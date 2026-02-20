College Softball Daily Report: 2/19/26
The Mary Nutter Collegiate Classic kicked off with multiple Top-25 college softball matchups headlining Thursday’s results.
Notable Top 25 Results
- Auburn 10, No. 15 Oregon 5
- 1B AnnaLea Adams (AUB): 3-4, 2 HR, 6 RBI
- RF McKaela Walker (AUB): 2-4, 2B, 3 RBI
- No. 22 Oklahoma State 5, Texas State 0
- P Ruby Meylan (OKST): 7 IP, 0 ER, 1 H, 7 K
- No. 16 Arizona 11, Boise State 2
- SS Tayler Biehl (Ariz): 3-5, 2B, 4 RBI
- P Rylie Holder (Ariz): 5.2 IP, 0 ER, 4 H, 5 K
- No. 19 South Carolina 8, No. 23 Washington 1
- 2B Karley Shelton (SC): 1-3, HR, 3 RBI
- No. 15 Oregon 2, No. 14 Texas A&M 1
- P Lyndsey Grein (ORE): 6.1 IP, ER, 5 H, 4 K
- No. 12 UCLA 23, Auburn 1
- 1B Jordan Woolery (UCLA): 3-4, 2 2B, HR, 6 RBI
- DP Ramsey Suarez (UCLA): 3-4, 2B, 3B, HR, 7 RBI
- No. 14 Texas A&M 11, No. 17 Duke 5
- RF Ariel Kowalewski (A&M): 3-5, 2B, HR, 2 RBI
- 1B Micaela Wark (A&M): 1-4, HR, 4 RBI
- No. 4 Oklahoma 6, Cal State Fullerton 5 (F/8)
- SS Gabbie Garcia (OU): Walk-off single
- No. 4 Oklahoma 10, San Diego State 2 (F/5)
- C Kendall Wells (OU): 3-3, 2B, 2 HR, 5 RBI
Other Notable College Softball Scores
- FAU 6, Kansas 5
- 2B Destiny Johns (FAU): Walk-off single
- Louisiana Tech 3, UL Monroe 2 (F/11)
- SS Bradi Gallaway (LA Tech): Walk-off homer
What to Watch on Friday
Times – and Locations – Subject to Change
- Maryland vs. No. 21 Virginia | 10:00 AM ET
- No. 19 South Carolina vs. No. 10 Nebraska | 1:00 PM ET
- California vs. Fresno State | 1:30 PM ET
- Belmont vs. No. 13 Mississippi State | 1:30 PM ET
- Purdue vs. Georgia Tech | 2:00 PM ET
- Missouri vs. Houston | 2:30 PM ET
- No. 3 Texas vs. No. 16 Arizona | 3:00 PM ET
- Coastal Carolina vs. No. 24 Clemson | 3:00 PM ET
- Boston University vs. Charlotte | 3:00 PM ET
- California Baptist vs. Fresno State | 3:30 PM ET
- No. 17 Duke vs. No. 4 Oklahoma | 4:00 PM ET
- California vs. Nevada | 4:00 PM ET
- Louisville vs. Florida Gulf Coast | 4:45 PM ET
- Houston vs. McNeese | 5:00 PM ET
- Northwestern vs. No. 7 Arkansas | 5:00 PM ET
- Louisiana vs. Michigan State | 5:00 PM ET
- No. 3 Texas vs. No. 11 Stanford | 5:30 PM ET
- Michigan vs. No. 24 Arizona State | 5:30 PM ET
- No. 6 Alabama vs. No. 5 Florida State | 5:30 PM ET
- Ohio State vs. No. 21 Virginia | 5:30 PM ET
- No. 15 Oregon vs. No. 19 South Carolina | 6:00 PM ET
- Illinois vs. NC State | 6:00 PM ET
- Long Beach State vs. BYU | 6:00 PM ET
- Northern Iowa vs. UL Monroe | 6:00 PM ET
- Nevada vs. No. 12 UCLA | 6:30 PM ET
- Missouri vs. McNeese | 7:00 PM ET
- Marist vs. South Florida | 7:00 PM ET
- Wisconsin vs. Florida Gulf Coast | 7:00 PM ET
- Michigan State vs. No. 20 LSU | 7:30 PM ET
- Penn State vs. No. 25 UCF | 7:30 PM ET
- Iowa State vs. Minnesota | 8:30 PM ET
- No. 15 Oregon vs. Cal State Fullerton | 8:30 PM ET
- North Florida vs. Grand Canyon | 9:30 PM ET
- BYU vs. Auburn | 11:00 PM ET
- No. 17 Duke vs. No. 12 UCLA | 11:00 PM ET