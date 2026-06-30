Softball America
Alliance All-Star Game Rosters Announced
On Monday, Softball America’s Tara Henry and Gray Robertson announced the two 20-player rosters for the Alliance All-Star Game in July. Alliance All-Star Game alumni, Kayden Henry of Texas, will coach the American team, and Ella McDowell of Arkansas will lead the National Team.
2026 Softball America Top 150 Rankings
Alliance All-Star Game Rosters
American Alliance All-Star Game Team
- Anabela Abdullah, Texas Bombers Gold, MI, Texas
- Bria Bosiljevac, Unity Torres/Slezak, RHP, Indiana
- Macie Dever Boaz, Impact Gold Jackson, C, Arkansas
- Madi Doty, 18u Texas Glory, RHP, Texas
- Liliana Escobar, OC Batbusters Stith, RHP, Florida
- Brooklyn Gidley, Texas Bombers Gold, SS, Florida
- Taylor Hampton, Impact Gold Jackson, COR, Texas A&M
- Lauren Howard, Team Pennsylvania Hall 2026, SS, Virginia
- McLaine Hudson, Louisville Sluggers Huecker/Norwood, SS, Florida State
- Emmaline Humphreys, Colorado Batbusters National Smith, RHP, Stanford
- Presley Kilgore, 18u Texas Glory, C, Texas A&M
- Jayden Kleiner, Indiana Magic Gold – Green, OF, Michigan
- Katelyn Knight, Oklahoma Athletics MaddenDavis, C, Missouri
- Maggie Krause, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, LHP, Tennessee
- Gabriela Nevarez, Firecrackers Select Rico/Brashear, OF, Arizona
- Annie Newman, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, SS, Kentucky
- Ryleigh Perks, Williamsburg Starz Gold Bunn, SS, Virginia Tech
- Reagan Rohrlich, Impact Gold Jackson, OF, Texas A&M
- Paige Stanfield, Fury Platinum X, COR, ALABAMA
- Avery Tucker, Texas Bombers Gold, OF, Ole Miss
National Alliance All-Star Game Team
- Keegan Baker, Oklahoma Athletics National Madden/Brown, RHP, Oklahoma
- Kali Bogart, Aces Fastpitch, COR, Nebraska
- Kennedy Bradley, 18u Texas Glory, COR, Florida
- Madalyn Davis, Impact Gold Jackson, OF, North Carolina
- Lily Duffill, Indiana Magic Gold – Moore/Neace, C, Penn State
- Aliyah Garcia, Firecrackers Select Rico/Brashear, SS, Oklahoma State
- Molly Hancock, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, OF, Liberty
- Peyton May, Corona Angels Tyson, RHP, Oklahoma State
- Brooklyn Paratore, Firecrackers Select Leles, C, Washington
- Abreya Perry, Aces Fastpitch, OF, Texas A&M
- Aubrey Portie, Aces Fastpitch, SS, University of Texas
- Kinleigh Russell, Fury Platinum X, C, Oklahoma State
- Ella Kate Smith, Impact Gold Jackson, RHP, Oklahoma
- Shelby Southard, ai Bandits, MI, Nebraska
- Grace Swedarsky, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, RHP, Virginia Tech
- Alexi Thigpen, Louisville Lady Sluggers Huecker/Norwood, OF, Mississippi State
- Lucy Thompson, Colorado Batbusters National Smith, SS, Nebraska
- Kale’a Tindal, OC Batbusters Stith, OF, Stanford
- Alyssa Torres, Corona Angels Tyson, C, Arizona State
- Peyton Valentine, Impact Gold Jackson, SS, Auburn
The Sixth Annual Alliance All-Star Game is on July 19 in Kokomo, Indiana, airing live on ESPN+ at 6 p.m. ET.
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