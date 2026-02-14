College Softball Daily Report: 2/13/26
Duke and Oklahoma State shone in Clearwater, while Arkansas dominated in Texas. Check out what else happened around the country in our daily college softball recap.
Clearwater Invitational Results
- No. 19 Georgia 16, NC State 2
- No. 25 Oklahoma State 9, No. 11 Texas A&M 8
- OSU: 3B Rosie Davis 1-4, 2B, 4 RBI
- UCF 6, Northwestern 4
- UCF: 2B Sierra Humphreys 1-2, HR, 4 RBI
- No. 2 Tennessee 4, No. 13 Nebraska 1
- NC State 13, Missouri 7
- NCST: Church, Livingston, Simmers: 3 HR, 8 RBI
- No. 22 Duke 8, No. 11 Texas A&M 6
- No. 19 Georgia 13, UCF 5
- UGA: C Sarah Gordon 2-3, 2 2B, 3 RBI
- UGA: DP Tyler Ellison 3-3, 3 RBI
- No. 25 Oklahoma State 4, No. 6 UCLA 3
- No. 1 Texas Tech 8, No. 23 FAU 0 (F/5)
- TT: NiJaree Canady: 5 IP, 0 ER, 2 H, 7 SO
- No. 22 Duke 5, No. 10 LSU 3
- Duke: P Cassidy Curd 7 IP, 3 ER, 6 H, 3 K
- No. 2 Tennessee 11, JMU 0
- P Peyton Hardenburg & Erin Nuwer 7 IP, 0 ER, 4 H, 8 K
- No. 6 UCLA 6, Missouri 5
- UCLA: RF Megan Grant 2-4, 2 HR, 3 RBI
- No. 5 Florida State 9, No. 23 FAU 5
- FSU: CF Makenna Sturgis 3-4, 2B, HR, 3 RBI
Other Top 25 Results
- No. 9 Arkansas 10, Wichita State 2 (F/5)
- Michigan State 7, No. 16 Virginia Tech 6
- MSU: RF Kendall Smiley 2-3, 2B, 3 RBI
- No. 14 Oregon 7, Cal State Fullerton 3
- RF Elon Butler 2-3, 2B, HR, 2 RBI
- No. 20 South Carolina 9, Louisville 1 (F/5)
- No. 20 South Carolina 6, Boston University 2
- No. 9 Arkansas 12, No. 17 Clemson 0 (F/5)
- ARK: P Robyn Herron 5 IP, 0 ER, 1 H, 11 K
- ARK: 3B Ella McDowell 3-3, HR, 4 RBI
- No. 8 Alabama 10, Purdue 0 (F/5)
- BAMA: P Vic Moten 4 IP, 0 ER, 1 H, 6 K
- No. 3 Texas 14, Ohio State 6
- TEX: C Reese Atwood 2-3, 2 HR, 6 RBI
- TEX: Henry & Goode: 2 HR, 6 RBI
- No. 7 Florida 8, Georgia Tech 5
- UF: C Jocelyn Erickson 4-4, 2B, 2 HR, 4 RBI
- Coastal Carolina 6, No. 15 Arizona 2
- No. 8 Alabama 6, Liberty 3
- No. 17 Clemson 7, BYU 0
- CLEM: C Corri Hicks 2-3, 2B, 4 RBI
- No. 12 Stanford 7, Kentucky 1
- STAN: 2B Taryn Kern 2-2, 3B, HR, 4 RBI
Other Notable College Softball Scores
- Marshall 7, FIU 0
- Louisville 3, Boston University 0
- Wisconsin 5, Iowa State 1
- Notre Dame 5, Maryland 2
- Wichita State vs. Texas State | 1:15 PM
- FIU 6, Georgia Tech 5
- FIU: 2B Leah Clark 2-3, HR, 2 RBI
- Ole Miss 5, Louisiana 2
- Charlotte 8, Michigan State 0
- Texas State 10, BYU 2 (F/6)
- UIW 5, Penn State 4
- Utah 7, Cal 2
- Kansas 7, USF 2
- Baylor 11, San Diego State 2
- Arizona State 7, Nevada 6
What College Softball Games to Watch on Saturday
All Times Eastern, Subject to Change
- No. 11 Texas A&M vs. NC State | 9:00 AM ET
- Georgia Tech vs. Florida International | 10:00 AM ET
- No. 10 LSU vs. UCF | 10:00 AM ET
- No. 25 Oklahoma State vs. No. 22 Duke | 10:00 AM ET
- Missouri vs. Northwestern | 11:00 AM ET
- Minnesota vs. No. 4 Oklahoma | 11:00 AM ET
- Marshall vs. Georgia Tech | 12:00 PM ET
- No. 23 FAU vs. No. 2 Tennessee | 12:00 PM ET
- Liberty vs. No. 8 Alabama | 12:00 PM ET
- BYU vs. No. 9 Arkansas | 12:00 PM ET
- Fordham vs. Baylor | 12:00 PM ET
- Indiana vs. Nevada | 12:30 PM ET
- Cal State Fullerton vs. No. 14 Oregon | 12:30 PM ET
- NC State vs. No. 1 Texas Tech | 1:00 PM ET
- Boston University vs. No. 20 South Carolina | 1:00 PM ET
- Purdue vs. No. 8 Alabama | 2:15 PM ET
- Texas State vs. No. 9 Arkansas | 2:30 PM ET
- Louisiana vs. Ole Miss | 2:30 PM ET
- Kentucky vs. No. 14 Oregon | 3:00 PM ET
- UC Santa Barbara vs. California | 3:00 PM ET
- No. 6 UCLA vs. No. 2 Tennessee | 4:00 PM ET
- North Texas vs. No. 18 Mississippi State | 4:00 PM ET
- No. 22 Duke vs. No. 19 Georgia| 4:00 PM ET
- James Madison vs. No. 1 Texas Tech | 4:30 PM ET
- Coastal Carolina vs. No. 15 Arizona | 4:30 PM ET
- No. 17 Clemson vs. Wichita State | 4:30 PM ET
- Michigan State vs. Charlotte | 5:30 PM ET
- Cal State Fullerton vs. No. 12 Stanford | 5:30 PM ET
- Wichita State vs. BYU | 7:00 PM ET
- No. 6 UCLA vs. No. 5 Florida State | 7:00 PM ET
- Omaha vs. San Diego State | 10:00 PM ET
- Omaha vs. Boise State | 10:30 PM ET