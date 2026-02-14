Skip to main content
College Softball Daily Report: 2/13/26

Duke and Oklahoma State shone in Clearwater, while Arkansas dominated in Texas. Check out what else happened around the country in our daily college softball recap.

Clearwater Invitational Results

  • No. 19 Georgia 16, NC State 2
  • No. 25 Oklahoma State 9, No. 11 Texas A&M 8
    • OSU: 3B Rosie Davis 1-4, 2B, 4 RBI
  • UCF 6, Northwestern 4
    • UCF: 2B Sierra Humphreys 1-2, HR, 4 RBI
  • No. 2 Tennessee 4, No. 13 Nebraska 1
  • NC State 13, Missouri 7
    • NCST: Church, Livingston, Simmers: 3 HR, 8 RBI
  • No. 22 Duke 8, No. 11 Texas A&M 6
  • No. 19 Georgia 13, UCF 5
    • UGA: C Sarah Gordon 2-3, 2 2B, 3 RBI
    • UGA: DP Tyler Ellison 3-3, 3 RBI
  • No. 25 Oklahoma State 4, No. 6 UCLA 3
  • No. 1 Texas Tech 8, No. 23 FAU 0 (F/5)
    • TT: NiJaree Canady: 5 IP, 0 ER, 2 H, 7 SO
  • No. 22 Duke 5, No. 10 LSU 3
    • Duke: P Cassidy Curd 7 IP, 3 ER, 6 H, 3 K
  • No. 2 Tennessee 11, JMU 0
    • P Peyton Hardenburg & Erin Nuwer 7 IP, 0 ER, 4 H, 8 K
  • No. 6 UCLA 6, Missouri 5
    • UCLA: RF Megan Grant 2-4, 2 HR, 3 RBI
  • No. 5 Florida State 9, No. 23 FAU 5
    • FSU: CF Makenna Sturgis 3-4, 2B, HR, 3 RBI

Other Top 25 Results

  • No. 9 Arkansas 10, Wichita State 2 (F/5)
  • Michigan State 7, No. 16 Virginia Tech 6
    • MSU: RF Kendall Smiley 2-3, 2B, 3 RBI
  • No. 14 Oregon 7, Cal State Fullerton 3
    • RF Elon Butler 2-3, 2B, HR, 2 RBI
  • No. 20 South Carolina 9, Louisville 1 (F/5)
  • No. 20 South Carolina 6, Boston University 2
  • No. 9 Arkansas 12, No. 17 Clemson 0 (F/5)
    • ARK: P Robyn Herron 5 IP, 0 ER, 1 H, 11 K
    • ARK: 3B Ella McDowell 3-3, HR, 4 RBI
  • No. 8 Alabama 10, Purdue 0 (F/5)
    • BAMA: P Vic Moten 4 IP, 0 ER, 1 H, 6 K
  • No. 3 Texas 14, Ohio State 6
    • TEX: C Reese Atwood 2-3, 2 HR, 6 RBI
    • TEX: Henry & Goode: 2 HR, 6 RBI
  • No. 7 Florida 8, Georgia Tech 5
    • UF: C Jocelyn Erickson 4-4, 2B, 2 HR, 4 RBI
  • Coastal Carolina 6, No. 15 Arizona 2
  • No. 8 Alabama 6, Liberty 3
  • No. 17 Clemson 7, BYU 0
    • CLEM: C Corri Hicks 2-3, 2B, 4 RBI
  • No. 12 Stanford 7, Kentucky 1
    • STAN: 2B Taryn Kern 2-2, 3B, HR, 4 RBI

Other Notable College Softball Scores

  • Marshall 7, FIU 0
  • Louisville 3, Boston University 0
  • Wisconsin 5, Iowa State 1
  • Notre Dame 5, Maryland 2
  • Wichita State vs. Texas State | 1:15 PM
  • FIU 6, Georgia Tech 5
    • FIU: 2B Leah Clark 2-3, HR, 2 RBI
  • Ole Miss 5, Louisiana 2
  • Charlotte 8, Michigan State 0
  • Texas State 10, BYU 2 (F/6)
  • UIW 5, Penn State 4
  • Utah 7, Cal 2
  • Kansas 7, USF 2
  • Baylor 11, San Diego State 2
  • Arizona State 7, Nevada 6

What College Softball Games to Watch on Saturday

All Times Eastern, Subject to Change

  • No. 11 Texas A&M vs. NC State | 9:00 AM ET
  • Georgia Tech vs. Florida International | 10:00 AM ET
  • No. 10 LSU vs. UCF | 10:00 AM ET
  • No. 25 Oklahoma State vs. No. 22 Duke | 10:00 AM ET
  • Missouri vs. Northwestern | 11:00 AM ET
  • Minnesota vs. No. 4 Oklahoma | 11:00 AM ET
  • Marshall vs. Georgia Tech | 12:00 PM ET
  • No. 23 FAU vs. No. 2 Tennessee | 12:00 PM ET
  • Liberty vs. No. 8 Alabama | 12:00 PM ET
  • BYU vs. No. 9 Arkansas | 12:00 PM ET
  • Fordham vs. Baylor | 12:00 PM ET
  • Indiana vs. Nevada | 12:30 PM ET
  • Cal State Fullerton vs. No. 14 Oregon | 12:30 PM ET
  • NC State vs. No. 1 Texas Tech | 1:00 PM ET
  • Boston University vs. No. 20 South Carolina | 1:00 PM ET
  • Purdue vs. No. 8 Alabama | 2:15 PM ET
  • Texas State vs. No. 9 Arkansas | 2:30 PM ET
  • Louisiana vs. Ole Miss | 2:30 PM ET
  • Kentucky vs. No. 14 Oregon | 3:00 PM ET
  • UC Santa Barbara vs. California | 3:00 PM ET
  • No. 6 UCLA vs. No. 2 Tennessee | 4:00 PM ET
  • North Texas vs. No. 18 Mississippi State | 4:00 PM ET
  • No. 22 Duke vs. No. 19 Georgia| 4:00 PM ET
  • James Madison vs. No. 1 Texas Tech | 4:30 PM ET
  • Coastal Carolina vs. No. 15 Arizona | 4:30 PM ET
  • No. 17 Clemson vs. Wichita State | 4:30 PM ET
  • Michigan State vs. Charlotte | 5:30 PM ET
  • Cal State Fullerton vs. No. 12 Stanford | 5:30 PM ET
  • Wichita State vs. BYU | 7:00 PM ET
  • No. 6 UCLA vs. No. 5 Florida State | 7:00 PM ET
  • Omaha vs. San Diego State | 10:00 PM ET
  • Omaha vs. Boise State | 10:30 PM ET

