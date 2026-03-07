College Softball Daily Report: 3/6/26
As conference play opened up in the SEC, Big 12 and Big Ten, plenty of thrilling results from the Mid-Majors as well across college softball on Friday.
SEC
- No. 12 Georgia 7, No. 5 Arkansas 2
- P Randi Roelling (UGA): 7 IP, 2 ER, 6 H, 8 K
- No. 1 Tennessee 5, No. 16 LSU 0
- P Sage Mardjetko (TENN): 7 IP, 0 ER, 4 H, 6 K
- DP Makenzie Butt (TENN): 1-2, HR, 3 RBI
- No. 3 Texas 4, No. 24 South Carolina 2
- P Teagan Kavan (TEX): 7 IP, 1 ER, 6 H, 5 K
- 1B Katie Stewart (TEX): 3-3, HR, 3 RBI
- No. 4 Alabama 5, Ole Miss 3
- No. 4 Alabama 13, Ole Miss 2
- 1B Brooke Wells (BAMA): 6 RBIs in Doubleheader
- Kentucky 8, Auburn 3
- P Hailey Nutter (UK): 3 IP, 0 ER, 0 H, 4 K
ACC
- No. 15 Virginia 7, North Carolina 3
- P Courtney Layne (UVA): 5.1 IP, 0 ER, 3 H, 6 K
- No. 21 Stanford 8, Pitt 2
- 2B Addyson Sheppard (STAN): 2-4, HR, 2 RBI
- P Zoe Prystajko (STAN): 3 IP, 0 ER, 0 H, 7 K
- Clemson 9, Georgia Tech 4
- Duke 12, Cal 0 (F/5)
Big 12
- No. 23 UCF 4, No. 13 Oklahoma State 1
- P Isabella Vega (UCF): 7 IP, 1 ER, 2 H, 4 K
- Utah 9, Arizona State 5 (F/8)
- No. 2 Texas Tech 10, Houston 0 (F/5)
- No. 2 Texas Tech 11, Houston 1 (F/5)
- No. 18 Arizona 8, BYU 0 (F/5)
- SS Tayler Bihel (ARIZ): 3-3, 2B, 3 RBI
- Baylor 8, Iowa State 1
- Baylor 4, Iowa State 2
Big Ten
- No. 7 UCLA 14, Wisconsin 5 (F/5)
- 1B Jordan Woolery (UCLA): 4-4, 2 HR, 6 RBI
- RF Megan Grant (UCLA): 2-2, HR, 2 RBI
- Ohio State 5, Iowa 2
- Iowa 9, Ohio State 1 (F/5)
- Rutgers 6, Maryland 5 (F/12)
- Minnesota 2, Indiana 0
- P Sydney Schwartz (MINN): 7 IP, 0 ER, 2 H, 6 K
Notable Mid-Majors
- Wichita State 14, ECU 5
- North Texas 5, UAB 2
- FAU 9, Charlotte 4
- Delaware 7, FIU 2
- Jax State 9, Liberty 1
- New Mexico State 14, Louisiana Tech 5
- Sam Houston 6, UTEP 0
Non-Conference Contests
- No. 20 GCU 4, Notre Dame 2
- No. 17 Mississippi State 3, South Alabama 1
- Texas State 3, No. 19 Texas A&M 1
- No. 10 Florida State 20, Coastal Carolina 8
- Ball State 7, Louisville 5
What to Watch in College Softball on Saturday:
Here is the updated list with all times converted to Eastern Time (ET) by adding 2 hours to each original MST time (e.g., 7:00 AM MST → 9:00 AM ET). Rankings from Week 5 Softball America are kept in the requested format (e.g., No. 7 UCLA). Matchups and other details remain the same.
- Ball St. vs. Louisville | 9:00 AM ET
- UIC vs. Belmont | 11:00 AM ET
- Troy vs. FGCU | 1:00 PM ET
- Georgia Tech vs. Clemson | 1:00 PM ET
- Missouri vs. No. 8 Florida | 1:00 PM ET
- Oregon St. vs. Nevada | 1:00 PM ET
- Fla. Atlantic vs. Charlotte | 1:00 PM ET
- Wichita St. vs. East Carolina | 2:00 PM ET
- Kentucky vs. Auburn | 2:00 PM ET
- Rutgers vs. Maryland | 2:00 PM ET
- BYU vs. No. 18 Arizona | 2:00 PM ET
- UNI vs. Murray St. | 2:00 PM ET
- North Texas vs. UAB | 2:00 PM ET
- No. 10 Florida St. vs. Coastal Carolina | 2:00 PM ET
- Notre Dame vs. No. 20 Grand Canyon | 2:00 PM ET
- Pittsburgh vs. No. 21 Stanford | 2:00 PM ET
- Minnesota vs. Indiana | 2:00 PM ET
- No. 2 Texas Tech vs. Houston | 3:00 PM ET
- Jacksonville St. vs. Liberty | 3:00 PM ET
- No. 23 UCF vs. No. 13 Oklahoma St. | 3:00 PM ET
- No. 3 Texas vs. No. 24 South Carolina | 3:00 PM ET
- No. 15 Virginia vs. North Carolina | 3:00 PM ET
- FIU vs. Delaware | 3:00 PM ET
- Omaha vs. No. 9 Nebraska | 3:00 PM ET
- Illinois vs. Louisville | 3:00 PM ET
- No. 16 LSU vs. No. 1 Tennessee | 3:00 PM ET
- Iowa St. vs. Baylor | 3:30 PM ET
- Troy vs. FGCU | 3:30 PM ET
- No. 22 Penn St. vs. No. 11 Virginia Tech | 3:30 PM ET
- No. 25 Washington 7, Northwestern 0 (Game suspeneded, Game 2 30 minutes after) | 4:00 PM ET
- Louisiana vs. No. 6 Oklahoma | 4:00 PM ET
- Kentucky vs. Auburn | 4:30 PM ET
- Duke vs. California | 5:00 PM ET
- Syracuse vs. UMBC | 5:30 PM ET
- No. 15 Virginia vs. North Carolina | 5:30 PM ET
- Saint Mary’s (CA) vs. Fresno St. | 6:00 PM ET
- No. 12 Georgia vs. No. 5 Arkansas | 6:00 PM ET
- Utah vs. Arizona St. | 6:00 PM ET
- Nevada vs. No. 14 Oregon | 6:30 PM ET
- St. Thomas (MN) vs. Boise St. | 7:30 PM ET
- Notre Dame vs. San Diego St. | 7:30 PM ET
- Saint Mary’s (CA) vs. Fresno St. | 8:30 PM ET
- Sacramento St. vs. No. 14 Oregon | 9:00 PM ET
- Wisconsin vs. No. 7 UCLA | 9:00 PM ET
Let me know if you’d like any other adjustments, like sorting by time or highlighting specific games!
More from Softball America:
College Softball Week 5: Biggest Questions as Conference Play Starts
Softball America March 2026 Position Rankings
2028 Recruiting Rankings