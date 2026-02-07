Skip to main content
College Softball Daily Report: 2/6/26

Screenshot 2024-07-31 at 7.46.34 PMby: Brady Vernon37 minutes agoBradyVernon

What happened around the country on Friday? We catch you up on college softball scores, highlights and tell you what to watch on Saturday.

Notable Top 25 Results

  • No. 7 Arkansas 17, No. 23 Virginia 1 (F/5)
    • ARK: 3B Ella McDowell 2-4, HR, 2 RBI
  • No. 1 Texas Tech 10, North Texas 2 (F/5)
  • No. 5 Oregon 3, Missouri 0
  • No. 21 Mississippi State 5, Wichita State 2 (F/8)
  • No. 11 Nebraska 8, No. 22 Washington 5
  • Boston U 2, No. 20 Duke 1
    • BU: Kasey Ricard 7 IP, 1 ER, 3 H, 7 K
  • No. 1 Texas Tech 13, ULM 1 (F/5)
    • TT: P Kaitlyn Terry 5 IP, 1 ER, 1 H, 7 K | 3-3, 2B, 2 RBI
  • No. 23 Virginia 5, Coastal Carolina 1
    • UVA: P Eden Bigham 5.2 IP, 1 ER, 4 H, 6 K
  • No. 4 Tennessee 6, Liberty 1
    • TENN: P Karlyn Pickens 7 IP, 0 ER, 4 H, 13 K
  • No. 9 Clemson 6, No. 5 Oregon 5
    • CLEM: C Corri Hicks 1-3, HR, 3 RBI
    • Oregon committed two key errors in the bottom of the sixth
  • No. 19 Oklahoma State 8, Cal 3
    • OKST: SS Aubrey Jones 3-3, HR, 3 RBI
  • Boise State 3, No. 25 Ole Miss 2
  • No. 12 LSU 6, Nevada 2
    • LSU: Hutchins & Lorenz 5 RBI
    • LSU: P Paytn Monticelli 7 IP, 2 ER, 8 H, 5 K
  • No. 6 Florida State 12, Iowa 3
    • FSU: 3B Jaysoni Beachum 3-3, HR, 3 RBI
    • FSU: RF Shelby McKenzie 1-2, HR, 5 RBI
  • No. 17 Arizona 11, No. 3 Oklahoma 6
  • No. 8 UCLA 18, UC Santa Barbara 1 (F/5)
    • UCLA: 1B Jordan Woolery 3-4, HR, 5 RBI
  • No. 9 Clemson 9, Liberty 4
  • No. 20 Duke 5, UCF 2
    • DUKE: P Cassidy Curd 7 IP, 2 ER, 3 H, 7 K
  • No. 2 Texas 15, No. 11 Nebraska 10
    • TX: CF Kayden Henry 3-5, 2 2B, 3 RBI, 4 R
    • TX: C Reese Atwood 2-5, HR, 3 RBI
    • NEB: C Jesse Farrell 3-4, HR, RBI

Other Notable College Softball Scores

  • SIU 5, Charlotte 2
  • Penn State 7, Missouri 4 (F/10)
  • Belmont 9, Missouri State 0
  • Omaha 13, Iowa State 5 (F/6)
  • Kentucky 8, Miami 7
  • Nevada 9, Illinois (F/5)
  • Texas State 4, Northwestern 3
    • TXST: Aiyana Coleman walk-off home run
  • Michigan 4, USF 0
    • MICH: P Erin Hoehn 7 IP, 0 ER, 2 H, 11 K
  • Auburn 5, Notre Dame 4
  • FAU 10, Ohio State 6
  • Baylor 3, Wichita State 2
    • Baylor scored all three runs in the bottom of the seventh
  • Ohio State vs. Indiana
  • Arizona State 3, Texas State 2

College Softball to Watch on Saturday

All Times Eastern and Subject to Change

  • Southern Illinois vs. Charlotte | 10:00 AM
  • No. 7 Arkansas vs. No. 23 Virginia | 11:00 AM
  • Michigan vs. No. 10 Florida | 11:30 AM
  • California Baptist vs. Purdue | 12:30 PM
  • NC State vs. Nevada | 12:30 PM
  • Omaha vs. Iowa State | 12:30 PM
  • Missouri vs. Liberty | 1:00 PM
  • California vs. No. 19 Oklahoma State | 1:30 PM
  • No. 2 Texas vs. No. 22 Washington | 2:00 PM
  • Marshall vs. No. 6 Florida State | 3:00 PM
  • Penn State vs. BYU | 3:00 PM
  • Belmont vs. No. 15 Georgia | 3:30 PM
  • Kansas vs. South Florida | 3:30 PM
  • Liberty vs. No. 5 Oregon | 4:00 PM
  • No. 7 Arkansas vs. Coastal Carolina | 4:00 PM
  • No. 9 Clemson vs. Auburn | 4:00 PM
  • No. 13 Alabama vs. Georgia Tech | 4:00 PM
  • UC Santa Barbara vs. Utah | 4:00 PM
  • No. 2 Texas vs. No. 11 Nebraska | 4:30 PM
  • North Texas vs. Louisiana | 4:30 PM
  • Miami (OH) vs. San Diego State | 5:00 PM
  • No. 1 Texas Tech vs. No. 14 Texas A&M | 5:30 PM
  • Marshall vs. No. 6 Florida State | 5:30 PM
  • No. 24 Virginia Tech vs. No. 16 South Carolina | 5:30 PM
  • Northwestern vs. Texas State | 5:30 PM
  • Santa Clara vs. Grand Canyon | 6:00 PM
  • BYU vs. Missouri | 6:00 PM
  • Wichita State vs. Baylor | 6:00 PM
  • Wisconsin vs. Florida Atlantic | 6:15 PM
  • Nevada vs. No. 12 LSU | 6:30 PM
  • No. 19 Oklahoma State vs. No. 18 Stanford | 6:30 PM
  • No. 3 Oklahoma vs. No. 17 Arizona | 7:00 PM
  • No. 4 Tennessee vs. No. 5 Oregon | 7:00 PM
  • No. 11 Nebraska vs. UTSA | 7:00 PM
  • No. 8 UCLA vs. Oregon State | 7:00 PM
  • Northwestern vs. Arizona State | 8:15 PM
  • No. 8 UCLA vs. Utah | 9:30 PM
  • Kentucky vs. San Diego State | 10:00 PM

