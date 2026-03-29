College Softball Daily Report: 3/28/26
A consistent theme across conference play on Saturday was the push toward decisive rubber matches on Sunday. As a result, LSU, Stanford, UCLA, Purdue, Florida, and South Florida all head into wall‑to‑wall, high‑stakes finales with victories today.
Meanwhile, Saturday also highlighted continued offensive struggles for the Lady Vols and the Sooners, who were unable to generate enough production at the plate in their respective losses. In contrast, Texas, Texas Tech, and Florida State have each asserted firm control over their conference races. At the same time, Washington continues to separate itself, standing alone atop the Big Ten standings with an unblemished 11‑0 conference start.
SEC
- No. 1 Texas 3, No. 17 Texas A&M 2
- P Hannah Wells (Tex) 5.2 IP | 7 H | 2 ER | 3 K
- C Reese Atwood (Tex) 2-3 | HR | RBI (2)
- No. 3 Florida 12, No. 9 Arkansas 6
- C Ella Wesolowski (Fla) 1-3 | HR | RBI (3)
- SS Kenleigh Cahalan (Fla) 2-5 | HR | 2B | RBI
- Ole Miss 2, No. 4 Tennessee 1
- P Kyra Aycock (OM) 7 IP | 6 H | R | 2 K
- No. 20 LSU 3, No. 5 Oklahoma 1
- P Jayden Heavener (LSU) 7 IP | 2 H | R | 4 K
- SS Kylee Edwards (LSU) 2-3 | HR | RBI (2)
- No. 11 Georgia 11, Kentucky 1 (F/5)
- P Addisen Fisher (UGA) 4 IP | 4 H | ER | 3 K
- RF Natalie Ray (UGA) 2-3 | HR | BB | RBI (5)
- South Carolina 2, No. 14 Mississippi State 0
- P Emma Friedel/Jori Heard (USC) 7 IP | 6 H | 0 ER | 7 K
- Missouri 6, Auburn 3
- P Courtney Donahue (Miz) 3 IP | 2 H | 0 ER
- UTL Sidney Forrester (Miz) 1-4 | 3B | RBI (2)
ACC
- No. 10 Florida State 4, No. 21 Clemson 2
- P Ashtyn Danley (FSU) 3.2 IP | 2 H | ER | K
- C Anna Hinde (FSU) 1-3 | HR | RBI (2)
- No. 12 Virginia 8, Pittsburgh 1
- P Taylor Smith (UVA) 4 IP | H | ER | 7 K
- 1B Macee Eaton (UVA) 2-4 | 3B | RBI (3)
- No. 25 Stanford 11, No. 18 Duke 4
- DP Joie Economides (Stan) 1-4 | HR | RBI (3)
- 1B Taryn Kern (Stan) 2-4 | HR (2) | RBI (2)
- Louisville 6, Georgia Tech 5
- P Brooke Gray (Lou) 4.1 IP | 5 H | ER | 3 K
- 1B Camryn Lookadoo (Lou) 1-4 | H | RBI | Game-winning hit in 7th inning
- Notre Dame 6, California 2
- 2B Ava Zachary (ND) 3-4 | 2B | RBI (2)
Big 12
- No. 2 Texas Tech 10, Iowa State 2 (F/5)
- P Kaitlyn Terry (TT) 5 IP | 4 H | 2 ER | 3 K
- 1B Jackie Lis (TT) 2-2 | BB | RBI (2)
- No. 15 Arizona 11, Baylor 7
- LF Addison Duke (Ari) 2-3 | HR | RBI (3)
- P Jenae Berry (Ari) 5.1 IP | 3 H | 2 ER | 5 K
- No. 22 UCF 11, Houston 0 (F/5)
- P Isabella Vega (UCF) 5 IP | 0 H | 0 ER | 7 K
- 3B Coco James (UCF) 1-3 | HR | BB | RBI (4)
- No. 23 Oklahoma State 9, Utah 8
- 3B Rosie Davis (OKST) 2-5 | 2B | HR | RBI (2)
- 1B Lexi McDonald (OKST) 1-3 | H | RBI (3)
- Kansas 10, BYU 3
- C Ella Boyer (KU) 2-5 | HR | RBI (2)
Big Ten
- No. 7 UCLA 6, No. 8 Nebraska 5
- 1B Jordan Woolery (UCLA) 2-3 | HR | RBI (3)
- UTL Jordy Frahm (Neb) 2-3 | HR (2) | RBI (2)
- No. 16 Oregon 4, Northwestern 2 (F/6 – Travel)
- 2B Kaylynn Jones (Ore) 2-3 | HR | RBI (2)
- No. 19 Washington 10, Iowa 0 (F/6)
- P Sophia Ramuno (UW) 5.2 IP | 0 H | 0 ER | 6 K
- SS Melody Acevado (UW) 1-3 | RBI (2)
- Purdue 13, Michigan 6
- 3B Kylie Franks (Pur) 3-4 | 2B | RBI (3)
- Wisconsin 3, Maryland 0
- P Berritt Herr (Wisc) 5 IP | 4 H | 0 ER | 3 K
- Ohio State 2, Michigan State 0
- Jenna Molk (OSU) 7 IP | 4 H | 0 ER | 3 K
- Illinois 14, Minnesota 6 (F/5)
- DP Eileen Donahue (Ill) 4-4 | HR | RBI (5)
- Penn State 7, Rutgers 6
- 3B Brooke Klosowicz (PSU) 2-4 | HR | RBI (3)
Notable Mid-Majors
- No. 24 Grand Canyon 10, Utah State 1
- LF Trinity Martin (GCU) 3-4 | HR (2) | RBI (6)
- Charlotte 13, North Texas 3 (F/5)
- Florida Atlantic 8, UTSA 2
- Florida Atlantic 9, UTSA 0 (F/5)
- South Florida 3, Wichita State 1
- FGCU 2, North Florida 0
- FGCU 2, North Florida 1
- Central Arkansas 7, Austin Peay 5
- Jacksonville State 3, Florida International 1
- Jacksonville State 7, Florida International 4
- Western Kentucky 7, New Mexico State 5
- Delaware 12, Liberty 3 (F/6)
- 1B Gianna Costaro (Del) 3-4 | HR | 2B (2) | RBI (5)
- Miami (OH) 9, Kent State 8 (F/9)
- Miami (OH) 10, Kent State 2 (F/5)
- Northern Iowa 24, Illinois State 16 (F/6)
- DP Brynn Acton (UNI) 3-6 | HR (3) | RBI (8)
- Belmont 7, Southern Illinois 0
- Southern Illinois 5, Belmont 1
- Boston U 6, Lehigh 3
- McNeese 6, Incarnate Word 5
- McNeese 8, Incarnate Word 6
- Southeastern Louisiana 6, Texas A&M-Corpus Christi 0
- Southeastern Louisiana 4, Texas A&M-Corpus Christi 0
- Omaha 8, Kansas City 0
- Marshall 2, Texas State 1
- UL Monroe 5, Louisiana 4
- Southern Miss 6, Troy 3
Non-Conference Matchups
- No. 6 Alabama 13, North Dakota State 0 (F/5)
- DP Ambrey Taylor (Bama) 2-2 | HR (2) | RBI (4)
- North Carolina 12, Marist 2 (F/5)
- C Rayna Blackwell (UNC) 2-3 | HR | RBI (3)
- Arizona State 15, North Carolina 3 (F/5)
- RF Ashleigh Mejia (ASU) 2-4 | HR (2) | RBI (8)
- Arizona State 12, Marist 3 (F/5)
- 1B Katie Chester (ASU) 2-3 | HR | RBI (4)
- Indiana 7, Detroit Mercy 5
What to Watch in College Softball on Sunday
- California at Notre Dame | 10:00 AM ET | ACCX
- NC State at Syracuse | 10:30 AM ET | ACCX
- Marshall at Texas State | 11:00 AM ET | ESPN+
- No. 5 Oklahoma at No. 20 LSU | 12:00 PM ET | ESPN
- Pittsburgh at No. 12 Virginia | 12:00 PM ET | ACCX
- No. 25 Stanford at No. 18 Duke | 12:00 PM ET | ACCX
- North Texas at Charlotte | 12:00 PM ET | ESPN+
- Delaware at Liberty | 12:00 PM ET | ESPN+
- Georgia Tech at Louisville | 12:00 PM ET | ACCX
- NC State at Syracuse | 12:30 PM ET | ACCX
- Iowa State at No. 2 Texas Tech | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 7 UCLA at No. 8 Nebraska | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 11 Georgia at Kentucky | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 13 Virginia Tech at Boston College | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 19 Washington at Iowa | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 23 Oklahoma State at Utah | 1:00 PM ET | ESPN+
- Maryland at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- Penn State at Rutgers | 1:00 PM ET | B1G+
- Illinois at Minnesota | 1:00 PM ET | B1G+
- Purdue at Michigan | 1:00 PM ET | B1G+
- Western Kentucky at New Mexico State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Louisiana at UL Monroe | 1:00 PM ET | ESPN+
- Southern Mississippi at Troy | 1:00 PM ET | ESPN+
- UCF at Houston | 1:00 PM ET | ESPN+
- California at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- Ole Miss at No. 4 Tennessee | 1:30 PM ET | SECN+
- No. 17 Texas A&M at No. 1 Texas | 2:00 PM ET | ESPN
- No. 3 Florida at No. 9 Arkansas | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 24 Grand Canyon at Utah State | 2:00 PM ET | MWN
- Missouri at Auburn | 2:00 PM ET | SECN+
- Baylor at No. 15 Arizona | 3:00 PM ET | ESPN+
- Wichita State at South Florida | 4:00 PM ET | ESPNU
- Michigan State at Ohio State | 4:00 PM ET | BTN
- No. 10 Florida State at No. 21 Clemson | 6:00 PM ET | ACC Network
- South Carolina at No. 14 Mississippi State | 7:00 PM ET | SEC Network