College Softball Daily Report: 3/13/26
Tennessee, Alabama, and Grand Canyon all stay undefeated. Texas Tech takes a surprising run-rule loss at the hands of Arizona, and Oklahoma continued their hot streak at the plate with their 113th home run of the season. All of that and more as the weekend of action got started on Friday night with a bang.
SEC
- No. 1 Tennessee 3, No. 13 Mississippi State 1 (F/9)
- P Sage Mardjetko (Tenn) 8.1 IP | 2 H | 1 ER | 5 K
- UTL Makenzie Butt (Tenn) 2-3 | 2B | HR | 3 RBI
- No. 2 Texas 3, Ole Miss 1
- P Teagan Kavan (Tex) 7 IP | 4 H | 1 ER | 12 K
- No. 4 Alabama 4, No. 5 Arkansas 1
- UTL Alexis Pupillo (Bama) 2-3 | 2B | 3 RBI
- P Jocelyn Briski (Bama) 7 IP | 3 H | 1 ER | 14 K
- No. 8 Florida 10, Kentucky 2 (F/6)
- LF Cassidy McLellan (Florida) 2-4 | 2B | HR | 4 RBI
- No. 6 Oklahoma 13, No. 24 Auburn 5 (F/6)
- SS Gabbie Garcia (OU) 4-4 | 2 HR | 4 RBI
ACC
- Duke 7, No. 10 Virginia Tech 6
- UTL Tyrina Jones (Duke) 1-3 | 1 HR | 4 RBI
- RF Gabby Mizelle (Va Tech) 1-3 | HR | 2 RBI
- No. 11 Florida State 12, Syracuse 1 (F/5)
- 3B Jaysoni Beachum (FSU) 3-3 | HR | 4 RBI
- P Jazzy Francik (FSU) 4 IP | 1 H | 1 R | 4 K
- No. 12 Virginia 2, Georgia Tech 1
- P Julia Cuozzo (Virginia) 4 IP | 3 H | 0 ER | 5 K
- P Courtney Layne (Virginia) 3 IP | 1 H | 1 ER | 4 K
- No. 20 Stanford 7, Notre Dame 2
- CF Emily Jones (Stanford) 3-3 | 3 RBI
- Clemson 8, Louisville 6
- 3B Sarah Breaux (Clem) 1-3 | HR | 4 RBI
- Pitt 5, NC State 1
- North Carolina 11, California 6
- 3B Shelby Barbee (UNC) | 1-3 | 2B | 3 RBI
Big 12
- No. 15 UCF 4, Baylor 3
- UTL Izzy Mertes (UCF) 2-2 | 2B | 2 RBI
- No. 17 Arizona 9, No. 3 Texas Tech 0 (F/5)
- RF Grace Jenkins (Ari) 2-3 | 2 HR | 7 RBI
- P Jalen Adams (Ari) 5 IP | 4 H | 0 ER | 4 K
- Houston 10, Kansas 9 (F/8)
- 3B Makenna Mitchell (Hou) 2-4 | HR | 6 RBI
- Arizona State 3, No. 16 Oklahoma State 2 (F/8)
- SS Brooklyn Ulrich (ASU) 2-3 | HR | 2 RBI
Big Ten
- No. 7 UCLA 10, Michigan State 0 (F/5)
- Megan Grant/Jordan Woolery (UCLA) 4-4 | 2 HR | 4 RBI
- P Taylor Tinsley (UCLA) 5 IP | 3 H | 0 ER | 3 K
- No. 18 Oregon 8, Penn State 2
- RF Elon Butler (Ore) 3-4 | 2 HR | 3 RBI
- LF Amari Harper (Ore) 2-3 | 2 HR | 3 RBI
- No. 23 Washington 12, Maryland 2 (F/5)
- C Jadyn Glab (Wash) 2-2 | 2B | HR | 4 RBI
- No. 9 Nebraska 5, Michigan 2
- P Alexis Jensen (Neb) 2-2 | HR | 3 RBI | 6 IP | 4 H | 2 ER | 8 K
- Purdue 12, Ohio State 6
- C Delaney Reefe (Purdue) 2-4 | 2B | 3 RBI
- Indiana 12, Rutgers 2 (F/5)
- Avery Parker (Ind) 1-3 | HR | 4 RBI
- Iowa 21, Illinois 15
- Teams combined to score 36 runs, 29 hits, and 9 Home Runs
Notable Mid Majors
- USF 3, Charlotte 1
- USF 6, Charlotte 2
- FAU 10, East Carolina 1
- P Autumn Courtney (FAU) 5 IP | 5 H | 1 ER | 4 K
- Georgia State 2, Marshall 1
- App State 7, Coastal Carolina 3
- Wichita State 6, UAB 5
- Jax State 4, Western Kentucky 2
- Southern Miss 6, Louisiana 1
- No. 21 Grand Canyon 7, New Mexico 2
- RF Addison Shifflett (GCU) 1-3 | H | 3 RBI
- Boise State 6, Nevada 2
- Stetson 10, UNF 2 (F/6)
- 1B Nicole Edmiaston (Stetson) 3-3 | 2B | HR | 4 RBI
- Belmont 3, Evansville 0
- P Maya Johnson (Belmont) 7 IP | 1 H | 0 ER | 19 K
- Belmont 11, Evansville 3 (F/6)
Non-Conference Matchups
- Iowa State 3, Minnesota 0
- Omaha 8, BYU 0 (F/5)
- P Maddia Groff (Omaha) 5 IP | 0 H | 0 ER | 6 K
- South Carolina 10, Boston College 2 (F/6)
- Missouri 8, Minnesota 1
What to Watch in College Softball on Saturday
- East Carolina at FAU | 11:00 AM ET | ESPN+
- No. 8 Florida at Kentucky | 12:00 PM ET | SEC Network
- Charlotte at South Florida | 12:00 PM ET | ESPN+
- Ole Miss at No. 2 Texas | 1:00 PM ET | SECN+
- Syracuse at No. 11 Florida State | 1:00 PM ET | ACCX
- Louisville at Clemson | 1:00 PM ET | ACCX
- Omaha vs BYU | 1:00 PM ET | ESPN+
- East Carolina at FAU | 1:30 PM ET | ESPN+
- Michigan at No. 9 Nebraska | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 10 Virginia Tech at Duke | 2:00 PM ET | ACC Network
- Georgia Tech at No. 12 Virginia | 2:00 PM ET | ACCX
- Ohio State at Purdue | 2:00 PM ET | B1G+
- Rutgers at Indiana | 2:00 PM ET | B1G+
- Iowa at Illinois | 2:00 PM ET | B1G+
- Western Kentucky at Jacksonville State | 2:00 PM ET | ESPN+
- App State at Coastal Carolina | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 1 Tennessee at No. 13 Mississippi State | 3:00 PM ET | SECN+
- No. 17 Arizona at No. 3 Texas Tech | 3:00 PM ET | ESPN+
- No. 24 Auburn at No. 6 Oklahoma | 3:00 PM ET | SECN+
- No. 5 Arkansas at No. 4 Alabama | 3:00 PM ET | SECN+
- Boston College at South Carolina | 3:00 PM ET | SECN+
- Louisiana at Southern Miss | 3:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Georgia State | 3:00 PM ET | ESPN+
- South Dakota at Missouri | 3:30 PM ET | ESPN+
- Baylor at No. 15 UCF | 4:00 PM ET | ESPN+
- No. 21 Grand Canyon at New Mexico | 4:00 PM ET | Mountain West Network
- Kansas at Houston | 4:00 PM ET | ESPN+
- Iowa at Illinois | 4:30 PM ET | B1G+
- Notre Dame at No. 20 Stanford | 5:00 PM ET | ACCX
- UAB at Wichita State | 5:00 PM ET | ESPN+
- Pittsburgh at NC State | 5:00 PM ET | ACCX
- North Carolina at California | 5:00 PM ET | ACCX
- Maryland at No. 23 Washington | 6:00 PM ET | B1G+
- Iowa State at Missouri | 6:00 PM ET | SECN+
- No. 16 Oklahoma State at Arizona State | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 22 Texas A&M at No. 19 LSU | 7:00 PM ET | SECN+
- Penn State at No. 18 Oregon | 7:00 PM ET | B1G+
- UAB at Wichita State | 7:30 PM ET | ESPN+
- Michigan State at No. 7 UCLA | 9:00 PM ET | B1G+
