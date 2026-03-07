Skip to main content
College Softball Daily Report: 3/6/26

Screenshot 2024-07-31 at 7.46.34 PMby: Brady Vernon14 minutes agoBradyVernon

As conference play opened up in the SEC, Big 12 and Big Ten, plenty of thrilling results from the Mid-Majors as well across college softball on Friday.

SEC

  • No. 12 Georgia 7, No. 5 Arkansas 2
    • P Randi Roelling (UGA): 7 IP, 2 ER, 6 H, 8 K
  • No. 1 Tennessee 5, No. 16 LSU 0
    • P Sage Mardjetko (TENN): 7 IP, 0 ER, 4 H, 6 K
    • DP Makenzie Butt (TENN): 1-2, HR, 3 RBI
  • No. 3 Texas 4, No. 24 South Carolina 2
    • P Teagan Kavan (TEX): 7 IP, 1 ER, 6 H, 5 K
    • 1B Katie Stewart (TEX): 3-3, HR, 3 RBI
  • No. 4 Alabama 5, Ole Miss 3
  • No. 4 Alabama 13, Ole Miss 2
    • 1B Brooke Wells (BAMA): 6 RBIs in Doubleheader
  • Kentucky 8, Auburn 3
    • P Hailey Nutter (UK): 3 IP, 0 ER, 0 H, 4 K

ACC

  • No. 15 Virginia 7, North Carolina 3
    • P Courtney Layne (UVA): 5.1 IP, 0 ER, 3 H, 6 K
  • No. 21 Stanford 8, Pitt 2
    • 2B Addyson Sheppard (STAN): 2-4, HR, 2 RBI
    • P Zoe Prystajko (STAN): 3 IP, 0 ER, 0 H, 7 K
  • Clemson 9, Georgia Tech 4
  • Duke 12, Cal 0 (F/5)

Big 12

  • No. 23 UCF 4, No. 13 Oklahoma State 1
    • P Isabella Vega (UCF): 7 IP, 1 ER, 2 H, 4 K
  • Utah 9, Arizona State 5 (F/8)
  • No. 2 Texas Tech 10, Houston 0 (F/5)
  • No. 2 Texas Tech 11, Houston 1 (F/5)
  • No. 18 Arizona 8, BYU 0 (F/5)
    • SS Tayler Bihel (ARIZ): 3-3, 2B, 3 RBI
  • Baylor 8, Iowa State 1
  • Baylor 4, Iowa State 2

Big Ten

  • No. 7 UCLA 14, Wisconsin 5 (F/5)
    • 1B Jordan Woolery (UCLA): 4-4, 2 HR, 6 RBI
    • RF Megan Grant (UCLA): 2-2, HR, 2 RBI
  • Ohio State 5, Iowa 2
  • Iowa 9, Ohio State 1 (F/5)
  • Rutgers 6, Maryland 5 (F/12)
  • Minnesota 2, Indiana 0
    • P Sydney Schwartz (MINN): 7 IP, 0 ER, 2 H, 6 K

Notable Mid-Majors

  • Wichita State 14, ECU 5
  • North Texas 5, UAB 2
  • FAU 9, Charlotte 4
  • Delaware 7, FIU 2
  • Jax State 9, Liberty 1
  • New Mexico State 14, Louisiana Tech 5
  • Sam Houston 6, UTEP 0

Non-Conference Contests

  • No. 20 GCU 4, Notre Dame 2
  • No. 17 Mississippi State 3, South Alabama 1
  • Texas State 3, No. 19 Texas A&M 1
  • No. 10 Florida State 20, Coastal Carolina 8
  • Ball State 7, Louisville 5

What to Watch in College Softball on Saturday:

  • Ball St. vs. Louisville | 9:00 AM ET
  • UIC vs. Belmont | 11:00 AM ET
  • Troy vs. FGCU | 1:00 PM ET
  • Georgia Tech vs. Clemson | 1:00 PM ET
  • Missouri vs. No. 8 Florida | 1:00 PM ET
  • Oregon St. vs. Nevada | 1:00 PM ET
  • Fla. Atlantic vs. Charlotte | 1:00 PM ET
  • Wichita St. vs. East Carolina | 2:00 PM ET
  • Kentucky vs. Auburn | 2:00 PM ET
  • Rutgers vs. Maryland | 2:00 PM ET
  • BYU vs. No. 18 Arizona | 2:00 PM ET
  • UNI vs. Murray St. | 2:00 PM ET
  • North Texas vs. UAB | 2:00 PM ET
  • No. 10 Florida St. vs. Coastal Carolina | 2:00 PM ET
  • Notre Dame vs. No. 20 Grand Canyon | 2:00 PM ET
  • Pittsburgh vs. No. 21 Stanford | 2:00 PM ET
  • Minnesota vs. Indiana | 2:00 PM ET
  • No. 2 Texas Tech vs. Houston | 3:00 PM ET
  • Jacksonville St. vs. Liberty | 3:00 PM ET
  • No. 23 UCF vs. No. 13 Oklahoma St. | 3:00 PM ET
  • No. 3 Texas vs. No. 24 South Carolina | 3:00 PM ET
  • No. 15 Virginia vs. North Carolina | 3:00 PM ET
  • FIU vs. Delaware | 3:00 PM ET
  • Omaha vs. No. 9 Nebraska | 3:00 PM ET
  • Illinois vs. Louisville | 3:00 PM ET
  • No. 16 LSU vs. No. 1 Tennessee | 3:00 PM ET
  • Iowa St. vs. Baylor | 3:30 PM ET
  • Troy vs. FGCU | 3:30 PM ET
  • No. 22 Penn St. vs. No. 11 Virginia Tech | 3:30 PM ET
  • No. 25 Washington 7, Northwestern 0 (Game suspeneded, Game 2 30 minutes after) | 4:00 PM ET
  • Louisiana vs. No. 6 Oklahoma | 4:00 PM ET
  • Kentucky vs. Auburn | 4:30 PM ET
  • Duke vs. California | 5:00 PM ET
  • Syracuse vs. UMBC | 5:30 PM ET
  • No. 15 Virginia vs. North Carolina | 5:30 PM ET
  • Saint Mary’s (CA) vs. Fresno St. | 6:00 PM ET
  • No. 12 Georgia vs. No. 5 Arkansas | 6:00 PM ET
  • Utah vs. Arizona St. | 6:00 PM ET
  • Nevada vs. No. 14 Oregon | 6:30 PM ET
  • St. Thomas (MN) vs. Boise St. | 7:30 PM ET
  • Notre Dame vs. San Diego St. | 7:30 PM ET
  • Saint Mary’s (CA) vs. Fresno St. | 8:30 PM ET
  • Sacramento St. vs. No. 14 Oregon | 9:00 PM ET
  • Wisconsin vs. No. 7 UCLA | 9:00 PM ET

