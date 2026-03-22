College Softball Daily Report: 3/21/26
With 11 additional home runs, Oklahoma (122) and UCLA (94) continue to surge toward the NCAA single‑season regular‑season home run record of 161. Plenty of series were even across college softball. Elsewhere, Alabama and Oklahoma State each suffered unexpected losses that reshaped the weekend landscape. Meanwhile, parity remained a defining theme across the mid‑major ranks. Those developments and more headline Saturday’s edition of the College Softball Daily Report.
SEC
- No. 7 Florida 5, No. 1 Tennessee 2
- DP Madison Walker (Fla) 2-3 | 1 HR | 2 RBI
- P Olivia Miller (Fla) 4.1 IP | 2 H | 0 ER | 2 K
- Missouri 5, No. 4 Alabama 2
- 2B Sophie Smith (Miz) 2-3 | 2B | 2 RBI
- No. 5 Oklahoma 10, Ole Miss 0 (F/6)
- C Kendall Wells (OU) 2-4 | HR (2) | 5 RBI
- P Audrey Lowry (OU) 5 IP | 2 H | 0 ER | 3 K
- No. 13 Mississippi State 3, No. 11 Georgia 2
- P Alyssa Faircloth (MSU) 7 IP | 5 H | 2 ER | 11 K
- No. 17 Texas A&M 7, Kentucky 1
- P Sydney Lessentine (A&M) 7 IP | 5 H | 1 ER | 3 K
- 2B Tallen Edwards (A&M) 2-3 | 2B | HR | 3 RBI
- No. 25 LSU 5, South Carolina 1
- LF Maddox McKee (LSU) 2-2 | 3B | 3 RBI
- P Cece Cullura (LSU) 7 IP | 8 H | 1 ER | 2 K
ACC
- No. 10 Florida State 9, California 0 (F/5)
- OF Ashtyn Danley (FSU) 1-2 | 2B | 2 RBI
- No. 12 Virginia 7, Syracuse 1
- No. 12 Virginia, 9, Syracuse 4
- C Reagan Hickey (UVA) 2-5 | HR | 4 RBI
- No. 14 Virginia Tech 11, NC State 3 (F/6)
- 2B Rachel Castine (VT) 3-3 | HR (2) | 4 RBI
- P Bree Carrico (VT) 6 IP | 1 H | 0 ER | 6 K
- Virginia Tech Head Coach Pete D’Amour secured his 300th career win at the school
- No. 20 Duke 6, Georgia Tech 5
- SS Jessica Oakland (Duke) 2-3 | HR | 2 RBI
- Notre Dame 11, No. 23 Clemson 3 (F/6)
- LF Christina Willemssen (ND) 2-2 | 2 BB | 3 RBI
- Stanford 6, North Carolina 2
- 2B Taryn Kern (Stan) 4-4 | HR | 2 RBI
- Boston College 6, Pittsburgh 3
- 3B Adriana Martinez (BC) 1-3 | HR | 4 RBI
Big 12
- No. 3 Texas Tech 9, No. 21 UCF 0 (F/6)
- P/UTL Kaitlyn Terry (TT) 6 IP | 4 H | 0 ER | 5 K | 1-3 | 3 RBI
- No. 15 Arizona 9, Arizona State 8
- 1B Kez Lucas (Ari) 3-4 | 2B | 3 RBI
- CF Regan Shockey (Ari) 1-5 | RBI | Game Winning RBI single
- BYU 7, No. 22 Oklahoma State 3
- LF Lily Owens (BYU) 2-4 | HR | 2 RBI
- Utah 2, Kansas 1
- P Shelbee Jones (Utah) 7 IP | 3 H | 1 ER | 7 K
- Iowa State 9, Houston 7
- 1B Sydney Malott (ISU) 1-2 | HR | BB | 3 RBI
Big Ten
- No. 6 UCLA 16, Rutgers 5 (F/5)
- 3B Bri Alejandre (UCLA) 2-4 | HR (2) | 3 RBI
- UCLA hit 8 home runs in the game
- No. 8 Nebraska 13, Michigan State 0 (F/6)
- No. 8 Nebraska 4, Michigan State 1
- P/UTL Alexis Jensen (Neb) 6 IP | 1 H | 0 ER | 7 K | 2-4 | 2B | HR | 3 RBI
- Purdue 7, No. 16 Oregon 4
- DP Hailey Painter (Pur) 2-4 | 2B | 3B | 2 RBI
- No. 19 Washington 7, Michigan 4
- RF Sophi Mazzola (Wash) 1-4 | HR | 3 RBI
- Penn State 14, Wisconsin 8
- DP Jordan George (PSU) 3-3 | HR (2) | 5 RBI
- Indiana 10, Maryland 2 (F/5)
- SS Alex Cooper (Ind) 1-2 | HR | 4 RBI
- Northwestern 19, Illinois 5 (F/5)
- C Emma Raye (NW) 2-2 | 2B | HR | 5 RBI
- Iowa 3, Minnesota 2 (F/8)
- 1B Mariah Myers (Iowa) 1-3 | HR | 1 RBI
Notable Mid-Majors
- No. 18 Grand Canyon 10, San Jose State 2 (F/5)
- LF Trinity Martin (GCU) 3-3 | 1 HR | 3 RBI
- Wichita State 10, Florida Atlantic 8 (F/9)
- UTL Mackenzie Rooney (WSU) 1-4 | HR | 2 RBI
- North Texas 11, UTSA 6
- Tulsa 15, South Florida 0 (F/5)
- 1B Claira Skaggs | 3-3 | 2B | HR | 4 RBI
- Jacksonville 7, North Florida 5
- Winthrop 3, Gardner Webb 2
- Jacksonville State 4, Louisiana Tech 2
- Liberty 11, UTEP 3
- Akron 11, Miami (OH) 3
- Miami (OH) 8, Akron 7
- Belmont 4, Bradley 0
- P Maya Johnson (Bel) 7 IP | 2 H | 0 ER | 13 K
- Illinois State 5, Southern Illinois 4
- Utah State 7, Nevada 6
- UNLV 6, San Diego State 3
- Southeast Louisiana 2, Northwestern State 1
- Nicholls State 6, McNeese 5
- Nicholls State 5, McNeese 4
- Omaha 2, North Dakota State 0
- Texas State 4, Louisiana 2
- ULM 2, South Alabama 1
Non-Conference Matchups
- No. 2 Texas 11, No. 24 Baylor 0 (F/5)
- P Teagan Kavan (Tex) 5 IP | 2 H | 0 ER | 10 K
- CF Kayden Henry (Tex) 2-3 | 2B (2) | 2 RBI
- No. 9 Arkansas 10, Connecticut 2 (F/6)
- 1B Tianna Bell (Ark) 3-4 | 4 RBI
- Louisville 12, Indiana State 1 (F/5)
- Louisville 6, Ohio State 5
- SS Taylor Monroe (Lou) 1-3 | HR | 3 RBI
- Idaho State 7, Seattle 6
- Idaho State 2, Seattle 1
- Campbell 11, Ohio State 5
What to Watch in College Softball on Sunday
- Indiana at Maryland | 11:45 AM ET | B1G+
- No. 1 Tennessee at No. 7 Florida | 12:00 PM ET | ESPN2
- No. 3 Texas Tech at No. 21 UCF | 12:00 PM ET | ESPN+
- California at No. 10 Florida State | 12:00 PM ET | ACCX
- No. 12 Virginia at Syracuse | 12:00 PM ET | ACCX
- NC State at No. 14 Virginia Tech | 12:00 PM ET | ACCX
- No. 19 Washington at Michigan | 12:00 PM ET | BTN
- No. 23 Clemson at Notre Dame | 12:00 PM ET | ACCX
- Louisiana Tech at Jacksonville State | 12:00 PM ET | ESPN+
- Boston College at Pittsburgh | 12:00 PM ET | ACCX
- Indiana State at Ohio State | 12:30 PM ET | B1G+
- No. 4 Alabama at Missouri | 1:00 PM ET | SECN+
- Connecticut at No. 9 Arkansas | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 16 Oregon at Purdue | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 25 LSU at South Carolina | 1:00 PM ET | SECN+
- Florida Atlantic at Wichita State | 1:00 PM ET | ESPN+
- North Texas at UTSA | 1:00 PM ET | ESPN+
- South Florida at Tulsa | 1:00 PM ET | ESPN+
- Wisconsin at Penn State | 1:00 PM ET | B1G+
- Minnesota at Iowa | 1:00 PM ET | B1G+
- Northwestern at Illinois | 1:00 PM ET | B1G+
- South Alabama at ULM | 1:00 PM ET | ESPN+
- Boston College at Pittsburgh | 1:00 PM ET | ACCX
- Utah at Kansas | 1:00 PM ET | ESPN+
- Houston at Iowa State | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 13 Mississippi State at No. 11 Georgia | 2:00 PM ET | SECN+
- Kentucky at No. 17 Texas A&M | 2:00 PM ET | SECN+
- San Jose State at No. 18 Grand Canyon | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- Texas State at Louisiana | 2:00 PM ET | ESPN+
- Nevada at Utah State | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- Arizona State at No. 15 Arizona | 3:00 PM ET | ESPN+
- San Diego State at UNLV | 3:00 PM ET | Mountain West Network
- No. 20 Duke at Georgia Tech | 4:00 PM ET | ACC Network
- No. 6 UCLA at Rutgers | 5:00 PM ET | BTN
- Stanford at North Carolina | 6:00 PM ET | ACC Network
- No. 5 Oklahoma at Ole Miss | 7:00 PM ET | SEC Network