College Softball Daily Report: 3/7/26
Tennessee and Grand Canyon stayed undefeated after being tested early on. Meanwhile, North Carolina and Virginia played a home run derby. It was all part of another fun-filled day of college softball for the first Saturday in March.
SEC
- No. 1 Tennessee 11, No. 16 LSU 6
- RF Gabby Leach (Tenn) 4-4, 2 HR, 3 RBI
- No. 3 Texas 3, No. 24 South Carolina 0
- P Citlaly Gutierrez (Tex) 6 IP, 4 H, 0 ER
- No. 8 Florida 5, Missouri 4
- C Jocelyn Erickson (Fla) 1-4, HR, 2 RBI
- No. 5 Arkansas 7, No. 12 Georgia 6
- 1B Tianna Bell (Ark) 2-4 HR, 4 RBI
- 3B Bailey Lindemuth (UGA) 2-3, HR, 3 RBI
- Auburn 6, Kentucky 2
- Auburn 6, Kentucky 5 (F/13)
- SS Alyssa Hastings (Aub) 4-6, 2B, RBI
ACC
- North Carolina 11, No. 15 Virginia 9
- Virginia 19, North Carolina 14
- 1B Emily LeGette (UNC) 5-6, 4 HR, 11 RBI on the day
- Both teams combined to score 53 runs and 14 home runs in the doubleheader.
- No. 21 Stanford 5, Pittsburgh 1
- RF Kyra Chan (Stan) 3-4, 2B, HR, RBI
- P Zoe Prystajkp (Stan) 3.2 IP, 0 H, 0 ER, 9 K
- Clemson 1, Georgia Tech 0
- Duke 3, California 1
- P Cassidy Curd (Duke) 7 IP, 3 H, 1 ER, 7 K
Big 12
- No. 2 Texas Tech 12, Houston 6
- C Lagi Quiroga (TT) 2-4, 2 HR, 3 RBI
- No. 13 Oklahoma State 2, No. 23 UCF 1
- P Ruby Meylan (OSU) 7 IP, 6 H, 1 ER, 3 K
- No. 18 Arizona 16, BYU 3 (F/5)
- UTL Sydney Stewart (Ari) 2-2, HR, 3 RBI
- Arizona outscored BYU 37-4 in a three-game series sweep
- Utah 15 at Arizona State 0 (F/5)
- SS Shonty Passi (Utah) 3-3, 2 HR, 5 RBI
Big Ten
- No. 7 UCLA 8, Wisconsin 0 (F/5)
- 1B Jordan Woolery (UCLA) 1-3, HR, 3 RBI
- P Taylor Tinsley (UCLA) 5 IP, 2 H, 0 ER, 5 K
- No. 25 Washington 13, Northwestern 2 (F/5)
- No. 25 Washington 2, Northwestern 0
- P Sophia Ramuno (Wash) 5 IP, 4 H, 0 ER
- Maryland 2, Rutgers 1
- Indiana 5, Minnesota 0
- P Ella Troutt (Ind) 7 IP, 3 H, 0 ER, 3 K
Notable Mid Majors
- North Texas 6, UAB 5
- Charlotte, 3 Florida Atlantic 1
- East Carolina, 8 Wichita State 0 (F/5)
- Delaware 5, Florida International 4
- Liberty 3, Jacksonville State 1
- Sam Houston 13, UTEP 5 (F/5)
Non-Conference Contests
- Louisville 8, Ball State 1 (F/5)
- Troy 7, FGCU 0
- FGCU 3, Troy 2
- No. 6 Oklahoma 8, Abilene Christian 0 (F/5)
- No. 6 Oklahoma 10, Louisiana 0 (F/5)
- No. 9 Nebraska 4, Omaha 1
- No. 10 Florida State 5, Coastal Carolina 2
- No. 11 Virginia Tech 7, No. 22 Penn State 6
- No. 11 Virginia Tech 8, Radford 2
- Nevada 8, No. 14 Oregon 5
- 3B Katelyn Wetteland (Nev) 2-4, HR, 3 RBI
- No. 14 Oregon 2, Sacramento State 1
- No. 17 Mississippi State 4, New Mexico 0
- No. 17 Mississippi State 9, Samford 1 (F/6)
- P Peja Goold MSU 5 IP 1 H 1 ER Struck out 11 of 16 batters faced
- No. 20 Grand Canyon 7, Princeton 4
- No. 20 Grand Canyon 5, Notre Dame 4
- Grand Canyon has started 27-0 on the season
- James Madison 5, No. 22 Penn State 3
- P Payton List (JMU) 7 IP, 4 H, 3 ER, 10 K
- Kansas 14, Utah State 0
- Louisville 8, Illinois 6
- North Florida 13, Georgia Southern 4 (F/5)
- Notre Dame 4, San Diego State 3
What to Watch in College Softball on Sunday
- Florida Atlantic at Charlotte | 10:00 AM ET | ESPN+
- Iowa at Ohio State | 11:00 AM ET | B1G+
- No. 3 Texas at No. 24 South Carolina | 12:00 PM ET | SECN
- No. 10 Florida State vs Coastal Carolina | 12:00 PM ET | ESPN+
- No. 23 UCF at No. 13 Oklahoma State | 12:00 PM ET | ESPN+
- Georgia Southern at North Florida | 12:00 PM ET | ESPN+
- Rutgers at Maryland | 12:00 PM ET | B1G+
- Minnesota at Indiana | 1:00 PM ET | B1G+
- Louisiana at No. 6 Oklahoma | 1:30 PM ET | SECN+
- No. 17 Mississippi State at South Alabama | 1:30 PM ET | ESPN+
- No. 16 LSU at No. 1 Tennessee | 2:00 PM ET | SECN
- No. 4 Alabama at Ole Miss | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 12 Georgia at No. 5 Arkansas | 2:00 PM ET | SECN+
- Wisconsin at No. 7 UCLA | 2:00 PM ET | B1G+
- Utah at Arizona State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Omaha at No. 9 Nebraska | 3:00 PM ET | B1G+
- Pittsburgh at No. 21 Stanford | 3:00 PM ET | ACCX
- Nevada at No. 14 Oregon | 3:30 PM ET | B1G+
- Abilene Christian at No. 6 Oklahoma | 4:00 PM ET | SECN+
- Missouri at No. 8 Florida | 4:00 PM ET | SECN
- Northwestern at No. 25 Washington | 4:00 PM ET | B1G+
- Illinois at Louisville | 4:30 PM ET | ACCX
- Georgia Tech at Clemson | 6:00 PM ET | ACCN
