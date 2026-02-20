Skip to main content
College Softball Daily Report: 2/19/26

by: Brady Vernon

The Mary Nutter Collegiate Classic kicked off with multiple Top-25 college softball matchups headlining Thursday’s results.

Notable Top 25 Results

  • Auburn 10, No. 15 Oregon 5
    • 1B AnnaLea Adams (AUB): 3-4, 2 HR, 6 RBI
    • RF McKaela Walker (AUB): 2-4, 2B, 3 RBI
  • No. 22 Oklahoma State 5, Texas State 0
    • P Ruby Meylan (OKST): 7 IP, 0 ER, 1 H, 7 K
  • No. 16 Arizona 11, Boise State 2
    • SS Tayler Biehl (Ariz): 3-5, 2B, 4 RBI
    • P Rylie Holder (Ariz): 5.2 IP, 0 ER, 4 H, 5 K
  • No. 19 South Carolina 8, No. 23 Washington 1
    • 2B Karley Shelton (SC): 1-3, HR, 3 RBI
  • No. 15 Oregon 2, No. 14 Texas A&M 1
    • P Lyndsey Grein (ORE): 6.1 IP, ER, 5 H, 4 K
  • No. 12 UCLA 23, Auburn 1
    • 1B Jordan Woolery (UCLA): 3-4, 2 2B, HR, 6 RBI
    • DP Ramsey Suarez (UCLA): 3-4, 2B, 3B, HR, 7 RBI
  • No. 14 Texas A&M 11, No. 17 Duke 5
    • RF Ariel Kowalewski (A&M): 3-5, 2B, HR, 2 RBI
    • 1B Micaela Wark (A&M): 1-4, HR, 4 RBI
  • No. 4 Oklahoma 6, Cal State Fullerton 5 (F/8)
    • SS Gabbie Garcia (OU): Walk-off single
  • No. 4 Oklahoma 10, San Diego State 2 (F/5)
    • C Kendall Wells (OU): 3-3, 2B, 2 HR, 5 RBI

Other Notable College Softball Scores

  • FAU 6, Kansas 5
    • 2B Destiny Johns (FAU): Walk-off single
  • Louisiana Tech 3, UL Monroe 2 (F/11)
    • SS Bradi Gallaway (LA Tech): Walk-off homer

What to Watch on Friday

Times – and Locations – Subject to Change

  • Maryland vs. No. 21 Virginia | 10:00 AM ET
  • No. 19 South Carolina vs. No. 10 Nebraska | 1:00 PM ET
  • California vs. Fresno State | 1:30 PM ET
  • Belmont vs. No. 13 Mississippi State | 1:30 PM ET
  • Purdue vs. Georgia Tech | 2:00 PM ET
  • Missouri vs. Houston | 2:30 PM ET
  • No. 3 Texas vs. No. 16 Arizona | 3:00 PM ET
  • Coastal Carolina vs. No. 24 Clemson | 3:00 PM ET
  • Boston University vs. Charlotte | 3:00 PM ET
  • California Baptist vs. Fresno State | 3:30 PM ET
  • No. 17 Duke vs. No. 4 Oklahoma | 4:00 PM ET
  • California vs. Nevada | 4:00 PM ET
  • Louisville vs. Florida Gulf Coast | 4:45 PM ET
  • Houston vs. McNeese | 5:00 PM ET
  • Northwestern vs. No. 7 Arkansas | 5:00 PM ET
  • Louisiana vs. Michigan State | 5:00 PM ET
  • No. 3 Texas vs. No. 11 Stanford | 5:30 PM ET
  • Michigan vs. No. 24 Arizona State | 5:30 PM ET
  • No. 6 Alabama vs. No. 5 Florida State | 5:30 PM ET
  • Ohio State vs. No. 21 Virginia | 5:30 PM ET
  • No. 15 Oregon vs. No. 19 South Carolina | 6:00 PM ET
  • Illinois vs. NC State | 6:00 PM ET
  • Long Beach State vs. BYU | 6:00 PM ET
  • Northern Iowa vs. UL Monroe | 6:00 PM ET
  • Nevada vs. No. 12 UCLA | 6:30 PM ET
  • Missouri vs. McNeese | 7:00 PM ET
  • Marist vs. South Florida | 7:00 PM ET
  • Wisconsin vs. Florida Gulf Coast | 7:00 PM ET
  • Michigan State vs. No. 20 LSU | 7:30 PM ET
  • Penn State vs. No. 25 UCF | 7:30 PM ET
  • Iowa State vs. Minnesota | 8:30 PM ET
  • No. 15 Oregon vs. Cal State Fullerton | 8:30 PM ET
  • North Florida vs. Grand Canyon | 9:30 PM ET
  • BYU vs. Auburn | 11:00 PM ET
  • No. 17 Duke vs. No. 12 UCLA | 11:00 PM ET

