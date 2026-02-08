College Softball Daily Report: 2/7/2026
Plenty happened around the nation in college softball on Saturday. Virginia and Nebraska responded, while Texas Tech and Virginia Tech issued statements. The games to watch on Sunday to close out the 2026 Opening Weekend.
Top 25 Results to Know
- No. 23 Virginia 4, No. 7 Arkansas 2
- UVA: P Courtney Layne 7 IP, 1 ER, 5 H, 7 K
- UVA: 1B Macee Eaton 2-3, HR, 3 RBI
- No. 10 Florida 5, Michigan 1
- UF: P Keagan Rothrock 7 IP, 1 ER, 3 H, 7 K
- No. 19 Oklahoma State 15, Cal 2 (F/5)
- OF Claire Timm 2-2, HR, 5 RBI
- No. 2 Texas 11, No. 22 Washington 6
- No. 6 Florida State 6, Marshall 2
- FSU: Jazzy Francik 5 IP, 0 ER, 3 H, 8 K
- No. 15 Georgia 12, Belmont 0
- UGA: Tyler Ellison 3-3, HR, 5 RBI
- No. 5 Oregon 10, Liberty 2
- ORE: Emma Cox & Sefini Ma’ake 2 HR, 6 RBI
- No. 7 Arkansas 11, Coastal Carolina 1
- Auburn 10, No. 9 Clemson 5
- AUB: P Ella Harrison, 0 ER, 6 H, 6 K
- No. 13 Alabama 7, Georgia Tech 2
- No. 11 Nebraska 8, No. 2 Texas 5
- NEB: 4 HR: Frahm, Kuszak, Cope, L. Camenzind
- NEB: P Jordy Frahm 4 IP, 0 ER, 3 H, 5 K
- No. 1 Texas Tech 3, No. 14 Texas A&M 2
- TT: P NiJaree Canady 7 IP, 2 ER, 4 H, 5 K
- TT: 2B Mia Williams 2-3, 2B, HR, 2 RBI
- No. 6 Florida State 10, Marshall 2 (F/5)
- No. 24 Virginia Tech 8, No. 16 South Carolina 5
- No. 12 LSU 8, Nevada 0 (F/6)
- LSU: P Jayden Heavener 6 IP, 0 ER, 7 H, 7 K
- No. 18 Stanford 10, No. 19 Oklahoma State 0 (F/5)
- No. 3 Oklahoma 21, No. 17 Arizona 3
- OU: 7 HR: Parker (x2), Pickering, Garcia, Parker, Minor, McDaniel
- No. 4 Tennessee 2, No. 5 Oregon 0
- TENN: P Karlyn Pickens 7 IP, 0 ER, 3 H, 9 K
- No. 8 UCLA 12, Oregon State 4 (F/5)
- No. 8 UCLA 11, Utah 0 (F/5)
Other Notable College Softball Scores
- Southern Illinois 7, Charlotte 6
- SIU: C Sydney Potter 3-4, 2B, HR, 3 RBI
- Purdue 9, California Baptist 3
- Nevada 1, NC State 0
- Penn State 4, BYU 3
- Missouri 13, Liberty 2 (F/6)
- Omaha 5, Iowa State 4
- USF 12, Kansas 4 (F/6)
- Utah 4, UC Santa Barbara 0
- Louisiana 10, North Texas 5
- Miami (OH) 7, San Diego State 1
- Northwestern 7, Texas State 1
- Pitt 12, Auburn 11
- PITT: 2B Tieley Vaughn 3-4, HR, 3 RBI
- Missouri 9, BYU 6
- Grand Canyon 5, Santa Clara 4
- Baylor 9, Wichita State 8
- Florida Atlantic 4, Wisconsin 3
- Arizona State 8, Northwestern 0 (F/6)
- ASU: P Kenzie Brown 6 IP, 0 ER, 2 H, 12 K
- San Diego State 4, Kentucky 3
College Softball Games to Watch on Sunday
- Ohio State vs. Wisconsin | 9:30 AM ET
- SE Louisiana vs. No. 5 Oregon | 10:00 AM ET
- Notre Dame vs. Liberty | 10:00 AM ET
- Penn State vs. Auburn | 10:30 AM ET
- No. 22 Washington vs. No. 11 Nebraska | 11:00 AM ET
- Iowa vs. Marshall | 12:00 PM ET
- Belmont vs. No. 15 Georgia | 1:00 PM ET
- Boise State vs. Cal State Fullerton | 1:00 PM ET
- No. 3 Oklahoma vs. No. 17 Arizona | 1:00 PM ET
- No. 2 Texas vs. No. 22 Washington | 1:30 PM ET
- Virginia vs. Coastal Carolina | 2:00 PM ET
- UL Monroe vs. North Texas | 2:00 PM ET
- Minnesota vs. Kentucky | 2:00 PM ET
- No. 10 Florida vs. South Florida | 3:00 PM ET
- James Madison vs. North Carolina | 3:00 PM ET
- California vs. No. 18 Stanford | 3:30 PM ET