 8: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4 | 7 p.m. ET | ESPN
- 1New
NCAA Tournament projections entering Sunday
- 2
Adding Ed Orgeron is a slam dunk for Lane Kiffin, LSU
- 3
Michigan flips four-star TE Colt Lumpris from Alabama
- 4
The biggest question for every Top 25 team
- 5
RB Mason Ball picks Kentucky over Arkansas
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May 31
Game 9: Winner of Game 5 vs. Loser of Game 8 | 3 p.m. ET | ABC
Game 10: Winner of Game 6 vs. Loser of Game 7 | 7 p.m. ET | ESPN2
June 1
Game 11: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 9 | 12 p.m. ET | ESPN
Game 12: Winner of Game 7 vs. Winner of Game 9 | 2:30 p.m. ET | ESPN (if necessary)
Game 13: Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10 | 7 p.m. ET | ESPN2
Game 14: Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10 | 9:30 p.m. ET | ESPN2 (if necessary)
Championship Series
Game 1: Team A vs. Team B | Wednesday, June 3 | 8 p.m. ET | ESPN
Game 2: Team A vs. Team B | Thursday, June 4 | 8 p.m. ET | ESPN
Game 3: Team A vs. Team B | Friday, June 5 | 8 p.m. ET | ESPN (if necessary)