College Softball Daily Report: 2/5/26
What happened around the country on Opening Day? We catch you up on college softball scores and tell you what to watch on Friday.
Top 25 Results
No. 13 Alabama 17, Villanova 0
No. 17 Arizona 8, Southern Utah 0 (F/5)
No. 17 Arizona 8, Southern Utah 0 (F/6)
No. 14 Texas A&M 8, ACU 0 (F/6)
No. 14 Texas A&M 9, Utah State 1 (F/5)
No. 6 Florida State 2, Samford 0
No. 24 Virginia Tech 8, No. 16 South Carolina 4
No. 4 Tennessee 10, BYU 0 (F/5)
No. 1 Texas Tech 13, McNeese 3
No. 12 LSU 11, NC State 3 (F/5)
No. 21 Mississippi State 10, Baylor 0 (F/5)
No. 9 Clemson 5, Southeastern Louisiana 3 (F/8)
No. 3 Oklahoma 2, Arizona State 1
Wells spoils Brown’s 13 K effort, No. 3 OU downs Arizona State
Fullerton 5, No. 25 Ole Miss 4
No. 25 Ole Miss 11, Fullerton 9
Other Notable College Softball Scores
UCF 13, Boston 0 (F/5)
UNF 11, Auburn 3 (F/5)
UNF: LF Hallie Langford 3-4, RBI, 2 R
FAU 8, Indiana 0 (F/5)
FAU: P Autumn Courtney 5 IP, 0 ER, 3 H, 8 K
Illinois State 5, USF 1
What to Watch on Friday
All Times Eastern, Subject to Change
Virginia vs. Arkansas | 10 a.m.
SIU vs. Charlotte | 10 a.m.
Penn State vs. Missouri | 10 a.m.
Omaha vs. Iowa State | 11 a.m.
North Texas vs. Texas Tech | 12 p.m.
Kentucky vs. Miami | 12 p.m.
Oregon vs. Missouri | 1 p.m.
Wichita State vs. Mississippi State | 1 p.m.
Illinois vs. Nevada | 1:30 p.m.
Washington vs. Nebraska | 2 p.m.
Boston U vs. Duke | 2 p.m.
Texas Tech vs. ULM | 2:30 p.m.
Northwestern vs. Texas State | 2:45 p.m.
Virginia @ Coastal Carolina | 3:30 p.m.
Liberty vs. Tennessee | 4 p.m.
Clemson vs. Oregon | 4 p.m.
Nevada at LSU | 4 p.m.
Michigan at USF | 4:35 p.m.
McNeese vs. North Texas | 5 p.m.
Notre Dame vs. Auburn | 5 p.m.
Iowa vs. Florida State | 5 p.m.
Oklahoma at Arizona | 6 p.m.
Alabama at Georgia Tech | 6 p.m.
Ohio State at FAU | 6 p.m.
NC State at LSU | 6:30 p.m.
Wichita State at Baylor | 6:30 p.m.
UC Santa Barbara at UCLA | 7 p.m.
Clemson vs. Liberty | 7 p.m.
Duke at UCF | 7 p.m.
Texas vs. Nebraska | 7:30 p.m.
Ohio State vs. Indiana | 8 p.m.
Texas State at Arizona State | 8:15 p.m.