College Softball Daily Report: 3/20/26
In the year of the home run, Tennessee, Alabama, Nebraska, and Oklahoma State had masterful performances in the circle. Isa Torres made more history. Texas picked up another marquee win. The lights were shining bright throughout the country as we kick-start another strong weekend of softball with a wild Friday night of action.
SEC
- No. 1 Tennessee 2, No. 7 Florida 1
- P Sage Mardjetko/Karlyn Pickens (Tenn) 7 IP | 4 H | 1 ER | 12 K
- OF Alana Leach (Tenn) 1-2 | RBI | Game-winning single in the 5th inning
- No. 4 Alabama 2, Missouri 1
- P Jocelyn Briski (Ala) 7 IP | 3 H | 1 ER | 5 K
- No. 11 Georgia 6, No. 13 Mississippi State 3
- RF Sarah Gordon (UGA) 1-3 | HR | 2 RBI
- No. 17 Texas A&M 10, Kentucky 2 (F/6)
- 1B Micaela Wark (A&M) 2-3 | HR | 4 RBI
- South Carolina, 6 No. 25 LSU 5 (F/12)
- C Lexi Winters (USC) 2-6 | 2B | 2 RBI
ACC
- No. 10 Florida State 12, California 2 (F/5)
- SS Isa Torres (FSU) 3-3 | 2B | 2 RBI
- UTL Shelby McKenzie (FSU) 2-2 | HR (2) | 5 RBI
- No. 14 Virginia Tech 10, NC State 0 (F/5)
- P Emma Mazzarone (VT) 5 IP | 2 H | 0 ER | 8 K
- 3B Jordan Lynch (VT) 2-3 | 2B | 3B | 5 RBI
- No. 20 Duke 14, Georgia Tech 13 (F/8)
- C Kairi Rodriguez (Duke) 2-5 | HR | 4 RBI
- No. 23 Clemson 4, Notre Dame 0
- P Sierra Maness (Clem) 7 IP | 3 H | 0 ER | 4 K
- Stanford 9, North Carolina 2
- 3B Jade Berry (Stan) 3-4 | 2B (2) | HR | 5 RBI
- Pittsburgh 9, Boston College 8
- C KK Esparza (Pitt) 2-3 | 2 RBI | BB
Big 12
- No. 3 Texas Tech 4, No. 21 UCF 3
- P NiJaree Canady (TT) 7 IP | 6 H | 3 ER | 8 K
- Arizona State 16, No. 15 Arizona 5 (F/5)
- Emily Schepp (ASU) 4-4 | HR (2) | 4 RBI
- Arizona State hit 6 Home Runs in the game
- No. 22 Oklahoma State 10, BYU 0 (F/5)
- P Ruby Meylan (OKST) 5 IP | 0 H | 0 ER | 6 K
- UTL Tia Warsop (OKST) 2-3 | HR | 2 RBI
- Kansas 7, Utah 5
- SS Hailey Cripe (KU) 1-4 | HR | 4 RBI
- Iowa State 9, Houston 1 (F/6)
- CF Tatum Johnson (ISU) 1-2 | HR | 3 RBI
Big Ten
- No. 8 Nebraska 2, Michigan State 0
- P Jordy Frahm (Neb) 7 IP | 2 H | 0 ER | 12 K
- No. 16 Oregon 6, Purdue 0
- P Lyndsey Grein (Ore) 7 IP | 4 H | 0 ER | 11 K
- No. 19 Washington 9, Michigan 7
- LF Ava Carroll (Wash) 3-3 | 3 RBI | BB
- Wisconsin 6, Penn State 5
- C Hillary Blomberg (Wisc) 3-4 | HR | 2 RBI
- Indiana 8, Maryland 5
- UTL Alli Gavin (Ind) 1-4 | HR | 2 RBI
- Northwestern 6, Illinois 1
- P Marina Mason (NW) 7 IP | 2 H | 1 ER | 7 K
- Minnesota 2, Iowa 0
- P Sydney Schwartz (Minn) 7 IP | 2 H | 0 ER | 3 K
Notable Mid-Majors
- No. 18 Grand Canyon 5, San Jose State 1
- LF Trinity Martin (GCU) 3-3 | HR (2) | 3 RBI
- Wichita State 3, Florida Atlantic 2
- UTSA 5, North Texas 2
- UTSA 7-0 in American Athletic Conference play
- South Florida 6, Tulsa 4
- North Florida 12, Jacksonville 4
- Idaho State 7, Oregon State 3
- North Dakota 3, Portland State 2
- Portland State 1, North Dakota 0
- P Sherreigh Nakoa-Chung (PSU) 7 IP | 0 H | 0 ER | 10 K
- Jacksonville State 3, Louisiana Tech 0
- Liberty 9, UTEP 1 (F/6)
- Akron 4, Miami 3
- Belmont 15 Bradley 0 (F/5)
- Belmont 4, Bradley 3
- Illinois State 4, Southern Illinois 0
- Southern Illinois 9, Illinois State 0 (F/5)
- Nevada 13, Utah State 6
- UNLV 4, San Diego State 3
- Southeast Louisiana 10, Northwestern State 2 (F/6)
- Southeast Louisiana 3, Northwestern State 1
- Nicholls State 5, McNeese 3
- Omaha 8, North Dakota State 0 (F/5)
- Louisiana 2, Texas State 1
- ULM 2, South Alabama 1
Non-Conference Matchups
- No. 2 Texas 10, No. 24 Baylor 2 (F/5)
- 1B Katie Stewart (Tex) 2-2 | HR | 2 RBI
- No. 9 Arkansas 12, Connecticut 4 (F/6)
- 1B Tianna Bell (Ark) 3-4 | 2B | HR | 3 RBI
- Louisville 8, Campbell 2
- Ohio State 10, Indiana State 0 (F/5)
- Ohio State 8, Campbell 6 (F/8)
What to Watch in College Softball on Saturday
- Louisville vs Indiana State | 12:00 PM ET | B1G+
- No. 1 Tennessee at No. 7 Florida | 1:00 PM | SECN+
- No. 8 Nebraska at Michigan State | 1:00 PM ET | B1G+
- California at No. 10 Florida State | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 12 Virginia at Syracuse | 1:00 PM ET | ACCX
- BYU at No. 22 Oklahoma State | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 23 Clemson at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- Stanford at North Carolina | 1:00 PM ET | ACCX
- Liberty at UTEP | 1:00 PM ET | ESPN+
- Louisiana Tech at Jacksonville State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Northwestern State at Southeast Louisiana | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 13 Mississippi State at No. 11 Georgia | 2:00 PM ET | SECN+
- NC State at No. 14 Virginia Tech | 2:00 PM ET | ACCX
- No. 16 Oregon at Purdue | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 19 Washington at Michigan | 2:00 PM ET | B1G+
- North Texas at UTSA | 2:00 PM ET | ESPN+
- Wisconsin at Penn State | 2:00 PM ET | B1G+
- Indiana at Maryland | 2:00 PM ET | B1G+
- Minnesota at Iowa | 2:00 PM ET | B1G+
- Northwestern at Illinois | 2:00 PM ET | B1G+
- Nevada at Utah State | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- Houston at Iowa State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Southern Illinois at Illinois State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Louisville at Ohio State | 2:30 PM ET | B1G+
- No. 4 Alabama at Missouri | 3:00 PM ET | SECN+
- No. 5 Oklahoma at Ole Miss | 3:00 PM ET | SECN+
- No. 12 Virginia at Syracuse | 3:00 PM ET |
- No. 20 Duke at Georgia Tech | 3:00 PM ET | ACCX
- No. 25 LSU at South Carolina | 3:00 PM ET | SECN+
- South Florida at Tulsa | 3:00 PM ET | ESPN+
- South Alabama at ULM | 3:00 PM ET | ESPN+
- Texas State at Louisiana | 3:00 PM ET | ESPN+
- Boston College at Pittsburgh | 3:00 PM ET | ACCX
- Utah at Kansas | 3:00 PM ET | ESPN+
- No. 8 Nebraska at Michigan State | 3:30 PM ET | B1G+
- San Jose State at No. 18 Grand Canyon | 4:00 PM ET | Mountain West Network
- Seattle at Idaho State | 4:00 PM ET | ESPN+
- No. 3 Texas Tech at No. 21 UCF | 5:00 PM ET | ESPN+
- Connecticut at No. 9 Arkansas | 5:00 PM ET | SECN+
- Kentucky at No. 17 Texas A&M | 5:00 PM ET | SECN+
- Florida Atlantic at Wichita State | 5:00 PM ET | SECN+
- Campbell at Ohio State | 5:00 PM ET | B1G+
- Seattle at Idaho State | 5:30 PM ET | ESPN+
- No. 6 UCLA at Rutgers | 6:00 PM ET | B1G+
- San Diego State at UNLV | 6:00 PM ET | Mountain West Network
- North Florida at Jacksonville | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 2 Texas at No. 24 Baylor | 7:30 PM ET | ESPN+
- Arizona State at No. 15 Arizona | 9:00 PM ET | ESPN+