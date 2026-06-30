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Softball America

Alliance All-Star Game Rosters Announced

Screenshot 2024-07-31 at 7.46.34 PM
Brady Vernon@BradyVernon
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SA2026 All-Star Background

On Monday, Softball America’s Tara Henry and Gray Robertson announced the two 20-player rosters for the Alliance All-Star Game in July. Alliance All-Star Game alumni, Kayden Henry of Texas, will coach the American team, and Ella McDowell of Arkansas will lead the National Team.

2026 Softball America Top 150 Rankings

Alliance All-Star Game Rosters

American Alliance All-Star Game Team

  • Anabela Abdullah, Texas Bombers Gold, MI, Texas
  • Bria Bosiljevac, Unity Torres/Slezak, RHP, Indiana
  • Macie Dever Boaz, Impact Gold Jackson, C, Arkansas
  • Madi Doty, 18u Texas Glory, RHP, Texas
  • Liliana Escobar, OC Batbusters Stith, RHP, Florida
  • Brooklyn Gidley, Texas Bombers Gold, SS, Florida
  • Taylor Hampton, Impact Gold Jackson, COR, Texas A&M
  • Lauren Howard, Team Pennsylvania Hall 2026, SS, Virginia
  • McLaine Hudson, Louisville Sluggers Huecker/Norwood, SS, Florida State
  • Emmaline Humphreys, Colorado Batbusters National Smith, RHP, Stanford
  • Presley Kilgore, 18u Texas Glory, C, Texas A&M
  • Jayden Kleiner, Indiana Magic Gold – Green, OF, Michigan
  • Katelyn Knight, Oklahoma Athletics MaddenDavis, C, Missouri
  • Maggie Krause, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, LHP, Tennessee
  • Gabriela Nevarez, Firecrackers Select Rico/Brashear, OF, Arizona
  • Annie Newman, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, SS, Kentucky
  • Ryleigh Perks, Williamsburg Starz Gold Bunn, SS, Virginia Tech
  • Reagan Rohrlich, Impact Gold Jackson, OF, Texas A&M
  • Paige Stanfield, Fury Platinum X, COR, ALABAMA
  • Avery Tucker, Texas Bombers Gold, OF, Ole Miss

National Alliance All-Star Game Team

  • Keegan Baker, Oklahoma Athletics National Madden/Brown, RHP, Oklahoma
  • Kali Bogart, Aces Fastpitch, COR, Nebraska
  • Kennedy Bradley, 18u Texas Glory, COR, Florida
  • Madalyn Davis, Impact Gold Jackson, OF, North Carolina
  • Lily Duffill, Indiana Magic Gold – Moore/Neace, C, Penn State
  • Aliyah Garcia, Firecrackers Select Rico/Brashear, SS, Oklahoma State
  • Molly Hancock, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, OF, Liberty
  • Peyton May, Corona Angels Tyson, RHP, Oklahoma State
  • Brooklyn Paratore, Firecrackers Select Leles, C, Washington
  • Abreya Perry, Aces Fastpitch, OF, Texas A&M
  • Aubrey Portie, Aces Fastpitch, SS, University of Texas
  • Kinleigh Russell, Fury Platinum X, C, Oklahoma State
  • Ella Kate Smith, Impact Gold Jackson, RHP, Oklahoma
  • Shelby Southard, ai Bandits, MI, Nebraska
  • Grace Swedarsky, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, RHP, Virginia Tech
  • Alexi Thigpen, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, OF, Mississippi State
  • Lucy Thompson, Colorado Batbusters National Smith, SS, Nebraska
  • Kale’a Tindal, OC Batbusters Stith, OF, Stanford
  • Alyssa Torres, Corona Angels Tyson, C, Arizona State
  • Peyton Valentine, Impact Gold Jackson, SS, Auburn

The Sixth Annual Alliance All-Star Game is on July 19 in Kokomo, Indiana, airing live on ESPN+ at 6 p.m. ET.

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