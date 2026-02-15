College Softball Daily Report: 2/14/26
A love for college softball was in the air on Valentine’s Day. As the second weekend of the 2026 season wraps up what highlights did you miss? Find out here.
Clearwater Invitational Results
- No. 11 Texas A&M 10, NC State 2
- No. 22 Duke 9, No. 25 Oklahoma State 6
- Northwestern 3, Missouri 0
- Marina Mason (NW): 7 IP, 2 H, 0 ER, 9 K
- No. 2 Tennessee 8, No. 23 FAU 0
- Alannah Leach (TENN): 2-2, HR, 2 RBI
- No. 1 Texas Tech 14, NC State 1
- UCF 5, No. 10 LSU 1
- No. 19 Georgia 8, Northwestern 3
- No. 13 Nebraska 6, UCF 0
- Jordy Frahm (NEB): 7 IP, 3 H, 0 ER, 7 K | 2 HR
- Missouri 2, No. 23 FAU 0
- No. 2 Tennessee 11, No. 6 UCLA 0
- No. 19 Georgia 9, No. 22 Duke 1
- Delani Sullivan (UGA): 3-4, HR, 2B, 3 RBI
- No. 1 Texas Tech 5, James Madison 0
- No. 5 Florida State 11, No. 6 UCLA 7
- Jaysoni Beachum (FSU): 3-3, 2 HR, 5 RBI
Other Top 25 Results
- No. 4 Oklahoma 12, Minnesota 2
- No. 8 Alabama 8, Liberty 0
- Audrey Vandagriff (ALA): 2-3, 2B, HR, 5 RBI
- No. 14 Oregon 5, Cal State Fullerton 4
- No. 20 South Carolina 6, Boston University 1
- No. 9 Arkansas 11, BYU 1
- Reagan Johnson (ARK): 3-3, SB, BB
- No. 8 Alabama 8, Purdue 0
- No. 14 Oregon 9, Kentucky 0
- Taylour Spencer (ORE): 5 IP, 1 H, 0 ER, 10 K
- No. 15 Arizona 9, Coastal Carolina 1
- Grace Jenkins (ARIZ): 2-3, HR, 4 RBI
- No. 12 Stanford 7, Cal State Fullerton 1
- Charlotte 4, No. 16 Virginia Tech 2
Other Notable College Softball Scores
- Florida International 6, Georgia Tech 4
- Baylor 6, Fordham 1
- Indiana 6, Nevada 3
- Louisiana 8, Ole Miss 5
- Houston 10, Michigan 9
- California 9, UC Santa Barbara 4
- East Carolina 4, Notre Dame 3
- Charlotte 16, Michigan State 13
- Omaha 2, Boise State 0
What to Watch on Sunday
Updated Clearwater Schedule
- JMU vs. Texas A&M | 9:00 am ET | SECN
- Missouri vs. Duke | 9:00 am ET | ACCN
- LSU vs. UCLA | 10:00 am ET | ESPN2
- UCF vs. NC State | 12:00 pm ET | ESPN+
- Northwestern vs. Texas A&M | 12:00 pm ET | ESPN+
- Florida Atlantic vs. JMU | 1:00 pm ET
- Texas Tech vs. Nebraska | 3:00 pm ET | ESPN+
Around the Nation
Iowa St. vs. Wisconsin | 10:00 AM ET
Wichita St. vs. Clemson | 10:00 AM ET
Liberty vs. Purdue | 11:00 AM ET
Georgia Tech vs. Florida | 11:30 AM ET
Indiana vs. Nevada | 12:00 PM ET
Arkansas vs. Texas State | 12:15 p.m. ET
North Texas vs. Mississippi St. | 1:30 PM ET
Oregon vs. Stanford | 3:00 PM ET