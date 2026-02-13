College Softball Daily Report: 2/12/26
The second week of the 2026 college softball season kicked off with teams trading wins at the Clearwater Invitational, while Texas State and Kentucky pulled up upsets and Arizona avoided one.
Clearwater Invivational Results
- No. 13 Nebraska 6, No. 10 LSU 0
- NEB: P Jordy Frahm 2-3, 2B, 2 RBI | 3 IP, 0 ER, 5 H, 4 K
- NEB: P Alexis Jensen 4 IP, 0 ER, 1 H, 7 K
- No. 25 Oklahoma State 6, No. 19 Georgia 5
- OSU C Amanda Hasler 1-3, HR, 3 RBI
- OSU: P RyLee Crandall 4 IP, 0 ER
- No. 1 Texas Tech 3, No. 5 Florida State 2
- TT: P Kaitlyn Terry 6 IP, 1 ER, 4 H, 6 K | 1-2, 2B, R
- TT: DP Jackie Lis 1-2, 2B, 2 RBI
- TT: LF Logan Halleman double play to end the game
- No. 10 LSU 9, No. 25 Oklahoma State 4
- LSU: 1B Tori Edwards 3-4, HR, 3 RBI
- LSU: 2B Sierra Daniel 3-4, 3B, 2 RBI
- No. 3 Texas 11, ACU (F/5)
- No. 15 Arizona 7, Drake 6
- No. 19 Georgia 6, No. 13 Nebraska 5
- UGA: C Sarah Gordon 2-3, 2 2B, RBI, 2 R
- UGA: OF Jaydyn Goodwin outfield assist to end the game
- No. 1 Texas Tech 5, Northwestern 0
- TT: P NiJaree Canady 5 IP, 0 ER, 2 H, 8 K
Other Top 25 Results
- Texas State 4, No. 17 Clemson 0
- TXST: P Madison Azua 7 IP, 0 ER, 7 H, 7 K
- TXST: 2B Katarina Zarate 2-3, HR, 3 RBI
- Kentucky 11, No. 12 Stanford 7
- UK: 1B Karissa Hamilton 3-4, 2B, 3B, HR, 4 RBI
Other Notable College Softball Scores
- McNeese 12, Ole Miss 11
- Cal State Fullerton 6, Kentucky 2
- Ole Miss 8, McNeese 3
- San Diego State 4, Baylor 3
- Arizona State 7, Indiana 6
What College Softball Games to Watch on Friday
All Times Eastern, Subject to Change
- NC State vs. No. 19 Georgia | 9:00 AM
- No. 25 Oklahoma State vs. No. 11 Texas A&M | 10:00 AM
- Northwestern vs. UCF | 10:00 AM
- Florida International vs. Marshall | 10:30 AM
- Louisville vs. Boston University | 11:00 AM
- Wichita State vs. No. 9 Arkansas | 11:00 AM
- Wisconsin vs. Iowa State | 11:00 AM
- No. 2 Tennessee vs. No. 13 Nebraska | 12:00 PM
- Michigan State vs. No. 16 Virginia Tech | 12:30 PM
- Notre Dame vs. Maryland | 12:30 PM
- Missouri vs. NC State | 12:30 PM
- Cal State Fullerton vs. No. 14 Oregon | 1:00 PM
- Wichita State vs. Texas State | 1:15 PM
- No. 22 Duke vs. No. 11 Texas A&M | 1:00 PM
- No. 19 Georgia vs. UCF | 1:00 PM
- Florida International vs. Georgia Tech | 1:00 PM
- Louisville vs. No. 20 South Carolina | 1:30 PM
- UL Monroe vs. Florida Gulf Coast | 1:30 PM
- Ole Miss vs. Louisiana | 2:30 PM
- BYU vs. Texas State | 3:30 PM
- No. 6 UCLA vs. No. 25 Oklahoma State | 3:00 PM
- Cal vs. Utah | 3:00 PM
- Kentucky vs. No. 14 Oregon | 3:30 PM
- No. 1 Texas Tech vs. No. 23 Florida Atlantic | 4:00 PM
- Boston University vs. No. 20 South Carolina | 4:00 PM
- No. 22 Duke vs. No. 10 LSU | 4:30 PM
- Michigan State vs. Charlotte | 5:30 PM
- No. 17 Clemson vs. No. 9 Arkansas | 5:45 PM
- Ohio State vs. No. 3 Texas | 6:00 PM
- No. 6 UCLA vs. Missouri | 6:00 PM
- Georgia Tech vs. No. 7 Florida | 6:00 PM
- Cal State Fullerton vs. No. 12 Stanford | 6:30 PM
- No. 5 Florida State vs. No. 23 Florida Atlantic | 7:00 PM
- Coastal Carolina vs. No. 15 Arizona | 7:00 PM
- Liberty vs. No. 8 Alabama | 7:00 PM
- Baylor vs. San Diego State | 7:30 PM
- No. 17 Clemson vs. BYU | 8:00 PM
- Nevada vs. Arizona State | 8:15 PM