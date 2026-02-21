College Softball Daily Report: 2/20/26
Plenty of Top-25 college softball results from the Mary Nutter Collegiate Classic, while Alabama and Texas notched their own signature wins. Belmont, Fullerton, Michigan, and Penn State downed Top-25 teams.
Notable Top 25 Results
- No. 21 Virginia 5, Maryland 4
- No. 10 Nebraska 9, No. 19 South Carolina 1 (5 inn.)
- A. Kuszak (NEB): 2-3, HR, 2 RBI
- Belmont 1, No. 13 Mississippi State 0
- M. Johnson (BEL): 7 IP, 1 H, 13 K
- No. 3 Texas 12, No. 16 Arizona 2
- T. Kavan (TEX): 7 IP, 3 H, 0 ER, 10 K
- No. 4 Oklahoma 11, No. 17 Duke 1
- N. McEnroe-Marinas (OU): Walk-off grand slam in 6th
- No. 7 Arkansas 6, Northwestern 0
- R. Herron (ARK): 7 IP, 0 H, 12 K
- No. 3 Texas 4, No. 11 Stanford 3
- K. Stewart (TEX): 1-2, 3-Run HR
- Michigan 9, No. 24 Arizona State 8
- No. 6 Alabama 8, No. 5 Florida State 0
- V. Moten (ALA): 7 IP, 3 H, 7 K
- No. 21 Virginia 8, Ohio State 4
- M. Eaton (UVA): 2-3, HR, 2 RBI
- No. 15 Oregon 2, No. 19 South Carolina 1
- L. Grein (ORE): 5.1 IP, 1 ER, 6 K
- No. 12 UCLA 6, Nevada 5
- No. 20 LSU 9, Michigan State 0
- J. Heavener (LSU): 5 IP, 3 H, 4 K
- Penn State 6, No. 25 UCF 5
- B. Klosowicz (PSU): 2-4, 2B, HR, 2 RBI
- Cal State Fullerton 7, No. 15 Oregon 3
- No. 12 UCLA 10, No. 17 Duke 5
Other Notable College Softball Scores
- Fresno State 5, California 4
- Georgia Tech 2, Purdue 0
- Delaware 2, Ohio State 0
- Houston 4, Missouri 3
- M. Esman (HOU): 2-3, Go-ahead 3-Run HR in 6th
- Charlotte 10, Boston University 9
- T. Ritchie (CHAR): 2 HRs
- California Baptist 5, Fresno State 2
- Nevada 8, California 3
- T. Tretton (NEV): 1-1, HR, 4 RBI
- UL Monroe 2, Northern Iowa 1
- M. Nichols (ULM): 5 IP, 1 ER, 11 K
- Louisville 3, Florida Gulf Coast 2
- McNeese 7, Houston 3
- Louisiana 6, Michigan State 1
- McNeese 5, Missouri 3
- M. Daigle (MCN): Go-ahead, pinch-hit grand slam in 6th
- South Florida 3, Marist 1
- Wisconsin 4, Florida Gulf Coast 1
- Iowa State 5, Minnesota 2
- Marshall 8, Charlotte 6
- Grand Canyon 9, North Florida 0
- E. Gonzalez (GCU): 2-3, 2 HR, 2 RBI
- Auburn 10, BYU 1
What to Watch on Saturday
Times – and Locations – Subject to Change
- Ole Miss vs. Southern Illinois | 10:00 AM ET
- Penn State vs. Ohio | 11:30 AM ET
- Coastal Carolina vs. Baylor | 12:00 PM ET
- Houston vs. McNeese State | 12:00 PM ET
- Louisville vs. Wisconsin | 12:15 PM ET
- No. 11 Stanford vs. No. 16 Arizona | 12:30 PM ET
- No. 15 Oregon vs. No. 17 Duke | 12:30 PM ET
- No. 13 Mississippi State vs. Belmont | 1:30 PM ET
- Penn State vs. Notre Dame | 2:00 PM ET
- No. 7 Arkansas vs. Northwestern | 2:30 PM ET
- No. 21 Virginia vs. Ohio State | 2:30 PM ET
- Houston vs. Missouri | 2:30 PM ET
- No. 2 Texas Tech vs. Cal State Fullerton | 3:00 PM ET
- No. 6 Alabama vs. No. 5 Florida State | 3:00 PM ET
- No. 23 Washington vs. Auburn | 3:00 PM ET
- Clemson vs. Baylor | 3:00 PM ET
- No. 9 Georgia vs. No. 18 Virginia Tech | 3:30 PM ET
- Florida Atlantic vs. Villanova | 3:45 PM ET
- Syracuse vs. Liberty | 4:30 PM ET
- No. 25 UCF vs. Notre Dame | 4:30 PM ET
- No. 20 LSU vs. Louisiana | 5:00 PM ET
- No. 21 Virginia vs. Delaware | 5:00 PM ET
- Missouri vs. McNeese State | 5:00 PM ET
- No. 2 Texas Tech vs. San Diego State | 5:30 PM ET
- No. 24 Arizona State vs. Michigan | 5:30 PM ET
- Marshall vs. Charlotte | 5:30 PM ET
- Cal State Fullerton vs. Auburn | 5:30 PM ET
- No. 12 UCLA vs. Fresno State | 6:00 PM ET
- No. 20 LSU vs. Michigan State | 7:30 PM ET
- Omaha vs. Troy | 7:30 PM ET
- No. 10 Nebraska vs. No. 14 Texas A&M | 8:00 PM ET
- No. 12 UCLA vs. No. 19 South Carolina | 8:30 PM ET
- Utah vs. Cal Baptist | 10:30 PM ET