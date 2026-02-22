Skip to main content
College Softball Daily Report: 2/21/26

Screenshot 2025-02-05 152517by: Cooper Taylor59 minutes ago

A signature upset in California highlighted a day of college softball matchups, from Alabama taking a second game from Florida State to Virginia Tech knocking off Georgia.

Notable Top 25 Results

  • No. 16 Arizona 4, No. 11 Stanford 1
    • G. Jenkins (ARIZ): Go-ahead 3-Run HR in 6th
  • No. 15 Oregon 11, No. 17 Duke 8 (8 inn.)
    • A. Harper (ORE): 2-Run HR in 8th, 3 RBI
    • E. Butler (ORE): 3-4, 2B, 2 RBI
  • No. 13 Mississippi State 4, Belmont 1
  • No. 7 Arkansas 7, Northwestern 0
    • P. Burnham (ARK): 7 IP, 0 ER, 7 K
  • No. 2 Texas Tech 6, Cal State Fullerton 3
    • T. Pannell (TTU): 2-4, HR, 5 RBI
  • No. 6 Alabama 5, No. 5 Florida State 1
    • J. Briski (ALA): 7 IP, 1 ER, 9 K
    • A. Pupillo (ALA): 2-3, 2 HR, 3 RBI
  • No. 23 Washington 5, Auburn 2
  • No. 18 Virginia Tech 9, No. 9 Georgia 3
    • N. Abromavage (VT): 2-4, HR, 3 RBI
  • No. 21 Virginia 8, Ohio State 0
    • B. Cabral (UVA): 3-3, HR, RBI
  • Long Beach State 6, No. 4 Oklahoma 4
    • L. Cowans (LBSU): 3.2 IP, 0 ER, 2 K
    • L. Apodoca (LBSU): 3-Run HR in 6th
  • No. 25 UCF 6, Notre Dame 2
  • No. 20 LSU 2, Louisiana 1 (10 inn.)
    • K. Edwards (LSU): Walk-off triple in 10th
  • No. 2 Texas Tech 5, San Diego State 0
  • No. 4 Oklahoma 7, California 5
  • Boise State 5, No. 11 Stanford 4
  • No. 24 Arizona State 8, Michigan 0
  • No. 10 Nebraska 8, No. 14 Texas A&M 2
    • J. Frahm (NEB): 5 IP, 10 K; 2-3, HR, 4 RBI
  • No. 12 UCLA 11, Fresno State 0
  • No. 20 LSU 5, Michigan State 4
  • No. 19 South Carolina 4, St. Mary’s 2
  • No. 12 UCLA 5, No. 19 South Carolina 4
    • UCLA: Scored all 5 runs in 7th
    • A. Garcia (UCLA): Walk-off 2-run single

Other Notable College Softball Scores

  • Ole Miss 1, Southern Illinois 0 (8 inn.)
    • M. Pickens (MISS): Walk-off HR in 8th
  • Baylor 3, Coastal Carolina 2
    • C. Creager (BAY): 7 IP, 0 ER, 6 K
  • Marshall 6, Boston University 1
  • Houston 9, McNeese State 1
    • M. Mitchell (HOU): 2-5, 2 HR, 3 RBI
  • Louisville 10, Wisconsin 5
  • Georgia State 7, Purdue 3
  • Penn State 14, Notre Dame 2
    • A. Oneacre (PSU): 1-2, HR, 4 RBI
  • Clemson 8, Baylor 0
    • M. Collins (CLEM): 3-3, HR, 2 RBI
  • Missouri 8, Houston 2
  • Florida Atlantic 9, Villanova 1
  • Loyola Marymount 7, Utah 5
  • Liberty 7, Syracuse 0
    • S. Jessee (LIB): 2-3, HR, 3 RBI
  • McNeese State 4, Missouri 1
    • B. Taylor (MCN): 7 IP, 1 ER, 3 K
  • Auburn 2, Cal State Fullerton 1
  • Cal Baptist 5, Utah 4

What to Watch on Sunday

Times – and Locations – Subject to Change

  • Miami Ohio vs. Iowa | 10:00 AM ET
  • Boston University vs. Marshall | 10:00 AM ET
  • Indiana vs. Boston College | 10:00 AM ET
  • Notre Dame vs. UCF | 11:00 AM ET
  • No. 8 Florida vs. Middle Tennessee | 11:30 AM ET
  • No. 4 Oklahoma vs. No. 23 Washington | 12:00 PM ET
  • Purdue vs. Georgia Tech | 12:00 PM ET
  • Louisiana vs. Missouri | 12:00 PM ET
  • Auburn vs. California | 12:00 PM ET
  • No. 3 Texas vs. No. 16 Arizona | 12:30 PM ET
  • Baylor vs. Clemson | 12:30 PM ET
  • James Madison vs. East Carolina | 12:30 PM ET
  • No. 9 Georgia vs. No. 18 Virginia Tech | 1:00 PM ET
  • No. 7 Arkansas vs. Northwestern | 2:00 PM ET
  • Illinois vs. NC State | 2:00 PM ET
  • No. 10 Nebraska vs. California | 2:30 PM ET
  • No. 12 UCLA vs. No. 14 Texas A&M | 2:30 PM ET
  • Houston vs. Louisiana | 2:30 PM ET
  • No. 1 Tennessee vs. Southern Illinois | 3:00 PM ET
  • Indiana vs. South Florida | 3:00 PM ET
  • No. 11 Stanford vs. Boise State | 3:00 PM ET

