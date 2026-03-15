College Softball Daily Report: 3/14/26
Tennessee and Alabama each suffered their first losses of the season, while Texas Tech responded emphatically, adding another layer of intrigue to an increasingly unpredictable national landscape. As a result, the overall picture is more unsettled than ever, with conference depth and competitive parity playing a more significant role than at any point in recent memory.
Meanwhile, out west, UCLA continues to string together impressive offensive performances, further fueling the conversation around record‑breaking production. As conference play intensifies, a compelling question emerges: Can the Sooners AND the Bruins break the single‑season home run record in the same year? All of these storylines, and more, are coming into sharper focus as the heart of the conference season begins.
SEC
- No. 8 Florida 9, Kentucky 0 (F/5)
- P Katelyn Oxley (Fla) 5 IP | 2 H | 0 ER | 7 K
- No. 3 Texas 11, Ole Miss 2 (F/6)
- 2B Leighann Goode (Tex) 2-3 | HR | 3 RBI
- UTL Hannah Wells (Tex) 2-3 | HR | 3 RBI
- No. 5 Arkansas 14, No. 4 Alabama 9
- LF Dakota Kennedy (Ark) 3-4 | HR (2) | 7 RBI
- No. 6 Oklahoma 8, No. 24 Auburn 5
- UTL Kasidi Pickering (OU) 2-3 | HR | 2 RBI
- P Allyssa Parker (OU) 4 IP | 3 H | 0 ER | 3 K
Oklahoma tested, comes all the way back vs. Auburn, 8-5
- No. 13 Mississippi State 1, No. 1 Tennessee 0
- P Peja Goold (MSU) 7 IP | 2 H | 0 ER | 10 K
- UTL Taylor Troutman (MSU) 1-3 | HR | RBI
Troutman’s walkoff home run hands No. 1 Tennessee first loss
- No. 22 Texas A&M 7, No. 19 LSU 2
- 1B Mya Perez (A&M) 3-3 | 2B | HR | 3 RBI
ACC
- Clemson 4, Louisville 0
- P Abby Dunning (Clem) 7 IP | 3 H | 0 ER | 6 K
- No. 11 Florida State 13, Syracuse 1 (F/5)
- SS Isa Torres (FSU) 2-2 | HR | RBI | .638 Batting Average this season
- Duke 5, No. 10 Virginia Tech 2
- P Ava Bradshaw (Duke) 4 IP | 5 H | 0 ER | 1 K
- Georgia Tech 7, No. 12 Virginia 5 (F/10)
- LF Alyssa Willer (GT) 2-5 | 2B | BB | R | RBI
- Notre Dame 8, No. 20 Stanford 4
- 1B Olivia Levitt (ND) 2-3 | HR | 3 RBI
- NC State 3, Pittsburgh 2
- 3B Lily Livingston (NC ST) 1-4 | 2B | RBI
- P Morgen Talley 7 IP | 5 H | 2 ER | 8 K / 1-3 | HR | RBI
- California 6, North Carolina 5
- CF Kayli Counts (Cal) 1-3 | 3 RBI
Big 12
- No. 2 Texas Tech 14, No. 17 Arizona 6 (F/6)
- No. 2 Texas Tech 8, No. 17 Arizona 0 (F/5)
- UTL Kaitlyn Terry (TT) 3-5 | HR (3) | 6 RBI in Doubleheader
Diamond Debrief: No. 2 Texas Tech Responds to Win Series Over No. 14 Arizona
- Baylor 12, No. 15 UCF 3
- UTL Gianna Gusman (Bay) 2-4 | HR | 4 RBI
- Kansas 18, Houston 1 (F/5)
- Ella Boyer (KU) 2-3 | HR (2) | 5 RBI
- Kansas hit 7 Home Runs in the game
- Arizona State 5, No. 16 Oklahoma State 4
- UTL Ryan Brown (ASU) 1-1 | HR | RBI
Big Ten
- Purdue 6, Ohio State 5
- RF Haley Painter (Pur) 2-3 | 2B (2) | 2 RBI | 2 R
- No. 9 Nebraska 8, Michigan 4
- No. 9 Nebraska 5, Michigan 2
- 2B Katelyn Caneda (Neb) 2-5 | HR (2) | 4 RBI in the Doubleheader
No. 9 Nebraska softball sweeps Michigan in first Big Ten series
- Indiana 6, Rutgers 1
- P Ella Troutt (Ind) 6 IP | 4 H | 1 ER | 9 K
- C Avery Parker (Ind) 1-2 | HR | 3 RBI
- Iowa 7, Illinois 1
- Iowa, 2, Illinois 0
- 2B Kiara Sipe (Iowa) 3-6 | 2B | 3B | 5 RBI in Doubleheader
- No. 23 Washington 1, Maryland 0
- P Morgan Reimer (Wash) 7 IP | 4 H | 0 ER | 3 K
- No. 18 Oregon 10, Penn State 1 (F/5)
- RF Elon Butler (Ore) 2-3 | 2B | HR | 5 RBI
- No. 7 UCLA 18, Michigan State 10 (F/5)
- 3B Bri Alejandre (UCLA) 2-4 | 2B | HR | 5 RBI
Notable Mid-Majors
- East Carolina 3, FAU 1
- East Carolina 3, FAU 2
- South Florida 7, Charlotte 2
- LF Olivia Elliott (USF) 2-2 | HR | 2 RBI
- USF 6-0 in American Athletic Conference
- Wichita State 9, UAB 1 (F/5)
- Wichita State 2, UAB 1
- Stetson 8, North Florida 4
- Stetson 9, North Florida 3
- 1B Nicole Edmiaston | 6-8 | 2B (2) | HR (2) | 7 RBI in Doubleheader
- North Alabama 7, Central Arkansas 5
- North Alabama 6, Central Arkansas 5
- Jacksonville State 5, Western Kentucky 0
- Miami (OH) 6, Western Michigan 5
- Miami (OH) 9, Western Michigan 1 (F/5)
- Belmont 2, Evansville 0
- P Maya Johnson (Bel) 7 IP | 3 H | 0 ER | 16 K
- No. 21 Grand Canyon 4, New Mexico 1
- UTL Jada Cooper (GCU) 2-4 | HR | RBI
- GCU is the only undefeated team remaining at 29-0
- Nevada 8, Boise State 0 (F/5)
- Liberty 9, Middle Tennessee 0 (F/5)
- P Camden Anders (Lib) 5 IP | 0 H | 0 ER | 6 K
- Coastal Carolina 3, App State 2
- Marshall 3, Georgia State 1
- Louisiana 9, Southern Miss 1 (F/5)
- 3B Brooke Otto (Lou) 2-3 | 2B (2) | 5 RBI
- ULM 6, Texas State 3
Non-Conference Matchups
- South Carolina 9, Boston College 1 (F/5)
- CF Tori Ensley (USC) 2-2 | 3B | 2 R | 2 RBI
- BYU 9, Omaha 8
- Missouri 6, Iowa State 4
What to Watch in College Softball on Sunday
- Boston College at South Carolina | 11:00 AM ET | SECN+
- Syracuse at No. 11 Florida State | 12:00 PM ET | ACCX
- Baylor at No. 15 UCF | 12:00 PM ET | ESPN+
- Rutgers at Indiana | 12:00 PM ET | B1G+
- Western Kentucky at Jacksonville State | 12:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Georgia State | 12:00 PM ET | ESPN+
- App State at Coastal Carolina | 12:00 PM ET | ESPN+
- Louisville at Clemson | 12:00 PM ET | ACCX
- Kansas at Houston | 12:00 PM ET | ESPN+
- No. 13 Mississippi State at No. 1 Tennessee | 1:00 PM ET | SECN+
- Ole Miss at No. 2 Texas | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 24 Auburn at No. 6 Oklahoma | 1:00 PM ET | SEC Network
- No. 8 Florida at Kentucky | 1:00 PM ET | SECN+
- Georgia Tech at No. 12 Virginia | 1:00 PM ET | ACC Network
- Ohio State at Purdue | 1:00 PM ET | B1G+
- ULM at Texas State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Louisiana at Southern Miss | 1:00 PM ET | ESPN+
- Pittsburgh at NC State | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 21 Grand Canyon at New Mexico | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- No. 5 Arkansas at No. 4 Alabama | 2:30 PM ET | SECN+
- Michigan State at No. 7 UCLA | 3:00 PM ET | B1G+
- Penn State at No. 18 Oregon | 3:00 PM ET | B1G+
- Notre Dame at No. 20 Stanford | 3:00 PM ET | ACCX
- North Carolina at California | 3:00 PM ET | ACCX
- No. 16 Oklahoma State at Arizona State | 4:00 PM ET | ESPN+
- Maryland at No. 23 Washington | 4:00 PM ET | B1G+
- No. 10 Virginia Tech at Duke | 6:00 PM ET | ACC Network
- No. 22 Texas A&M at No. 19 LSU | 7:00 PM ET | SEC Network
