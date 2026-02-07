College Softball Daily Report: 2/6/26
What happened around the country on Friday? We catch you up on college softball scores, highlights and tell you what to watch on Saturday.
Notable Top 25 Results
- No. 7 Arkansas 17, No. 23 Virginia 1 (F/5)
- ARK: 3B Ella McDowell 2-4, HR, 2 RBI
- No. 1 Texas Tech 10, North Texas 2 (F/5)
- No. 5 Oregon 3, Missouri 0
- No. 21 Mississippi State 5, Wichita State 2 (F/8)
- No. 11 Nebraska 8, No. 22 Washington 5
- Boston U 2, No. 20 Duke 1
- BU: Kasey Ricard 7 IP, 1 ER, 3 H, 7 K
- No. 1 Texas Tech 13, ULM 1 (F/5)
- TT: P Kaitlyn Terry 5 IP, 1 ER, 1 H, 7 K | 3-3, 2B, 2 RBI
- No. 23 Virginia 5, Coastal Carolina 1
- UVA: P Eden Bigham 5.2 IP, 1 ER, 4 H, 6 K
- No. 4 Tennessee 6, Liberty 1
- TENN: P Karlyn Pickens 7 IP, 0 ER, 4 H, 13 K
- No. 9 Clemson 6, No. 5 Oregon 5
- CLEM: C Corri Hicks 1-3, HR, 3 RBI
- Oregon committed two key errors in the bottom of the sixth
- No. 19 Oklahoma State 8, Cal 3
- OKST: SS Aubrey Jones 3-3, HR, 3 RBI
- Boise State 3, No. 25 Ole Miss 2
- No. 12 LSU 6, Nevada 2
- LSU: Hutchins & Lorenz 5 RBI
- LSU: P Paytn Monticelli 7 IP, 2 ER, 8 H, 5 K
- No. 6 Florida State 12, Iowa 3
- FSU: 3B Jaysoni Beachum 3-3, HR, 3 RBI
- FSU: RF Shelby McKenzie 1-2, HR, 5 RBI
- No. 17 Arizona 11, No. 3 Oklahoma 6
- No. 13 Alabama 9, Georgia Tech 0
- BAMA: P Vic Moten 6 IP, 0 ER, 2 H, 7 K
- BAMA: C Marlie Giles 2-3, HR, 3 RBI
- READ: Alabama’s hot start powered by intent, swagger
- No. 12 LSU 7, NC State 5
- LSU scored five in the seventh to win
- No. 8 UCLA 18, UC Santa Barbara 1 (F/5)
- UCLA: 1B Jordan Woolery 3-4, HR, 5 RBI
- No. 9 Clemson 9, Liberty 4
- No. 20 Duke 5, UCF 2
- DUKE: P Cassidy Curd 7 IP, 2 ER, 3 H, 7 K
- No. 2 Texas 15, No. 11 Nebraska 10
- TX: CF Kayden Henry 3-5, 2 2B, 3 RBI, 4 R
- TX: C Reese Atwood 2-5, HR, 3 RBI
- NEB: C Jesse Farrell 3-4, HR, RBI
Other Notable College Softball Scores
- SIU 5, Charlotte 2
- Penn State 7, Missouri 4 (F/10)
- Belmont 9, Missouri State 0
- Omaha 13, Iowa State 5 (F/6)
- Kentucky 8, Miami 7
- Nevada 9, Illinois (F/5)
- Texas State 4, Northwestern 3
- TXST: Aiyana Coleman walk-off home run
- Michigan 4, USF 0
- MICH: P Erin Hoehn 7 IP, 0 ER, 2 H, 11 K
- Auburn 5, Notre Dame 4
- FAU 10, Ohio State 6
- Baylor 3, Wichita State 2
- Baylor scored all three runs in the bottom of the seventh
- Ohio State vs. Indiana
- Arizona State 3, Texas State 2
College Softball to Watch on Saturday
All Times Eastern and Subject to Change
- Southern Illinois vs. Charlotte | 10:00 AM
- No. 7 Arkansas vs. No. 23 Virginia | 11:00 AM
- Michigan vs. No. 10 Florida | 11:30 AM
- California Baptist vs. Purdue | 12:30 PM
- NC State vs. Nevada | 12:30 PM
- Omaha vs. Iowa State | 12:30 PM
- Missouri vs. Liberty | 1:00 PM
- California vs. No. 19 Oklahoma State | 1:30 PM
- No. 2 Texas vs. No. 22 Washington | 2:00 PM
- Marshall vs. No. 6 Florida State | 3:00 PM
- Penn State vs. BYU | 3:00 PM
- Belmont vs. No. 15 Georgia | 3:30 PM
- Kansas vs. South Florida | 3:30 PM
- Liberty vs. No. 5 Oregon | 4:00 PM
- No. 7 Arkansas vs. Coastal Carolina | 4:00 PM
- No. 9 Clemson vs. Auburn | 4:00 PM
- No. 13 Alabama vs. Georgia Tech | 4:00 PM
- UC Santa Barbara vs. Utah | 4:00 PM
- No. 2 Texas vs. No. 11 Nebraska | 4:30 PM
- North Texas vs. Louisiana | 4:30 PM
- Miami (OH) vs. San Diego State | 5:00 PM
- No. 1 Texas Tech vs. No. 14 Texas A&M | 5:30 PM
- Marshall vs. No. 6 Florida State | 5:30 PM
- No. 24 Virginia Tech vs. No. 16 South Carolina | 5:30 PM
- Northwestern vs. Texas State | 5:30 PM
- Santa Clara vs. Grand Canyon | 6:00 PM
- BYU vs. Missouri | 6:00 PM
- Wichita State vs. Baylor | 6:00 PM
- Wisconsin vs. Florida Atlantic | 6:15 PM
- Nevada vs. No. 12 LSU | 6:30 PM
- No. 19 Oklahoma State vs. No. 18 Stanford | 6:30 PM
- No. 3 Oklahoma vs. No. 17 Arizona | 7:00 PM
- No. 4 Tennessee vs. No. 5 Oregon | 7:00 PM
- No. 11 Nebraska vs. UTSA | 7:00 PM
- No. 8 UCLA vs. Oregon State | 7:00 PM
- Northwestern vs. Arizona State | 8:15 PM
- No. 8 UCLA vs. Utah | 9:30 PM
- Kentucky vs. San Diego State | 10:00 PM