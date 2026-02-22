College Softball Daily Report: 2/21/26
A signature upset in California highlighted a day of college softball matchups, from Alabama taking a second game from Florida State to Virginia Tech knocking off Georgia.
Notable Top 25 Results
- No. 16 Arizona 4, No. 11 Stanford 1
- G. Jenkins (ARIZ): Go-ahead 3-Run HR in 6th
- No. 15 Oregon 11, No. 17 Duke 8 (8 inn.)
- A. Harper (ORE): 2-Run HR in 8th, 3 RBI
- E. Butler (ORE): 3-4, 2B, 2 RBI
- No. 13 Mississippi State 4, Belmont 1
- No. 7 Arkansas 7, Northwestern 0
- P. Burnham (ARK): 7 IP, 0 ER, 7 K
- No. 2 Texas Tech 6, Cal State Fullerton 3
- T. Pannell (TTU): 2-4, HR, 5 RBI
- No. 6 Alabama 5, No. 5 Florida State 1
- J. Briski (ALA): 7 IP, 1 ER, 9 K
- A. Pupillo (ALA): 2-3, 2 HR, 3 RBI
- No. 23 Washington 5, Auburn 2
- No. 18 Virginia Tech 9, No. 9 Georgia 3
- N. Abromavage (VT): 2-4, HR, 3 RBI
- No. 21 Virginia 8, Ohio State 0
- B. Cabral (UVA): 3-3, HR, RBI
- Long Beach State 6, No. 4 Oklahoma 4
- L. Cowans (LBSU): 3.2 IP, 0 ER, 2 K
- L. Apodoca (LBSU): 3-Run HR in 6th
- No. 25 UCF 6, Notre Dame 2
- No. 20 LSU 2, Louisiana 1 (10 inn.)
- K. Edwards (LSU): Walk-off triple in 10th
- No. 2 Texas Tech 5, San Diego State 0
- No. 4 Oklahoma 7, California 5
- Boise State 5, No. 11 Stanford 4
- No. 24 Arizona State 8, Michigan 0
- No. 10 Nebraska 8, No. 14 Texas A&M 2
- J. Frahm (NEB): 5 IP, 10 K; 2-3, HR, 4 RBI
- No. 12 UCLA 11, Fresno State 0
- No. 20 LSU 5, Michigan State 4
- No. 19 South Carolina 4, St. Mary’s 2
- No. 12 UCLA 5, No. 19 South Carolina 4
- UCLA: Scored all 5 runs in 7th
- A. Garcia (UCLA): Walk-off 2-run single
Other Notable College Softball Scores
- Ole Miss 1, Southern Illinois 0 (8 inn.)
- M. Pickens (MISS): Walk-off HR in 8th
- Baylor 3, Coastal Carolina 2
- C. Creager (BAY): 7 IP, 0 ER, 6 K
- Marshall 6, Boston University 1
- Houston 9, McNeese State 1
- M. Mitchell (HOU): 2-5, 2 HR, 3 RBI
- Louisville 10, Wisconsin 5
- Georgia State 7, Purdue 3
- Penn State 14, Notre Dame 2
- A. Oneacre (PSU): 1-2, HR, 4 RBI
- Clemson 8, Baylor 0
- M. Collins (CLEM): 3-3, HR, 2 RBI
- Missouri 8, Houston 2
- Florida Atlantic 9, Villanova 1
- Loyola Marymount 7, Utah 5
- Liberty 7, Syracuse 0
- S. Jessee (LIB): 2-3, HR, 3 RBI
- McNeese State 4, Missouri 1
- B. Taylor (MCN): 7 IP, 1 ER, 3 K
- Auburn 2, Cal State Fullerton 1
- Cal Baptist 5, Utah 4
What to Watch on Sunday
Times – and Locations – Subject to Change
- Miami Ohio vs. Iowa | 10:00 AM ET
- Boston University vs. Marshall | 10:00 AM ET
- Indiana vs. Boston College | 10:00 AM ET
- Notre Dame vs. UCF | 11:00 AM ET
- No. 8 Florida vs. Middle Tennessee | 11:30 AM ET
- No. 4 Oklahoma vs. No. 23 Washington | 12:00 PM ET
- Purdue vs. Georgia Tech | 12:00 PM ET
- Louisiana vs. Missouri | 12:00 PM ET
- Auburn vs. California | 12:00 PM ET
- No. 3 Texas vs. No. 16 Arizona | 12:30 PM ET
- Baylor vs. Clemson | 12:30 PM ET
- James Madison vs. East Carolina | 12:30 PM ET
- No. 9 Georgia vs. No. 18 Virginia Tech | 1:00 PM ET
- No. 7 Arkansas vs. Northwestern | 2:00 PM ET
- Illinois vs. NC State | 2:00 PM ET
- No. 10 Nebraska vs. California | 2:30 PM ET
- No. 12 UCLA vs. No. 14 Texas A&M | 2:30 PM ET
- Houston vs. Louisiana | 2:30 PM ET
- No. 1 Tennessee vs. Southern Illinois | 3:00 PM ET
- Indiana vs. South Florida | 3:00 PM ET
- No. 11 Stanford vs. Boise State | 3:00 PM ET