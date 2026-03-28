College Softball Daily Report: 3/27/26
Texas and Oklahoma showed their championship mettle with comeback victories to keep their winning streaks alive. Meanwhile, in the Big Ten Conference Series of the year, Nebraska got the best of UCLA to take the series opener. Florida and Tennessee both suffered defeats as they struggled to put runs on the board. And, Wichita State keeps its hot start to American Conference play going. All of that and much more in our final Friday night of March in our College Softball Daily Report.
SEC
- No. 1 Texas 9, No. 17 Texas A&M 8
- SS Viviana Martinez (Tex) 4-4 | HR (2) | 2B (2) | RBI (4)
- No. 9 Arkansas 6, No. 3 Florida 2
- P Robyn Herron (Ark) 5 IP | 3 H | ER | 8 K
- 1B Tianna Bell (Ark) 2-4 | RBI (2)
- Ole Miss 2, No. 4 Tennessee 1
- P Emilee Boyer (OM) 7 IP | 3 H | ER | 3 K
- C Kennedy Bunker (OM) 1-4 | HR | RBI
- No. 5 Oklahoma 3, No. 20 LSU 2 (F/8)
- C Kendall Wells (OU) 2-4 | RBI (2)
- P Audrey Lowry (OU) 6.1 IP | 5 H | 2 ER | 4 K
- No. 11 Georgia 10, Kentucky 2 (F/5)
- RF Natalie Ray (UGA) 1-1 | 2B | RBI (3)
- Missouri 3, Auburn 0
- P Cierra Harrison (Miz) 5 IP | 3 H | 0 ER | 4 K
- SS Madison Uptegrove (Miz) 2-3 | 3B | HR | RBI (2)
ACC
- No. 10 Florida State 4, No. 21 Clemson 1
- P Jazzy Francik (FSU) 3.1 IP | 3 H | 1 ER
- No. 12 Virginia 10, Pittsburgh 0 (F/5)
- 1B Macee Eaton (UVA) 3-3 | 2B | RBI (3)
- No. 13 Virginia Tech 11, Boston College 0 (F/5)
- No. 13 Virginia Tech 14, Boston College 4 (F/6)
- P Emma Mazzarone (VT) 5 IP | 2 H | 0 ER | 10 K
- 3B Jordan Lynch (VT) 4-8 | HR (2) | RBI (5) in Doubleheader
- No. 18 Duke 6, No. 25 Stanford 4
- SS Jessica Oakland (Duke) 2-3 | HR | RBI (4)
- Louisville 8, Georgia Tech 5
- RF Jordan Williams (Lou) 2-3 | 3B (2) | RBI (4)
Big 12
- No. 2 Texas Tech 9, Iowa State 1 (F/5)
- P NiJaree Canady (TT) 5 IP | 2 H | ER | 8 K
- C Lagi Quiroga (TT) 2-2 | HR | BB | RBI (2)
- No. 15 Arizona 10, Baylor 2 (F/6)
- LF Addison Duke (Ari) 2-3 | 2B (2) | RBI (3)
- No. 22 UCF 16, Houston 1 (F/5)
- P Isabella Vega (UCF) 4 IP | H | 0 ER | K
- SS Aubrey Evans (UCF) 3-4 | HR (3) | RBI (5)
- No. 23 Oklahoma State 2, Utah 1
- P Ruby Meylan (OSU) 7 IP | 6 H | ER | 6 K
- BYU 4, Kansas 3
- 2B Danica Acosta (BYU) 1-4 | HR | RBI
Big Ten
- No. 8 Nebraska 4, No. 7 UCLA 1
- DP Hannah Camenzind (Neb) 1-2 | HR | BB (2) | RBI (3)
- No. 16 Oregon 4, Northwestern 0
- P Lyndsey Grein/P Taylour Spencer (Ore) 7 IP | H | 0 ER | 10 K
- No. 19 Washington 16, Iowa 7 (F/5)
- LF Ava Carroll (UW) 1-4 | HR | BB | RBI (6)
- Michigan 9, Purdue 1 (F/5)
- P/UTL Erin Hoehn (Mich) 5 IP | 4 H | R | 4 K | 3-3 | HR | RBI (2)
- Wisconsin 6, Maryland 5
- C Hillary Blomberg (Wisc) 4-4 | HR | RBI (3)
- Ohio State 9, Michigan State 0 (F/6)
- P Jenna Molk (OSU) 6 IP | 3 H | 0 ER | 4 K
- RF Hadley Parisien (OSU) 2-3 | HR (2) | RBI (3)
- Minnesota 5, Illinois 2
- 3B Tinley Easton (Minn) 1-3 | HR | RBI (4)
- Penn State 8, Rutgers 0
- SS Allison Oneacre (PSU) 2-3 | HR (2) | RBI (4)
Notable Mid-Majors
- No. 24 Grand Canyon 15, Utah State 3
- C Tinley Lucas (GCU) 2-3 | HR | 2B | RBI (5)
- North Texas 13, Charlotte 3
- SS Eva Daniels (NTX) 1-5 | HR | RBI (4)
- Florida Atlantic 5, UTSA 0
- P Autumn Courtney (FAU) 7 IP | H | 0 ER | 6 K
- Wichita State 5, South Florida 4
- Central Arkansas 7, Austin Peay 5
- Jacksonville State 9, Florida International 3
- New Mexico State 8, Western Kentucky 0 (F/5)
- P Faith Aragon (NMSU) 5 IP | H | 0 ER | 8 K
- Liberty 7, Delaware 4
- Miami (OH) 8, Kent State 7
- Illinois State 8, Northern Iowa 6 (F/8)
- Northern Iowa 10, Illinois State 5
- McNeese 9, Incarnate Word 5
- Southeastern Louisiana 12, Texas A&M-Corpus Christi 2
- Omaha 9, Kansas City 0 (F/6)
- P Maddia Groff (Omaha) 5.1 IP | 2 H | 0 ER | 8 K
- Texas State 6, Marshall 1
- UL Monroe 4, Louisiana 1
- California Baptist 3, Utah Valley 2 (F/11)
- California 3, Utah Valley 0
Non-Conference Matchups
- No. 6 Alabama 8, North Dakota State 1
- LF Larissa Preuitt (Bama) 1-4 | RBI (2)
- P Vic Moten (Bama) 7 IP | 3 H | ER | 14 K
- North Carolina 11, Marist 0 (F/5)
- P Carly Maxton (UNC) 5 IP | H | 0 ER | 4 K
- CF Sanaa Thompson (UNC) 3-4 | HR | RBI (4)
- Arizona State 9, North Carolina 2
- 1B Katie Chester (ASU) 2-4 | HR (2) | RBI (5)
- Arizona State 3, Marist 1
- P Aissa Silva (ASU) 5.2 IP | 5 H | ER | 4 K
- Indiana 8, Detroit Mercy 0 (F/6)
- P Aubree Hooks (Ind) 6 IP | 0 H | 0 ER | 2 K
What to Watch in College Softball on Saturday
- Arizona State vs North Carolina | 11:30 AM ET | ACCX
- No. 5 Oklahoma at No. 20 LSU | 12:00 PM ET | SEC Network
- No. 10 Florida State at No. 21 Clemson | 12:00 PM ET | ACC Network
- Lehigh at Boston U | 12:00 PM ET | ESPN+
- Arizona State vs North Carolina | 12:30 PM ET | ACCX
- No. 16 Oregon at Northwestern | 1:00 PM ET | B1G+
- North Texas at Charlotte | 1:00 PM ET | ESPN+
- Maryland at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- California at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- NC State at Syracuse | 1:00 PM ET | ACCX
- Georgia Tech at Louisville | 1:00 PM ET | ACCX
- Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi | 1:00 PM ET | ESPN+
- Kansas at BYU | 1:30 PM ET | ESPN+
- No. 17 Texas A&M at No. 1 Texas | 2:00 PM ET | ESPN2
- Ole Miss at No. 4 Tennessee | 2:00 PM ET | SECN+
- North Dakota State at No. 6 Alabama | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 11 Georgia at Kentucky | 2:00 PM ET | SECN+
- Pittsburgh at No. 12 Virginia | 2:00 PM ET | ACCX
- No. 19 Washington at Iowa | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 24 Grand Canyon at Utah State | 2:00 PM ET | MWN
- Illinois at Minnesota | 2:00 PM ET | B1G+
- Michigan State at Ohio State | 2:00 PM ET | B1G+
- Purdue at Michigan | 2:00 PM ET | B1G+
- Detroit Mercy at Indiana | 2:00 PM ET | B1G+
- Austin Peay at Central Arkansas | 2:00 PM ET | ESPN+
- Belmont at Southern Illinois | 2:00 PM ET | ESPN+
- Incarnate Word at McNeese | 2:00 PM ET | ESPN+
- Iowa State at No. 2 Texas Tech | 3:00 PM ET | ESPN+
- No. 7 UCLA at No. 8 Nebraska | 3:00 PM ET | B1G+
- No. 13 Virginia Tech at Boston College | 3:00 PM ET | ACCX
- South Carolina at No. 14 Mississippi State | 3:00 PM ET | SECN+
- Penn State at Rutgers | 3:00 PM ET | B1G+
- Delaware at Liberty | 3:00 PM ET | ESPN+
- Louisiana at UL Monroe | 3:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Texas State | 3:00 PM ET | ESPN+
- Marist at North Carolina | 3:00 PM ET | ACCX
- Missouri at Auburn | 3:00 PM ET | SECN+
- Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi | 3:00 PM ET | ESPN+
- Utah Valley at California Baptist | 3:00 PM ET | ESPN+
- Jacksonville State at Florida International | 4:00 PM ET | ESPN+
- UCF at Houston | 4:00 PM ET | ESPN+
- North Florida at Florida Gulf Coast | 4:00 PM ET | ESPN+
- Incarnate Word at McNeese | 4:00 PM ET | ESPN+
- Wichita State at South Florida | 4:30 PM ET | ESPN+
- Southern Mississippi at Troy | 4:30 PM ET | ESPN+
- No. 25 Stanford at No. 18 Duke | 5:00 PM ET | ACC Network
- UTSA at Florida Atlantic | 5:00 PM ET | ESPN+
- Baylor at No. 15 Arizona | 6:00 PM ET | ESPN+
- Western Kentucky at New Mexico State | 6:00 PM ET | ESPN+
- North Florida at Florida Gulf Coast | 6:30 PM ET | ESPN+
- No. 23 Oklahoma State at Utah | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 3 Florida at No. 9 Arkansas | 8:00 PM ET | SECN+